Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf

Sport.ro, 24 ianuarie 2026 20:50

Internaționalul român a dezamăgit crunt, la mijlocul săptămânii, în eșecul usturător din Champions League: 0-3 cu Newcastle, în deplasare.

Acum 5 minute
21:30
Fază controversată în Universitatea Craiova – FC Botoșani! Oltenii au cerut cartonașul roșu Sport.ro
Universitatea Craiova se duelează cu FC Botoșani în runda cu numărul 23 din Superliga României.
21:30
Doliu la Inter Milano! Două legende ale clubului s-au stins în ultimele două zile Sport.ro
Inter Milano este marcată de două tragedii în ultimele două zile consecutive.
21:30
Egal dramatic obținut de Corona Brașov în EHF European League Sport.ro
Rezultat muncit pentru Corona Brașov în EHF European League.
Acum 30 minute
21:10
CS Rapid Bucureşti, victorie cu VfL Oldenburg în grupele EHF European League! Prima victorie pentru formație alb-vișinie Sport.ro
CS Rapid Bucureşti a obţinut prima sa victorie în Grupa C a competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins echipa germană VfL Oldenburg, cu scorul de 34-30 (17-16), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală.
21:10
CSM București, încântătoare în Champions League: victorie uriașă pentru „tigroaice“ Sport.ro
Formația finanțată de Primăria Capitalei și-a continuat seria rezultatelor pozitive din acest sezon.
Acum o oră
20:50
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf Sport.ro
Internaționalul român a dezamăgit crunt, la mijlocul săptămânii, în eșecul usturător din Champions League: 0-3 cu Newcastle, în deplasare.
Acum 2 ore
20:30
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!” Sport.ro
Tottenham a obținut doar o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.
20:20
Răsturnare de situație: pică transferul lui Radu Drăgușin! Motivul invocat de italieni Sport.ro
Radu Drăgușin ar putea rămâne, cel puțin pentru moment, la Tottenham. 
20:20
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată” Sport.ro
Ce a spus Thomas Frank despre confruntarea Burnley - Tottenham 2-2, partidă în finalul căreia a jucat și Radu Drăgușin. 
20:00
Gest superb făcut de Universitatea Craiova! Cum a fost recompensat salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut un gest superb pentru salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat.
20:00
Coșmarul pariorilor: Bayern, rezultat șocant în Bundesliga! Scor neverosimil și în Italia Sport.ro
Weekend-ul fotbalistic a venit cu două partide încheiate cu scoruri total neașteptate.
Acum 4 ore
19:30
În mijlocul discuțiilor despre transfer, Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham Sport.ro
Tottenham a obținut o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.
19:10
Tănase nu e singurul! Charalambous anunță încă o absență importantă la meciul cu CFR: ”A simțit ceva!” Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă duminică seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
19:10
Franța - Portugalia 46-38 | Duelul de la EHF Euro 2026 a intrat în istorie! A plouat cu goluri Sport.ro
Franța s-a impus în fața Portugaliei, la EHF Euro 2026, scor 46-38.
18:50
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată” Sport.ro
Vestea internării lui Mircea Lucescu a ajuns rapid și în Grecia, unde presa a notat sâmbătă că selecționerul se află într-o situație „critică, dar controlată”, sub monitorizarea fiului său.
18:50
Reghecampf, pe bancă la o capodoperă fotbalistică: două goluri fabulose, marcate sub ochii săi Sport.ro
Tehnicianul român a trăit o partidă cu adevărat spectaculoasă în a 3-a etapă din grupele Champions League.
18:20
Daniel Pancu a lăudat-o pe FCSB și anunță înainte de derby: ”El e cel mai greu de anihilat!” Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă duminică seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
18:10
3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana Sport.ro
FCSB rămâne, de departe, cea mai bine cotată echipă din Superliga României, potrivit actualizării realizate de Transfermarkt. Lotul campioanei este evaluat în acest moment la 40,25 milioane de euro.
18:00
Coman descoperă înfrângerile profitabile la arabi: suma câștigată după un meci pierdut, incredibilă! Sport.ro
Florinel Coman a irosit șansa de a cuceri primul său trofeu cu Al-Gharafa (Qatar). Chiar și așa, clubul s-a ales cu o sumă importantă.
18:00
Sorana Cîrstea a vrut să facă istorie la Australian Open! Detalii din interior: „Ar fi fost incredibil! A fost o extra presiune” Sport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.
17:50
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț” Sport.ro
Daniel Bîrligea poate pleca încă din această iarnă de la FCSB.
17:50
Real Madrid nu mai sperie pe nimeni! Viitorul adversar al madrilenilor, mesaj provocator pentru „Los Blancos” Sport.ro
Atacantul Georges Mikautadze (25 de ani) a transmis un mesaj puternic înaintea partidei Villarreal - Real Madrid de astăzi, de la ora 22:00.
17:40
Povestea teribilă a lui Antonio Serradilla, uriașul din handbal care nu a lăsat soarta să-i decidă viața! În 2021 a rămas fără un ochi, acum e câștigător de Liga Campionilor și prezent la EURO Sport.ro
Meciurile de la Campionatul European de handbal masculin sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 6 ore
17:30
Fără Rațiu pe teren, Rayo a pierdut categoric la Vallecas! Cât s-a terminat meciul cu Osasuna Sport.ro
Fără Andrei Rațiu, accidentat, formația madrilenă a coborât pe locul 13 în clasament.
17:10
Replica lui Victor Angelescu după ce Gigi Becali a insinuat că Olimpiu Moruțan are probleme medicale Sport.ro
Victor Angelescu a clarificat situația lui Olimpiu Moruțan după declarațiile făcute de Gigi Becali.
