“Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon
Antena Sport, 24 ianuarie 2026 19:50
Rayo Vallecano a suferit al doilea eșec la rând din campionat, după ce a fost învinsă de Osasuna pe teren propriu. După meci, o parte din jucătorii formației pentru care evoluează și Andrei Rațiu nu au ezitat să critice în termeni extrem de duri propriul lor gazon, suprafața creând probleme pentru fotbaliștii ambelor formații. Duelul […] The post “Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
20:20
Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România” # Antena Sport
Andrei Coubiș a avut ocazia să joace primul său meci pentru un club din Liga 1, după ce Cristiano Bergodi l-a introdus în startul reprizei secunde a partidei cu Unirea Slobozia, câștigată de ardeleni cu 1-0. După meci, fundașul crescut de AC Milan a vorbit despre cum s-a simțit pe teren, dar și despre posibilitatea […] The post Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România” appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Charalambous şi Pintilii au adus “virusul” la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan este preferatul fanilor lui Rapid appeared first on Antena Sport.
20:00
Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?” # Antena Sport
Andrei Gheorghiţă a marcat unicul gol al meciului U Cluj – Unirea Slobozia, scor 1-0, iar “şepcile roşii” au revenit pe loc de play-off în Liga 1. Fotbalistul de 23 de ani a înscris pentru prima oară de la meciul dintre PAOK Salonic şi FCSB, scor 1-2, din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. […] The post Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:50
“Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon # Antena Sport
Rayo Vallecano a suferit al doilea eșec la rând din campionat, după ce a fost învinsă de Osasuna pe teren propriu. După meci, o parte din jucătorii formației pentru care evoluează și Andrei Rațiu nu au ezitat să critice în termeni extrem de duri propriul lor gazon, suprafața creând probleme pentru fotbaliștii ambelor formații. Duelul […] The post “Terenul e o rușine. Nu putem juca”. Colegii lui Andrei Rațiu au răbufnit și și-au făcut praf propriul gazon appeared first on Antena Sport.
19:40
Radu Drăgușin a jucat doar câteva zeci de secunde în Burnley – Tottenham. Ce a făcut românul # Antena Sport
La doar câteva zile de la cununia avută în România, Radu Drăgușin a evoluat doar câteva zeci de secunde pentru Tottenham. Radu Drăgușin îşi doreşte să joace mai mult şi vrea să plece de la Tottenham. În pline discuţii legate de plecarea lui, românul a primit şansă de la antrenor! Şansă infimă, pentru că a […] The post Radu Drăgușin a jucat doar câteva zeci de secunde în Burnley – Tottenham. Ce a făcut românul appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:10
Rapid – Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League # Antena Sport
Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg. Principalele marcatoare ale meciului au fost Korsos 6 goluri, Kassoma 5, Lopes 4, pentru Rapid, respectiv Granicka 7, Behrend 7, Teiken 4, pentru VfL Oldenburg. Rapid – Oldenburg 34-30 În cealaltă partidă […] The post Rapid – Oldenburg 34-30. Prima victorie a echipei din Giuleşti în grupa din European League appeared first on Antena Sport.
19:10
Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie # Antena Sport
Meciul de la EHF EURO 2026 dintre Franța și Portugalia a intrat în istoria acestui sport, ținând cont că au picat nu mai puțin de trei recorduri, două dintre ele la nivel continental și unul chiar mondial. În duelul din grupa principală 1 a competiției din nordul Europei, naționala “cocoșului galic” s-a impus cu 46-38 […] The post Trei recorduri doborâte într-un singur meci la EHF EURO 2026. Franța și Portugalia au scris istorie appeared first on Antena Sport.
19:10
U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off # Antena Sport
U Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă. Clujenii au deschis scorul încă din minutul 8, când Macalou a pasat în careu, Atanas Trică a lăsat mingea să ajungă la Gheorghiţă şi acesta a înscris. Simion şi-a reglat şutul, trimiţând pe lângă poartă din […] The post U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
19:00
Arouca – Sporting LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY). Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto # Antena Sport
Meciul Arouca – Sporting e în direct în AntenaPLAY de la ora 20:00 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Campioana încearcă să se apropie de liderul Porto. Înaintea meciului cu Arouca, din deplasare, Sporting are 45 de puncte. FC Porto are 52 de puncte. De la ora 22:30, tot în AntenaPLAY, va fi în […] The post Arouca – Sporting LIVE VIDEO (20:00, AntenaPLAY). Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto appeared first on Antena Sport.
