Nicușor Dan, despre susținerea lui Ilie Bolojan ca premier: În momentul acesta există o coaliție de guvernare formată din patru partide și, în mod democratic, ele au ales un Guvern / Nu facem comedii din relația între Guvern și Parlament
G4Media, 24 ianuarie 2026 13:20
Președintele României spune că nu ar trebui să asistăm la un vot de blam în cazul premierului Ilie Bolojan, scrie Mediafax. „În momentul în care Guvernul își asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, Guvernul este sigur, pentru că din Guvern fac parte patru partide, Guvernul este sigur și partidele care […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
13:50
Un mormânt spectaculos, cu o vechime de 1.400 de ani şi aparţinând civilizaţiei zapotecă, a fost descoperit în Mexic, informează sâmbătă agenția de știri DPA. ”Este cea mai semnificativă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic”, a spus vineri preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Mormântul bine conservat conţine picturi murale, frize şi inscripţii calendaristice şi a […] © G4Media.ro.
13:50
Germania va riposta la atacurile cibernetice, anunţă ministrul de interne: „Vom perturba atacurile şi le vom distruge infrastructura” # G4Media
Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a declarat că executivul de la Berlin intenţionează să răspundă mai puternic atacurilor cibernetice în viitor, inclusiv prin luarea de măsuri în străinătate, informează sâmbătă agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Vom riposta, inclusiv în străinătate. Vom perturba atacurile şi le vom distruge infrastructura”, a declarat Dobrindt pentru […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:40
SUA îşi îndeamnă toţi aliaţii să crească cheltuielile pentru apărare la peste 5% din PIB şi să îşi asume o mai mare responsabilitate pentru propria lor securitate naţională # G4Media
Noua strategie de apărare a SUA, publicată vineri de Pentagon pe site-ul său, îndeamnă toţi aliaţii şi partenerii americani să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul lor intern brut şi să îşi asume o mai mare responsabilitate pentru propria lor securitate naţională, transmite Agerpres. Subliniind agenda preşedintelui Donald Trump „America pe primul loc” […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:30
VIDEO Călin Georgescu, fostul candidat extremist și prorus la alegerile prezidențiale, a marcat Ziua Unirii Principatelor în Parcul Carol din Capitală, alături de susţinători # G4Media
Susţinători ai lui Călin Georgescu s-au adunat sâmbătă, în Parcul Carol I din Capitală, unde fostul candidat la prezidenţiale a depus o coroană de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut, de Ziua Unirii Principatelor Române, transmite Agerpres. Aceştia au fluturat steaguri tricolore şi au scandat lozinci de susţinere a fostului candidat la prezidenţiale. Călin Georgescu le-a […] © G4Media.ro.
13:30
O navă de război americană a acostat sâmbătă la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită de acest gen de la renovarea acestei baze de către Beijing, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. USS Cincinnati (LCS-20), o navă concepută pentru lupta la ţărm, a acostat sâmbătă dimineaţă, la aproximativ 150 de metri […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:20
13:20
Christian Horner, interesat în achiziționarea pachetului de acțiuni Otro Capital al Alpine, anunță conducătorul proiectului Flavio Briatore # G4Media
Flavio Briatore a declarat că Christian Horner se numără printre părțile interesate să cumpere participația deținută de Otro Capital la echipa Alpine din Formula 1, potrivit Autosport. Christian horner și zvonul cel mai aproape de realitate: Alpine De când a fost demis din funcția de team principal la Red Bull, în luna iulie a anului […] © G4Media.ro.
13:10
Polonia va semna în curând un contract pentru „cel mai important sistem antidrone din Europa” # G4Media
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea „celui mai mare sistem antidrone din Europa” în această ţară membră NATO, informează sâmbătă agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Polonia, care este şi membră a Uniunii Europene, se învecinează cu Ucraina, Rusia şi Belarus şi se numără printre cei […] © G4Media.ro.
