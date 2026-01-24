Panduru nu înţelege ce se întîmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 24 ianuarie 2026 21:20
Panduru nu înţelege ce se întîmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 5 minute
22:00
Motivul incredibil invocat de Donald Trump pentru a nu participa la Super Bowl
22:00
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0. Oltenii ajung la 4 victorii consecutive
Acum 10 minute
21:50
Probleme pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani | VIDEO
Acum 30 minute
21:40
Marian Barbu va arbitra derby-ul FCSB - CFR Cluj
21:30
”Abia aştept să vă cunosc”. Nicolae Stanciu s-a despărţit de Genoa şi şi-a anunţat viitoarea destinaţie
21:30
Marian Barbu va arbitra derny-ul FCSB - CFR Cluj
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău deschide scorul
Acum o oră
21:20
Verdictul lui Cristiano Bergodi în bătălia pentru play-off: ”Nu am făcut nimic” | VIDEO
21:20
Panduru nu înţelege ce se întîmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
Bayern Munchen a înregistrat primul eşec în Bundesliga abia în etapa cu numărul 19
Acum 2 ore
21:00
Gigi Becali a stabilit obiectivul principal al sezonului după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „O şansă de 7%”
21:00
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru Mailat! Şutul său a lovit bara
20:30
VIDEO | Podravka - CSM Bucureşti 28-33. ”Tigroaicele” bat fără prea mari emoţii
20:20
Verdictul lui Cristiano Bergodi în bătălia pentru play-off: ”Nu am făcut nimic”
20:20
Radu Drăguşin a jucat pentru Tottenham în meciul cu Burnley
20:10
Arabia Saudită a amânat Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029
Acum 4 ore
19:50
Andrei Coubiş, lăudat după debutul în tricoul lui U Cluj: „Asta e marele lui avantaj” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Andrei Gheorghiţă a trecut peste perioada de ”secetă”. ”Toţi din club îmi oferă încredere”
19:40
VIDEO | ”Cred că acest club va deveni mai respectat”. Unirea Slobozia mai face un transfer
19:30
EXCLUSIV | Decizie finală! Impresarul lui Alexandru Pop a anunţat unde va juca atacantul
19:10
A fost făcut anunţul despre Siyabonga Ngezana! 3 milioane de euro
19:10
Como a făcut recital în Serie A! Scorul sezonului în disputa cu Torino
19:00
Cum l-a descris Costel Gâlcă pe Talisson? Antrenorul Rapidului a oferit o caracterizare scurtă
19:00
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia 1-0. ”Şepcile roşii” intră puternic în lupta la play-off
18:50
Doi jucători arestaţi după un meci, pentru gesturi rasiste către public şi insulte la adresa unui copil de mingi
18:40
VIDEO | Viborg - Corona Braşov 33-33. Remiză dramatică pentru românce
18:40
VIDEO | Rapid Bucureşti - VfL Oldenburg 34-30. Prima victorie în grupa de European League pentru giuleştence
18:10
Mikaela Shiffrin a bifat primul podium după accidentare la slalom uriaş
Acum 6 ore
18:00
Daniel Bîrligea are 15 milioane de euro clauză, însă poate pleca pe o sumă mult mai mică! Agentul jucătorului a făcut anunţul: „Rămâne de trecut obstacolul FCSB”
17:50
Cu Raţiu accidentat, Rayo Vallecano a pierdut acasă contra celor de la Osasuna
17:40
Bomba zilei la FCSB! Tănase pleacă în Serbia
17:40
Echipele calificate în optimile de finale ale Cupei României. SCM Râmnicu Vâlcea a dat 50 de goluri!
17:20
Pivotul Alba Spugnini, contract prelungit pe doi ani cu Minaur Baia Mare
17:20
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
17:10
Ioan Varga atenţionează înainte de duelul cu FCSB: „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ce s-a întâmplat la Zagreb”
17:00
Un club cu şanse reale la promovarea în Liga 2 şi-a dat afară toţi jucătorii! Se apelează la juniori pentru restul sezonului
17:00
Gigi Becali nu a mai stat la discuţii şi l-a sunat pe MM Stoica. Ce urmează pentru FCSB: ”M-am înşelat. Sunt şi eu om”
17:00
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:30
Mărturia emoţionantă a lui Xavi Simons despre bunica sa bolnavă de Alzheimer. ”Uităm cât de preţioasă este viaţa”
16:30
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! „Câinii” sunt nevoiţi să plece de pe Arena Naţională
16:20
Cine este jucătorul care pleacă de la Dinamo, dacă va fi transferat Vladislav Blănuţă
16:10
Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia
16:10
Italianul Giovanni Franzoni a câştigat proba de coborâre de la Kitzbuhel
Acum 8 ore
15:20
Novak Djokovic, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea
15:10
Bombă la FCSB! Au început negocierile pentru transferul lui Daniel Bîrligea! Anunţul şoc făcut de impresarul atacantului: „15 milioane de euro”
14:40
6.000.000 de euro pentru atacantul mult dorit! Gigi Becali nu mai stă la discuţii şi sparge banca: „I-am spus lui MM”
14:20
FCSB, părăsită de fani în primul meci al anului pe teren propriu! Câte bilete a vândut campioana pentru derby-ul cu CFR Cluj, decisiv pentru accederea în play-off
14:10
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir
Acum 12 ore
13:50
Cristi Chivu nu s-a mai abţinut şi i-a dat replica lui Jose Mourinho: „Atât prietenii, cât şi duşmanii”
