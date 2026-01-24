Anchetatorii au descins în căutarea traficanților din Cenei. L-au aprovizionat cu droguri pe minorul acuzat de oribila crimă
StirileProtv.ro, 24 ianuarie 2026 19:20
Au fost percheziții sâmbătă seară în localitatea Cenei din Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis la începutul săptămânii.
Acum 5 minute
20:00
SUA se pregătește pentru unul dintre cele mai severe episoade de iarnă. Este stare de urgență în mai multe state # StirileProtv.ro
Din Texas până la New York și, duminică, aproape 230 de milioane de americani, peste două treimi, din populația Statelor Unite sunt vizați de o alertă meteo pentru un val de frig extrem și o furtună catalogată de autorități drept „monstruoasă".
20:00
Ochelarii de soare purtați de Macron la Davos au înregistrat vânzări spectaculoase. Cât costă o pereche # StirileProtv.ro
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron la Forumul Economic de la Davos, dar și la summitul european de joi seara, au înregistrat vânzări spectaculoase.
Acum 15 minute
19:50
De ce luna ianuarie este destinată planificării vacanțelor, cu bilete ieftine. Și companiile aeriene profită de asta # StirileProtv.ro
Luna ianuarie este cea mai potrivită pentru a ne planifica vacanțele. Conform specialiștilor din domeniu, cei care iubesc să călătorească pot găsi în aceste zile bilete de avion la prețuri mai mici decât de obicei.
Acum 30 minute
19:40
Tinerii sub 25 de ani sunt tot mai des afectați de depresie. Factorii care duc la creșterea anxietății # StirileProtv.ro
De la depresie și dezamăgire la o a doua tinerețe. Un studiu al cercetătorilor americani și japonezi arată că nefericirea în care cădeau adulții la peste 45 de ani acum două-trei decenii e pe cale să dispară la generațiile prezente de persoane mature.
19:40
O specie tropicală de papagali se înmulțește în România. Iernile blânde îi ajută să se aclimatizeze # StirileProtv.ro
România devine un loc prielnic pentru Micul Alexandru, o specie de papagali care în mod normal preferă regiunile calde. O astfel de colonie poate fi observată de câțiva ani la Grădina Botanică din Galați.
Acum o oră
19:30
Ce le-a tranmis Nicușor Dan românilor care se plâng că nu le ajung banii: „Trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a spus la Iași că nu este ușor pentru cei care nu își pot plăti taxele și impozitele, dar speră ca situația să se echilibreze într-un timp „relativ” scurt.
19:30
Zelenski îi privește de sus pe aliații săi din UE: „În Europa de astăzi, doar armata ucraineană este puternică” # StirileProtv.ro
Cele două runde de discuții directe avute cu rușii în Emiratele Arabe Unite au fost „constructive”, anunță președintele Ucrainei la sfârșitul negocierilor mediate de americani.
19:20
Ce s-a întâmplat cu băiatul de 5 ani scos din apele înghețate ale Someșului. Verișorul său nu a fost găsit încă # StirileProtv.ro
Pompierii din Cluj au reluat căutările copilașului de 4 ani căzut în Someș împreună cu vărul lui de 5 ani în timp ce se dădeau pe derdeluș.
19:20
19:20
Donald Trump a dezvăluit „arma secretă” folosită în operațiunea din Venezuela. Ce ce se laudă președintele SUA # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.
19:20
Mesajul transmis de o mamă din Focșani către fiul ei: „Ce înseamnă unirea, pacea și liniștea” # StirileProtv.ro
S-au împlinit 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, iar sărbătoarea a fost marcată prin ceremonii oficiale și Hora Unirii, în care s-au prins mii de oameni.
19:20
Weekend cu vreme excelentă la munte, pentru sporturile de iarnă. Cum au arătat pârtiile din Poiana Brașov și Sinaia # StirileProtv.ro
Turiștii care își petrec weekendul în Poiana Brașov sau la Sinaia au avut o vreme excelentă pentru sporturile de iarnă, cu cer senin.
Acum 2 ore
18:30
Zelenski: „Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia ar putea continua săptămâna viitoare” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept constructive negocierile trilaterale cu Rusia și SUA din Abu Dhabi, care s-au concentrat pe posibile criterii de încheiere a războiului și crede că vor fi curând noi întâlniri
18:20
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte # StirileProtv.ro
Știm cu toții că există multe moduri de a economisi bani la city break-urile în Europa: rezervă cazarea și zborurile din timp, călătorește în afara sezonului de vârf și documentează-te cu atenție unde găsești mâncare și băuturi ieftine.
Acum 4 ore
17:50
Trump amenință Canada cu 100% taxe vamale. Ce l-a înfuriat pe președintele SUA, după discursul lui Mark Carney # StirileProtv.ro
Donald Trump a lansat sâmbătă un nou avertisment dur la adresa Canadei, ameninţând cu impunerea unor taxe vamale de 100% asupra exporturilor canadiene către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va finaliza un acord comercial cu China.