19:00
A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul # Antena Sport
Radu Drăguşin vrea să plece de la Tottenham în această iarnă, dar nu oriunde! Leipzig a făcut o ofertă clară, de 23 de milioane de euro, pentru un transfer defintiv al jucătorului, dar mutarea nu s-a făcut. Motivul? Fotbalistul vrea să plece în Italia! Anunţul a fost făcut de jurnalistul italian, Nicolo Schira. El dezvăluie […] The post A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul appeared first on Antena Sport.
19:00
Bayern Munchen – Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon # Antena Sport
Bayern Munchen a fost învinsă de Augbsurg, scor 1-2, în etapa cu numărul 19 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a cedat incredibil, pe final, după ce a condus cu 1-0 încă din minutul 23. Aceasta este prima înfrângere suferită de Bayern Munchen în acest sezon din Bundesliga. În primele 18 etape, Bayern a câştigat […] The post Bayern Munchen – Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon appeared first on Antena Sport.
19:00
Gestul făcut de Universitatea Craiova pentru indianul care a salvat o fetiţă de la înec # Antena Sport
Indianul Vipan Kumar, 47 de ani, care a salvat fetița de 5 ani căzută în lacul Parcului „Romanescu”, este prezent la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani. El și prietenii lui au rezervată o lojă la stadion. Bărbatul a primit din partea clubului Universitatea Craivoa și bilete de avion pentru a-și vizita familia în India. […] The post Gestul făcut de Universitatea Craiova pentru indianul care a salvat o fetiţă de la înec appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:10
Daniel Pancu a interzis un cuvânt înainte de FCSB – CFR Cluj: “Nu pronunţaţi! Nu mă interesează” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu vrea să audă de play-off, înaintea meciului pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe Arena Naţională, contra FCSB-ului. Foste campioane ale României în ultimii ani, FCSB şi CFR Cluj se află în situaţii delicate, ambele în afara locurilor de play-off în acest moment. […] The post Daniel Pancu a interzis un cuvânt înainte de FCSB – CFR Cluj: “Nu pronunţaţi! Nu mă interesează” appeared first on Antena Sport.
18:10
Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj, iar în cadrul ei a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili. După ce roș-albaștrii l-au pierdut pe Florin Tănase, golgheterul echipei, cipriotul a anunțat că și Denis Alibec este incert pentru partida de pe Arena Națională. FCSB o va înfrunta pe CFR […] The post Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby appeared first on Antena Sport.
17:50
Elias Charalambous crede în continuare că FCSB poate lua titlul: “Atât de multă negativitate în jurul nostru” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă înainte de derby-ul cu CFR Cluj și a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale. În viziunea cipriotului, roș-albaștrii încă se pot impune în lupta pentru trofeul Ligii 1, chiar dacă în ultima perioadă au fost criticați după eșecurile cu FC Argeș și Dinamo Zagreb. FCSB […] The post Elias Charalambous crede în continuare că FCSB poate lua titlul: “Atât de multă negativitate în jurul nostru” appeared first on Antena Sport.
17:50
Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, este extrem de încântat după ce Olimpiu Moruţan a semnat cu formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a susţinut şi prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului şi va fi în lotul echipei pentru meciul de la Arad, cu UTA, de luni seară. […] The post Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan” appeared first on Antena Sport.
17:40
Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: “Nu au făcut nimic din ce au promis” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” […] The post Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: “Nu au făcut nimic din ce au promis” appeared first on Antena Sport.
17:20
O ştire a făcut zilele trecute înconjurul României. Era legată de taxale, de 36.000 de euro, pe care Mihai Neşu le plăteşte în 2026, pentru fundaţia lui. Acum, un alt subiect arată cum tratează România persoanele cu dizabilităţi. De această dată este vorba de pensia umilitoare pe care o primeşte chiar Mihai Neşu de la […] The post Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” appeared first on Antena Sport.
