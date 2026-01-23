FOTO "Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!", anunțul Primăriei. Nouă parcare, accesibilă non-stop

20:30

Ministerul Finanțelor ar urma să anunțe la începutul săptămânii următoare, posibil chiar luni, unele clarificări în ce privește obligația nou introdusă pentru firme, de către Parlament, de a înregistra fiscal la ANAF, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, inclusiv punctele de lucru cu 1-4 angajați, chiar dacă în aceeași localitate au și sediul social care e deja înregistrat, au declarat surse pentru Profit.ro. Noua obligație generează o birocrație majoră pentru firme și pentru Fisc, termenul limită pentru înregistrarea punctelor de lucru existente fiind sfârșitul acestei luni.