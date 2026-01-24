Stațiunea de lux pe care vrea să o facă ginerele lui Trump în Albania, contestată de activiști. Zeci de ONG-uri cer suspendarea proiectului
24 ianuarie 2026
Proiectul lui Jared Kushner pentru o stațiune de lux pe o insulă din Albania este criticat de zeci de organizații neguvernamentale de mediu din mai multe țări, conform unui comunicat consultat sâmbătă de AFP. Ginerele…
Bărbat ucis de agenți federali la Minneapolis. Este a treia persoană împușcată de autoritățile federale în oraș în această lună # HotNews.ro
Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali, sâmbătă, la Minneapolis, la aproape trei săptămâni de când o femeie a fost ucisă în același oraș american de un angajat al Serviciului pentru imigrație și…
VIDEO Ce a spus George Simion despre huiduielile primite de Nicușor Dan la Focșani și Iași: „Nu vor să audă vocea românilor” # HotNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a afirmat sâmbătă că autoritățile „nu vor să audă vocea românilor”, comentând reacția președintelui Nicușor Dan după ce a fost huiduit la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Române. Declarațiile…
Universitatea Cluj câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă provizoriu pe loc de play-off # HotNews.ro
Universitatea Cluj s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 23-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Gheorghiță, în minutul 5, după…
NATO vrea o „zonă automatizată” de-a lungul frontierei cu Rusia. Programe de testare în România și Polonia # HotNews.ro
Generalul Thomas Lowin, adjunctul șefului de stat major al NATO pentru operațiuni, a explicat că o astfel de zonă ar acționa ca tampon defensiv înainte ca eventuale forțe inamice să înainteze într-un „fel de zonă…
Italia, curtată de SUA pentru forța de stabilizare din Gaza. Administrația Trump invită Roma să fie membru fondator # HotNews.ro
SUA au cerut Italiei să adere la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF) pentru Gaza în calitate de membru fondator, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu acest subiect, în contextul în care administraţia Trump încearcă…
Nicușor Dan, despre acordul UE-Mercosur: „Extrem de benefic pentru România” / „Poate să aducă o creștere de 10%-15% a industriei auto” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a respins afirmațiile conform cărora acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur n-ar fi fost dezbătut și a precizat că România „are o poziție oficială formată de 10 ani” pe acest subiect. Întrebat…
Ministra Resurselor Minerale din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează Politico, potrivit…
Nicușor Dan spune că partidele din coaliție „doresc să continue” să guverneze. Ce crede președintele despre atacurile PSD la adresa premierului # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a avertizat că dacă percepția de pe piețele financiare cu privire la coaliția de guvernare este una negativă „asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump”. Întrebat, sâmbătă,…
Trump amenință Canada cu tarife de 100%. „China o să o mănânce de vie, o să o devoreze complet” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat Canada cu taxe vamale de 100% la toate exporturile sale către Statele Unite dacă va încheia un acord comercial cu China, potrivit Bloomberg. Numindu-l pe premierul Canadei „guvernatorul Carney”,…
Reducere importantă de preț – Dacia Spring de 65 CP, mai ieftin decât cu Rabla, înainte de lansarea noilor motoare # HotNews.ro
Singurul automobil electric din portofoliul Dacia are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65…
„Noi luăm petrolul”. Donald Trump spune că SUA au confiscat petrolul de pe petrolierele venezuelene și îl rafinează în America # HotNews.ro
Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate și îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post, publicat sâmbătă. „Să spunem lucrurilor…
Alegerile care vor influența politica europeană într-un moment de maximă tensiune: soarta lui Viktor Orbán și ascensiunea extremei-drepte în două mari state UE / Finala prezidențială mai puțin obișnuită # HotNews.ro
Mai multe state membre UE își vor alege parlamentele în acest an, trei își schimbă președinții, iar alte trei organizează alegeri regionale cu un impact major. Ungaria organizează probabil cel mai urmărit scrutin al anului,…
Investigație împotriva generalului chinez considerat „un aliat apropiat” al lui Xi Jinping. Zhang era al doilea în lanțul de comandă după președinte # HotNews.ro
Partidul Comunist Chinez (PCC) a decis să deschidă o investigație împotriva înalților oficiali ai armatei Zhang Youxia și Liu Zhenli pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii, conform anunțului făcut sâmbătă de Ministerul apărării…
FOTO/VIDEO Manifestație AUR la Iași, de Ziua Unirii Principatelor. Petrișor Peiu: „Mai avem încă a șaptea parte a României, dincolo de Prut, și trebuie să o aducem acasă” # HotNews.ro
Peste 2.000 de români au participat sâmbătă la Marșul Unirii de la Iași, organizat de AUR, conform bilanțului oferit de partid. Liderul formațiunii, deputatul George Simion, nu a participat la manifestație, fiind la un eveniment…
