Stațiunea de lux pe care vrea să o facă ginerele lui Trump în Albania, contestată de activiști. Zeci de ONG-uri cer suspendarea proiectului
Profit.ro, 24 ianuarie 2026 21:20
Proiectul lui Jared Kushner pentru o stațiune de lux pe o insulă din Albania este criticat de zeci de organizații neguvernamentale de mediu din mai multe țări.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
21:20
ULTIMA ORĂ Ajutor de la stat și pentru factura la gaze a românilor cu venituri mici – 50 lei lunar vara, 100 lei iarna # Profit.ro
Persoanele singure și familiile cu venituri mici ar putea să beneficieze de sprijin de la stat și pentru plata facturilor la gaze naturale, nu doar pentru cele aferente consumului de energie electrică, precum în prezent, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
21:20
Stațiunea de lux pe care vrea să o facă ginerele lui Trump în Albania, contestată de activiști. Zeci de ONG-uri cer suspendarea proiectului # Profit.ro
Proiectul lui Jared Kushner pentru o stațiune de lux pe o insulă din Albania este criticat de zeci de organizații neguvernamentale de mediu din mai multe țări.
Acum 2 ore
20:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăși a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părți speră să îl încheie marți.
20:20
FOTO Arma care a paralizat forțele lui Maduro. Trump: ″Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta″ # Profit.ro
Președintele Donald Trump a declarat pentru The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numește „discombobulator”, a fost esențială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
Acum 4 ore
20:00
Agenții federali au împușcat o altă persoană în Minneapolis, a anunțat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operațiunilor de aplicare a legii împotriva imigranților pe care administrația Trump le desfășoară în acest stat.
19:40
Poziții antagonice despre Mercosur la vârful statului român: ″Extrem de benefic, exporturile auto vor crește″ vs. ″Se vor inunda piețele UE cu produse de slabă calitate″ # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan susține că acordul UE-Mercosur este ”ceva extrem de benefic” pentru România, el precizând că numai exporturile pe zona auto a României ar urma să fie mai mari cu 10-15 la sută.
18:40
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # Profit.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfășurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia și SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe 'posibilele criterii pentru încheierea războiului' și a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare.
18:10
Trump amenință Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul unui eventual acord comercial cu China # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada și China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunțat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens.
Acum 6 ore
17:30
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărți resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic.
17:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Există o emoție la nivelul societății pentru Tarom, că într-o formă sau alta trebuie să continue să existe # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârșitul acestui an și a constatat că ”pentru această companie există o emoție la nivelul societății”, de aceea ea va trebui ca, ”într-o formă sau alta”, să-și continue activitatea.
16:30
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenței artificiale (AI) și „lipsei de transparență în crearea algoritmilor” care reglementează funcționarea diferitelor chatbot-uri.
Acum 8 ore
16:00
Cercetători: Apa din dozatoarele comerciale poate avea o încărcătură microbiană mai mare decât cea de la robinet # Profit.ro
Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiții, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică.
15:20
Berlinul se află în fața unei presiuni interne fără precedent pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur de la New York.
15:00
Economia Republicii Moldova - cât a județului Timiș, de 20 de ori mai mică decât a României. Dar se mișcă în tandem # Profit.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat preferința ca țara să se unească cu România, în cazul unui referendum intern reușit. Se observă în ultimul deceniu o apropiere mare a relațiilor comerciale, îndeosebi după ce ambele țări au trecut prin șocul sanitar și suferă încă din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Profit.ro a analizat fundamentele macro pe care a fost făcut bugetul Moldovei pe 2026.
14:20
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său estic și să înființeze o nouă zonă defensivă folosind tehnologie robotică și automatizată, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, înalt oficial al NATO.
Acum 12 ore
13:40
Mineralele revin în atenție. Arabia Saudită: Deținem rezerve de minerale de 2.500 miliarde de dolari # Profit.ro
Mineralele sunt din nou în atenția publicului, președintele Donald Trump anunțând că a ajuns la un acord privind un posibil acord privind Groenlanda, care ar include drepturi asupra mineralelor din pământuri rare.
13:10
Temperaturile de iarnă situate sub media obișnuită au provocat cel mai rapid ritm al extracției din depozitele subterane de înmagazinare de gaze naturale din Europa din ultimii cinci ani, pe fondul creșterii cererii de consum pentru încălzire.
12:50
Vânzările de iPhone au crescut anul trecut în India, o piață cheie pentru producătorii de smartphone-uri.
