Leo Grozavu, exploziv la interviu: „Da, domnul Bîrsan, aveți dreptate! Sunteți directorul lumii!”
Gazeta Sporturilor, 24 ianuarie 2026 22:50
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 2-0, într-un meci care a contat pentru etapa #23 din Superliga.Leo Grozavu a adresat cuvinte dure la adresa „centralului” Bîrsan, iar apoi s-a plâns de condițiile de antrenament pe care le are la Botoșani. A vorbit și despre jocul echipei sale și a refuzat să comenteze conflictul cu Mario Felgueiras din finalul partidei. ...
Acum 5 minute
23:00
Andrei Miron (31 de ani), căpitanul celor de la FC Botoșani, a comis o mare greșeală în meciul cu Universitatea Craiova, câștigat de olteni cu 2-0.Era minutul 83 în meciul din Bănie. Gazdele aveau 1-0, dar Botoșaniul mai avea timp la dispoziție pentru a forța egalarea.Orice speranță la un rezultat pozitiv le-a fost spulberată în minutul 83, când Andrei Miron a comis o gafă inexplicabilă. ...
Acum 15 minute
22:50
22:50
Imediat după Universitatea Craiova - Botoșani 2-0, Ștefan Baiaram a declarat că a refuzat o ofertă după întoarcerea din cantonamentul din Antalya. Motivul? Vrea să ia titlul în Superliga.Baiaram a declarat că principalul lui obiectiv e câștigarea campionatului cu Universitatea Craiova, abia apoi se va gândi la un transfer în străinătate. ...
Acum 30 minute
22:40
Minaur Baia Mare, învinsă în Germania, după un final incredibil de meci! Noul transfer al Gloriei Bistrița a adus victoria lui Thuringer # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare a ratat șansa de a rămâne singura echipă neînvinsă din grupa A a EHF European League. Echipa lui Joao Ferreira a controlat o bună parte din meci, dar Thuringer a revenit spectaculos pe final și s-a impus cu 33-32, după un gol al Johannei Reichert, jucătoare care va evolua pentru Gloria Bistrița din sezonul următor.În celălalt meci al grupei A, Mosonmagyarovar s-a impus cu 31-22 în fața lui Larvik, câștigând ambele reprize. ...
22:40
Jucătorul de la Botoșani a numit favorita la titlu: „Cea mai bună echipă din campionat” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - Botoșani 2-0, Sebastian Mailat, extrema stânga a echipei moldovene, a lăudat-o pe echipa olteană, spunând că e cea mai puternică din Superliga.Mailtat a ratat o ocazie uriașă în prima repriză, când a scăpat singur cu Isenko. Acesta a trimis la lung, cu efect, dar mingea a lovit bara. Mailat a vorbit despre șansa ratată, dar și despre forma echipei, care a pierdut al doilea meci al anului, după 0-1 la Miercurea Ciuc runda trecută. ...
22:40
Iritat, Filipe Coelho a acceptat să vorbească: „Bine, vă voi spune ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a analizat cele întâmplate în victoria de astăzi, 2-0 cu FC Botoșani în etapa 23 a Superligii.Sub comanda antrenorului portughez, Universitatea a câștigat 5 dintre cele 7 meciuri jucate în campionat, având un fenomenal golaveraj de 16:2. Lui Coelho i-au fost prezentate aceste statistici la începutul flash-interviului. ...
Acum o oră
22:20
Scandal uriaș pe gazon, imediat după Craiova - Botoșani » A văzut „roșu” și s-a certat cu Leo Grozavu # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Botoșani 2-0. Imediat după meciul de pe „Ion Oblemenco”, atmosfera s-a încins pe teren, Mario Felgueiras fiind furios pe arbitraj.Directorul sportiv al echipei oltene nu s-a abținut imediat după fluierul de final. S-a dus „glonț” la Marcel Bîrsan, reproșându-i anumite faze din meci. Juveții au fost enervați de „central” mai ales în prima repriză, când a dat fault la un duel umăr la umăr între Baiaram și Pavlovic. ...