„O forță invizibilă controlată de câteva companii”. Papa Leon, avertisment privind inteligența artificială # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, informează AFP, conform News.ro. „Sunt mai ales chatbot-urile bazate pe…
Primul mesaj după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite # HotNews.ro
Ministerul rus de Externe a transmis sâmbătă că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, a relatat agenția de știri de stat RIA la finalul celei de-a doua zi a trilateralei găzduită la Abu Dhabi, relatează Reuters.Problema…
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana. „Un afront grav” # HotNews.ro
Autoritățile italiene și-au exprimat indignarea față de decizia autorităților elvețiene de a-l elibera pe cauțiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci…
Nu funcționează sistemul de achiziționare a rovinietei, anunță CNAIR. Precizări pentru șoferi # HotNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, sâmbătă, că sistemul de achiziționare a rovinietei întâmpină „probleme tehnice” și se lucrează pentru remedierea situației. CNAIR a spus că echipele sale tehnice „fac eforturi…
Piața Sfântul Anton, locul unde s-a născut Bucureștiul. De la maidan cu oi la zona vibrantă de azi din Centrul Vechi # HotNews.ro
În Centrul Vechi, lângă Biserica și ansamblul Curtea Veche, bătrâna Piață Sfântul Anton rămâne un loc istoric reprezentantiv pentru memoria Bucureștiului. Masiv betonată în timpul mandatului primarului Sorin Oprescu, Piața Sf. Anton, cândva cea mai…
Reproșuri la adresa lui Bolojan lansate de un ministru PSD: Vorbește rar cu membrii cabinetului său # HotNews.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relație „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu își face timp să comunice cu miniștrii din Guvernul său. „Cea mai mare…
OFICIAL Se scumpește călătoria cu STB. Cât vor costa biletele și abonamentele, potrivit unui proiect # HotNews.ro
Tarifele percepute de Societatea de Transport București urmează să crească, arată un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Capitalei. Astfel, biletul pentru o călătorie…
Divergențe la NASA înainte de zborul spre Lună: Avertismente critice privind lansarea unei misiuni cu un defect tehnic nerezolvat # HotNews.ro
În timp ce NASA susține decolarea navei Orion pe 6 februarie 2026, un fost astronaut și expert în sisteme termice avertizează că trimiterea oamenilor la bord cu un scut termic defect este «o nebunie». Deși…
Palatul „blestemat și bântuit” din Veneția. Nouă dormitoare și șapte morți suspecte. Cum arată clădirea istorică scoasă la vânzare pentru 20 de milioane de euro # HotNews.ro
Un palat cu o istorie întunecată din Veneția, care datează din secolul al XV-lea, despre care se spune că este „blestemat și bântuit”, după o serie de crime, sinucideri și accidente misterioase, a fost scos…
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, sâmbătă la prânz, în zona seismică Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres. Deși inițial INCDFP a raportat o magnitudine…
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, din subordinea ANAF, a publicat, vineri, o serie de informații privind aplicarea sumei minime neimpozabile la salariul minim, în anul 2026. Citește mai departe pe StartupCafe.
Decizia radicală a Berlinului care poate lăsa SUA fără miliardele Germaniei. Ce se întâmplă cu tezaurul național în fața imprevizibilității lui Trump # HotNews.ro
Berlinul se află în fața unei presiuni interne fără precedent pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur de la New York. În timp ce guvernul de la Berlin evită o decizie radicală, economiștii avertizează…
Numărul locuințelor Airbnb din România a crescut cu 60% într-un an. Care e situația în alte orașe europene și ce impact au aceste locuințe asupra pieței imobiliare # HotNews.ro
Peste 18.000 de locuințe erau înregistrate, în 2024, la ANAF ca apartamente de închiriat pentru platforme precum Booking sau Airbnb, a transmis instituția la cererea HotNews. Este o creștere cu 60% față de anul precedent,…
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # HotNews.ro
Cele mai recente lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei au avut loc după ce negociatorii din cele două țări implicate în război și Statele Unite au încheiat prima zi din cele două de negocieri din Emiratele…
Provocare pentru Nicușor Dan. Cum convinge în cinci minute un elev de 18 ani să nu plece din țară # HotNews.ro
Prezent sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, președintele Nicușor Dan a fost provocat de o elevă să dezvăluie ce i-ar spune unui tânăr pentru ca acesta să nu părăsească România. O adolescentă care urmează…
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica președintelui: „Responsabilitatea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele” # HotNews.ro
Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept…
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac # HotNews.ro
Diplomația turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai…
Un elev care vrea să dea la Matematică l-a întrebat pe Nicușor Dan cum a ajuns în politică. „Unoeri e necesar” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă la Focșani la Colegiul Național „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani. Vizita șefului statului, de Ziua Unirii Principatelor, a fost…
