Știai? Singurul club din Superligă care și-a pus căpitani U21 în acest sezon. Nu unul, ci doi!

Acum 10 minute
16:50
Acum 30 minute
16:40
Schimbă Costel Gâlcă sistemul la Rapid după venirea lui Moruțan? » Răspunsul antrenorului # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, care se va juca luni, 26 ianuarie, de la 20:00, în runda 23 din Superliga. Costel Gâlcă a spus cum vede sosirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid și a dezvăluit care este starea lui fizică. Vrea să îi acorde câteva minute în meciul cu UTA. „Sunt bucuros că avem un jucător de valoare, Moruțan, care o să aducă un plus, o soluție pentru echipa noastră. ...
16:30
Ilie Stan și-a dat în judecată fosta echipă din Superliga, primul termen din proces este pe 29 ianuarie: „Unde sunt banii ăia? Suferim!” # Gazeta Sporturilor
Ilie Stan (58 de ani), fost mare mijlocaș al Stelei și antrenor la Gloria Buzău în sezonul trecut, a dat clubul în judecată după ce n-a fost plătit în ultimele trei luni de contract. Stan semnase în martie, preluând echipa de pe ultimul loc, iar Gloria a retrogradat la finalul play-out-ului (6 înfrângeri, 2 victorii, 1 egal). După retrogradare, Primăria a decis desființarea echipei. ...
Acum o oră
16:20
Dinamo a luat ultimul titlu într-o altă lume! România tocmai intrase în UE, nu existau Instagram și TikTok, iar CR7 și Messi nu aveau niciun Balon de Aur! Doar Gigi Becali a rezistat # Gazeta Sporturilor
Lumea a evoluat incredibil în ultimii 19 ani de la ultimul titlu de campioană a lui Dinamo în prima divizie. Iată o incursiune în trecut și cum s-au schimbat mapamondul și fotbalul.Dinamo a învins aseară, scor 2-1 la Sibiu cu Hermannstadt, și este lider în Superliga, fie și pentru câteva ore. "Câinii" au reaprins speranțele fanilor, de mai multă vreme, că pot cuceri din nou, după aproape două decenii, un nou titlu de campioană. ...
16:20
Inter și-a exprimat condoleanțele pentru fostul jucător al clubului » A jucat și la AC Milan # Gazeta Sporturilor
Nazzareno Canuti, fost fotbalist marcant al lui Inter, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Va rămâne în memoria colectivă ca parte a echipei care a câștigat titlul în 1980 și două Cupe ale Italiei.Canuti, cunoscut sub porecla Naza, a jucat și pentru AC Milan în perioada în care echipa se afla în Serie B, iar ulterior a mai evoluat pentru Genoa, Catania și Solbiatese. Acesta a evoluat pe postul de fundaș central. ...
16:00
Insula cea mai mare de pe glob are 10% din populație fotbaliști legitimați și vrea în preliminariile Mondiale! » Răspunsul CONCACAF și replica pentru Donald Trump # Gazeta Sporturilor
Groenlanda are pretenții să nu mai joace doar meciuri amicale și să fie primită ca membru cu drepturi depline la FIFA. Singura soluție ar fi să fie acceptată de CONCACAF, dar Confederația din nordul și centrul Americii i-a respins cererea!Cea mai mare insulă de pe glob, cu suprafață de 2.166. ...
16:00
Arsenal pregătește una dintre cele mai interesante tranzacții din perioada de transferuri de vară, iar Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid, este pe lista „tunarilor”.Liderul din Premier League îl are pe lista de transferuri pe atacantul argentinian de 25 de ani, căutând să-și întărească linia ofensivă. ...
Acum 2 ore
15:50
Olimpiu Moruțan, transferul iernii în Superliga, susține prima conferință de presă la Rapid # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv care a devenit vineri noul fotbalist al Rapidului, susține în aceste momente prima conferință de presă din postura de fotbalist al giuleștenilor. Olimpiu Moruțan la Rapid este, până în acest moment, cel mai spectaculos transfer făcut de vreo echipă din România în această iarnă. ...