22:20
„E prima dată în istoria Ligii 1” » După 5 etape fără succes, Valeriu Iftime anunță: „Da, mi-e frică!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea cu Universitatea Craiova, 0-2, și unde-i lasă acest rezultat echipa în contextul luptei pentru play-off.Eșecul din Bănie prelungește seria neagră a moldovenilor, care n-au mai câștigat și nici măcar n-au mai înscris de 5 etape, din finalul lunii noiembrie. ...
22:10
Acum 2 ore
21:50
Ștefan Baiaram (23 de ani), extrema stânga de la Universitatea Craiova, s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani, din etapa a 23-a din SuperligaBaiaram a fost titular pentru olteni, dar nu a terminat partida pe teren. A fost înlocuit minutul 64, cu Etim, și a ieșit șchiopătând de pe gazon.GALERIE FOTO. Ștefan Baiaram a părăsit terenul accidentat la Craiova - Botoșani+1 FOTOBaiaram a aterizat greșit după un duel aerian și nu a mai putut continua partida. ...
21:30
Max Verstappen (28 de ani), între 2021 și 2024 campion mondial în Formula 1, simte că un factor-cheie al noului sezon din F1, primul din această nouă eră a competiției, va fi marcat de abilitatea piloților de a se „adapta rapid” la noile monoposturi, mai scurte, înguste și agile. ...
21:30
Cum să faci față căldurii de la Melbourne? Doi jucători calificați în optimi de finală au răspuns la această întrebare # Gazeta Sporturilor
Ben Shelton (23 de ani, 7 ATP) și Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) au vorbit despre ziua teribilă de la Australian Open. Americanul a trecut în trei seturi de Valentin Vacherot (27 de ani, 31 ATP), iar italianul a avut nevoie de cinci seturi pentru a-l învinge pe Tomas Machac (25 de ani, 24 ATP).Căldura a fost una dintre protagonistele zilei a șaptea de la Melbourne. Unii au rezistat mai bine temperaturilor extreme, alții s-au luptat pentru a putea trece peste acest inconvenient. ...
21:30
Daniele Croce, analist și colaborator al lui Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, a fost prezent pe „Ion Oblemenco”, la meciul jucat de Universitatea Craiova și FC Botoșani. Croce a fost invitatul lui Jerry Gane, antrenorul secund de la naționala României. Colaboratorul lui Montella pregătește terenul pentru duelul de la barajul pentru Campionatul Mondial, de la 26 martie, de la Istanbul. ...
21:20
Haos! Suporterii au invadat terenul în timpul meciului și au adunat toate mingile! # Gazeta Sporturilor
Suporterii echipei Buducnost Podgorica au întrerupt un meci amical între clubul lor și Ilarion, o echipă din liga a treia muntenegreană, invadând terenul și adunând toate mingile.Partida a fost întreruptă în minutul 20, la un avantaj minim al lui Ilarion, echipă antrenată, de altfel, de Miodrag Grof Božović, fostul antrenor al Stelei Roșii Belgrad. ...
21:20
Indianul care a salvat o fetiță de la înec, invitat special la Craiova - Botoșani: ovaționat în iarbă # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova l-a invitat la meciul de astăzi, cu FC Botoșani, pe indianul Vipan Kumar, cel care a salvat de la înec o fetiță în vârstă de 5 ani.Vipan Kumar, 47 de ani, a sosit în România în vara lui 2024. Muncitor necalificat, a lucrat în construcții mai întâi în județul Hunedoara, iar din decembrie 2025 în Dolj.Această relocare l-a adus în ipostaza de a deveni erou pentru o fetiță de numai 5 ani. ...
21:20
Decizie ciudată la formația acuzată de blaturi: și-au dat afară toți jucătorii! Cum explică clubul # Gazeta Sporturilor
CS Păulești, echipa de pe locul 3 din Seria 2 a Ligii 3, și-a dat afară toți jucătorii din lot și va continua doar cu juniori născuți între anii 2007 și 2009, alături de doar câțiva seniori. În plină luptă pentru clasarea în play-off, cei de la CS Păulești, formație acuzată de meciuri trucate în al treilea eșalon, și-a pus tot lotul pe liber, iar șansele la performanță rămân doar teoretice. ...