13:10
Potrivit unor estimări, aproximativ 10% dintre americani se consideră „fumători sociali”, persoane care fumează doar în contexte sociale. Există puține studii dedicate celor care fumează rar, însă un lucru este cert: țigările rămân principala cauză de boli și decese prevenibile în Statele Unite, iar specialiștii avertizează că și fumatul ocazional implică riscuri, în special riscul […] © G4Media.ro.
13:00
Moment emoționant în tenis: Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. Elvețianul a cedat în fața lui Taylor Fritz # G4Media
Stan Wawrinka (locul 139 ATP) a dat totul în super-meciul cu Taylor Fritz (locul 9 ATP) de la Australian Open 2026, dar finalul a dovedit că a fost ultimul dans al elvețianului pe terenul din Melbourne, sâmbătă, într-o atmosferă emoționantă. Un ultim forehand al lui Friz a încheiat totul pentru Wawrinka după două ore și […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:50
DJ-ul care a mixat la nunta lui Brooklyn Beckham a oferit propria versiune a evenimentelor, după ce mirele și-a acuzat mama, Victoria Beckham, că ar fi deturnat un moment-cheie al serii, scrie Sky News. DJ-ul care a lucrat la fastuoasa nuntă a lui Brooklyn Beckham a rupt tăcerea, descriind un moment „stânjenitor” și încărcat emoțional, […] © G4Media.ro.
12:40
Dacă lucrul de care avem nevoie, de fapt, este să facem mai puțin? Dacă acesta ar fi anul în care învățăm, în sfârșit, să ne odihnim? În fiecare an nou, după excesul sărbătorilor, cu călătorii, petreceri, cumpărături și mâncare din belșug, apare presiunea de a face și de a fi mai mult: mai activi, mai […] © G4Media.ro.
12:40
EXCLUSIV Mircea Miclea: Universitățile trebuie evaluate internațional urgent, pe modelul clasificării aplicate de Daniel Funeriu. Banul public care pleacă de la ei trebuie să se ducă apoi spre programele de studii care fac performanță # G4Media
Universitățile din România și programele lor de studii trebuie să fie urgent evaluate de către ARACIS și de o agenție din registrul european al agențiilor de asigurare a calității, pentru ca finanțarea publică să urmărească țintit programele universitare care fac performanță. Apelul vine de la fostul ministru și consilier prezidențial Mircea Miclea, fondator al unui […] © G4Media.ro.
12:40
Naomi Osaka, retragere neașteptată de la Australian Open după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în turul doi # G4Media
Naomi Osaka (locul 17 WTA) și-a anunțat retragerea de la primul turneu de Mare Șlem al sezonului cu câteva ore înainte de confruntarea din turul trei cu Maddison Inglis (locul 168 WTA). În turul doi sportiva din japonia a eliminat-o pe Sorana Cîrstea (locul 41 WTA) în urma unui meci tensionat, unde lupta dintre cele […] © G4Media.ro.
12:30
Un olandez a fost prins cu 12 kilograme de „droguri zombie”, din care s-ar fi obținut 120.000 de doze prin porționare # G4Media
Un cetățean olandez a fost surprins, în București cu două valize în care erau droguri aduse în România, prin intermediul unei firme internaționale de transport. Procurorii DIICOT l-au reținut, scrie Mediafax. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui cetățean olandez, în vârstă de 50 […] © G4Media.ro.
12:20
Iarna aceasta, de ce să alegi între o vacanță la schi și un city break? Denver, Tokyo și Munchen oferă combinația ideală dintre oraș și munte. Ai vizitat toate muzeele, ai urcat și coborât din autobuzul turistic și poate ai prins și un spectacol. A venit momentul să ajungi pe pârtie. O zi la schi […] © G4Media.ro.
12:10
Agentul FBI care a investigat inițial uciderea unei femei de către un agent de imigrare la Minneapolis a demisionat # G4Media
Agentul FBI care inițial a început să lucreze cu Biroul de Arest Criminal din Minnesota pentru a investiga împușcarea fatală a lui Renee Good de către un agent de imigrare a demisionat din agenția federalî, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația. La scurt timp după ce agentul a deschis ancheta privind drepturile […] © G4Media.ro.
