Știai? Singurul club din Superligă care și-a pus căpitani U21 în acest sezon. Nu unul, ci doi!

Antonio Conte primește prima întărire din acest an. După ce a cedat doi jucători ofensivi, Napoli a perfectat ultimele detalii legate de transferul lui Giovane Santa do Nascimento de la Hellas Verona. Atacantul brazilian de 22 de ani o va costa pe campioana Italiei 20 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.Criza gravă de efectiv a lui Antonio Conte l-a forțat pe Aurelio De Laurentiis să facă prima mutare în acest mercato invernal. ...