21:10
Thuringer - Minaur Baia Mare, în EHF European League » Noul transfer al Gloriei Bistrița îi dă bătăi de cap lui Minaur # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare, singura echipă neînvinsă din grupa A a EHF European League, se duelează astăzi cu Thuringer. Meciul a început la ora 21:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 3.În celălalt meci al grupei A, Mosonmagyarovar s-a impus cu 31-22 în fața lui Larvik, câștigând ambele reprize.Alte două formații din România au jucat astăzi în EHF European League. ...
Acum 4 ore
20:30
U Cluj a câștigat cu Unirea Slobozia, 1-0, și a urcat provizoriu pe loc de play-off. Antrenorul Cristiano Bergodi consideră că accesibile sunt doar ultimele două poziții de play-off, locurile 5 și 6, pentru care anticipează o luptă aprigă.Instalat pe banca Universității în octombrie, Bergodi a resuscitat echipa. ...
20:20
20:10
Și o rundă de box durează mai mult! Cât a jucat Radu Drăgușin în Burnley - Tottenham # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român al celor de la Tottenham, a fost folosit de nevoie de către Thomas Frank în meciul celor de la Spurs în fața lui Burnley, scor 2-2, partidă din etapa #23 din Premier League.Fundașul român, aflat pe picior de plecare de la Spurs, a intrat pe teren în minutul 90+5 și a evoluat un minut și zece secunde. ...
19:50
Andrei Coubiș a debutat la seniori pentru U Cluj: „Nu am urmărit Superliga înainte. A fost o surpriză” # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș (22 de ani), noul fundaș central de la U Cluj, a debutat la seniori în partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0. La final, acesta a vorbit despre alegerea făcută în mercato de iarnă.Coubiș a fost împrumutat de U Cluj de la Sampdoria în această iarnă. Jucătorul crescut la AC Milan nu jucase la seniori până sâmbătă seară. A intrat la pauză în partida cu Slobozia, iar la final a lăudat nivelul campionatului. ...
19:50
Constănțenii privesc cu invidie către Pitești și Ștefan cel Mare, unde s-au făcut primii pași către ridicarea noilor stadioane. În orașul de la malul mării, situația trenează de 2 ani și jumătate, când a fost încheiată acțiunea de demolare a vechii arene. Chiar dacă Primarul Vergil Chițac a promis că la Constanța va fi primul stadion dintre cele 8 aprobate de Guvernul României unde vor începe lucrările, realitatea l-a contrazis. ...
19:40
Fostul antrenor al lui Opruț a dezvăluit marea lui calitate, dar și punctul slab: „Acolo trebuie să îmbunătățească!” # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț (28 de ani) era deja la Hermannstadt în momentul în care echipa a fost preluată de Marius Măldărășanu, în vara lui 2021.Tehnicianul îl cunoaște foarte bine și își amintește că „de pe atunci era un jucător care promitea, cu marjă mare de progres. Și chiar a jucat mult în acel sezon al promovării. Fiind foarte tânăr, avea însă un minus, era un jucător de moral.Dacă nu-i ieșea jocul, avea nevoie de ceva timp să își revină. ...
19:40
După eșecul de la Cluj, 0-1, cu U, Jean Vlădoiu a anunțat că Unirea Slobozia va mai face un transfer în perioada de mercato.Antrenorul din acte al ialomițenilor a transmis că echipa e aproape să bată palma cu un nou fundaș stânga. Șerbănică și Vlăsceanu sunt apărătorii stânga ai Unirii Slobozia în acest moment.Despre meciul cu U, Vlădoiu s-a declarat în mare mulțumit și consideră că echipa lui se va salva fără probleme de la retrogradare. ...
19:40
Jannik Sinner și istoricul reacțiilor la căldura extremă » Patru episoade îngrijorătoare în decursul unui an # Gazeta Sporturilor
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 mondial) a avansat în optimile de finală de la Australian Open, învingându-l pe Eliot Spizzirri (24 de ani, locul 84 ATP), 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, dar a avut, ca și anul trecut la Melbourne, dar și la Cincinnati și Shanghai, o problemă medicală care l-a dus aproape de abandon.Pentru dublul campion de la Australian Open, unele zile sunt dificile, mai ales atunci când căldura guvernează. ...