12:10
Prima doamnă Melania Trump va prezenta în premieră un nou film, într-o proiecție privată la Casa Albă # G4Media
Prima doamnă Melania Trump va găzdui sâmbătă o proiecție privată, la Casa Albă, a unui nou film care documentează viața sa în cele 20 de zile premergătoare celei de-a doua învestiri a președintelui Donald Trump, a declarat un consilier apropiat, conform Reuters. Filmul, intitulat Melania, urmează să fie lansat la nivel global pe 30 ianuarie. […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:50
Următorul pas în evoluția stilului lui Catherine? Susținerea modei fabricate în Marea Britanie, prin colaborarea cu un brand de patrimoniu pentru un palton realizat special, scrie The Telegraph. „Prințesa de Wales devine designer de modă” nu este un titlu pe care m-aș fi așteptat vreodată să-l scriu. Și totuși, după vizita lui Catherine în Scoția, […] © G4Media.ro.
11:50
Nicușor Dan s-a adresat frontal celor care îl huiduiau la Focșani, de Ziua Unirii Principatelor: Dragi români care mă huiduiți, e dreptul vostru câștigat / Dar acest drept vine și cu o responsabilitate, haideți să vedem ce putem să facem pentru țara asta # G4Media
Nicușor Dan a participat pentru prima dată în calitate de președinte la Ziua Unirii Principatelor Românești, în Focșani. Dan a fost aplaudat de cei prezenți la sărbătoare, dar și huiduit de un grup de persoane, cărora președintele li s-a adresat direct, renunțând la discursul oficial și alegând să le vorbească liber: ”Dragi români care mă […] © G4Media.ro.
11:50
Termoenergetica şi Societatea de Transport București vor fi evaluate financiar de un serviciu de audit extern # G4Media
Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate în şedinţa de joi un proiect care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi Termoenergetica, transmite Agerpres. Conform referatului de aprobare, ambele entităţi au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi către statul […] © G4Media.ro.
11:40
Mii de susţinători ai lui Nicolas Maduro au manifestat la Caracas pentru eliberarea fostului lider venezuelean # G4Media
Mii de susţinători ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o spectaculoasă operaţiune militară americană pe 3 ianuarie, au demonstrat vineri pentru eliberarea sa, la aniversarea căderii dictaturii militare din 1958, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Preşedinta interimară Delcy Rodriguez, fostă vicepreşedintă a lui Maduro, a urmărit o apropiere cu Washingtonul, dar […] © G4Media.ro.
11:30
Problemele de sănătate sexuală sunt frecvente în rândul bărbaților, chiar dacă mulți preferă să nu recunoască acest lucru. Deși numeroase afecțiuni pot fi prevenite sau tratate, specialiștii spun că rușinea îi împiedică adesea pe bărbați să discute deschis cu prietenii, familia sau chiar cu medicii, scrie The New York Times. „Nimeni nu vrea să pară […] © G4Media.ro.
11:30
Anchetă a poliţiştilor din Constanţa după ce un copil de 13 ani a ajuns la spital în urma agresării sale de un alt minor # G4Media
Poliţiştii au deschis un dosar penal după ce un copil de 13 ani a fost agresat de un minor de aceeaşi vârstă, în apropierea unui loc de joacă din municipiul Constanţa, victima ajungând la spital, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean, transmite Agerpres. Potrivit sursei menţionate, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa – Secţia 1 au fost […] © G4Media.ro.
11:30
INTERVIU Oana Moraru, profesoară și fondatoare de școală privată: În educația publică, nu există verificarea calității muncii profesorului. Fără măsurarea impactului învățării nu există școală, există doar politizarea discuțiilor despre școală # G4Media
Urgența sistemului de învățământ românesc, pentru a putea vorbi de un impact real al școlii asupra copiilor și a societății, este verificarea calității muncii profesorului la clasă. „Fără măsurarea impactului învățării nu există școală, există doar politizarea discuțiilor despre școală”, a declarat Oana Moraru. Profesoară, formatoare de profesori și fondatoare de școală particulară, cu peste […] © G4Media.ro.
