Un nume important din fotbalul german îndeamnă la boicotarea Campionatului Mondial!
Gazeta Sporturilor, 24 ianuarie 2026 18:10
Tot mai multe voci din Germania vorbesc despre posibilitatea boicotării Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, în contextul tensiunilor geopolitice la nivel mondial, președintele american Donald Trump insistând pentru anexarea Groenlandei, ambiție care ar putea duce la ruperea alianței politico-militare NATO.A făcut-o în prima fază Jürgen Hardt, membru al formațiunii politice Uniunea Creștin-Democrată, partidul din care provine cancelarul Friedrich Merz. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
18:20
Cea mai bună atletă din 2025 pune stop carierei pentru o perioadă » Care este motivul # Gazeta Sporturilor
Sydney McLaughlin-Levrone (26 de ani), campioană mondială în 2025 în proba de 400 m și în cea de ștafetă 4x400 m, a anunțat că nu va concura în acest an pentru că este însărcinată.Americanca Sydney McLaughlin-Levrone a avut un 2025 de poveste, ea fiind desemnată cea mai bună atletă a anului de către forul internațional care se ocupă de atletism. ...
Acum 30 minute
18:10
Un nume important din fotbalul german îndeamnă la boicotarea Campionatului Mondial! # Gazeta Sporturilor
Tot mai multe voci din Germania vorbesc despre posibilitatea boicotării Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, în contextul tensiunilor geopolitice la nivel mondial, președintele american Donald Trump insistând pentru anexarea Groenlandei, ambiție care ar putea duce la ruperea alianței politico-militare NATO.A făcut-o în prima fază Jürgen Hardt, membru al formațiunii politice Uniunea Creștin-Democrată, partidul din care provine cancelarul Friedrich Merz. ...
18:00
„Pablo Escobar al epocii moderne” a fost capturat » FBI l-a prins pe sportivul olimpic devenit cel mai mare traficant din lume # Gazeta Sporturilor
Ryan Wedding, fostul sportiv olimpic devenit narco-terorist, a fost arestat de FBI în Mexic. Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigații, l-a numit pe canadian „cel mai mare traficant al epocii moderne”.Fostul snowboarder, care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, era pe lista celor mai căutați 10 infractori de către FBI. ...
18:00
Atenție, Rapid! Șeful spaimei granzilor din Superligă îi pune în gardă pe giuleșteni: „A venit momentul să-i batem” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Meszar, președintele de facto al celor de la UTA Arad, a dezvăluit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor că, în cazul în care nu va apărea o ofertă de ultim moment pentru unul dintre jucătorii lui Adi Mihalcea, campania de mercato a „textiliștilor” este încheiată. Se declară încântat de parcursul echipei, speră la o clasare în play-off la finele celor 30 de etape din sezonul regular, însă rămâne cu picioarele pe pământ. ...
Acum o oră
17:50
Olimpiu Moruțan e deja printre preferații fanilor Rapidului » Zeci de suporteri au venit să facă poze și să ia autografe # Gazeta Sporturilor
Abia transferat de Rapid, Olimpiu Moruțan a devenit deja unul dintre preferații fanilor din Giulești, aceștia venind cu mic, cu mare, să ia un autograf și să facă o poză cu noul jucător al lui Gâlcă.După prima conferință de presă în calitate de jucător al giuleștenilor, Olimpiu Moruțan a mers în fan shop-ul de la stadion pentru a se întâlni cu fanii. În jur de 50-60 de spectatori au stat azi la coadă pentru a se poza alături de fotbalistul de 26 de ani. ...
17:50
Xhaka, conflict cu un fan și meciul întrerupt! „Ciocănarilor” le-au fost suficiente 45 de minute pentru a tranșa partida # Gazeta Sporturilor
West Ham a obținut trei puncte extrem de importante în lupta pentru supraviețuirea în Premier League. Pe propriul teren, a învins cu ușurință pe Sunderland cu scorul de 3-1, meci marcat de un incident în care Granit Xhaka s-a certat cu un fan spre finalul partidei.Cum băncile de rezerve sunt aproape de tribune, iar internaționalul elvețian era rezervă, a intrat într-o dispută cu fanii gazdă. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul până la calmarea situației. ...