Statele Unite au efectuat, vineri, un atac letal asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Aceasta este prima lovitură de acest gen de la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe…
Deși a fost lansat doar cu câteva zile în urmă, un film românesc a urcat rapid în topul Netflix. O comedie românească s-a instalat pe primul loc în top filme pe platforma de streaming, după…
Cancerul ar putea proteja împotriva bolii Alzheimer, au descoperit cercetătorii, care au și o explicație. „Au o piesă din puzzle” # HotNews.ro
De zeci de ani, cercetătorii au observat că boala Alzheimer și cancerul apar rar la aceeași persoană, alimentând speculațiile că una dintre aceste afecțiuni ar putea oferi un anumit grad de protecție împotriva celeilalte, scrie…
Manifestații în țară de Ziua Principatelor. Nicușor Dan, la Focșani și Iași, Ilie Bolojan în București. Unde și-a chemat Călin Georgescu susținătorii # HotNews.ro
La 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la alegerea în unanimitate la 24 ianuarie 1859 a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn…
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un averisment # HotNews.ro
Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul…
Un bogat consilier general PSD de la Capitală, noul director al televiziunii lui Florentin Pandele. Metropola TV are datorii la ANAF # HotNews.ro
Compania Publivol Creativ SA, înființată special pentru a controla Metropola TV, televiziunea de casă a edilului Florentin Pandele, are un nou director general, scrie Pagina de Media. Este vorba despre Dan Cristian Popescu, consilier general…
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise # HotNews.ro
Negociatorii care reprezintă Rusia, Ucraina și SUA s-au întâlnit vineri la Abu Dhabi pentru primele discuții directe trilaterale privind un plan susținut de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului care durează de…
Cine urmează după Bulgaria? România și Ungaria, cele mai puțin pregătite pentru adoptarea euro, deși au cei mai doritori cetățeni – raport # HotNews.ro
România mai îndeplinește un singur criteriu pentru adoptarea euro, cel privind datoria publică, însă nici acest lucru nu va mai fi valabil mult timp, în contextul deficitelor bugetare foarte ridicate. Ungaria stă, în multe privințe,…
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață # HotNews.ro
Peste 180 de milioane de oameni, aproximativ două treimi din populația SUA, sunt în alertă maximă în acest weekend, în timp ce o furtună de iarnă „monstruoasă” și un val de frig extrem traversează țara.…
Acuzat că a lăsat craiovenii în frig, Ilie Bolojan îi dă replica primarului Lia Olguța Vasilescu. „Haideţi să discutăm foarte deschis” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat vineri seară la acuzațiile lansate de primarul municipiului Craiova, care a susținut în weekendul trecut că locuitorii orașului suferă de frig din cauza refuzului Guvernului de a aloca fonduri pentru…
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario, depistat pozitiv la droguri. DIICOT a deschis dosar penal # HotNews.ro
DIICOT Timișoara a deschis dosar penal in rem în cazul crimei de la Cenei, după ce băiatul de 13 ani implicat în cauză a fost depistat pozitiv că a consumat droguri la testul examinării medicale,…
Weekend trending în București, 24-25 ianuarie: cafea cu proteine și Ziua Unirii, etnofolk și astronomie, Divertis, Micutzu, Marty Supreme și Hamnet # HotNews.ro
Sfârșitul de săptămână în care se sărbătorește Ziua Unirii aduce în București un amestec interesant de concerte, câteva încercări de a pune știința în dialog cu publicul larg, umor, artă și câteva forme de evadare…
Ce leagă Feldioara de Groenlanda: semnele de întrebare ale afacerii economice propuse statului român # HotNews.ro
O firmă, Critical Metals Corp., a propus către Nuclearelectrica să construiască împreună o fabrică de procesare la Feldioara, județul Brașov. Acolo urmează, spune firma, să se proceseze eudialitul, un mineral rar care conține zirconiu, pe…
Cele mai mari două orașe ale Ucrainei au fost atacate de Rusia sâmbătă dimineața, rănind mai multe persoane au declarat oficialii ucraineni, transmite Reuters. Loviturile vin la scurt timp după prima întrevedere trilaterală de la…
INTERVIU cu una dintre cele mai importante scriitoare ale lumii: „Soarta omenirii a ajuns în mâinile unor politicieni vârstnici, narcisiști și rupți de realitate” # HotNews.ro
„Putin, Trump, Xi, Erdogan și alții ca ei au devenit o amenințare pentru fiecare dintre noi. Oamenii ăștia ne-au trăit viața, iar acum încearcă s-o trăiască și pe cea a copiilor noștri, impunându-le perspective primitive…
Românii au talent. Cine este adolescenta de 14 ani care a convins-o pe Andra să ofere primul Golden Buzz al sezonului 16 # HotNews.ro
Emisiunea divertisment Românii au talent a revenit vineri cu un nou sezon, cel de-al 16-lea, la ProTV. Show-ul are un nou decor iar la masa juriului sunt Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase şi Mihai Bobonete,…
Dinamo București s-a impus vineri seară pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-1, și a urcat cel puțin pentru moment pe prima poziție în SuperLiga. Ambele goluri ale oaspeților au fost înscrise de fundașul stânga Raul…