11:20
China deschide o anchetă împotriva celui mai important general al ţării, adjunctul preşedintelui Xi Jinping în Comisia Militară Centrală # G4Media
Ministerul Apărării Naţionale din China a anunţat vineri că a fost lansată o anchetă împotriva celui mai important general din ţară, Zhang Youxia, adjunctul preşedintelui chinez Xi Jinping în Comisia Militară Centrală (CMC), pentru „presupuse încălcări grave ale disciplinei şi ale legii”, informează sâmbătă agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Zhang, în vârstă de […] © G4Media.ro.
11:20
VIDEO | Fără gluten și fără zahăr , pentru unii de nevoie, pentru alții „o modă”/ Mama unor copii cu boală celiacă a trebuit să învețe cum să prepare pâine și dulciuri pentru micuți # G4Media
Pe Doina am cunoscut-o la sfârșitul anului trecut, la un târg de Crăciun organizat în Barcelona de comunitatea românească de aici pentru români și cu români. Organizatorii, expozanții și clienții, toți erau români. Doina vindea prăjituri fără zahăr și gluten, care s-su cumpărat repede. Erau bune și trendul no gluten, no sugar e…în trend. Apoi […] © G4Media.ro.
11:10
California se alătură rețelei globale a Organizației Mondiale a Sănătății după ieșirea SUA din organizație # G4Media
California a anunțat vineri că va deveni primul stat american care se alătură rețelei globale de răspuns la focare a Organizației Mondiale a Sănătății, în urma deciziei administrației Trump de a retrage Washingtonul din OMS, scrie Reuters. Rețeaua, formată din peste 360 de instituții tehnice, răspunde evenimentelor de sănătate publică prin desfășurarea de personal și […] © G4Media.ro.
11:10
Călătoriile globale sunt în plină expansiune. La fel și anxietatea internațională. Iată la ce se pot aștepta călătorii în anul care urmează, scrie The New York Times. Lumea călătoriilor este plină de surprize. În 2025, pasagerii au putut, pe neașteptate, să-și păstreze pantofii în timpul controalelor de securitate, dar, în același timp, deplasările în Caraibe […] © G4Media.ro.
10:50
Premierul Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova: Un moment care a deschis drumul României moderne / Privind către anul 1859, înțelegem că reformele sunt necesare și că ele trebuie susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli # G4Media
Primul ministru spune că România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente. „Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut […] © G4Media.ro.
10:40
Ascultă-ți emoțiile și reconectează-te cu pasiunile din trecut: cum să te refaci după burnout # G4Media
A recunoaște semnalele fizice și psihologice este deja jumătate din luptă, spune scriitoarea Emma Gannon. Ce faci atunci când ajungi într-un punct mort? Când munca devine prea mult, chiar și prieteniile par obositoare, iar sentimentul dominant este că nu mai poți continua viața așa cum este? Pentru Emma Gannon, răspunsul a fost radical, dar inevitabil: […] © G4Media.ro.
10:40
Săptămâna viitoare, pe 29 ianuarie, Primăria București va decide asupra unui proiect care va modifica toate costurile de deplasare cu transportul public din București, scrie Mediafax. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din […] © G4Media.ro.
10:40
Cristi Chivu, laudativ la adresa „băieților săi” după victoria cu Pisa (6-2): „Ne-am dat gol singuri, dar vina este a mea. (…) Jos pălăria în fața acestor băieți” # G4Media
Inter Milano a revenit de la 0-2 și a zdrobit-o pe codașa Pisa în debutul etapei a 22-a din Serie A, vineri, pe Giuseppe Meazza, scor 6-2, iar antrenorul Cristi Chivu le-a transmis „băieților săi” câteva cuvinte de laudă pentru reacția dovedită după golurile încasate. „Ne-am dat gol singuri, dar vina este a mea, pentru […] © G4Media.ro.
10:40
Java, principala insulă a țării transcontinentale, a fost lovită de o alunecare de teren în primele ore ale zilei de sâmbătă. Agenția națională de gestionare a dezastrelor raportează 83 de persoane dispărute, scrie Mediafax. O alunecare de teren a ucis cel puțin șapte persoane și a lăsat peste 80 de persoane dispărute sâmbătă dimineață în […] © G4Media.ro.