15:40
Răcit înainte de derby, Charalambous a anunțat o nouă absență cu CFR: „A simțit ceva la spate” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.Înaintea duelului foarte important în vederea calificării în play-off, cipriotul a vorbit despre perioada grea pe care campioana o traversează. Acesta este încrezător în calitatea elevilor săi și crede că FCSB poate obține al treilea titlu consecutiv. ...
15:10
Lewis Hamilton, nerăbdător înainte de al doilea sezon la Ferrari: „În mod normal nu spun asta, dar acum e în regulă dacă o fac” # Gazeta Sporturilor
Lewis Hamilton a descris sezonul 2026 de Formula 1 drept „o provocare uriașă” în contextul în care Ferrari și-a lansat noul monopost, cu care speră să câștige un nou titlu mondial la constructori, primul din 2008.Septuplul campion mondial, care a avut un prim sezon dificil alături de echipa italiană, a declarat pentru BBC că munca la noul monopost, produs de Ferrari conform noilor reguli pentru motoare și șasiuri, a fost fascinantă. ...
15:10
Hansi Flick, înainte de alegerile de la conducerea Barcelonei: „Nu investim mulți bani, dar luăm decizii corecte” # Gazeta Sporturilor
După ce în runda precedentă din La Liga, seria lungă de victorii a Barcelonei a fost întreruptă din cauza înfrângerii cu Real Sociedad (1-2), acum campionii Spaniei vor încerca să obțină un nou succes. Duminică, de la ora 17:15, echipa va juca acasă contra lui Oviedo, care se află pe ultimul loc în clasament. ...
15:00
15:00
Daniel Bîrligea, scos la vânzare » Impresarul atacantului de la FCSB, anunț major: „Pentru jumătate din sumă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea fi ținta unui transfer în următoarea perioadă. Atacantul de la FCSB, marcatorul unicului gol al roș-albaștrilor în meciul cu Dinamo Zagreb, scor final 4-1, din Europa League, se află pe radarul mai multor formații din Italia, potrivit afirmațiilor făcute de impresarul Giuseppe Piraino. ...
15:00
Pentru ISTORIE! A fost semnat actul pentru OZN-ul din inima României care va costa 64.000.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Hunedoara va avea stadion nou în viitorul apropiat. Anunțul a fost făcut de Bogdan Apostu, agent FIFA apropiat de clubul care se află foarte aproape de promovarea în prima ligă. Intrat la un moment dat în impas, proiectul a fost în cele din urmă aprobat de Guvernul României și Compania Națională de Investiții. ...
Acum 4 ore
14:50
Condiția pusă de Jurgen Klopp pentru a o antrena pe Real Madrid » La ce jucători s-ar putea renunța în vară # Gazeta Sporturilor
Jurgen Klopp (58 de ani) ar putea reveni în iarbă după 2 ani. Fost manager al lui Liverpool și în prezent Global Sports Director, germanul nu a negat discuțiile privind venirea la Real Madrid. În cazul în care ar accepta să-i succeadă la vară lui Alvaro Arbeloa, antrenorul a cerut putere totală asupra transferurilor și plecarea lui Dani Carvajal și Ferland Mendy. ...
14:10
Legenda lui Dinamo a remarcat 5 jucători ai lui Kopic: „Ei dau forță, siguranță” # Gazeta Sporturilor
Foștii mari internaționali ai lui Dinamo sunt entuziasmați de prestațiile "câinilor" în acest sezon, iar Costel Orac (66 ani) nu face excepție, spunând că sunt momente în care jocul echipei lui Kopic îi aduce aminte de cel din anii '80-'90.Urmărește atent meciurile favoriților și observă că „mare atu este echilibrul la care au ajuns. Primesc destul de greu gol, iar în atac reușesc să își creeze multe ocazii. ...
