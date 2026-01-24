Care este cel mai eficient tip de încălzitor electric pe care îl poți cumpăra? Iată cele mai bune opțiuni pentru a evita facturile uriașe

Încălzitorul electric, un subiect de discuții atât de controversat și un aparat electrocasnic care îți poate oferi căldură la un preț uriaș, ori căldură la un preț decent, ori, în cel mai rău caz, prea puțină căldură pentru prea mulți bani. Nu toate încălzitoarele electrice sunt la fel. Unele te încălzesc rapid, dar te costă […] © G4Media.ro.

