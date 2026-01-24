Germania, presată să-și repatrieze aurul din SUA din cauza lui Trump
Profit.ro, 24 ianuarie 2026 15:20
Berlinul se află în fața unei presiuni interne fără precedent pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur de la New York.
• • •
Acum o oră
15:20
15:00
Economia Republicii Moldova - cât a județului Timiș, de 20 de ori mai mică decât a României. Dar se mișcă în tandem # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat preferința ca țara să se unească cu România, în cazul unui referendum intern reușit. Se observă în ultimul deceniu o apropiere mare a relațiilor comerciale, îndeosebi după ce ambele țări au trecut prin șocul sanitar și suferă încă din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Profit.ro a analizat fundamentele macro pe care a fost făcut bugetul Moldovei pe 2026.
Acum 2 ore
14:20
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său estic și să înființeze o nouă zonă defensivă folosind tehnologie robotică și automatizată, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, înalt oficial al NATO.
Acum 4 ore
13:40
Mineralele revin în atenție. Arabia Saudită: Deținem rezerve de minerale de 2.500 miliarde de dolari # Profit.ro
Mineralele sunt din nou în atenția publicului, președintele Donald Trump anunțând că a ajuns la un acord privind un posibil acord privind Groenlanda, care ar include drepturi asupra mineralelor din pământuri rare.
13:10
Temperaturile de iarnă situate sub media obișnuită au provocat cel mai rapid ritm al extracției din depozitele subterane de înmagazinare de gaze naturale din Europa din ultimii cinci ani, pe fondul creșterii cererii de consum pentru încălzire.
12:50
Vânzările de iPhone au crescut anul trecut în India, o piață cheie pentru producătorii de smartphone-uri.
12:40
Nicușor Dan, huiduit, dar și aplaudat la Focșani. Ce a spus președintele României despre unirea cu Republica Moldova și despre Consiliul Păcii al lui Trump VIDEO&FOTO # Profit.ro
Președintele României Nicușor Dan a fost huiduit, dar și aplaudat, în timp ce își rostea discursul la Focșani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, șeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care își pun speranțele și să gândească nu doar primul pas, ci și următorul. Șeful statului s-a prins în Hora Unirii.
12:30
Negociatorii ruși, ucraineni și americani reiau sâmbătă discuțiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condițiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului.
12:10
FOTO Gigant chinez lansează în România brandul cu care a provocat Samsung. Primul magazin deschis pe piața locală # Profit.ro
Giganul chinez Xiaomi a anunțat extinderea portofoliului din România cu noile electrocasnice Mijia.
Acum 6 ore
11:50
Sberbank, cel mai mare grup bancar rus devenit conglomerat tehnologic, a preluat o participație semnificativă în producătorul de componentele electronice Element, ca parte a eforturilor Moscovei de obținere a suveranității în producția de componente high-tech, necesare pentru războiul din Ucraina. Cei de la Sberbank vor controlul total.
11:20
Subfinanțarea sectorului feroviar, repusă pe tapet de gravele accidente de tren din Spania # Profit.ro
O serie de accidente grave petrecute într-o singură săptămână pe căile ferate spaniole, inclusiv unul dintre cele mai mortale din Europa, a declanșat o dezbatere majoră privind subfinanțarea mentenanței într-un sistem feroviar aflat sub presiunea unei cereri record.
11:00
Marea Britanie suspectează proprietarul Facebook că n-a spus tot adevărul despre WhatsApp # Profit.ro
Autoritățile britanice aU anunțat vineri deschiderea unei investigații împotriva Meta Platforms, după ce informațiile transmise de companie în cadrul unei analize de piață referitoare la serviciile de mesagerie în masă nu ar fi fost complete sau corecte
10:30
Autostrăzile A1 (București-Pitești) și A2 (București-Constanța) au vizibilitate de sub 100 metri, din cauza ceții.
10:20
Uriaș rezervor de apă dulce descoperit, poate asigura necesarul pentru New York 800 de ani # Profit.ro
Un uriaș rezervor de apă dulce a fost descoperit sub platoul marin, în largul Coastei de Est a SUA.
10:00
Dolarul american, cea mai proastă săptămână din ultimele 8 luni. Aurul, cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani # Profit.ro
Aurul a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani.
10:00
Au fost furate 2,7 miliarde dolari în monede digitale. "Cel mai devastator" atac a vizat Bybit - raport pe 2025 # Profit.ro
Hackerii au reușit să fure 2,7 miliarde de dolari în monede digitale anul trecut, conform firmelor de monitorizare a rețelele blockchain Chainalysis și TRM Labs.
Acum 8 ore
09:50
Cum oprești mesajele și linkurile periculoase pe Instagram: setări anti-spam și anti-scam # Profit.ro
Cele mai multe atacuri pe Instagram nu încep cu un hack sofisticat, ci cu un mesaj. Primești un DM cu un link, o poveste cu “ai câștigat”, o ofertă de colaborare prea bună ca să fie reală sau un avertisment fals despre cont.