19:40
A marcat după 11 luni în U Cluj - Unirea Slobozia și a anunțat obiectivul „șepcilor roșii”: „Doresc să ajut” # Gazeta Sporturilor
Andrei Gheorghiță, vârful de atac al celor de la U Cluj, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci din etapa #23 din Superliga. Andrei Gheorghiță a marcat golul victoriei gazdelor. Aceasta a fost prima sa reușită după o pauză de aproape un an: atacantul a marcat ultima dată în februarie 2025, aatunci când evolua pentru FCSB, într-un meci împotriva celor de la PAOK, scor 2-1 pentru campioana României. ...
19:30
Iga Swiatek după calificarea în optimi de finală la Melbourne: „Sper că sunt o actriță bună” # Gazeta Sporturilor
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) s-a calificat pentru a șasea oară în optimile de finală la Melbourne, după ce a trecut de Anna Kalinskaya (27 de ani, 33 WTA) cu 6-1, 1-6, 6-1. Fostul lider mondial a vorbit la conferința de presă și despre un moment amuzant de la Melbourne, atunci când s-a deghizat pentru a fi chelneriță la un restaurant cunoscut.Iga Swiatek a cedat sâmbătă primul set la Australian Open 2026. ...
19:30
Albu, mesaj puternic după eșecul de la Cluj: „Toți jucătorii trebuie să înțeleagă” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Albu, mijlocașul Unirii Slobozia, a analizat eșecul cu U Cluj, scor 0-1, din etapa #23 a Superligii.Albu consideră că Slobozia a făcut un meci bun, însă inconsistența din ofensivă i-a costat pe ialomițeni pe Cluj Arena. Mijlocașul Unirii a avut și un mesaj pentru coechipieri, cărora le-a transmis că trebuie să dea 100% atunci când intră în teren. ...
19:20
19:20
19:20
Acum 6 ore
18:50
Șoc în Bundesliga: Bayern, bătută prima dată în acest sezon! Incredibil ce s-a întâmplat la ultima fază # Gazeta Sporturilor
Mare surpriză în Bundesliga, în etapa 19 a campionatului: Bayern Munchen, neînvinsă până acum, a pierdut acasă cu Augsburg, 1-2. Până astăzi, Bayern măturase (aproape) tot în Bundesliga: 16 victorii și două egaluri, golaveraj 72:15.În această după-amiază, Augsburg, echipa de pe locul 16, i-a venit de hac!Asta în condițiile în care trupa lui Kompany este cea care a deschis scorul, prin Hiroki Ito, în minutul 23. ...
18:50
18:50
18:30
A fost rescrisă istoria handbalului! ULUITOR câte goluri s-au marcat în Franța - Portugalia: record pulverizat # Gazeta Sporturilor
Franța - Portugalia 46-38, în grupele principale de la Campionatul European, a devenit meciul de handbal cu cele mai multe goluri în istorie la un turneu final.Cele două formații au băgat mingea în poartă de 84 de ori. Precedentul record de goluri la turnee finale fusese stabilit tot la această ediție a Europeanului de handbal masculin. S-a întâmplat în meciul Slovenia - Muntenegru 41-40, în care s-au înscris 81 de goluri în total. ...
18:30
Set! Como a umilit victima preferată și a obținut cel mai clar succes din acest sezon de Serie A # Gazeta Sporturilor
Como, surpriza plăcută a sezonului în Serie A, a obținut o victorie uluitoare cu 6-0 împotriva lui Torino pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a. Acesta este cel mai categoric succes al echipei lui Cesc Fabregas din această campanie, iar cu această victorie, echipa continuă să lupte pentru un loc în top 4. Cea mai mare victorie anterioară a celor de la Como a fost tot împotriva lui Torino - 5-1 în deplasare, în prima lor confruntare, exact acum două luni. ...
18:20
Cea mai bună atletă din 2025 pune stop carierei pentru o perioadă » Care este motivul # Gazeta Sporturilor
Sydney McLaughlin-Levrone (26 de ani), campioană mondială în 2025 în proba de 400 m și în cea de ștafetă 4x400 m, a anunțat că nu va concura în acest an pentru că este însărcinată.Americanca Sydney McLaughlin-Levrone a avut un 2025 de poveste, ea fiind desemnată cea mai bună atletă a anului de către forul internațional care se ocupă de atletism. ...
