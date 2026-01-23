Pancu face curățenie în lot Echipa la care a fost cedat Anton Kresic: „Îți dorim mult succes”

Golazo.ro, 23 ianuarie 2026 20:50

Anton Kresic (29 de ani) s‑a despărțit temporar de CFR Cluj. Fotbalistul croat a fost împrumutat la o formație din Albania.

Acum 30 minute
21:10
„El îi poate elimina pe Sinner și Alcaraz” Alegere surprinzătoare! Pe cine mizează o legendă la Australian Open: „Are tot talentul din lume, e periculos” Golazo.ro
Pat Cash consideră că Alexander Bublik este singurul care îi poate învinge pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner la Australian Open 2026.
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:10
„Nu este de noi!” Pleacă de la FCSB? Anunțul patronului: „Am nevoie de jucători care să zbârnâie” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a dat de înțeles că vrea să renunțe la un fotbalist care s-a aflat pe teren în partida din Europa League.
20:00
Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră ș Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.tai
20:00
Moruțan, oficial la Rapid Giuleștenii și-au prezentat noul jucător: „Sper să avem un sezon de poveste” Golazo.ro
Internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid București. Mutarea a fost anunțată de giuleșteni pe canalele oficiale ale clubului.
Acum 4 ore
19:10
Ilie Dumitrescu din Trivale FOTO. Robert Moldoveanu, GOLAZO din lovitură liberă » Gavrilaș, ca Islas la CM 1994 Golazo.ro
METALOGLOBUS - FC ARGEȘ 0-2. Robert Moldoveanu (26 de ani) a marcat un gol care a amintit de execuțiile spectaculoase ale fostului internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani).
18:50
15% ajunge la CS Dinamo! Schimbări istorice la  clubul din Liga 1 » Cine ar urma să devină președinte al „câinilor” Golazo.ro
Dinamo traversează o perioadă de transformări importante, care vizează și structura de conducere a formației.
17:50
Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, #79 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, după ce a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva (18 ani, #7 WTA). Cap de serie numărul 8, Andreeva s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4.
17:40
Proces Rapid - STB pe  „Centenar” Societatea de Transport București cere despăgubiri » Suma litigiului Golazo.ro
Societatea de Transport București (STB) a deschis un proces împotriva FC Rapid 1923 SA, solicitând clubului plata a aproximativ 25.000 de lei.
Acum 6 ore
17:00
FCSB îi dă planurile peste cap rivalei Dinamo e nevoită să schimbe iar stadionul Golazo.ro
Dinamo se va întoarce pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru meciurile cu Petrolul și Hermannstadt, din Cupa României.
16:50
Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare Golazo.ro
Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, a reacționat agresiv după ce l-a schimbat pe belgianul Youri Tielemans spre sfârșitul meciului câștigat cu Fenerbahce, 1-0 în Europa League
16:30
„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente,  după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open Golazo.ro
Jelena (39 de ani), soția lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a vorbit despre momentele tensionate apărute între Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
16:30
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace Golazo.ro
Khaldoon Al-Mubarak, liderul lui Manchester City, a semnat din partea Emiratelor Arabe Unite aderarea țării sale la Consiliul pentru Pace, noul organism controversat inițiat și coordonat de Donald Trump
16:10
„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen” Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic
16:10
Liga 1, etapa 23 LIVE de la ora 17:00: Metaloglobus - FC Argeș, în primul meci al rundei Golazo.ro
Duelul Metaloglobus - FC Argeș, programată la ora 17:00, deschide etapa #23 din Liga 1.
15:50
Dan Udrea FCSB e eșec sau un club de succes? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
15:30
Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, a fost monitorizat de mai multe cluburi din Rusia la meciul din Europa League.
Acum 8 ore
15:20
Sugestie pentru „antrenorul” Becali  Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1 Golazo.ro
Basarab Panduru a dat declarațiile serii, după eșecul celor de la FCSB în Croația, 1-4 cu Dinamo Zagreb.
15:20
Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo Golazo.ro
Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo avansează.
15:10
„Kovacs, ca inteligența artificială” Arbitrul i-a impresionat pe turci la Galatasaray - Atletico, al 4-lea său meci în Ligă în acest sezon Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, a arbitrat a patra oară în Champions League pe 21 ianuarie, exact în aceeași zi ca în 2025. Foarte bun la Galatasaray - Atletico Madrid 1-1
15:00
FCSB, mare favorită în derby-ul cu CFR Cluj - cum arată cotele la pariuri? Golazo.ro
14:30
Matteo Duțu, prezentat oficial la Dinamo Pe cât timp a semnat și ce număr va purta  fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan Golazo.ro
Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut la academiile celor de la Lazio și AC Milan, este noul jucător al celor de la Dinamo.
14:20
Ferrari și-a prezentat noul monopost FOTO+VIDEO. Cum arată mașina cu care italienii vor să câștige titlul după 18 ani » Schimbare majoră la exterior! Golazo.ro
Ferrari a prezentat monopostul SF-26, care va fi condus de piloții Lewis Hamilton și Charles Leclerc în noul sezon de Formula 1.
14:10