14:10
Atacant la Dinamo: cine ar urma să plece, în cazul unui transfer » Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat la Sibiu, dar continuă să caute un atacant pentru această iarnă. Dacă „câinii” vor reuși să aducă un vârf, cel puțin unul dintre Alex Pop și Stipe Perica ar urma să plece, dat fiind randamentul modest al acestora.Pentru Perica au existat oferte în ultimele săptămâni, însă croatul a ales să rămână în „haită”, fiind încântat de București. ...
14:00
Podravka - CSM București, meci tare în Liga Campionilor » „Tigroaicele” pleacă favorite # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi de la ora 19:00 în Croația, cu Podravka Koprivnica, în etapa a 11-a din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.CSM București pare că și-a revenit odată cu sosirea Bojanei Popovic pe bancă și este favorită înaintea meciului din această seară. ...
14:00
13:50
Apostrofat în timpul meciului, Novak Djokovic a refuzat sa aplaude publicul după calificarea în optimi: „Taci odată, du-te dracului!” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) s-a calificat în optimile de la Australian Open, după ce l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp (30, ATP), scor 6-3, 6-4, 7-6.Novak Djokovic a reușit să se impună în minimum de seturi în meciul care s-a disputat pe Rod Laver Arena, din Melbourne. Partida a durat două ore și 46 de minute. A fost a 400-a victorie într-un turneu de Mare Șlem.GALERIE FOTO. ...
13:10
Chivu, contraatac la Mourinho: „Dușmanii fac gălăgie, dar mă bazez pe experiența mea din academia lui Inter” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu n-a lăsat să-i scape atacul disimulat al lui Jose Mourinho la adresa antrenorilor fără experiență ce au ajuns să conducă echipe de top. „Experiența mea îmi spune că un meci durează 100 de minute și îmi dau seama foarte bine de convingerea băieților mei”, a declarat ieri tehnicianul lui Inter, la conferința de presă de după meciul cu Pisa (6-2). ...
13:00
13:00
Novak Djokovic, la un centimetru de descalificare la Australian Open » Momentul de furie se putea termina rău # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 mondial) joacă sâmbătă împotriva olandezului Botik van de Zandšulp (30 de ani, locul 75 mondial) în turul al treilea al Australian Open, însă a fost aproape de o descalificare, după ce și-a pierdut cumpătul în setul al doilea al meciului. Djokovic a câștigat primul set cu 6-3, după ce i-a luat serviciul adversarului în al patrulea game, la 3-1. ...
Acum 6 ore
12:40
S-a ținut de promisiune » Stan Wawrinka și-a luat rămas bun de la Melbourne într-un mod inedit # Gazeta Sporturilor
Stan Wawrinka (40 de ani, #139 ATP) a fost eliminat în turul trei de la Australian Open, după ce a pierdut în fața lui Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), scor 6-7(5-7), 6-2, 4-6, 4-6 în ultimul său meci de la Melbourne.La finalul partidei, elvețianul și-a luat rămas bun de la publicul australian cu un moment amuzant, savurând o bere chiar pe terenul de tenis.VIDEO. ...
12:30
12:20
12:20
Ionuț Lupescu e sigur: „Dinamo nu mai are nevoie de nimic ca să lupte la titlu” + Dorință pentru play-off: „Fără FCSB și CFR” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu, unul dintre numele legendare din istoria lui Dinamo, a analizat momentul bun prin care trec „câinii” și a vorbit despre șansele la câștigarea campionatului.După 2-1 cu Hermannstadt, Dinamo e lider provizoriu în Superligă și poate termina etapa acolo, în funcție de ce vor face Universitatea Craiova și Rapid. ...
