„Sunt singur, fără adăpost” Fost jucător al lui Real Madrid, cu 6 sezoane în NBA, discurs tulburător: „Am fost exploatat la fiecare pas”
Golazo.ro, 24 ianuarie 2026 14:50
Fostul baschetbalist american Kyle Singler (37 de ani) stârnește din nou îngrijorare cu imaginile postate pe social media.
Acum 10 minute
15:20
Moruțan, prezentat la Rapid LIVE, declarațiile mijlocașului, înaintea meciului cu UTA Arad # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) participă la prima conferință de presă ca jucător la Rapid, înaintea partidei cu UTA Arad.
Acum o oră
14:50
14:50
Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a oferit o primă reacție înaintea confruntării din etapa #23 a Ligii 1.
14:30
Partida dintre FCSB și CFR Cluj nu a stârnit un interes mare în rândul suporterilor, chiar dacă meciul are o importanță foarte mare.
Acum 2 ore
14:10
Djokovic, aproape de descalificare! FOTO. Moment tensionat la Australian Open, după ce sârbul s-a enervat » Gest iresponsabil # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost la un pas să fie descalificat de la Australian Open, după un moment de furie, în timpul partidei cu olandezul Botik van de Zandsulp (30 de ani, #75 ATP) din turul trei al turneului de la Melbourne.
14:00
Șoc la Australian Open Naomi Osaka s-a retras din turneu, la două zile după conflictul cu Sorana Cîrstea # Golazo.ro
Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) și-a anunțat retragerea de la Australian Open, chiar înainte de duelul cu Maddison Inglis (28 de ani, #168 WTA).
13:40
S-a prefăcut că s-a accidentat? VIDEO. Moment bizar: a încercat o „Panenka”, dar s-a făcut de râs » Ce a urmat a făcut înconjurul lumii # Golazo.ro
Cristian Zavala (27 de ani), atacantul celor de la Colo Colo, a executat lamentabil o lovitură de pedeapsă în amicalul cu Penarol, iar apoi a ieșit șchiopătând în afara terenului, acuzând o accidentare.
13:40
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea # Golazo.ro
Radu Drăgușin încă nu poate să se transfere de la Tottenham. Motivul pentru care Spurs întârzie eliberarea fundașului central și care ar fi clubul care ar putea ajuta ambele părți: și pe „tricolor”, și pe londonezi
13:30
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a ironizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după declarațiile acestuia de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din Europa League.
Acum 4 ore
13:10
Atacat de presa apropiată de guvernul de la Belgrad, Novak Djokovic nu a renunțat să-i susțină pe protestatarii din Serbia.
13:00
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!” # Golazo.ro
Pentru mulți dintre fanii lui Inter, Yann Sommer (37 de ani) a devenit persona non grata.
12:50
„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), președintele celor de la Farul, este de părere că echipele din România nu pot concura cu cele din străinătate, în ceea ce privește partea salarială a jucătorilor.
12:50
Arena din Timișoara, aproape gata Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat # Golazo.ro
Dominic Fritz (42 de ani), primarul Timișoarei, a oferit noi detalii despre Stadionul „Eroii Timișoarei”, arena care va fi inaugurată spre finalul acestui an.
12:40
Sportiv olimpic, arestat de FBI! Ryan Wedding, snowboarderul care a devenit narcoterorist, a fost capturat în Mexic: „Pablo Escobar al timpurilor noastre” # Golazo.ro
FBI a anunțat arestarea lui Ryan Wedding (44 de ani), fost sportiv canadian acuzat că a condus o rețea de trafic internaţional de droguri, care importa 60 de tone de cocaină pe an.
12:30
Contract istoric Fiica legendarului Dennis Rodman a devenit cel mai bine plătită fotbalistă din lume » Va încasa o sumă record # Golazo.ro
Trinity Rodman (23 de ani), atacantul echipei naționale de fotbal feminin a Statelor Unite, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume.
12:30
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul, din etapa viitoare, nu se poate juca pe Arena Națională.
