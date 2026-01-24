Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale
Antena1, 24 ianuarie 2026 18:10
Solista celebră a vorbit despre diagnosticul grav al gemenelor sale de opt luni.
Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a transmis # Antena1
Andreea Bănică a reacționat după ce a fost criticată pentru ținutele pe care le poartă.
Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la aproape 15 ani de la accidentul care l-a trimis în scaunul cu rotile: „Dumnezeu m-a ajutat” # Antena1
Mihai Neșu a dezvăluit cum a reușit să treacă peste accidentul de acum aproape 15 ani, care i-a schimbat complet destinul.
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026 # Antena1
Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026, a dat dovadă de curaj și vigilență încă de la începutul competiției.
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă # Antena1
Cristian Boureanu, concurentul de la Survivor România 2026 trăiește într-o locuință de lux.
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista # Antena1
ADDA, concurenta de la Power Couple sezonul 3, se bucură de un succes răsunător atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.
Horoscop zilnic 25 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate! # Antena1
A început etapa care a surprins, care a reamintit că în jungla Dominicană, nimic nu este constant și niciodată nu poți considera că ești pregătit pentru ce te așteaptă. Cele două triburi s-au văzut nevoite să ia decizii vitale, care vor avea efect pe termen scurt și care vor arăta, de fapt, unele dintre strategiile echipelor.
Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond # Antena1
Aris Eram, concurentul de la Survivor 2026, este destul de discret când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu cum arăta tânărul în copilărie.
Heidi Klum și soțul cu 17 ani mai tânăr nu și-au putut dezlipi mâinile unul de pe altul în public. Ce show au făcut la plajă # Antena1
Heidi Klum și soțul ei cu 17 ani mai tânăr, Tom Kaulitz, au fost surprinși în timp ce se bucurau de soare și valuri la plajă, în ipostaze incendiare.
Cum arată acum actrița din Pasărea Spin. Puțini ar recunoaște-o pe stradă și fanii au fost surprinși de aspectul ei la 68 de ani # Antena1
Fanii au fost surprinși de cum arată acum actrița din Pasărea Spin, Rachel Ward, la vârsta de 68 de ani.
Cea mai deșteaptă vacă din lume a uimit experții, după ce a dat dovadă de „inteligență extraordinară”, cu un truc inedit.
11 Tipuri de manichiură: ce sunt, cum se fac și cum să alegi manichiura perfectă pentru unghiile tale # Antena1
Te pregătești pentru o vizită la salonul de frumusețe pentru a-ți face unghiile, dar nu ești sigură ce tip de manichiură să ceri? Nicio problemă! Deși există o mulțime de tipuri diferite de manichiură, poți afla aici cum să o găsești pe cea potrivită stilului tău, programului tău, sănătății unghiilor și bugetului tău.
Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Băieții s-au așezat în spatele fetei cu care rezonează. Ce alegeri s-au făcut # Antena1
În gala de pe 23 ianuarie 2026 de Mireasa a avut loc al doilea task al alinierii. Fiecare băiat s-a așezat în spatele fetei cu care rezonează.
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 23 ianuarie 2026 # Antena1
A doua gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 23 ianuarie 2026.
Mireasa, sezon 13. Cine este Larisa. Care este povestea de viață a concurentei. Tânăra a vorbit cu lacrimi în ochi despre bunica # Antena1
Larisa Drăgan este în vârstă de 21 de ani și se află în zodia Capricorn. Concurenta, care a lucrat în trecut ca make-up artist, vine din Târgu Jiu și își dorește alături de ea un bărbat fidel, care să o susțină.
Începutul unui nou an aduce energie și determinare, iar mulți își propun să înceapă o dietă care să îi ajute să piardă în greutate. Pentru a avea succes pe termen lung, este nevoie de un plan bine structurat care combină alimentația sănătoasă, activitatea fizică și sprijinul adecvat.
Mireasa, sezon 13. Cine este Paula. A avut două relații toxice, care i-au lăsat traume sufletești. Ce a povestit fata # Antena1
Paula Mușat are 26 de ani, este zodia Gemeni și s-a născut în Bacău, însă locuiește în Brașov. La Mireasa, tânăra vrea să găsească un bărbat onest.