12:20
Giani Kiriță crede că lui Dinamo îi mai lipsește un lucru pentru a deveni campioană: „Ar fi fost bine să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Fost campion cu Dinamo, Giani Kiriță e din cale afară de fericit să-și vadă fosta echipă revenită la vechile standarde de performanță. „Câinii” au trecut cu brio „testul Hermannstadt” (2-1), au urcat temporar pe primul loc, iar o parte a specialiștilor cataloghează trupa lui Kopic drept favorită principală la cucerirea campionatului.A doua zi după succesul înregistrat de roș-albi la Sibiu, GSP. ...
12:20
Rapid o întâlnește astăzi în sala Polivalentă pe Oldenburg (Germania), în etapa a 3-a din grupele EHF European League. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.Rapid este neînvinsă în primele două etape, dar are doar două puncte în clasament după rezultatele de egalitate obținute cu Tertnes Bergen (Norvegia), 32-32 și 28-28 la Lokomotiva Zagreb. ...
12:20
Uluitor! Raul Opruț nu ar fi trebuit să marcheze la Sibiu, însă a făcut-o de două ori # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul lui Dinamo în meciul de la Sibiu, câștigat de „câini” grație „doppiettei” sale, scor 2-1. Acesta i-a răpus pe cei de la Hermannstadt într-un mod rar întâlnit la nivel intern: două goluri marcate după devieri din faze fixe: șuturi cu piciorul stâng, de la marginea careului, în minutele 71 și 80. ...
12:10
Villarreal - Real Madrid, în runda 21 din La Liga: gazdele se pot apropia de „galactici” » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Villarreal o va găzdui pe Real Madrid într-un meci din etapa 21 din La Liga. Duelul de pe stadionul „De la Ceramica" va începe la ora 22:00. Va fi în direct pe Prima Sport 2, Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Real Madrid ocupă locul al doilea în clasamentul din La Liga, cu 48 de puncte din 20 de meciuri jucate, „galacticii" având 43 de goluri marcate și 17 primite. Villarreal se află pe poziția a treia, cu 41 de puncte din 19 partide, cu un golaveraj de 37:19. ...
12:10
„Elementar, dragul meu Watson!” » Părintele celui mai celebru detectiv a fost portarul lui Potsmouth AFC! # Gazeta Sporturilor
A.C. Smith a fost pseudonimul scriitorului scoțian Arthur Conan Doyle (1859-1930), cel care a scris patru romane și 56 de povestiri scurte care i-au avut ca personaje centrale pe excentricul detectiv Sherlock Holmes și pe partenerul de aventuri al acestuia, dr. John Watson. ...
12:00
Florin Tănase, OUT! Are ruptură musculară și pleacă de urgență la vraciul Marijana la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul celor de la FCSB, Florin Tănase (31 de ani), a suferit o ruptură musculară și a plecat de urgență la „vraciul” Marijana Kovacevic, la Belgrad. Pentru derby-ul cu CFR Cluj, de mâine seară, este OUT!Pierdere importantă pentru staff-ul lui Elias Charalambous. Florin Tănase s-a accidentat și iese din planurile echipei momentan, fiind sigur incert pentru meciul de duminică seara, contra vicecampioanei CFR, programat de la ora 20:00, pe Arena Națională. ...
11:40
11:40
La două zile de la scandalul cu Sorana Cîrstea, Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) a luat decizia să se retragă de la Australian Open înainte de meciul din turul al treilea de la Melbourne, cu Maddison Inglis (28 de ani, #128 WTA). Partida ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă la prânz.Anunțul a fost făcut de fostul lider mondial pe contul personal de Instagram. În urma acestei decizii, adversara ei a avansat în optimile de finală fără să mai fie nevoită să joace în turul 3. ...