18:10
Un nume important din fotbalul german îndeamnă la boicotarea Campionatului Mondial! # Gazeta Sporturilor
Tot mai multe voci din Germania vorbesc despre posibilitatea boicotării Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, în contextul tensiunilor geopolitice la nivel mondial, președintele american Donald Trump insistând pentru anexarea Groenlandei, ambiție care ar putea duce la ruperea alianței politico-militare NATO.A făcut-o în prima fază Jürgen Hardt, membru al formațiunii politice Uniunea Creștin-Democrată, partidul din care provine cancelarul Friedrich Merz. ...
18:00
„Pablo Escobar al epocii moderne” a fost capturat » FBI l-a prins pe sportivul olimpic devenit cel mai mare traficant din lume # Gazeta Sporturilor
Ryan Wedding, fostul sportiv olimpic devenit narco-terorist, a fost arestat de FBI în Mexic. Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigații, l-a numit pe canadian „cel mai mare traficant al epocii moderne”.Fostul snowboarder, care a participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, era pe lista celor mai căutați 10 infractori de către FBI. ...
18:00
Atenție, Rapid! Șeful spaimei granzilor din Superligă îi pune în gardă pe giuleșteni: „A venit momentul să-i batem” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Meszar, președintele de facto al celor de la UTA Arad, a dezvăluit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor că, în cazul în care nu va apărea o ofertă de ultim moment pentru unul dintre jucătorii lui Adi Mihalcea, campania de mercato a „textiliștilor” este încheiată. Se declară încântat de parcursul echipei, speră la o clasare în play-off la finele celor 30 de etape din sezonul regular, însă rămâne cu picioarele pe pământ. ...
17:50
Olimpiu Moruțan e deja printre preferații fanilor Rapidului » Zeci de suporteri au venit să facă poze și să ia autografe # Gazeta Sporturilor
Abia transferat de Rapid, Olimpiu Moruțan a devenit deja unul dintre preferații fanilor din Giulești, aceștia venind cu mic, cu mare, să ia un autograf și să facă o poză cu noul jucător al lui Gâlcă.După prima conferință de presă în calitate de jucător al giuleștenilor, Olimpiu Moruțan a mers în fan shop-ul de la stadion pentru a se întâlni cu fanii. În jur de 50-60 de spectatori au stat azi la coadă pentru a se poza alături de fotbalistul de 26 de ani. ...
17:50
Xhaka, conflict cu un fan și meciul întrerupt! „Ciocănarilor” le-au fost suficiente 45 de minute pentru a tranșa partida # Gazeta Sporturilor
West Ham a obținut trei puncte extrem de importante în lupta pentru supraviețuirea în Premier League. Pe propriul teren, a învins cu ușurință pe Sunderland cu scorul de 3-1, meci marcat de un incident în care Granit Xhaka s-a certat cu un fan spre finalul partidei.Cum băncile de rezerve sunt aproape de tribune, iar internaționalul elvețian era rezervă, a intrat într-o dispută cu fanii gazdă. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul până la calmarea situației. ...
17:50
Naționala României a jucat cu Groenlanda la futsal » Adversarii i-au lăsat mască pe „tricolori”: „Erau foarte răi, tocmai asta ne-a încurcat” # Gazeta Sporturilor
Naționala de futsal a României participă săptămâna aceasta, în orașul croat Labin, la „Futsal Week January Cup”, o competiție amicală la care au luat startul opt naționale, inclusiv cea a Groenlandei, pe care „tricolorii” au înfruntat-o și învins-o zilele trecute. Duminică, România va disputa finala împotriva reprezentativei similare a Marocului. ...
17:30
Cuvântul interzis de Pancu înainte de FCSB - CFR Cluj: „Refuz să vorbesc” + Ce a remarcat la adversară: „Nu am niciun dubiu” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat duelul cu FCSB, programat duminică, în cadrul etapei a 23-a din Superligă. FCSB – CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport și DigiSport. ...
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
