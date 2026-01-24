3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana
Sport.ro, 24 ianuarie 2026 18:10
FCSB rămâne, de departe, cea mai bine cotată echipă din Superliga României, potrivit actualizării realizate de Transfermarkt. Lotul campioanei este evaluat în acest moment la 40,25 milioane de euro.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
18:20
Daniel Pancu a lăudat-o pe FCSB și anunță înainte de derby: ”El e cel mai greu de anihilat!” # Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă duminică seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
Acum 30 minute
18:10
FCSB rămâne, de departe, cea mai bine cotată echipă din Superliga României, potrivit actualizării realizate de Transfermarkt. Lotul campioanei este evaluat în acest moment la 40,25 milioane de euro.
18:00
Coman descoperă înfrângerile profitabile la arabi: suma câștigată după un meci pierdut, incredibilă! # Sport.ro
Florinel Coman a irosit șansa de a cuceri primul său trofeu cu Al-Gharafa (Qatar). Chiar și așa, clubul s-a ales cu o sumă importantă.
18:00
Sorana Cîrstea a vrut să facă istorie la Australian Open! Detalii din interior: „Ar fi fost incredibil! A fost o extra presiune” # Sport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.
Acum o oră
17:50
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț” # Sport.ro
Daniel Bîrligea poate pleca încă din această iarnă de la FCSB.
17:50
Real Madrid nu mai sperie pe nimeni! Viitorul adversar al madrilenilor, mesaj provocator pentru „Los Blancos” # Sport.ro
Atacantul Georges Mikautadze (25 de ani) a transmis un mesaj puternic înaintea partidei Villarreal - Real Madrid de astăzi, de la ora 22:00.
17:40
Povestea teribilă a lui Antonio Serradilla, uriașul din handbal care nu a lăsat soarta să-i decidă viața! În 2021 a rămas fără un ochi, acum e câștigător de Liga Campionilor și prezent la EURO # Sport.ro
Meciurile de la Campionatul European de handbal masculin sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
17:30
Fără Rațiu pe teren, Rayo a pierdut categoric la Vallecas! Cât s-a terminat meciul cu Osasuna # Sport.ro
Fără Andrei Rațiu, accidentat, formația madrilenă a coborât pe locul 13 în clasament.
Acum 2 ore
17:10
Replica lui Victor Angelescu după ce Gigi Becali a insinuat că Olimpiu Moruțan are probleme medicale # Sport.ro
Victor Angelescu a clarificat situația lui Olimpiu Moruțan după declarațiile făcute de Gigi Becali.
17:10
FCSB a încasat o lovitură dură chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj, care se poate dovedi decisiv pentru accederea în play-off a roș-albaștrilor.
17:10
Fosta echipă a lui Mircea Rednic, raritate în fotbal: fanii lui Standard Liege au vrut să intre peste jucători # Sport.ro
Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L'Equipe.
17:00
Campionatul European de handbal masculin e transmis exclusiv de VOYO.
16:50
Dinamo traversează un moment excelent în SuperLigă.
16:50
Thomas Frank s-a decis în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă la Burnley – Tottenham # Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin este incertă la Tottenham.
16:50
Pierdere mare înaintea duelului cu FCSB! Fotbalistul de 22.000.000 de euro, transfer în Serie A # Sport.ro
Fenerbahce poate pierde unul dintre cei mai valoroși jucători din lot chiar înaintea duelului cu FCSB din Europa League.
16:40
Probleme pentru Petrolul înaintea meciului cu Farul! Eugen Neagoe a anunțat doi absenți și a transmis un mesaj către fani # Sport.ro
Antrenorul Eugen Neagoe a participat la conferința de presă premergătoare partidei Petrolul - Farul.
16:30
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“ # Sport.ro
În Orientul Mijlociu, România are o imagine excelentă datorită profesioniștilor pe care i-am avut aici, mai ales în fotbalul local.
16:30
Victor Angelescu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Rapid: „Am discutat două săptămâni!” # Sport.ro
Fotbalistul a ajuns la Rapid în fereastra de transferuri din iarnă.
Acum 4 ore
16:10
Wesley Lopes: „Porumboiu mi-a spus că sunt ca fiul său”. Ce mai face fostul goleador de la Vaslui: „Îmi e dor de mici și bere” # Sport.ro
Al doilea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 vorbește despre România, FC Vaslui, dar și despre Adrian Porumboiu.
15:50
Românul devenit agent imobiliar de succes în Dubai. A jucat la Astra, acum lucrează pentru un dezvoltator cu vânzări anuale de peste 6 miliarde euro # Sport.ro
Sport.ro vă prezintă povestea unui român din Emiratele Arabe Unite care și-a împlinit un vis: Segiu Ungurean, fost atacant la Astra Giurgiu.
15:20
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este resemnat cu privire la șansele echipei sale de a mai prinde primăvara europeană, după 1-4 cu Dinamo Zagreb.
15:20
Olimpiu Moruțan susține prima conferință de presă după ce a semnat la Rapid, sâmbătă, de la ora 15:30.