09:50
Acțiunile companiei cehe Czechoslovak Group (CSG), unul dintre cei mai dinamici producători de armament din lume, au crescut vineri cu peste 30% la debutul pe bursa Euronext Amsterdam, semnalând interesul puternic al investitorilor pentru sectorul apărării în contextul ambițiilor europene de autonomie militară.
09:50
Guvernele europene, inclusiv Germania, Marea Britanie și Danemarca, vor consolida luni planurile de extindere accelerată a proiectelor eoliene, chiar dacă președintele american Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa agendei verzi europene, potrivit unui proiect de declarație.
09:20
Cotația argintului pe piețele internaționale a depășit pentru prima dată, nivelul de 100 de dolari pe uncie, iar aurul a bătut un nou record de preț, apropiindu-se de pragul de 5.000 dolari/uncie.
09:10
Vinul zilei: o simfonie de fructe negre și condimente, născută din practici biodinamice sub briza Pacificului; un roșu dens și memorabil, creat pentru a pune în valoare cele mai rafinate preparate din carne # Profit.ro
Reserva Carmenere 2020 de la crama Hacienda Araucano este un vin care demonstrează cum inovația și respectul pentru terroir pot transforma un soi legendar din Bordeaux într-un veritabil hit internațional pe pământ chilian.
09:00
Reducere importantă de preț - Dacia Spring de 65 CP, mai ieftin decât cu Rabla, înainte de lansarea noilor motoare # Profit.ro
Singurul automobil electric din portofoliul Dacia are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor âanalizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65 CP, fiind probabil ultimele stocuri înainte de lansarea noii versiuni, cu motoare mai mari.
Acum 12 ore
07:50
Start dat celei mai mari investiții. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
01:20
Antrenorul român al echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torța olimpică, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
00:40
Compania cipriotă Baron Air, furnizor de servicii în sectorul transportului aerian de marfă, prezent pe piețele din Grecia, Cipru și Albania, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:00
Indignare la Budapesta: "Romii să frece toaletele murdare”, declarația unui ministru care a generat revoltă # Profit.ro
Opoziția maghiară și asociațiile romilor cer demisia ministrului ungar al Transporturilor, Janos Lazar.
23 ianuarie 2026
23:50
Compania națională aeriană TAROM lansează o ofertă pe rute interne, cu tarife de la 24 euro, de Ziua Unirii Principatelor Române.
23:30
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, avansează cu lucrările de reabilitare a unității, ajungând acum la sediul administrativ, denumit "Casa Albă".
23:30
Conducerea agenției franceze de presă France Presse (AFP) a avansat un plan de reducere a cheltuielilor, respins însă de angajați.
22:00
Bursa încheie săptămâna pe o tendință de creștere, la a 2-a valoare a indicelui BET din istorie # Profit.ro
După secvența de 3 sesiuni corective, cumpărătorii s-au regrupat la BVB și au împins cotațiile în sus.
21:50
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță ținta de inflație pe 2026. Nu se mai impune vreo majorare a TVA # Profit.ro
Ținta de inflație pentru 2026, cu care lucrează în prezent Guvernul, este în jurul a 4-4,5%, a anunțat premierul Bolojan, care a precizat că anul acesta nu se mai impune majorarea TVA.
21:40
VIDEO Premieră în România: Muncitori nepalezi au ieșit la protest. Reacția angajatorului # Profit.ro
Un grup de muncitori nepalezi ai companiei Construcții Erbașu, implicați în construcția noului stadion din Pitești, au declanșat un protest spontan.
21:40
Corupție ridicată și birocrație pe scară largă la vecini și după trecerea la euro - Austria, printre cei mai mari investitori în Bulgaria, vede progrese, dar se plânge de corupția ridicată. Costurile cu forța de muncă nu mai sunt avantaj-cheie # Profit.ro
Companiile austriece cu activități în Bulgaria se așteaptă la îmbunătățirea mediului de afaceri după intrarea țării în zona euro, însă sunt în continuare nemulțumite de corupția și birocrația pe scară largă și nu mai consideră costurile cu forța de muncă ca pe un avantaj competitiv principal.
21:30
Wizz Air renunță la o cursă în România după ce a amânat debutul rutei aproape jumătate de an # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a decis să nu mai opereze zboruri regulate din București spre aeroportul din Maastricht (Țările de Jos).
21:20
Bolojan acuză șefii companiilor de stat că și-au blindat posturile: Au contracte atât de ușoare și, chiar dacă o companie merge prost, își ating indicatorii # Profit.ro
Șefii companiilor de stat cu salarii foarte mari sunt greu de schimbat, susține premierul Bolojan, pentru că au blindate posturile cu contracte de management cu obiective foarte ușor de realizat. Chiar și dacă respectiva companie nu performează, ei își ating indicatorii de performanță.