17:50
Un tânăr din Brașov, arestat după ce a provocat un incendiu într-o biserică și a agresat-o pe femeia care vindea lumânări # StirileProtv.ro
Un tânăr de 29 de ani a ajuns în arest preventiv după ce a cauzat un incendiu în interiorul unei biserici din municipiul Braşov şi ar fi agresat-o pe femeia care se ocupa de comercializarea de lumânări în lăcaşul de cult.
17:40
Caz șocant în Germania. Un bărbat face crize de epilepsie de fiecare dată când rezolvă un puzzle sudoku # StirileProtv.ro
Un bărbat din Germania care a supraviețuit unei avalanșe în noiembrie 2008 a dezvoltat o formă extrem de rară de epilepsie, declanșată când rezolvă un puzzle sudoku.
17:10
Surse: SIE ar putea reveni PSD-ului, cu Vasile Dîncu în frunte. Serviciile se pun la cale într-un „teambuilding” în Bistrița # StirileProtv.ro
Conducerea PSD se află în acest weekend la Bistrița, unde participă la o întâlnire informală de tip „teambuilding”, pentru a discuta planurile de viitor, inclusiv despre șefia Serviciilor.
17:10
Propunerea măgulitoare lui Donald Trump către Giorgia Meloni. Italia ar primi un statut diplomatic special # StirileProtv.ro
Administrația Trump a cerut Italiei să se alăture Forței Internaționale de Stabilizare (ISF) pentru Gaza în calitate de membru fondator, fără a contribui cu trupe.
16:40
Mesajul președintelui Nicușor Dan către cei care l-au huiduit la ceremoniile de Ziua Unirii: „E un gest democratic” # StirileProtv.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost huiduit de protestatari prezenţi manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iaşi și le-a rugat să înceteze huiduielile pe timpul intonării imnului naţional, dar şi pe durata ceremoniilor de comemorare a eroilor.
16:40
Ministrul responsabil de resursele minerale din Groenlanda respinge ferm orice tentativă a Statelor Unite de a influenţa sau împărţi bogăţiile naturale ale insulei.
16:30
Tipul de cancer a cărui rată de decese nu a scăzut în ultimii ani. De ce afectează tot mai mulți tineri # StirileProtv.ro
Principalele cauze de deces prin cancer în rândul americanilor sub 50 de ani au scăzut, per total, cu 44% în ultimele trei decenii — însă o excepție notabilă o reprezintă creșterea deceselor cauzate de cancerul colorectal, potrivit unui nou studiu.
Acum 6 ore
16:00
Achiziționarea rovinietei este temporar indisponibilă, sâmbătă, din cauza unor probleme tehnice, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre TAROM: „Într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe. Nu ne vindem țara” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că TAROM are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se încheie la finalul anului, iar compania își va continua activitatea.
15:50
O cântăreață cu milioane de ascultători este suspectată că ar fi creată de inteligența artificială. Cine este Sienna Rose # StirileProtv.ro
O cântăreață misterioasă care a ajuns populară în scurt timp și este ascultată de milioane de oameni pe Spotify ridică semne de întrebare despre cine este sau ce este ea.
15:40
Economiștii germani cer retragerea rezervelor strategice din SUA. „Aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed” # StirileProtv.ro
Dezbaterea privind siguranța rezervelor de aur ale Germaniei a revenit în prim-plan, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice și al incertitudinii generate de revenirea lui Donald Trump în centrul scenei politice americane.
15:10
Tot mai multe firme intră în insolvență, după noile măsuri bugetare. Principalul pol al incapacităților de plată # StirileProtv.ro
Insolvențele au continuat să crească anul trecut în rândul firmelor și al persoanelor fizice autorizate, indicând presiuni persistente asupra mediului de afaceri după măsurile de criză adoptate de guvernul Bolojan.
15:00
Apa din dozatoarele publice ar putea fi mai contaminată decât cea de la robinet. Ce arată un studiu # StirileProtv.ro
Dozatoarele de apă din spaţiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat, arată un studiu.
14:50
Kievul lăsat în beznă, părăsit și înghețat, în imagini. Sute de mii de oameni au fugit din capitala Ucrainei | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Locuitorii capitalei ucrainene se confruntă cu întreruperi masive de energie electrică, lipsă de apă și căldură, pe măsură ce Rusia intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării. Până la 600.000 de persoane ar fi părăsit orașul.
14:40
Incendiu puternic în Bucureşti. Mai multe case şi anexe au fost cuprinse de flăcări. O persoană necesită îngrijiri medicale # StirileProtv.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. O persoană necesită îngrijiri medicale.