10:30
Noua față a Ferrari? Charles Leclerc și Lewis Hamilton, „implicați intens” în dezvoltarea monopostului SF-26. Primele reacții după shakedown # G4Media
Charles Leclerc a confirmat că împreună cu Lewis Hamilton au fost „implicați intens” în dezvoltarea noului monopost Ferrari, SF-26, încă din „etapele timpurii”. Ferrari a făcut un pariu uriaș sezonul trecut, oprind dezvoltarea mașinii din 2025 la finalul lunii aprilie pentru a se concentra complet pe noile regulamente ale unităților de putere. Noile reguli pentru […] © G4Media.ro.
10:20
Arabia Saudită declară că deține rezerve de minerale în valoare de 2,5 trilioane de dolari / Asta ar face-o un jucător cheie în cursa pentru pământuri rare # G4Media
Mineralele sunt din nou în atenția publicului, președintele Donald Trump anunțând că a ajuns la un acord privind un posibil acord privind Groenlanda, care ar include drepturi asupra mineralelor din pământuri rare, scrie CNN. Mineralele critice și din pământuri rare stau la baza tehnologiilor care propulsează tranziția către energie curată, inteligența artificială și hardware-ul militar […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:50
Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, decorat de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență: Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori / Îndemnul meu este să continuați să credeți în țara asta # G4Media
Președintele României a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie, Colegiul Național „Unirea” din Focșani și a decorat școala cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență, ocazie cu care a ținut și un discurs. „Domnule Director, Dragi elevi, Distinși profesori, Dragi absolvenți, Distinse autorități locale, Doamnelor și domnilor, Este o mare bucurie pentru mine să fiu […] © G4Media.ro.
09:10
OPINIE Cum am fost acuzați de ”factcheckerii” Meta că promovăm imagini AI ca fiind reale când, de fapt, demontam fake-uri virale pe Instagram, parte a grupului american # G4Media
O postare publicată pe Instagram, prin care promovam pe Info Sud-Est, publicație din Constanța, parteneră a G4Media, materialul ”Fake-uri virale pe rețelele de socializare cu zăpadă până la etajul 8 în peninsula Kamceatka, din estul Rusiei”, a fost ascunsă de Meta din feed-ul urmăritorilor noștri. Motivul invocat a fost că postarea ar conține informații și […] © G4Media.ro.
09:10
Aproximativ 100 de membri ai comunităților religioase, arestați la protestele din Minneapolis împotriva Serviciului de Imigrare și Vamă declanșate după uciderea unei femei de către un agent de imigrare # G4Media
Aproximativ 100 de membri care fac parte din mai multe comunități religioase au fost arestați, vineri, la aeroportul Minneapolis St Paul, pe fondul intensificării protestelor anti-ICE, scrie Mediafax. Printre cei arestați de forțele de ordine se află membri ai comunităților baptiste, luterane, catolice, evreiești și unitariene universaliste. Aceștia solicită încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de […] © G4Media.ro.
09:00
Tragedia feroviară din Spania: linia de cale ferată era crăpată înainte de accident, potrivit unui raport al anchetatorilor # G4Media
Ancheta privind dezastrul feroviar care a ucis 45 de persoane duminică în Spania se concentrează pe posibilitatea unei ruperi a șinei, care a avut loc chiar înainte ca trenul să deraieze și să se ciocnească cu un tren care circula din direcția opusă, scrie Mediafax. Ancheta privind cauza coliziunii dintre două trenuri, soldată cu 45 […] © G4Media.ro.
09:00
Iranul avertizează că orice atac va însemna „război total”, după ce Trump a declarat că „armada” SUA este pe drum # G4Media
Un înalt oficial din Iran a avertizat că țara va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că „armada” SUA este pe drum, scrie Mediafax. Iranul va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, a declarat un înalt […] © G4Media.ro.