17:10
Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: “Am avut noroc” # Antena Sport
Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Botic Van De Zandschulp în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), după 2 ore şi 46 de minute de joc. În setul al doilea al partidei de pe Rod Laver Arena a avut loc şi un moment care […] The post Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: “Am avut noroc” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: “Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești” # Antena Sport
Ilie Stan a dat în judecată Consiliul Județean Buzău acum câteva luni pentru neplata salariilor de la Gloria Buzău, iar pe data de 29 ianuarie va avea primul termen din proces. Recent, tehnicianul de 58 de ani a vorbit din nou despre dezastrul financiar produs la cea mai recentă echipă pe care a antrenat-o în […] The post Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: “Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești” appeared first on Antena Sport.
16:50
Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare # Antena Sport
Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L’Equipe. Potrivit site-ului belgian Sudinfo, tensiuni semnificative au apărut pe stadionul din Sclessin după înfrângerea grea suferită […] The post Scene incredibile în Belgia! Fanii lui Standard Liege nu au mai suportat şi au mers după jucători la vestiare appeared first on Antena Sport.
16:40
“Cum crezi că te vor primii suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?”. Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a susținut sâmbătă după-amiază prima sa conferința de presă din postura de jucător al Rapidului, iar jurnaliștii au avut ocazia să îi adreseze diverse întrebări mijlocașului. Printre altele, fotbalistul de 26 de ani a fost întrebat și cum crede că va fi primit de suporterii giuleșteni ținând cont de trecutul său FCSB-ist, iar […] The post “Cum crezi că te vor primii suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?”. Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan appeared first on Antena Sport.
16:30
Olimpiu Moruţan, mesaj pentru fanii lui Rapid şi FCSB, după ce a ajuns în Giuleşti: “Sunt un băiat educat” # Antena Sport
Olimpiu Moruţan a susţinut prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului. Fostul jucător de la FCSB s-a despărţit de Aris Salonic şi a semnat un contract valabil cu formaţia din Giuleşti până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Moruţan revine astfel în fotbalul românesc, după ce a […] The post Olimpiu Moruţan, mesaj pentru fanii lui Rapid şi FCSB, după ce a ajuns în Giuleşti: “Sunt un băiat educat” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:20
FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off. FCSB vine după şocul din Liga Europa, cu Dinamo Zagreb, iar ardelenii speră să profite de colapsul în care se află […] The post Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: “Dacă îi batem acum” appeared first on Antena Sport.
16:00
Jose Mourinho (62 de ani) declara, recent, că nu înţelege cum antrenorii tineri şi fără experienţă primesc şansa de a pregăti echipe mari. Mourinho a făcut referire şi la fostul lui elev, Cristi Chivu (45 de ani), care a devenit tehnicianul lui Inter după ce a luat titlul cu nerazzurrii la Primavera, iar apoi a […] The post “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! appeared first on Antena Sport.
15:30
Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: “O afacere foarte bună” # Antena Sport
Impresarul italian Giuseppe Piraino a transmis că atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea fi transferat de la FCSB în schimbul sumei de 7.5 milioane de euro. Această sumă reprezintă jumătate din clauza de reziliere a atacantului, care e de 15 milioane de euro. Becali a insistat pentru această clauză atunci când l-a adus […] The post Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: “O afacere foarte bună” appeared first on Antena Sport.
15:30
Bomba zilei în Italia! AC Milan negociază transferul lui Radu Drăgușin. De ce depinde mutarea stoperului # Antena Sport
Radu Drăgușin își dorește să adune minute în această a doua parte a sezonului, pentru a reveni în circuitul echipei naționale de fotbal a României. Stoperul român este conștient că șansele de a evolua la Tottenham sunt mici, motiv pentru care forțează un transfer în Italia. După ce AS Roma a negociat zile întregi cu […] The post Bomba zilei în Italia! AC Milan negociază transferul lui Radu Drăgușin. De ce depinde mutarea stoperului appeared first on Antena Sport.
14:50
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini” # Antena Sport
Dinamo București este lider în Liga 1, după succesul obținut vineri seară în fața celor de la Hermannstadt. Gruparea alb-roșie va întâlni în următoarea rundă Petrolul, dar disputa nu va avea loc pe Arena Națională. „Câinii” se vor muta pentru acest joc pe Arcul de Triumf, acolo unde și-au mai disputat în trecut partidele din […] The post Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini” appeared first on Antena Sport.