11:40
Ofertă pentru jucătorul huiduit de tifosi în ultimul meci al lui Inter » Cristi Chivu a decis soarta lui Luis Henrique # Gazeta Sporturilor
Luis Henrique nu e transferabil! Chiar dacă mijlocașul dreapta brazilian a fost înlocuit în prima repriză a meciului (6-2) cu Pisa, Cristi Chivu i-a luat apărarea, iar Inter a refuzat propunerea venită de la Besiktas. Turcii plăteau 4 milioane de euro pentru împrumutul până în vară, când urmau să liciteze pentru a-l cumpăra pe jucătorul de 24 de ani adus de la Marseille de liderul din Serie A. ...
11:30
„Coșmarul” Craiovei a „spart” banca de ziua soției! » 300.000 de euro pentru cel mai nou bolid # Gazeta Sporturilor
Domagoj Vida (36 de ani), fundașul central de la AEK Atena, i-a făcut un cadou impresionant soției sale cu ocazia zilei ei de naștere. Craiovenii își amintesc cu amărăciune de Domagoj Vida. În AEK Atena - Craiova, disputat pe 18 decembrie, stoperul croat marca primul gol al grecilor, într-un moment în care oltenii lui Filipe Coelho conduceau cu 2-0. A urmat dezastrul pentru Craiova, care a primit două goluri în prelungiri și a fost eliminată din Conference League. ...
11:30
Ioan Andone a văzut-o pe Dinamo și s-a convins: „Merită să fie campioană!” » Ce a remarcat la Kopic + cucerit de golurile lui Opruț # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, legenda celor de la Dinamo, a comentat, în exclusivitate pentru GSP.ro, victoria izbutită de „câini” în fața lui Hermannstadt, scor 2-1, succes care a propulsat trupa lui Kopic pe primul loc în Superligă. ...
11:30
Prima reacție dinspre FRF, după „dubla” lui Opruț de la Sibiu: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea” # Gazeta Sporturilor
După victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, scor 2-1, care i-a dus pe „câinii” lui Zeljko Kopic, cel puțin temporar, pe primul loc în Superligă, Marius Niculae, fostul mare atacant al roș-albilor, manager al selecționatelor U20 și U21, a tras cele mai importante concluzii. ...
11:20
Manchester City - Wolverhampton în runda 23 din Premier League » „Cetățenii” primesc vizita „lanternei roșii” # Gazeta Sporturilor
Manchester City va primi vizita lui Wolverhampton pe „Etihad Stadium”, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 23 din Premier League. Partida este programată astăzi, de la ora 17:00. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma Voyo (contracost).În timp ce Manchester City se luptă pentru a rămâne aproape de liderul Arsenal, Wolverhampton se află pe ultimul loc și caută să obțină puncte pentru a evita retrogradarea. ...
11:20
Transfer anunțat la 12 ore după Hermannstadt - Dinamo » Contract pe doi ani și jumătate cu jucătorul de națională # Gazeta Sporturilor
La aproximativ 12 ore după finalul meciului din runda #23 din Superliga, Hermannstadt - Dinamo 1-2, oficialii sibieni au anunțat transferul mijlocașul defensiv Aviel Zargary (23 de ani).Formația lui Dorinel Munteanu a pierdut vineri seara jocul de pe teren propriu contra noului lider din Superliga, iar ziua următoare a efectuat un nou transfer, prezentându-l la echipă pe internaționalul israelian Aviel Zargary. ...
11:00
„Brazilianul” lui Dinamo, cel mult rezervă la Istanbul! Cine e favorit să fie titular în barajul Turcia - România # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul „câinilor roșii” la Sibiu, la 2-1 cu Hermannstadt, însă are șanse minime să fie titular peste două luni la Istanbul contra Turciei la baraj. În mod normal, titular este Alexandru Chipciu, iar Nicușor Bancu e a doua soluție pe banda stângă.Meci de vis pentru Raul Opruț, 28 de ani. Tocmai la Sibiu, contra formației care a reprezentat o trambulină în cariera sa. ...