17:10
Lovitură dură încasată de FCSB! Florin Tănase pleacă în Serbia Sport.ro
FCSB a încasat o lovitură dură chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj, care se poate dovedi decisiv pentru accederea în play-off a roș-albaștrilor.
17:10
Fosta echipă a lui Mircea Rednic, raritate în fotbal: fanii lui Standard Liege au vrut să intre peste jucători Sport.ro
Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L'Equipe.
17:00
Suedia, imbatabilă la Europeanul de handbal! Turneul e LIVE pe VOYO Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin e transmis exclusiv de VOYO.
16:50
Giani Kiriță s-a convins: „La ora actuală chiar se bate la titlu!” Sport.ro
Dinamo traversează un moment excelent în SuperLigă. 
16:50
Thomas Frank s-a decis în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă la Burnley – Tottenham Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin este incertă la Tottenham.
16:50
Pierdere mare înaintea duelului cu FCSB! Fotbalistul de 22.000.000 de euro, transfer în Serie A Sport.ro
Fenerbahce poate pierde unul dintre cei mai valoroși jucători din lot chiar înaintea duelului cu FCSB din Europa League.
16:40
Probleme pentru Petrolul înaintea meciului cu Farul! Eugen Neagoe a anunțat doi absenți și a transmis un mesaj către fani Sport.ro
Antrenorul Eugen Neagoe a participat la conferința de presă premergătoare partidei Petrolul - Farul. 
16:30
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“ Sport.ro
În Orientul Mijlociu, România are o imagine excelentă datorită profesioniștilor pe care i-am avut aici, mai ales în fotbalul local.
16:30
Victor Angelescu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Rapid: „Am discutat două săptămâni!” Sport.ro
Fotbalistul a ajuns la Rapid în fereastra de transferuri din iarnă.
16:10
Wesley Lopes: „Porumboiu mi-a spus că sunt ca fiul său”. Ce mai face fostul goleador de la Vaslui: „Îmi e dor de mici și bere” Sport.ro
Al doilea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 vorbește despre România, FC Vaslui, dar și despre Adrian Porumboiu.
15:50
Românul devenit agent imobiliar de succes în Dubai. A jucat la Astra, acum lucrează pentru un dezvoltator cu vânzări anuale de peste 6 miliarde euro Sport.ro
Sport.ro vă prezintă povestea unui român din Emiratele Arabe Unite care și-a împlinit un vis: Segiu Ungurean, fost atacant la Astra Giurgiu.
Acum 8 ore
15:20
Gigi Becali a fixat obiectivul FCSB-ului Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este resemnat cu privire la șansele echipei sale de a mai prinde primăvara europeană, după 1-4 cu Dinamo Zagreb.
15:20
Olimpiu Moruțan, prima conferință la Rapid, de la 15:30 Sport.ro
Olimpiu Moruțan susține prima conferință de presă după ce a semnat la Rapid, sâmbătă, de la ora 15:30.
14:50
Mihai Stoica, scut în jurul lui Dawa după umilința de la Zagreb. Mesaj tăios pentru rivalele din Liga 1 Sport.ro
Mihai Stoica a analizat eșecul usturător cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, și i-a luat apărarea lui Joyskim Dawa.
14:50
Adama Traore schimbă echipa în Premier League! Unde va juca: ”Here we go” Sport.ro
Adama Traore a bifat 15 apariții în Premier League în acest sezon pentru Fulham.
14:50
"Balaurul" Superligii s-a trezit: a dat lovitura și acum culege roadele! Sport.ro
Aducerea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu (48 de ani) se dovedește, după doar șapte etape, cea mai bună mișcare pe care o putea face CFR Cluj în tentativa de a salva un sezon care părea compromis. 
14:40
"D-asta a fost adus Moruțan!" Presiune pe transferul iernii de la Rapid Sport.ro
Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid, iar aducerea mijlocașului a readus entuziasmul în rândul suporterilor formației giuleștene.
14:10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - CFR Cluj, meciul de ”totul sau nimic” pentru play-off Sport.ro
Meciul dintre FCSB și CFR Cluj poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
14:10
Și-a dat acordul final! Inter Milano face mutarea așteptată de toți fanii Sport.ro
Ivan Perisic și-a dat acordul final să revină la Inter Milano pentru a lucra sub comanda lui Cristi Chivu, iar mutarea are șanse mari să fie oficializată săptămâna viitoare.
14:10
Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu. Ce i-a spus patronului de la Rapid Sport.ro
Rapid s-a întărit în această iarnă la insistențele antrenorului principal Costel Gâlcă.
13:50
Novak Djokovic s-a calificat în optimi la Australian Open! Ce bornă impresionantă a bifat tenismenul Sport.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovic, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
Acum 12 ore
13:30
Ionuț Panțîru, OUT după 4 luni: "Am păcălit fotbalul cu 4 trofee, scuză-mă pe mine" Sport.ro
Ionuț Panțîru (29 de ani), dublu campion al României cu FCSB, s-a despărțit de CS Tunari, ultima clasată din Liga 2.
13:30
PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro Sport.ro
Yan Diomande, extrema pe care PSV a refuzat-o în vară pentru a-l aduce pe Dennis Man, a ajuns să coste 100 de milioane de euro după doar jumătate de sezon la RB Leipzig.
13:10
Claudiu Niculescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E bună de tot!” Sport.ro
Claudiu Niculescu (49 de ani), golgheter al României în sezonul 2006-2007, în care Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană, a numit principala favorită la câștigarea campionatului.
13:00
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie” Sport.ro
Liverpool o întâlnește sâmbătă, de la ora 17:00, pe Bournemouth în deplasare, în etapa cu numărul 23 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO.