14:30
Novak Djokovici intră în istorie cu 400 de victorii în turnee Grand Slam. Sârbul merge în optimi la Australian Open # StirileProtv.ro
Novak Djokovici a ajuns la victoria cu numărul 400 la un Grand Slam după ce a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea.
14:30
Sevilla – orașul pasiunii. Destinația din Spania care ascunde comori și experiențe pe care nu vrei să le ratezi # StirileProtv.ro
Sevilla este un oraș care te marchează, iar mulți oameni îl definesc ca fiind special.
14:30
Comarnic, Prahova – poarta către munți, aventură și peisaje de vis. Ce poți vizita în zonă # StirileProtv.ro
Comarnic este un oraș din județul Prahova, aflat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei.
14:20
Alertă alimentară în magazinele din țară. A fost descoperită o toxină într-un lot de formulă de lapte praf # StirileProtv.ro
ANSVSA a informat consumatorii prin intermediul paginii oficiale de Facebook că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a decis extinderea rechemării preventive pentru un lot de formulă de lapte praf destinat sugarilor.
14:10
Vladimir Putin și-a trimis bombardierele nucleare deasupra Mării Baltice. Explicațiile Kremlinului # StirileProtv.ro
Kremlinul a publicat un videoclip cu avioanele sale militare efectuând zboruri „de rutină” deasupra Mării Baltice, operațiuni despre care susține că au avut loc deasupra apelor internaționale și în deplină conformitate cu dreptul internațional.
Acum 8 ore
13:40
UE intră într-o nouă eră energetică. Energia verde ajunge la 50%. România, aproape de 60% producție curată # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană devine verde, și marchează astfel o premieră în domeniul energiei. În 2025, producția solară și eoliană a fost pentru prima dată mai mare decât cea din arderea cărbunelui ori gazelor.
13:20
Un băiat de 12 ani a murit în spital, după ce a fost atacat de un rechin în Sydney. „Cu inima sfâșiată. Era fericit” # StirileProtv.ro
Un băiat australian a murit în spital după ce a fost atacat duminica trecută de un rechin în portul din Sydney, a anunţat familia lui sâmbătă, în contextul unei serii de atacuri ale rechinilor înregistrate de-a lungul coastei estice.
13:20
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine” # StirileProtv.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunţat că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine.
12:50
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon # StirileProtv.ro
La vest de Roma există o insulă fără drumuri, electricitate sau locuitori permanenți, lipsită chiar și de semnal la telefon – iar tocmai aceste lucruri îi atrag pe puținii turiști care ajung aici.
12:40
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: „Acest drept vine şi cu o responsabilitate”. VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii.
12:30
Japonezii construiesc un tren care ar putea străbate România în puțin peste o oră. Ce șanse are să ajungă în Europa # StirileProtv.ro
Trenul din seria L0, dezvoltat în prezent de Japonia, va atinge probabil viteze de până la 603,5 km/h, devenind astfel cel mai rapid tren din lume.
12:30
Un olandez a fost prins în București cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Avea două trolere pline cu substanță # StirileProtv.ro
Un cetăţean olandez de 50 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost prins în Bucureşti cu două trolere în care se aflau 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”.
12:10
Giorgia Meloni, despre eliberarea proprietarului barului din Crans-Montana: „O insultă la adresa memoriei victimelor” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, vineri, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
Acum 12 ore
12:00
Cum își explică Nicușor Dan absența de la Davos: „Activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anume locaţie” # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan susţine că absenţa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfăşurat în această săptămână în Elveţia, nu pune în pericol strategiile de apărare ale României.
11:50
China a lansat o anchetă împotriva celui mai important general al țării. Este acuzat de încălcări grave ale legii # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării Naţionale din China a anunţat vineri că a fost lansată o anchetă împotriva celui mai important general din ţară, Zhang Youxia.
11:30
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești. Temperaturile înregistrate au ajuns până la -12 grade # StirileProtv.ro
Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, au rămas fără încălzire după un atac rus nocturn, a declarat primarul Vitali Klitschko.
11:20
Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Unirii: România modernă s-a construit prin legi clare, nu prin improvizație # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la București, la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române. Evenimentul a avut loc la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
11:10
Cumpărător misterios pentru o fermă uriașă din SUA. O singură persoană a cumpărat un teren cât un județ din România # StirileProtv.ro
Cumpărătorul misterios al unei ferme din Wyoming, SUA, care este de patru ori mai mare decât New York-ul și mai mare decât statul Rhode Island a fost identificat: este un director executiv și politician local care deține deja teren de aproape 4.047 km².
11:10
Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.
11:10
Grapefruitul oferă aproape jumătate din doza zilnică recomandată de vitamina C și are puține calorii. În plus, este un fruct care vine la pachet cu o mulțime de beneficii.