17:50
Naționala României a jucat cu Groenlanda la futsal » Adversarii i-au lăsat mască pe „tricolori”: „Erau foarte răi, tocmai asta ne-a încurcat” # Gazeta Sporturilor
Naționala de futsal a României participă săptămâna aceasta, în orașul croat Labin, la „Futsal Week January Cup”, o competiție amicală la care au luat startul opt naționale, inclusiv cea a Groenlandei, pe care „tricolorii” au înfruntat-o și învins-o zilele trecute. Duminică, România va disputa finala împotriva reprezentativei similare a Marocului. ...
17:30
Cuvântul interzis de Pancu înainte de FCSB - CFR Cluj: „Refuz să vorbesc” + Ce a remarcat la adversară: „Nu am niciun dubiu” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat duelul cu FCSB, programat duminică, în cadrul etapei a 23-a din Superligă. FCSB – CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport și DigiSport. ...
Acum 2 ore
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:00
Bogdan Stelea, după ce Ilie Dumitrescu a semnat cu FRF: „N-au făcut nimic din ce au promis! Buni la împachetat lucruri” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului românesc, a comentat, la GSP Live, alegerea colegului său de generație, Ilie Dumitrescu, de a colabora cu FRF.Ilie Dumitrescu, 57 de ani, se implică din nou în fenomen, după ce ultima oară a fost antrenor la FCSB, în 2010. ...
16:50
Știai? Singurul club din Superligă care și-a pus căpitani U21 în acest sezon. Nu unul, ci doi! # Gazeta Sporturilor
FC Argeș e singurul club din Liga 1 care le-a încredințat banderola de căpitan unor fotbaliști „afiliați” regulii U21. Mario Tudose și, mai nou, Yanis Pîrvu sunt cei mai tineri căpitani ai sezonului. Primul a împlinit zilele trecute 21 de ani, cel de-al doilea a devenit major în luna aprilie a anulu trecut. Echipa care a uimit Liga 1 cu parcursul ei a început nemaipomenit noul an, adăugând încă șase puncte la zestrea acumulată în 2025. ...
16:40
Schimbă Costel Gâlcă sistemul la Rapid după venirea lui Moruțan? » Răspunsul antrenorului # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, care se va juca luni, 26 ianuarie, de la 20:00, în runda 23 din Superliga. Costel Gâlcă a spus cum vede sosirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid și a dezvăluit care este starea lui fizică. Vrea să îi acorde câteva minute în meciul cu UTA. „Sunt bucuros că avem un jucător de valoare, Moruțan, care o să aducă un plus, o soluție pentru echipa noastră. ...
16:30
Ilie Stan și-a dat în judecată fosta echipă din Superliga, primul termen din proces este pe 29 ianuarie: „Unde sunt banii ăia? Suferim!” # Gazeta Sporturilor
Ilie Stan (58 de ani), fost mare mijlocaș al Stelei și antrenor la Gloria Buzău în sezonul trecut, a dat clubul în judecată după ce n-a fost plătit în ultimele trei luni de contract. Stan semnase în martie, preluând echipa de pe ultimul loc, iar Gloria a retrogradat la finalul play-out-ului (6 înfrângeri, 2 victorii, 1 egal). După retrogradare, Primăria a decis desființarea echipei. ...
Acum 4 ore
16:20
Dinamo a luat ultimul titlu într-o altă lume! România tocmai intrase în UE, nu existau Instagram și TikTok, iar CR7 și Messi nu aveau niciun Balon de Aur! Doar Gigi Becali a rezistat # Gazeta Sporturilor
Lumea a evoluat incredibil în ultimii 19 ani de la ultimul titlu de campioană a lui Dinamo în prima divizie. Iată o incursiune în trecut și cum s-au schimbat mapamondul și fotbalul.Dinamo a învins aseară, scor 2-1 la Sibiu cu Hermannstadt, și este lider în Superliga, fie și pentru câteva ore. "Câinii" au reaprins speranțele fanilor, de mai multă vreme, că pot cuceri din nou, după aproape două decenii, un nou titlu de campioană. ...