14:50
Mihai Stoica, scut în jurul lui Dawa după umilința de la Zagreb. Mesaj tăios pentru rivalele din Liga 1 # Sport.ro
Mihai Stoica a analizat eșecul usturător cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, și i-a luat apărarea lui Joyskim Dawa.
14:50
Adama Traore a bifat 15 apariții în Premier League în acest sezon pentru Fulham.
14:50
Aducerea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu (48 de ani) se dovedește, după doar șapte etape, cea mai bună mișcare pe care o putea face CFR Cluj în tentativa de a salva un sezon care părea compromis.
14:40
Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid, iar aducerea mijlocașului a readus entuziasmul în rândul suporterilor formației giuleștene.
Acum 6 ore
14:10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - CFR Cluj, meciul de ”totul sau nimic” pentru play-off # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și CFR Cluj poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
14:10
Ivan Perisic și-a dat acordul final să revină la Inter Milano pentru a lucra sub comanda lui Cristi Chivu, iar mutarea are șanse mari să fie oficializată săptămâna viitoare.
14:10
Rapid s-a întărit în această iarnă la insistențele antrenorului principal Costel Gâlcă.
13:50
Novak Djokovic s-a calificat în optimi la Australian Open! Ce bornă impresionantă a bifat tenismenul # Sport.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovic, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
13:30
Ionuț Panțîru (29 de ani), dublu campion al României cu FCSB, s-a despărțit de CS Tunari, ultima clasată din Liga 2.
13:30
Yan Diomande, extrema pe care PSV a refuzat-o în vară pentru a-l aduce pe Dennis Man, a ajuns să coste 100 de milioane de euro după doar jumătate de sezon la RB Leipzig.
13:10
Claudiu Niculescu (49 de ani), golgheter al României în sezonul 2006-2007, în care Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană, a numit principala favorită la câștigarea campionatului.
13:00
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie” # Sport.ro
Liverpool o întâlnește sâmbătă, de la ora 17:00, pe Bournemouth în deplasare, în etapa cu numărul 23 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO.
12:50
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid, după cinci ani petrecuți în străinătate.
12:50
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată” # Sport.ro
Vestea internării lui Mircea Lucescu a ajuns rapid și în Grecia, unde presa a notat sâmbătă că selecționerul se află într-o situație „critică, dar controlată”, sub monitorizarea fiului său.
12:40
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact # Sport.ro
Stan Wawrinka a sărbătorit ultimul meci în Openul Australian într-un mod aprobat de localnici.
12:30
Manchester City - Wolves, ora 17:00, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a rămâne în cărți # Sport.ro
Meciul dintre Manchester City și Wolverhampton este programat de la ora 17:00, LIVE pe VOYO.
Acum 8 ore
12:10
Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi! Monaco visează la Europa. Ligue 1 se vede pe VOYO # Sport.ro
Ligue 1 se vede în România exclusiv pe VOYO!
12:10
Alexi Pitu (23 de ani) nu mai intră în planurile lui Vejle Boldklub pentru a doua parte a sezonului și ar putea reveni în fotbalul românesc.
12:10
Ciprian Marica laudă un club din Superliga: ”Nu este o întâmplare deloc! Investește, are buget de campioană” # Sport.ro
Dinamo e pe primul loc, cel puțin temporar, în clasament, cu 44 de puncte, după ce vineri seară, ”câini” au învins-o cu 2-1 pe FC Hermannstadt la Sibiu.
11:40
Internaționalul israelian, prezentat oficial după meciul FC Hermannstadt - Dinamo, scor 1-2 # Sport.ro
FC Hermannstadt l-a transferat sâmbătă pe mijlocașul israelian Aviel Zargari, la nici 24 de ore după înfrângerea cu Dinamo, scor 1-2.
11:40
Sadio Mane, primire regală în Arabia Sauditpă după ce a câștigat Cupa Africii pe Națiuni. Ce i-a făcut Cristiano Ronaldo # Sport.ro
Senegal a învins-o cu 1-0 pe Maroc în finala Cupei Africii pe Națiuni.
11:30
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open, la două zile după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea! # Sport.ro
Naomi Osaka (17 WTA) a decis să se retragă de la Australian Open chiar înaintea meciului pe care ar fi trebuit să îl dispute în turul al treilea.
11:20
„Îmi pun obrazul!” Chivu a reacționat după ce fanii lui Inter l-au distrus pe Henrique: „Eu sunt responsabilul!” # Sport.ro
Cristi Chivu și-a asumat responsabilitatea pentru startul slab de meci cu Pisa, deși Inter a câștigat cu 6-2.
11:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are parte de încă un sezon excelent pe plan financiar cu echipa sa.
11:10
Premier League se vede pe VOYO.
10:50
"Aș dori și eu un răspuns!" Mihalcea, pus pe gânduri după transferul lui Moruțan înainte de UTA - Rapid # Sport.ro
UTA Arad - Rapid va fi ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Superliga, luni, de la ora 20:00.
10:40
Germania vrea să domine grupa la Campionatul European de handbal masculin. Ce meciuri avem azi, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Dueluri de foc azi în Grupa Principală 1 la Campionatul European. Liderul Germania înfruntă Norvegia, în timp ce Franța și Spania caută victorii cruciale pentru a rămâne în cursa pentru medalii.
10:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.