12:40
Nicușor Dan, huiduit, dar și aplaudat la Focșani. Ce a spus președintele României despre unirea cu Republica Moldova și despre Consiliul Păcii al lui Trump VIDEO&FOTO # Profit.ro
Președintele României Nicușor Dan a fost huiduit, dar și aplaudat, în timp ce își rostea discursul la Focșani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, șeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care își pun speranțele și să gândească nu doar primul pas, ci și următorul. Șeful statului s-a prins în Hora Unirii.
12:30
Negociatorii ruși, ucraineni și americani reiau sâmbătă discuțiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condițiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului.
12:10
FOTO Gigant chinez lansează în România brandul cu care a provocat Samsung. Primul magazin deschis pe piața locală # Profit.ro
Giganul chinez Xiaomi a anunțat extinderea portofoliului din România cu noile electrocasnice Mijia.
11:50
Sberbank, cel mai mare grup bancar rus devenit conglomerat tehnologic, a preluat o participație semnificativă în producătorul de componentele electronice Element, ca parte a eforturilor Moscovei de obținere a suveranității în producția de componente high-tech, necesare pentru războiul din Ucraina. Cei de la Sberbank vor controlul total.
11:20
Subfinanțarea sectorului feroviar, repusă pe tapet de gravele accidente de tren din Spania # Profit.ro
O serie de accidente grave petrecute într-o singură săptămână pe căile ferate spaniole, inclusiv unul dintre cele mai mortale din Europa, a declanșat o dezbatere majoră privind subfinanțarea mentenanței într-un sistem feroviar aflat sub presiunea unei cereri record.
11:00
Marea Britanie suspectează proprietarul Facebook că n-a spus tot adevărul despre WhatsApp # Profit.ro
Autoritățile britanice aU anunțat vineri deschiderea unei investigații împotriva Meta Platforms, după ce informațiile transmise de companie în cadrul unei analize de piață referitoare la serviciile de mesagerie în masă nu ar fi fost complete sau corecte
10:30
Autostrăzile A1 (București-Pitești) și A2 (București-Constanța) au vizibilitate de sub 100 metri, din cauza ceții.
10:20
Uriaș rezervor de apă dulce descoperit, poate asigura necesarul pentru New York 800 de ani # Profit.ro
Un uriaș rezervor de apă dulce a fost descoperit sub platoul marin, în largul Coastei de Est a SUA.
10:00
Dolarul american, cea mai proastă săptămână din ultimele 8 luni. Aurul, cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani # Profit.ro
Aurul a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani.
10:00
Au fost furate 2,7 miliarde dolari în monede digitale. "Cel mai devastator" atac a vizat Bybit - raport pe 2025 # Profit.ro
Hackerii au reușit să fure 2,7 miliarde de dolari în monede digitale anul trecut, conform firmelor de monitorizare a rețelele blockchain Chainalysis și TRM Labs.
09:50
Cum oprești mesajele și linkurile periculoase pe Instagram: setări anti-spam și anti-scam # Profit.ro
Cele mai multe atacuri pe Instagram nu încep cu un hack sofisticat, ci cu un mesaj. Primești un DM cu un link, o poveste cu “ai câștigat”, o ofertă de colaborare prea bună ca să fie reală sau un avertisment fals despre cont.
09:50
Acțiunile companiei cehe Czechoslovak Group (CSG), unul dintre cei mai dinamici producători de armament din lume, au crescut vineri cu peste 30% la debutul pe bursa Euronext Amsterdam, semnalând interesul puternic al investitorilor pentru sectorul apărării în contextul ambițiilor europene de autonomie militară.
09:50
Guvernele europene, inclusiv Germania, Marea Britanie și Danemarca, vor consolida luni planurile de extindere accelerată a proiectelor eoliene, chiar dacă președintele american Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa agendei verzi europene, potrivit unui proiect de declarație.
09:20
Cotația argintului pe piețele internaționale a depășit pentru prima dată, nivelul de 100 de dolari pe uncie, iar aurul a bătut un nou record de preț, apropiindu-se de pragul de 5.000 dolari/uncie.
09:10
Vinul zilei: o simfonie de fructe negre și condimente, născută din practici biodinamice sub briza Pacificului; un roșu dens și memorabil, creat pentru a pune în valoare cele mai rafinate preparate din carne # Profit.ro
Reserva Carmenere 2020 de la crama Hacienda Araucano este un vin care demonstrează cum inovația și respectul pentru terroir pot transforma un soi legendar din Bordeaux într-un veritabil hit internațional pe pământ chilian.