16:20
Inter și-a exprimat condoleanțele pentru fostul jucător al clubului » A jucat și la AC Milan # Gazeta Sporturilor
Nazzareno Canuti, fost fotbalist marcant al lui Inter, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Va rămâne în memoria colectivă ca parte a echipei care a câștigat titlul în 1980 și două Cupe ale Italiei.Canuti, cunoscut sub porecla Naza, a jucat și pentru AC Milan în perioada în care echipa se afla în Serie B, iar ulterior a mai evoluat pentru Genoa, Catania și Solbiatese. Acesta a evoluat pe postul de fundaș central. ...
16:00
Insula cea mai mare de pe glob are 10% din populație fotbaliști legitimați și vrea în preliminariile Mondiale! » Răspunsul CONCACAF și replica pentru Donald Trump # Gazeta Sporturilor
Groenlanda are pretenții să nu mai joace doar meciuri amicale și să fie primită ca membru cu drepturi depline la FIFA. Singura soluție ar fi să fie acceptată de CONCACAF, dar Confederația din nordul și centrul Americii i-a respins cererea!Cea mai mare insulă de pe glob, cu suprafață de 2.166. ...
16:00
Arsenal pregătește una dintre cele mai interesante tranzacții din perioada de transferuri de vară, iar Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid, este pe lista „tunarilor”.Liderul din Premier League îl are pe lista de transferuri pe atacantul argentinian de 25 de ani, căutând să-și întărească linia ofensivă. ...
15:50
Olimpiu Moruțan, transferul iernii în Superliga, susține prima conferință de presă la Rapid # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv care a devenit vineri noul fotbalist al Rapidului, susține în aceste momente prima conferință de presă din postura de fotbalist al giuleștenilor. Olimpiu Moruțan la Rapid este, până în acest moment, cel mai spectaculos transfer făcut de vreo echipă din România în această iarnă. ...
15:40
Răcit înainte de derby, Charalambous a anunțat o nouă absență cu CFR: „A simțit ceva la spate” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.Înaintea duelului foarte important în vederea calificării în play-off, cipriotul a vorbit despre perioada grea pe care campioana o traversează. Acesta este încrezător în calitatea elevilor săi și crede că FCSB poate obține al treilea titlu consecutiv. ...
15:10
Lewis Hamilton, nerăbdător înainte de al doilea sezon la Ferrari: „În mod normal nu spun asta, dar acum e în regulă dacă o fac” # Gazeta Sporturilor
Lewis Hamilton a descris sezonul 2026 de Formula 1 drept „o provocare uriașă” în contextul în care Ferrari și-a lansat noul monopost, cu care speră să câștige un nou titlu mondial la constructori, primul din 2008.Septuplul campion mondial, care a avut un prim sezon dificil alături de echipa italiană, a declarat pentru BBC că munca la noul monopost, produs de Ferrari conform noilor reguli pentru motoare și șasiuri, a fost fascinantă. ...
15:10
Hansi Flick, înainte de alegerile de la conducerea Barcelonei: „Nu investim mulți bani, dar luăm decizii corecte” # Gazeta Sporturilor
După ce în runda precedentă din La Liga, seria lungă de victorii a Barcelonei a fost întreruptă din cauza înfrângerii cu Real Sociedad (1-2), acum campionii Spaniei vor încerca să obțină un nou succes. Duminică, de la ora 17:15, echipa va juca acasă contra lui Oviedo, care se află pe ultimul loc în clasament. ...
15:00
Ionuț Panțîru a rămas fără echipă » Jucătorul s-a contrat cu un fan: „Scuză-mă pe mine” # Gazeta Sporturilor
CS Tunari, formație din Liga a 2-a, a anunțat despărțirea de fotbalistul Ionuț Panțîru (29 de ani).Ajuns la formația ilfoveană în luna septembrie a anului 2025, fundașul părăsește clubul după doar 4 luni.CS Tunari se desparte de Ionuț PanțîruDupă ce s-a despărțit de FCSB în luna ianuarie a anului 2025, fundașul a ajuns la FC Voluntari, echipă din Liga a 2-a, unde a jucat timp de 8 luni. La finalul acestei experiențe a rămas tot în Ilfov, dar la CS Tunari. ...
