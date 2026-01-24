Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather

14:40

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în cadrul unei intervenții pentru Prima TV că premierul Ilie Bolojan nu comunică suficient de mult cu miniștrii din Cabinetul său. Florin Barbu a transmis că una dintre cele mai mari greșeli ale prim-miniștrilor din ultimii ani a fost lipsa de comunicare și colaborare cu miniștrii. Ministrul consideră că […]