12:10
Scandal pe comision Robert Niță, acuzat că a deturnat spre o firmă de-a sa 24.000 de euro din transferul lui Borza la Rapid » Cum se apără fostul jucător # Golazo.ro
Transferul lui Andrei Borza (20 de ani) de la Farul Constanța la Rapid București, unul dintre cele mai mediatizate din vara anului 2023, a ajuns în instanță.
12:00
Dispărut de 7 luni! Apelul disperat al surorii fostului jucător din NFL: „Am nevoie de un răspuns sau de o încheiere” # Golazo.ro
Fostul jucător al echipei New York Giants, Sam Beal (29 de ani), e de negăsit de mai bine de jumătate de an.
Acum 6 ore
11:20
FCSB are probleme mari înainte de partida cu CFR Cluj, din etapa #23 a Ligii 1.
11:10
Ucis în Iran! Fostul portar al naționalei de fotbal pe plajă a fost omorât în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara # Golazo.ro
Mohammad Hajipour (43 de ani), fost portar al echipei naționale de fotbal pe plajă a Iranului, se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie țara sa.
11:00
„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, l-a lăudat pe Raul Opruț, marcatorul celor două goluri din victoria obținută de Dinamo cu Hermannstadt, scor 2-1.
10:40
Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open: „Nu știu ce să fac!” # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a acuzat mari probleme medicale la meciul cu Eliot Spizzirri (24 de ani, #85 ATP), de la Australian Open, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, în favoarea italianului.
10:10
Transfer-surpriză! Victor Angelescu a confirmat sosirea unui brazilian la Rapid: „L-am urmărit mult timp” » Toate detaliile mutării # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a confirmat transferul brazilianului Talisson de Almeida (23 de ani).
09:50
Rezultat mare pentru Reghecampf Al-Hilal Omdurman, remiză cât o victorie în Liga Campionilor, pe terenul unui gigant african # Golazo.ro
Mamelodi Sundowns - Al-Hilal Omdurman 2-2. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecamf (50 de ani) a obținut o remiză importantă pe terenul vicecampioanei Asiei, în etapa #3 a grupelor Ligii Campionilor AFC.
09:40
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și tată” # Golazo.ro
INTER - PISA 6-2. Cristi Chivu defilează cu nerazzurrii în Serie A, dar recunoaște că se simte obosit și are nevoie de deconectare.
Acum 8 ore
09:10
„Nu-i atingem!” În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului # Golazo.ro
UEFA și FIFA acceptă oficialii ruși în comisiile lor și acum, la aproape patru ani de la începutul războiului. Cea mai dificilă situație este în comisiile în care lucrează și ucraineani, și ruși
Acum 24 ore
00:40
Demonstrație de forță Interul lui Chivu, remontada uluitoare în 8 minute! A zdrobit echipa lui Marius Marin după un start cu emoții # Golazo.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a obținut a treia victorie consecutivă în Serie A, 6-2 în duelul cu Pisa din etapa #22.
23 ianuarie 2026
23:20
„I-am zis că e brazilianul nostru” Fotbalistul lăudat de Kopic după succesul cu Hermannstadt + Mesajul croatului pentru români # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre golurile spectaculoase marcate de Raul Opruț în meciul cu FC Hermannstadt, scor 2-1. Croatul a avut un mesaj pentru români.
23:20
Chivu va purta flacăra olimpică Antrenorul român de la Inter, printre vedetele care vor duce torța la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, va avea un rol special la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
23:00
„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre” # Golazo.ro
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Antrenorul Dorinel Munteanu (57 de ani) consideră că va reuși să salveze echipa din Sibiu de la retrogradare, deși n-a reușit să obțină vreo victorie în primele patru partide.
22:30
Trei cartonașe după un fault FOTO. Moment tensionat în Hermannstadt - Dinamo » Un jucător va rata următorul meci # Golazo.ro
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Partida de la Sibiu a avut parte de un moment tensionat în minutul 30, când Cristian Neguț (30 de ani) l-a faultat pe Sivis (27 de ani).