15:00
Daniel Bîrligea, scos la vânzare » Impresarul atacantului de la FCSB, anunț major: „Pentru jumătate din sumă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea fi ținta unui transfer în următoarea perioadă. Atacantul de la FCSB, marcatorul unicului gol al roș-albaștrilor în meciul cu Dinamo Zagreb, scor final 4-1, din Europa League, se află pe radarul mai multor formații din Italia, potrivit afirmațiilor făcute de impresarul Giuseppe Piraino. ...
15:00
Pentru ISTORIE! A fost semnat actul pentru OZN-ul din inima României care va costa 64.000.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Hunedoara va avea stadion nou în viitorul apropiat. Anunțul a fost făcut de Bogdan Apostu, agent FIFA apropiat de clubul care se află foarte aproape de promovarea în prima ligă. Intrat la un moment dat în impas, proiectul a fost în cele din urmă aprobat de Guvernul României și Compania Națională de Investiții. ...
14:50
Condiția pusă de Jurgen Klopp pentru a o antrena pe Real Madrid » La ce jucători s-ar putea renunța în vară # Gazeta Sporturilor
Jurgen Klopp (58 de ani) ar putea reveni în iarbă după 2 ani. Fost manager al lui Liverpool și în prezent Global Sports Director, germanul nu a negat discuțiile privind venirea la Real Madrid. În cazul în care ar accepta să-i succeadă la vară lui Alvaro Arbeloa, antrenorul a cerut putere totală asupra transferurilor și plecarea lui Dani Carvajal și Ferland Mendy. ...
Acum 6 ore
14:10
Legenda lui Dinamo a remarcat 5 jucători ai lui Kopic: „Ei dau forță, siguranță” # Gazeta Sporturilor
Foștii mari internaționali ai lui Dinamo sunt entuziasmați de prestațiile "câinilor" în acest sezon, iar Costel Orac (66 ani) nu face excepție, spunând că sunt momente în care jocul echipei lui Kopic îi aduce aminte de cel din anii '80-'90.Urmărește atent meciurile favoriților și observă că „mare atu este echilibrul la care au ajuns. Primesc destul de greu gol, iar în atac reușesc să își creeze multe ocazii. ...
14:10
Atacant la Dinamo: cine ar urma să plece, în cazul unui transfer » Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat la Sibiu, dar continuă să caute un atacant pentru această iarnă. Dacă „câinii” vor reuși să aducă un vârf, cel puțin unul dintre Alex Pop și Stipe Perica ar urma să plece, dat fiind randamentul modest al acestora.Pentru Perica au existat oferte în ultimele săptămâni, însă croatul a ales să rămână în „haită”, fiind încântat de București. ...
14:00
Podravka - CSM București, meci tare în Liga Campionilor » „Tigroaicele” pleacă favorite # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi de la ora 19:00 în Croația, cu Podravka Koprivnica, în etapa a 11-a din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.CSM București pare că și-a revenit odată cu sosirea Bojanei Popovic pe bancă și este favorită înaintea meciului din această seară. ...
14:00
Ionuț Panțîru a rămas fără echipă » Prima reacție a jucătorului: „Scuză-mă pe mine” # Gazeta Sporturilor
CS Tunari, formație din Liga a 2-a, a anunțat despărțirea de fotbalistul Ionuț Panțîru (29 de ani).Ajuns la formația ilfoveană în luna septembrie a anului 2025, fundașul părăsește clubul după doar 4 luni.CS Tunari se desparte de Ionuț PanțîruDupă ce s-a despărțit de FCSB în luna ianuarie a anului 2025, fundașul a ajuns la FC Voluntari, echipă din Liga a 2-a, unde a jucat timp de 8 luni. La finalul acestei experiențe a rămas tot în Ilfov, dar la CS Tunari. ...
13:50
Apostrofat în timpul meciului, Novak Djokovic a refuzat sa aplaude publicul după calificarea în optimi: „Taci odată, du-te dracului!” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) s-a calificat în optimile de la Australian Open, după ce l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp (30, ATP), scor 6-3, 6-4, 7-6.Novak Djokovic a reușit să se impună în minimum de seturi în meciul care s-a disputat pe Rod Laver Arena, din Melbourne. Partida a durat două ore și 46 de minute. A fost a 400-a victorie într-un turneu de Mare Șlem.GALERIE FOTO. ...