14:50
Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită” # Antena Sport
Antrenorul lui CSM Slatina, Claudiu Niculescu (49 de ani), fost atacant al lui Dinamo, s-a arătat impresionat de formaţia antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a învins-o vineri seară, cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a urcat pe primul loc în Liga 1. Niculescu e de părere că Dinamo e principala favorită […] The post Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:50
Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia # Antena Sport
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid şi a fost prezentat ieri de giuleşteni ca noul jucător al echipei. Rapid a publicat acum, pe reţelele sociale, un clip în care apar imagini de la întâlnirea lui Moruţan cu patronul Dan Şucu (62 de ani) şi cu noii săi colegi din Giuleşti. Imagini […] The post Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia appeared first on Antena Sport.
13:40
FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off. Suporterii campioanei României sunt dezamăgiți după dezastrul de la Zagreb, din UEFA Europa League, iar numărul de bilete vândute pentru confruntarea […] The post FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
13:20
Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz! # Antena Sport
Veteranul elveţian Stan Wawrinka, care îşi va încheia cariera la finalul sezonului, a disputat, sâmbătă, ultimul său meci la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a fost învins în patru seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4, de americanul Taylor Fritz (9 ATP) în turul al treilea, informează AFP. “Taylor a […] The post Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz! appeared first on Antena Sport.
13:20
Novak Djokovic a obținut sâmbătă calificarea în faza optimilor la Australian Open, după ce l-a surclasat pe Botic Van De Zandschulp, sportiv clasat pe locul 75 în ierarhia ATP. Sârbul a stabilit astfel o performanță unică în istoria tenisului profesionist, reușind să bifeze nu mai puțin de 400 de victorii la turneele de Grand Slam. […] The post Novak Djokovic este uriaș! Performanță remarcabilă stabilită la Australian Open appeared first on Antena Sport.
12:50
Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital # Antena Sport
Paul Gascoigne (58 de ani) a trecut prin momente cumplite de sărbători. Fostul fotbalist englez a ajuns de urgenţă la spital. Gascoigne a povestit că a văzut moartea cu ochii. “Gazza” a dezvăluit că, de-a lungul vieţii, a fost operat de 38 de ori, dar această ultimă intervenţie, în urma unei căzături zdravene, l-a speriat […] The post Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital appeared first on Antena Sport.
12:30
Iga Swiatek, victorie pentru calificarea în optimi la Australian Open. Poloneza caută prima ei finală la Melbourne # Antena Sport
Iga Swiatek a făcut un pas important către prima ei finală la Australian Open, după ce a trecut în turul al treilea de Anna Kalinskaya, ocupanta locului 33 mondial. Poloneza a avut nevoie de trei seturi pentru a-și elimina adversara, urmând ca în faza optimilor să o întâlnească pe Maddison Inglis, jucătoarea din afara Top […] The post Iga Swiatek, victorie pentru calificarea în optimi la Australian Open. Poloneza caută prima ei finală la Melbourne appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:00
Gestul superb al lui Cristi Chivu pentru Sommer, care a făcut un meci catastrofal şi a primit cea mai mică notă! # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) i-a luat apărarea lui Yann Sommer (37 de ani), care a greşit flagrant la golul cu care Pisa a deschis scorul, în minutul 11. Sommer a pasat greşit, în timp ce era ieşit din poartă, mingea a ajuns la Moreo, care l-a lobat pe portarul elveţian şi a înscris. Sommer […] The post Gestul superb al lui Cristi Chivu pentru Sommer, care a făcut un meci catastrofal şi a primit cea mai mică notă! appeared first on Antena Sport.
12:00
CFR Cluj i-a găsit imediat înlocuitorul lui Otto Hindrich, plecat în Polonia la Legia Varșovia și l-a adus din Italia pe Mihai Popa. Odată cu venirea noului portar, clubul din Gruia ar putea ceda un alt jucător în „Cizmă”. Este vorba despre Alessandro Micai, goalkeeperul care a bifat doar două apariții în tricoul formației patronate […] The post Pleacă de la CFR Cluj după doar două meciuri jucate! Anunțul venit din Italia appeared first on Antena Sport.