21:00
"Miracol" - Bolojan anunță ce s-a întâmplat cu cei 9 vameși din 11 cu handicap: În urma verificării, 5 s-au însănătoșit rapid! # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță că, în urma verificării situației celor 9 vameși cu handicap din 11 lucrători de la un birou vamal, 5 dintre ei s-au însănătoșit rapid.
21:00
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, evaluată la 134 miliarde de dolari la cea mai recentă rundă de finanțare, a obținut o nouă finanțare, în valoare de 1,8 miliarde de dolari.
20:50
Mexicanii de la Nemak, proaspăt intrați în România, recrutează CEO de la rivalul american Nexteer # Profit.ro
Grupul mexican Nemak, printre cei mai mari furnizori pentru industria auto, care a semnat, cum a relatat Profit.ro, pentru preluarea afacerii din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF), aduce la conducere un fost director executiv de la rivalul american Nexteer Automotive.
20:50
FOTO "Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!", anunțul Primăriei. Nouă parcare, accesibilă non-stop # Profit.ro
"Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari! Acum, microbuzele sunt parcate peste tot. Și nu doar!", este anunțul transmis acum de Primăria sector 6, din capitală.
20:30
Înregistrarea punctelor de lucru, obligație nouă pentru fime - Ministerul Finanțelor va anunța în următoarele zile, posibil chiar luni, clarificări în privința noii obligații de a înregistra la ANAF puncte de lucru cu mai puțin de 5 angajați # Profit.ro
Ministerul Finanțelor ar urma să anunțe la începutul săptămânii următoare, posibil chiar luni, unele clarificări în ce privește obligația nou introdusă pentru firme, de către Parlament, de a înregistra fiscal la ANAF, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, inclusiv punctele de lucru cu 1-4 angajați, chiar dacă în aceeași localitate au și sediul social care e deja înregistrat, au declarat surse pentru Profit.ro. Noua obligație generează o birocrație majoră pentru firme și pentru Fisc, termenul limită pentru înregistrarea punctelor de lucru existente fiind sfârșitul acestei luni.
20:10
Polonezii de la PESA au trimis spre România 5 rame regionale, a 6-a fiind de asemenea pe drum, parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani, derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu finanțare europeană.
20:00
SMR-uri nucleare SUA la Doicești, vine decizia: Ministrul Energiei s-a întâlnit la Davos cu mai mulți oficiali americani și vrea decizie finală de investiție # Profit.ro
Ministerul Energiei vrea ca luna viitoare să fie aprobată decizia finală de investiție în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
20:00
INFOGRAFIC Rezervele minerale ale Groenlandei: Depășește Canada. Producția e zero, motiv pentru războiul economic SUA - China # Profit.ro
Aducerea Groenlandei în centrul atenției globale cu ocazia intențiilor expansioniste ale președintelui SUA, Donald Trump, presupune și o evaluare a resurselor insulei.
19:40
SMR-uri nucleare SUA la Doicești: Ministrul Energiei s-a întâlnit la Davos cu mai mulți oficiali americani și vrea decizie finală de investiție # Profit.ro
Ministerul Energiei vrea ca luna viitoare să fie aprobată decizia finală de investiție în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
19:20
Cloud9 Evolution câștigă European Property Awards. România intră în liga premium a proiectelor rezidențiale europene # Profit.ro
Într-un moment cu greutate pentru piața imobiliară din România, proiectul rezidențial Cloud9 Evolution a fost distins cu un premiu la European Property Awards, parte a prestigiosului circuit International Property Awards, competiție considerată la nivel global drept unul dintre cele mai importante repere de excelență în real estate, arhitectură și dezvoltare urbană.
19:20
Bogdan Ivan: Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru țara ta # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă vineri că miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de a deschide punți de dialog și de a crea oportunități concrete pentru țara ta.
19:00
Strategia de denumiri adoptată de noua conducere a mărcii Volkswagen va conduce la renunțarea la actualul sistem alfa-numeric de pe mașinile electrice. După ID.Polo și ID.Cross un nou model va prelua acest sistem nou.
18:50
Șef din umbră Netflix ridiculizează oferta rivalului la HBO: Nu trece „testul mirosului” # Profit.ro
Netflix este pe drumul cel bun pentru a obține sprijinul acționarilor Warner Bros Discovery pentru oferta de 82,7 miliarde de dolari pentru studiourile de film și televiziune ale companiei, spune Greg Peters, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix.
18:30
Vicepreședintele SUA reia atacurile la adresa Europei: A apucat pe calea sinuciderii civilizației # Profit.ro
Țările europene se îndreaptă spre „sinuciderea civilizației”, spune vicepreședintele JD Vance.
18:20
Douglas vine puternic după dm și Sephora, în România. GRAFICE DM conduce piața la afaceri, Sephora și Douglas fac profit, Marionnaud rămâne pe pierdere # Profit.ro
Ultima raportare financiară arată diferențe clare între principalii jucători din retailul de cosmetice și parfumerie din România.