13:10
Chivu, contraatac la Mourinho: „Dușmanii fac gălăgie, dar mă bazez pe experiența mea din academia lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu n-a lăsat să-i scape atacul disimulat al lui Jose Mourinho la adresa antrenorilor fără experiență ce au ajuns să conducă echipe de top. „Experiența mea îmi spune că un meci durează 100 de minute și îmi dau seama foarte bine de convingerea băieților mei”, a declarat ieri tehnicianul lui Inter, la conferința de presă de după meciul cu Pisa (6-2). ...
13:00
De la Slatina, Claudiu Niculescu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „E bună rău de tot” # Gazeta Sporturilor
Fostul golgeter al „câinilor”, Claudiu Niculescu, 49 de ani, în prezent antrenor la CSM Slatina, a mărturisit pentru GSP.ro că este impresionat de ceea ce face Dinamo în actuala stagiune și vede „haita” favorită la titlu. Ar mai vrea, totuși, un atacant, „un marcator”, la Dinamo.Claudiu Niculescu, 49 de ani, a rămas un idol în Ștefan cel Mare. Anii au trecut, dar Clau-gol este unul dintre fotbaliștii uriași ai clubului din ultimul sfert de secol. ...
13:00
Novak Djokovic, la un centimetru de descalificare la Australian Open » Momentul de furie se putea termina rău # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 mondial) joacă sâmbătă împotriva olandezului Botik van de Zandšulp (30 de ani, locul 75 mondial) în turul al treilea al Australian Open, însă a fost aproape de o descalificare, după ce și-a pierdut cumpătul în setul al doilea al meciului. Djokovic a câștigat primul set cu 6-3, după ce i-a luat serviciul adversarului în al patrulea game, la 3-1. ...
12:40
S-a ținut de promisiune » Stan Wawrinka și-a luat rămas bun de la Melbourne într-un mod inedit # Gazeta Sporturilor
Stan Wawrinka (40 de ani, #139 ATP) a fost eliminat în turul trei de la Australian Open, după ce a pierdut în fața lui Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), scor 6-7(5-7), 6-2, 4-6, 4-6 în ultimul său meci de la Melbourne.La finalul partidei, elvețianul și-a luat rămas bun de la publicul australian cu un moment amuzant, savurând o bere chiar pe terenul de tenis.VIDEO. ...
12:30
Providențial în anul ultimului titlu pentru Dinamo, Claudiu Niculescu a evidențiat un detaliu: „Poate asta i-ar mai trebui”. Pe cine vede favorită la titlu # Gazeta Sporturilor
Fostul golgeter al „câinilor”, Claudiu Niculescu, 49 de ani, în prezent antrenor la CSM Slatina, a mărturisit pentru GSP.ro că este impresionat de ceea ce face Dinamo în actuala stagiune și vede „haita” favorită la titlu. Ar mai vrea, totuși, un atacant, „un marcator”, la DinamoClaudiu Niculescu, 49 de ani, a rămas un idol în Ștefan cel Mare. Anii au trecut, dar Clau-gol este unul dintre fotbaliștii uriași ai clubului din ultimul sfert de secol. ...
Acum 8 ore
12:20
„Nu e nimic întâmplător, are buget de campioană!” » Ce a remarcat Ciprian Marica în jocul lui Dinamo: „Fără să aibă un atacant” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional crescut de Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre momentul excelent prin care trece formația alb-roșie, aflată provizoriu pe primul loc, după 2-1 cu Hermannstadt.Trecut pe la Șahtior, Schalke, Getafe sau FCSB, Ciprian Marica laudă munca depusă de antrenorul Zeljko Kopic, dar laudă și investițiile făcut de conducere. ...
12:20
Ionuț Lupescu e sigur: „Dinamo nu mai are nevoie de nimic ca să lupte la titlu” + Dorință pentru play-off: „Fără FCSB și CFR” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu, unul dintre numele legendare din istoria lui Dinamo, a analizat momentul bun prin care trec „câinii” și a vorbit despre șansele la câștigarea campionatului.După 2-1 cu Hermannstadt, Dinamo e lider provizoriu în Superligă și poate termina etapa acolo, în funcție de ce vor face Universitatea Craiova și Rapid. ...