Câți bani scoate din buzunar Anca Țurcașiu pentru a sta două luni în Thailanda. Cum arată în costum de baie la 55 de ani # Antena1
Anca Țurcașiu a scos la iveală bugetul pe care l-a alocat vacanței de două luni în Thailanda. Actrița și iubitul ei, Călin Șerban, au plecat într-o destinație exotică unde se bucură de temperaturile ridicate și peisajele spectaculoase.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile dă o veste care poate schimba destinul triburilor # Antena1
Survivor. Faimoși vs Războinici continuă la Antena 1 și în AntenaPLAY și aduce o săptămână care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine.
În această seară, la Survivor, Adi Vasile dă o veste care va surprinde ambele triburi: „Va trebui să luați o decizie importantă” # Antena1
Două săptămâni din cel mai puternic format de televiziune din lume. Singurul show în care concurenții luptă cu natura înconjurătoare și cu cele mai dure condiții de trai pentru a merge cât mai departe. Un premiu important și miza de a deveni învingător! Survivor. Faimoși vs Războinici continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce o ediție care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine.
Temperatura la care trebuie ținut frigiderul iarna. Detaliul pe care puțini îl cunosc. Cum să păstrăm alimentele proaspete # Antena1
Puțini sunt cei care știu faptul că frigiderul trebuie ținut la o anumită temperatură pe timpul iernii pentru a reduce consumul de energie electrică, dar și pentru a păstra alimentele proaspete.
Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1 # Antena1
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână.
În sistemul medical, discuția despre tratament se poartă aproape întotdeauna în jurul intervențiilor, medicației și procedurilor.
Rezultate Loto, 22 ianuarie 2026. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere. Report la 6/49 de peste 3,51 milioane de euro # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 25 ianuarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.
O întreținere adecvată poate dubla durata de viață a pantofilor de lucru și poate menține nivelul de protecție pentru care au fost concepuți. Curățarea zilnică, uscarea corectă, tratarea materialelor și verificările regulate sunt pașii esențiali care păstrează performanța, confortul și siguranța încălțămintei profesionale.
În 2025, călătoriile sunt definite de trenduri virale, recomandări de influenceri și conținutul din social media, care transformă anumite locuri în adevărate fenomene culturale. În același timp, bagajul potrivit devine о parte din experiență: ușor, sigur, compact și adaptat tipului de escapadă.
Bisoi Petruț a fost condamnat la un an de închisoare. Care este motivul. Prima reacție a celebrului vlogger # Antena1
Bisoi Petruț, celebrul vlogger în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere. Iată care este motivul și ce reacție a avut la decizia magistraților.
Dana Dembinski s-a alăturat distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Personajul ei promite noi începuturi # Antena1
După un final emoționant de sezon, difuzat chiar în seara de Crăciun, povestea serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, continuă în acest an la Antena 1.
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală # Antena1
Naba Salem, concurenta de la Survivor România 2026, este una dintre cele mai curajoase și determinate concurente din echipa Faimoșilor.
Președintele României, Nicușor Dan, și-a confirmat prezența la manifestările oficiale dedicate Zilei Unirii de la Iași, programate pentru 24 ianuarie. Evenimentele vor avea loc anul acesta după-amiaza, începând cu ora 15:00, o schimbare față de tradiția anilor trecuți, când ceremoniile se desfășurau dimineața.
Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit # Antena1
Naomi Osaka a transmis un mesaj de scuze către Sorana Cîrstea după meciul lor de la Australian Open, unde un episod petrecut pe teren a generat discuții aprinse.
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a ajuns de urgență la spital, după ce starea sa de sănătate s‑a deteriorat brusc. Surse medicale citate de ProSport au confirmat că tehnicianul de 80 de ani se află sub supravegherea atentă a medicilor, fiind monitorizat permanent.
Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune # Antena1
(P) Cum să crești performanța energetică a clădirii pentru a respecta noile reglementări europene EPBD # Antena1
Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) schimbă modul în care privești activele imobiliare pe care le administrezi sau le dezvolți. Pentru companiile medii și mari, cu portofolii de clădiri de birouri, industriale, logistice sau publice, EPBD nu mai este o temă de conformare formală, ci un criteriu care influențează bugetele, strategia ESG și accesul la finanțare.