22:10
Opruț, eroul „câinilor” VIDEO. Fundașul lui Dinamo a înscris două goluri fabuloase cu FC Hermannstadt, fosta sa echipă # Golazo.ro
Raul Opruț, fundașul stânga de la Dinamo, a bifat o „dublă” spectaculoasă la Sibiu, împotriva fostei sale echipe, FC Hermannstadt.
21:30
„Poate că locul 7 va fi mai bun decât 6” Scenariul neașteptat luat în calcul de Mihai Stoica + Posibilă plecare de la FCSB: „Există discuții cu un club” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a explicat că locul 7 ar putea fi mai avantajos pentru campioana României decât un posibil loc 6.
21:10
„El îi poate elimina pe Sinner și Alcaraz” Alegere surprinzătoare! Pe cine mizează o legendă la Australian Open: „Are tot talentul din lume, e periculos” # Golazo.ro
Pat Cash consideră că Alexander Bublik este singurul care îi poate învinge pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner la Australian Open 2026.
20:50
Pancu face curățenie în lot Echipa la care a fost cedat Anton Kresic: „Îți dorim mult succes” # Golazo.ro
Anton Kresic (29 de ani) s‑a despărțit temporar de CFR Cluj. Fotbalistul croat a fost împrumutat la o formație din Albania.
20:10
„Nu este de noi!” Pleacă de la FCSB? Anunțul patronului: „Am nevoie de jucători care să zbârnâie” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a dat de înțeles că vrea să renunțe la un fotbalist care s-a aflat pe teren în partida din Europa League.
20:00
Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră ș # Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.tai
20:00
Moruțan, oficial la Rapid Giuleștenii și-au prezentat noul jucător: „Sper să avem un sezon de poveste” # Golazo.ro
Internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid București. Mutarea a fost anunțată de giuleșteni pe canalele oficiale ale clubului.
19:10
Ilie Dumitrescu din Trivale FOTO. Robert Moldoveanu, GOLAZO din lovitură liberă » Gavrilaș, ca Islas la CM 1994 # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FC ARGEȘ 0-2. Robert Moldoveanu (26 de ani) a marcat un gol care a amintit de execuțiile spectaculoase ale fostului internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani).
18:50
15% ajunge la CS Dinamo! Schimbări istorice la clubul din Liga 1 » Cine ar urma să devină președinte al „câinilor” # Golazo.ro
Dinamo traversează o perioadă de transformări importante, care vizează și structura de conducere a formației.
17:50
Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat # Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, #79 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, după ce a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva (18 ani, #7 WTA). Cap de serie numărul 8, Andreeva s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4.
17:40
Proces Rapid - STB pe „Centenar” Societatea de Transport București cere despăgubiri » Suma litigiului # Golazo.ro
Societatea de Transport București (STB) a deschis un proces împotriva FC Rapid 1923 SA, solicitând clubului plata a aproximativ 25.000 de lei.
17:00
Dinamo se va întoarce pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru meciurile cu Petrolul și Hermannstadt, din Cupa României.
16:50
Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare # Golazo.ro
Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, a reacționat agresiv după ce l-a schimbat pe belgianul Youri Tielemans spre sfârșitul meciului câștigat cu Fenerbahce, 1-0 în Europa League
16:30
„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente, după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open # Golazo.ro
Jelena (39 de ani), soția lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a vorbit despre momentele tensionate apărute între Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
16:30
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace # Golazo.ro
Khaldoon Al-Mubarak, liderul lui Manchester City, a semnat din partea Emiratelor Arabe Unite aderarea țării sale la Consiliul pentru Pace, noul organism controversat inițiat și coordonat de Donald Trump
16:10
„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic
16:10
Liga 1, etapa 23 LIVE de la ora 17:00: Metaloglobus - FC Argeș, în primul meci al rundei # Golazo.ro
Duelul Metaloglobus - FC Argeș, programată la ora 17:00, deschide etapa #23 din Liga 1.
15:50
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
15:30
Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, a fost monitorizat de mai multe cluburi din Rusia la meciul din Europa League.