12:20
Giani Kiriță crede că lui Dinamo îi mai lipsește un lucru pentru a deveni campioană: „Ar fi fost bine să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Fost campion cu Dinamo, Giani Kiriță e din cale afară de fericit să-și vadă fosta echipă revenită la vechile standarde de performanță. „Câinii” au trecut cu brio „testul Hermannstadt” (2-1), au urcat temporar pe primul loc, iar o parte a specialiștilor cataloghează trupa lui Kopic drept favorită principală la cucerirea campionatului.A doua zi după succesul înregistrat de roș-albi la Sibiu, GSP. ...
12:20
Rapid o întâlnește astăzi în sala Polivalentă pe Oldenburg (Germania), în etapa a 3-a din grupele EHF European League. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.Rapid este neînvinsă în primele două etape, dar are doar două puncte în clasament după rezultatele de egalitate obținute cu Tertnes Bergen (Norvegia), 32-32 și 28-28 la Lokomotiva Zagreb. ...
12:20
Uluitor! Raul Opruț nu ar fi trebuit să marcheze la Sibiu, însă a făcut-o de două ori # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul lui Dinamo în meciul de la Sibiu, câștigat de „câini” grație „doppiettei” sale, scor 2-1. Acesta i-a răpus pe cei de la Hermannstadt într-un mod rar întâlnit la nivel intern: două goluri marcate după devieri din faze fixe: șuturi cu piciorul stâng, de la marginea careului, în minutele 71 și 80. ...
12:10
Villarreal - Real Madrid, în runda 21 din La Liga: gazdele se pot apropia de „galactici” » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Villarreal o va găzdui pe Real Madrid într-un meci din etapa 21 din La Liga. Duelul de pe stadionul „De la Ceramica" va începe la ora 22:00. Va fi în direct pe Prima Sport 2, Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Real Madrid ocupă locul al doilea în clasamentul din La Liga, cu 48 de puncte din 20 de meciuri jucate, „galacticii" având 43 de goluri marcate și 17 primite. Villarreal se află pe poziția a treia, cu 41 de puncte din 19 partide, cu un golaveraj de 37:19. ...
12:10
„Elementar, dragul meu Watson!” » Părintele celui mai celebru detectiv a fost portarul lui Potsmouth AFC! # Gazeta Sporturilor
A.C. Smith a fost pseudonimul scriitorului scoțian Arthur Conan Doyle (1859-1930), cel care a scris patru romane și 56 de povestiri scurte care i-au avut ca personaje centrale pe excentricul detectiv Sherlock Holmes și pe partenerul de aventuri al acestuia, dr. John Watson. ...
12:00
Florin Tănase, OUT! Are ruptură musculară și pleacă de urgență la vraciul Marijana la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul celor de la FCSB, Florin Tănase (31 de ani), a suferit o ruptură musculară și a plecat de urgență la „vraciul” Marijana Kovacevic, la Belgrad. Pentru derby-ul cu CFR Cluj, de mâine seară, este OUT!Pierdere importantă pentru staff-ul lui Elias Charalambous. Florin Tănase s-a accidentat și iese din planurile echipei momentan, fiind sigur incert pentru meciul de duminică seara, contra vicecampioanei CFR, programat de la ora 20:00, pe Arena Națională. ...
11:40
„Nu e nimic întâmplător!” » Detaliile remarcate de Ciprian Marica în jocul lui Dinamo: „Arată că e pregătită” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional crescut de Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre momentul excelent prin care trece formația alb-roșie, aflată provizoriu pe primul loc, după 2-1 cu Hermannstadt.Trecut pe la Șahtior, Schalke, Getafe sau FCSB, Ciprian Marica laudă munca depusă de antrenorul Zeljko Kopic, dar laudă și investițiile făcut de conducere. ...
11:40
La două zile de la scandalul cu Sorana Cîrstea, Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) a luat decizia să se retragă de la Australian Open înainte de meciul din turul al treilea de la Melbourne, cu Maddison Inglis (28 de ani, #128 WTA). Partida ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă la prânz.Anunțul a fost făcut de fostul lider mondial pe contul personal de Instagram. În urma acestei decizii, adversara ei a avansat în optimile de finală fără să mai fie nevoită să joace în turul 3. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.