08:50
Meteorologii au emis cod galben de ceață până la ora 10:00 pentru sute de localități din 15 județe, cu vizibilitate foarte redusă și risc de ghețuș, scrie Mediafax. Meteorologii au emis sâmbătă mai multe avertizări nowcasting de ceață, valabile pentru sute de localități din 15 județe ale țării. Fenomenul afectează circulația rutieră, fiindcă vizibilitatea scade […] © G4Media.ro.
08:40
Europa este în continuare importantă, dar nu prioritară, conform noii strategii de apărare a SUA # G4Media
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO şi un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne şi descurajării Chinei, conform noii strategii naţionale de apărare a administraţiei preşedintelui Donald Trump, publicată vineri seară, informează sâmbătă agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un […] © G4Media.ro.
08:30
Armata SUA a atacat o nouă ambarcațiune în estul Pacificului / Două persoane au fost ucise # G4Media
Armata SUA a atacat, vineri, o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. În urma atacului, două persoane au fost ucise, potrivit Comandamentului Sud al SUA, scrie Mediafax. Armata SUA a efectuat, vineri, un atac asupra unei ambarcațiuni în estul Pacificului, ucigând două persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA (SOUTHCOM). „Serviciile de […] © G4Media.ro.
08:20
Premierul italian Giorgia Meloni: Sper că Trump va pune capăt războiului din Ucraina, ca să-l putem nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace # G4Media
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat, vineri, că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să îl poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, scrie Mediafax. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri, într-o conferință de presă după întâlnirea cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, că speră că președintele […] © G4Media.ro.
08:10
Pro sau contra sistem centralizat de termoficare? Cum se încălzesc Bucureștiul și marile orașe din România în cea mai geroasă iarnă din ultimii ani și de ce oamenii sunt nemulțumiți în ambele variante # G4Media
România a traversat una dintre cele mai geroase perioade de iarnă din ultimii ani, cu temperaturi de până la -20 de grade în termometre, care în realittae s-au resimțit și mai dur. În această perioadă a fost atins un consum record de energie în România, conform spuselor ministrul Energiei, Bogdan Ivan: ”S-au atins praguri psihologice […] © G4Media.ro.
08:10
Un uriaş rezervor submarin de apă dulce, descoperit în largul Coastei de Est a SUA / Ar putea asigura necesarul de apă pentru oraşul New York timp de 800 de ani # G4Media
Un uriaş rezervor de apă dulce, aflat în largul Coastei de Est a SUA, şi care are potențialul de a asigura necesarul de apă pentru oraşul New York timp de 800 de ani, a fost descoperit sub platoul marin, transmite joi revista Live Science, citată de Agerpres. Acest rezervor de apă s-a format probabil în […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:50
Cancerul colorectal devine principala cauză de deces prin cancer în SUA în rândul persoanelor sub 50 de ani # G4Media
Numărul deceselor cauzate de cancer în rândul adulţilor americani cu vârsta sub 50 de ani a scăzut în cazul tuturor tipurilor de tumori maligne, cu excepţia cancerului colorectal. Aceasta este în prezent cea mai frecventă cauză de deces prin cancer, în urcare de pe locul cinci, la începutul anilor ’90, conform unei noi analize a […] © G4Media.ro.
07:50
Robbie Williams a depăşit legendara formaţie Beatles la numărul de albume plasate pe locul 1 în Marea Britanie # G4Media
Solistul pop britanic Robbie Williams a devenit artistul cu cele mai multe albume pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depăşind legendara formaţie Beatles graţie succesului obţinut de noul său album, „Britpop”, a anunţat vineri organizaţia care ţine clasamentul vânzărilor de albume, Official Charts Company, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „He’s the […] © G4Media.ro.
07:40
Nou val de atacuri rusești în cursul nopții / Cele mai mari două orașe din Ucraina au fost vizate # G4Media
Cel mai mari două orașe din Ucraina, Kiev și Harkov, au fost țintele atacurilor rusești în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Bilanțul, potrivit autorităților, se ridică de patru răniți în Kiev și alți 11 în Karkov, scrie Mediafax. Cele mai mari două orașe ale Ucrainei au fost atacate de Rusia în cursul nopții de […] © G4Media.ro.