Probleme pentru Charalambous Anunțul lui  Mihai Stoica: „Se simte foarte rău” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate după partida din Croația.
13:40
„Alibec se împiedică de minge” Atacantul de la FCSB și-a semnat sentința după prestația de la Zagreb + Alți 3 jucători luați la țintă Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, susține că este pregătit să renunțe la Denis Alibec (35 de ani).
13:30
Real Madrid și Barcelona, venituri record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume  Golazo.ro
Real Madrid și Barcelona au generat cele mai mari venituri la nivel global, în sezonul 2024/2025.
Acum 12 ore
13:20
Grădinescu, apel către Gigi Becali Comentatorul TV n-a mai suportat: „N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor” Golazo.ro
Emil Grădinescu (66 de ani) critică implicarea lui Gigi Becali (67 de ani) în alcătuirea echipei la FCSB.
13:10
Veriga foarte slabă a lui FCSB Alarmă și pentru Liga 1. Ținut de Becali 90 de minute la Zagreb, pare rupt de echipă după ce a ratat cantonamentul Golazo.ro
Siyabonga Ngezana, văzut de patron titular indiscutabil la FCSB, e îngrijorător pentru roș-albaștri în a doua parte a sezonului, după erorile cu Dinamo Zagreb, în Europa League
12:40
Becali: „Echipa a fost praf!” Patronul de la FCSB a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Stoica la scorul de 2-0 pentru Dinamo Zagreb Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, și-a ieșit din minți după eșecul echipei sale din Croația.
12:20
Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump , după victoriile de la Australian Open Golazo.ro
Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA), Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) au fost întrebați despre cel de-al doilea mandat ca președinte al lui Donald Trump (79 de ani).
12:20
Dinamo, cu gândul la titlu   Primire senzațională la Sibiu: ce bannere au afișat fanii la hotelul echipei + reacția clubului  Golazo.ro
Dinamo va juca diseara în deplasare cu Hermannstadt, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:50
A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.  Basarab Panduru (55 de ani) a analizat discursurile lui Elias Charalambous și Mihai Stoica, după eșecul categoric al roș-albaștrilor în fața croaților.
11:00
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului Golazo.ro
Campioana nu a putut să evolueze cu Betano pe piept, lucru care i s-a întâmplat de multe ori anul trecut.
11:00
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră! Golazo.ro
FC Utrecht - KRC Genk 0-2. Au fost momente tensionate în Olanda, după ce startul partidei din Europa League a fost amânat cu aproximativ o oră.
10:20
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a oferit o concluzie cruntă pentru campioana României după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.
09:40
Dă de pământ cu FCSB Ilie Dumitrescu, despre înfrângerea categorică a campioanei cu Dinamo Zagreb : „Deficiențe foarte mari” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF și fost component al Generației de Aur, a oferit o reacție dură cu privire la jocul campioanei din Croația.
09:20
Silviu Tudor Samuilă Tot mai săraci Golazo.ro
Seara în care FCSB a fost umilită la Zagreb a fost și seara în care nu a răspuns la telefon. A sunat de vreo două ori ocupat, după care, nimic. L-a închis.
09:20
„Nu ne pot ajuta”  Mihai Stoica anunță restructurări la FCSB: „E bine că am primit niște confirmări” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.  Mihai Stoica (60 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea în ceea ce-i privește pe anumiți jucători, după eșecul de la Zagreb.
Acum 24 ore
01:30
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.
01:30
 „N-am avut un meci mai prost” Radunovic și Miculescu, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Risto Radunovic (33 de ani) și David Miculescu (24 de ani), au vorbit despre înfrângerea din Croația.
01:20
„Suntem echipa mai bună!” Antrenorul lui Dinamo Zagreb, nemilos după victoria cu FCSB: „S-a pus problema doar de câte goluri marcăm”  Golazo.ro
DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric obținut în fața campioanei României.
01:00
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.
00:50
„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
00:40
Conflict la Tel Aviv VIDEO Israelienii l-au înjurat și i-au fluturat steagul în față: „O să vezi tu  ce-o să-ți facă sioniștii!” Golazo.ro
Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.
00:40
Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă:  „Eram supărat” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul golului pentru campioana României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit. Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte nemulțumit.
00:20
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb Golazo.ro
4-1 pentru niște croați care sunt urmașii lui Zvonimir Boban doar pentru că au legitimații la același club.
00:00
Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera Golazo.ro
FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) în liga Arabiei Saudite. Fotbalistul a mai evoluat în Golful Arab, în urmă cu 2 sezoane.
22 ianuarie 2026
23:40
Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru  semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!” Golazo.ro
Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.
23:10
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ” Golazo.ro
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
23:10
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat  2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au primit două goluri în primele 11 minute ale meciului.
