Un fotbalist important din Superliga și-a anunțat despărțirea de club, care se află în cursa pentru câștigarea campionatului: „Voi pleca sigur!”

15:50

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-o intervenție live pentru Digi 24, că salariul pe care îl încasează în prezent este mai mic decât cel pe care îl avea înainte de a ocupa funcția de vicepremier. De asemenea, Gheorghiu a transmis că nu are niciun alt beneficiu din partea statului. Întrebată de moderatorul emisiunii dacă, odată […]