Un nou parteneriat universitar aduce educația, cercetarea și inovarea aplicată cu drone mai aproape de studenți, într-un cadru construit pe siguranță, responsabilitate și practică aplicată
Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență # Antena1
Mitzuu și Ariana au fost cel de-al doilea cuplu eliminat de la Power Couple sezonul 3.
Horoscop zilnic 24 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Carmen Grebenișan trece prin momente grele la trei luni după ce a născut: „Plâng în fiecare zi”. Ce se întâmplă cu influencerița # Antena1
Carmen Grebenișan a dezvăluit că trece prin momente grele la trei luni după ce a născut. Deși se bucură din plin de noua experiență, viața de mamă a adus schimbări uriașe pentru ea.
Mireasa, sezon 13. Cine este Claudia, tânăra campioană la box. Ce meserie a avut și cu ce se ocupă în prezent # Antena1
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Claudia s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Află detalii despre tânăra care face box de performanță.
Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară # Antena1
Andrei Niculae de la Power Couple 2026 are un obicei de care ține cont de fiecare dată când ajunge într-o altă țară. Iubitul Claudiei are grijă să aibă roaming-ul activat.
Știi senzația aceea când intri într-o cameră și totul pare banal, dar apoi aprinzi lumina potrivită și… wow, parcă spațiul s-a transformat peste noapte? Exact despre asta e vorba: detaliile de iluminat pot face o diferență uriașă, chiar și fără să schimbi mobilierul sau să refaci pereții. Uneori, tot ce îți lipsește pentru un decor WOW e o lumină pusă cum trebuie.
Mireasa, sezon 13. Cine este Diana, tânăra din Chișinău cu zeci de medalii. Detalii inedite despre viața ei # Antena1
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Diana s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Află detalii despre tânăra din Chișinău.
În ultimii ani, accesoriile au început să spună mai multe despre purtător decât o fac tendințele de sezon. Un obiect ales cu grijă ajunge să reflecte stilul de viață, ritmul zilnic și raportarea la timp și la estetică. În acest context, ceasuri dama nu mai sunt privite exclusiv ca instrumente funcționale, ci ca extensii ale personalității. Ele însoțesc gesturi banale, întâlniri importante sau momente rare, fără a ieși ostentativ în evidență. Tocmai această discreție le transformă într‑un reper constant al stilului personal.
Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă. Cum s-a filmat alături de noua iubită # Antena1
Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă la aproximativ un an de la divorț. Bărbatul s-a afișat alături de noua parteneră pe rețelele sociale.
Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au avut parte de o discuție lămuritoare, după confesiunile ei. Ce i-a mărturisit tânărul # Antena1
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela și Darius au avut o discuție lămuritoare despre situația lor, după dezvăluirile făcute de tânără.
Când are loc vacanța de schi 2026. Inspectoratele școlare au anunțat când sunt zilele libere pentru elevi în fiecare județ # Antena1
Vacanța de schi se apropie cu pași repezi. Inspectoratele şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti au anunţat perioada aleasă pentru școlile din fiecare județ în parte.
Adevărul despre poza cu soția lui Dorian Popa însărcinată. Cum i-a păcălit pe fani și ce a dezvăluit artistul: „Ne dorim” # Antena1
Dorian Popa a stârnit curiozitatea fanilor după ce a publicat o poză cu soția lui, Andreea, însărcinată. Iată care este adevărul despre postarea artistului de pe rețelele sociale.
Mireasa, sezon 13. Halima, atac de panică. Între ea și Claudia s-a iscat un adevărat scandal de proporții # Antena1
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii s-a readus în discuție scandalul dintre Claudia și restul concurentelor din casă, dar mai ales cel dintre Claudia și Halima.
J. D. Vance, tată pentru a patra oară.Cum au dezvăluit vicepreședintele american și soția sa sexul bebelușului și când se va naște # Antena1
J. D. Vance a anunțat de curând printr-o postare pe rețeaua de socializare X că va deveni tată pentru a patra oară.