11:00
PSV, liderul din Olanda, întâlnește în această seară, de la ora 21:00, codașa din Eredivisie, NAC Breda, în etapa a 20-a din campionat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 5. Echipa internaționalului român Dennis Man vine după eșecul la scor de neprezentare, scor 0-3, în Liga Campionilor, contra celor de la Newcastle. În campionat însă, PSV este lider, cu 52 de puncte, având 16 puncte distanță de urmăritoarea Feyenoord. ...
Acum 8 ore
10:50
Pep Guardiola a numit cea mai bună echipă din lume la început de 2026: „Vedeți ce face” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a spus care este, în opinia lui, cea mai bună echipă în acest început de an 2026. Pep Guardiola a lăudat-o pe Arsenal, numind-o cea mai bună echipă de pe planetă în acest moment. Manchester City se află la 7 puncte în spatele „tunarilor”, care sunt lideri în Premier League. ...
10:50
Al-Hilal Omdurman, echipa lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a remizat scor 2-2, în fața lui Mamelodi Sundowns, una intre cele mai bune echipe din Africa, într-un meci din faza grupelor Ligii Campionilor Africii.În urma acestui rezultat, echipa românului păstrează șanse la calificarea în faza eliminatorie a competiției.Al-Hilal Omdurman, remiză importantă pe terenul lui Mamelodi SundownsLaurențiu Reghecampf continuă seria bună pe banca lui Al Hilal Omdurman. ...
10:50
Napoli anunță primul transfer din 2026 » Achiziția de 20 de milioane € va fi în lotul pentru derby-ul cu Juventus # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte primește prima întărire din acest an. După ce a cedat doi jucători ofensivi, Napoli a perfectat ultimele detalii legate de transferul lui Giovane Santa do Nascimento de la Hellas Verona. Atacantul brazilian de 22 de ani o va costa pe campioana Italiei 20 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.Criza gravă de efectiv a lui Antonio Conte l-a forțat pe Aurelio De Laurentiis să facă prima mutare în acest mercato invernal. ...
10:40
„Să-l accidentăm pe ăsta” » Sorin Cârțu contraatacă după ce Dinamo a devenit lider # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat vineri seara în etapa a 23-a din Superliga, în deplasarea de la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 2-1, și pentru cel puțin o noapte a fost lider în clasament. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, consideră că marele merit pentru rezultatele foarte bune îl are antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani). ...
10:00
Universitatea Craiova vs FC Botoșani, în etapa #23 din Superliga » Echipe probabile +cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și FC Botoșani se întâlnesc sâmbătă, de la 20:00, în runda #23 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Universitatea Craiova a demarat în forță în 2026, cu o victorie spectaculoasă și convingătoare la Ploiești, în fața Petrolului: 4-0. Are un punct peste Rapid în fruntea clasamentului și vrea să-și consolideze poziția, dar meciul cu FC Botoșani nu se anunță chiar o plimbare de voie. ...
10:00
Cristi Chivu, iritat după setul cu Pisa: „Nu mai suport să aud aceleași lucruri! Abia aștept să se termine odată" # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu s-a referit aseară și la negocierile pentru transferuri la conferința de presă de după thrillerul cu Pisa (6-2). Antrenorul lui Inter s-a arătat deranjat de insistențele ziariștilor în afla despre ce a discutat joi cu conducerea clubului despre finalul mercato de iarnă. ...
10:00
Bournemouth - Liverpool, în runda 23 din Premier League » „Cormoranii” sunt fără victorie în campionat în 2026 # Gazeta Sporturilor
AFC Bournemouth va primi vizita lui Liverpool pe stadionul „Vitality” într-un meci din Premier League. Partida este programată pentru 24 ianuarie 2026, de la ora 19:30. Întâlnirea va fi condusă de arbitrul principal Michael Salisbury. Meciul va putea fi urmărit în România exclusiv pe platforma Voyo (contracost) și liveTEXT pe GSP.ro. ...
