Un nume important din fotbalul german îndeamnă la boicotarea Campionatului Mondial!

Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) a luat decizia să se retragă de la Australian Open înainte de meciul din turul al treilea de la Melbourne, cu Maddison Inglis (28 de ani, #128 WTA). Partida ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă la prânz.Anunțul a fost făcut de fostul lider mondial pe contul personal de Instagram. În urma acestei decizii, adversara ei a avansat în optimile de finală fără să mai fie nevoită să joace în turul 3. ...