11:30
Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei # Antena Sport
Naomi Osaka (28 de ani) a anunţat că se retrage de la Australian Open 2026. Osaka trebuia să o întâlnească în turul 3 pe australianca Maddison Inglis. În meciul precedent Osaka a învins-o pe românca Sorana Cîrstea (35 de ani). Românca a acuzat-o pe Osaka de lipsă de fair-play, japoneza vorbind în timp ce Cîrstea […] The post Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei appeared first on Antena Sport.
11:20
Dorinel Munteanu a primit „sânge proaspăt” la Hermannstadt, la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Dinamo București, pierdut cu scorul de 2-1. Gruparea sibiană l-a prezentat oficial pe Aviel Zargari, mijlocaș cu două selecții în echipa națională de fotbal a Israelului. Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și […] The post A semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
10:40
Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe” # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), ar putea pleca de la formaţia din Ştefan cel Mare în vară. Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că se află în discuţii cu câteva echipe, care îi propun un salariu mare lui Kopic. Dinamo a învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a […] The post Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe” appeared first on Antena Sport.
10:40
Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare # Antena Sport
Sportiva americană Madison Keys, deţinătoarea titlului şi favorită 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimi la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Keys a trecut de sportiva cehă Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3. Deşi americanca nu a fost întotdeauna sigură pe serviciile sale în primul set, ea nu a mai avut probleme în continuare. Duel între […] The post Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare appeared first on Antena Sport.
10:10
FCSB a primit o veste devastatoare cu doar o zi înaintea meciului cu CFR Cluj, decisiv pentru lupta la play-off. Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, nu va fi disponibil pentru acest joc, având probleme medicale serioase. Acesta a resimțit dureri la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League, […] The post Lovitură cumplită pentru FCSB! Florin Tănase, OUT pentru meciul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
10:00
Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open # Antena Sport
Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în optimile turneului de la Australian Open, însă campionul ultimelor două ediții a avut mari probleme medicale, fiind chiar pe punctul de a se retrage. La conferința de presă de după meciul cu Eliot Spizzirri, italianul a povestit prin ce a trecut și cât de aproape a fost să renunțe […] The post Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open appeared first on Antena Sport.
09:40
Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur # Antena Sport
Jannik Sinner a obținut o calificare la pas în optimile Australian Open, după ce a trecut sâmbătă dimineață de americanul Eliot Spizzirri, ocupantul locului 85 mondial. Campionul din ultimii doi ani se află într-o formă foarte bună la Melbourne și este gata de duelul din faza optimilor, acolo unde va da peste un conațional. Jannik […] The post Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur appeared first on Antena Sport.
09:40
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham, dezvăluiri despre dansul Victoriei cu fiul ei: “Situaţia a fost jenantă” # Antena Sport
DJ-ul nunţii lui Brooklyn Peltz Beckham a povestit ce s-a întâmplat în timpul ceea ce el descrie ca fiind un dans „ciudat” între mire şi mama sa, Victoria, informează BBC. Luni, Brooklyn a făcut furori pe internet postând o serie de afirmaţii despre părinţii săi celebri, Sir David şi Lady Beckham, inclusiv faptul că mama […] The post DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham, dezvăluiri despre dansul Victoriei cu fiul ei: “Situaţia a fost jenantă” appeared first on Antena Sport.
09:20
“E cel mai bun” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1! # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a avut un remarcat în mod special după ce “câinii” au învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Este vorba despre Raul Opruţ (28 de ani), care a reuşit o “dublă” împotriva fostei sale echipe şi a dus-o […] The post “E cel mai bun” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 # Antena Sport
Chiar dacă Al-Nassr este la șapte puncte în spatele liderului Al-Hilal în Arabia Saudită, echipa lui Cristiano Ronaldo nu a trecut peste succesul lui Sadio Mane din finala Cupei Africii pe Națiuni. Întreg lotul grupării saudite i-a pregătit o surpriză senegalezului, iar portughezul a fost maestru de ceremonii la ultimul antrenament al echipei sale. Cristiano […] The post Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 appeared first on Antena Sport.
09:00
Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul” # Antena Sport
Conducerea Rapidului vrea să îi întărească lotul lui Costel Gâlcă și a bătut palma cu un fotbalist brazilian de numai 23 de ani, care este pe punctul de a ajunge în Giulești. Victor Angelescu a confirmat că transferul fotbalistului este în principiu definitivat și a explicat și când ar putea debuta pentru formația alb-vișinie. Victor […] The post Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.