Acum 24 ore
09:00
Reducere importantă de preț - Dacia Spring de 65 CP, mai ieftin decât cu Rabla, înainte de lansarea noilor motoare # Profit.ro
Singurul automobil electric din portofoliul Dacia are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor âanalizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65 CP, fiind probabil ultimele stocuri înainte de lansarea noii versiuni, cu motoare mai mari.
07:50
Start dat celei mai mari investiții. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
01:20
Antrenorul român al echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torța olimpică, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
00:40
Compania cipriotă Baron Air, furnizor de servicii în sectorul transportului aerian de marfă, prezent pe piețele din Grecia, Cipru și Albania, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:00
Indignare la Budapesta: "Romii să frece toaletele murdare”, declarația unui ministru care a generat revoltă # Profit.ro
Opoziția maghiară și asociațiile romilor cer demisia ministrului ungar al Transporturilor, Janos Lazar.
23 ianuarie 2026
23:50
Compania națională aeriană TAROM lansează o ofertă pe rute interne, cu tarife de la 24 euro, de Ziua Unirii Principatelor Române.
23:30
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, avansează cu lucrările de reabilitare a unității, ajungând acum la sediul administrativ, denumit "Casa Albă".
23:30
Conducerea agenției franceze de presă France Presse (AFP) a avansat un plan de reducere a cheltuielilor, respins însă de angajați.
Ieri
22:00
Bursa încheie săptămâna pe o tendință de creștere, la a 2-a valoare a indicelui BET din istorie # Profit.ro
După secvența de 3 sesiuni corective, cumpărătorii s-au regrupat la BVB și au împins cotațiile în sus.
21:50
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță ținta de inflație pe 2026. Nu se mai impune vreo majorare a TVA # Profit.ro
Ținta de inflație pentru 2026, cu care lucrează în prezent Guvernul, este în jurul a 4-4,5%, a anunțat premierul Bolojan, care a precizat că anul acesta nu se mai impune majorarea TVA.
21:40
VIDEO Premieră în România: Muncitori nepalezi au ieșit la protest. Reacția angajatorului # Profit.ro
Un grup de muncitori nepalezi ai companiei Construcții Erbașu, implicați în construcția noului stadion din Pitești, au declanșat un protest spontan.
21:40
Corupție ridicată și birocrație pe scară largă la vecini și după trecerea la euro - Austria, printre cei mai mari investitori în Bulgaria, vede progrese, dar se plânge de corupția ridicată. Costurile cu forța de muncă nu mai sunt avantaj-cheie # Profit.ro
Companiile austriece cu activități în Bulgaria se așteaptă la îmbunătățirea mediului de afaceri după intrarea țării în zona euro, însă sunt în continuare nemulțumite de corupția și birocrația pe scară largă și nu mai consideră costurile cu forța de muncă ca pe un avantaj competitiv principal.
21:30
Wizz Air renunță la o cursă în România după ce a amânat debutul rutei aproape jumătate de an # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a decis să nu mai opereze zboruri regulate din București spre aeroportul din Maastricht (Țările de Jos).
21:20
Bolojan acuză șefii companiilor de stat că și-au blindat posturile: Au contracte atât de ușoare și, chiar dacă o companie merge prost, își ating indicatorii # Profit.ro
Șefii companiilor de stat cu salarii foarte mari sunt greu de schimbat, susține premierul Bolojan, pentru că au blindate posturile cu contracte de management cu obiective foarte ușor de realizat. Chiar și dacă respectiva companie nu performează, ei își ating indicatorii de performanță.
21:00
"Miracol" - Bolojan anunță ce s-a întâmplat cu cei 9 vameși din 11 cu handicap: În urma verificării, 5 s-au însănătoșit rapid! # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță că, în urma verificării situației celor 9 vameși cu handicap din 11 lucrători de la un birou vamal, 5 dintre ei s-au însănătoșit rapid.
21:00
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, evaluată la 134 miliarde de dolari la cea mai recentă rundă de finanțare, a obținut o nouă finanțare, în valoare de 1,8 miliarde de dolari.
20:50
Mexicanii de la Nemak, proaspăt intrați în România, recrutează CEO de la rivalul american Nexteer # Profit.ro
Grupul mexican Nemak, printre cei mai mari furnizori pentru industria auto, care a semnat, cum a relatat Profit.ro, pentru preluarea afacerii din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF), aduce la conducere un fost director executiv de la rivalul american Nexteer Automotive.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.