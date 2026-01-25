Peste un milion de ucraineni, fără energie electrică în urma unui atac rusesc
Bursa, 25 ianuarie 2026 09:30
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
09:40
Numărul recruţilor ruşi care se înrolează voluntar în armată a început să scadă după aproape patru ani de război în Ucraina, iar Kremlinul îşi intensifică tot mai vizibil eforturile de recrutare a luptătorilor străini pentru războiul din Ucraina, potrivit unei analize publicate de Meduza.
Acum 30 minute
09:30
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
21:30
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, potrivit Reuters.
21:00
Trump: and #8222;Grozavii şi foarte curajoşii soldaţi ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump provocase indignare prin declaraţiile făcute despre rolul jucat de aliaţi în campania din Afganistan, iar unul dintre cei care au criticat afirmaţiile a fost prim-ministrul britanic Keir Starmer, potrivit Hotnews.
Acum 24 ore
20:40
Nicuşor Dan: and #8222;Referendumul în justiţie va fi organizat cu protejarea identităţii magistraţilor and #8221; # Bursa
Referendumul în justiţie va avea loc, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, precizând că procedurile de organizare au fost demarate, iar în prezent se caută o soluţie informatică pentru protecţia identităţii respondenţilor la sondaj, potrivit G4Media.
20:20
George Simion, despre huiduielile primite de Nicuşor Dan: and #8222;Autorităţile nu vor să audă vocea românilor and #8221; # Bursa
Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat sâmbătă că autorităţile and #8222;nu vor să audă vocea românilor and #8221;, comentând reacţia preşedintelui Nicuşor Dan după ce a fost huiduit la Focşani şi Iaşi de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit Hotnews.
19:10
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte and #8222;discombobulator and #8221;, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
18:50
Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creştere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de The Moscow Times.
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan a respins afirmaţiile conform cărora acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur n-ar fi fost dezbătut şi a precizat că România and #8222;are o poziţie oficială formată de 10 ani and #8221; pe subiect, potrivit Hotnews.
18:00
Von der Leyen a sosit în India pentru a consolida una dintre cele mai mari zone de liber schimb # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept and #8222;mama tuturor acordurilor and #8221; comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, potrivit EFE.
17:40
Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate şi îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post.
17:30
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice.
17:30
Trump a ameninţat Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul încheierii unui acord comercial cu China # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada şi China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunţat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens, potrivit AFP.
17:00
California a anunţat vineri că va deveni primul stat american care se alătură reţelei globale de răspuns la focare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în urma deciziei administraţiei Trump de a retrage Washingtonul din OMS, potrivit Reuters.
16:40
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, potrivit News.ro.
16:30
Discuţiile dintre Ucraina şi Rusia s-au încheiat sâmbătă, potrivit unor surse citate de Reuters.
16:10
Italia şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia după eliberarea patronului barului din Crans-Montana # Bursa
Autorităţile italiene şi-au exprimat indignarea faţă de decizia autorităţilor elveţiene de a-l elibera pe cauţiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci de persoane, printre care şi cetăţeni italieni, potrivit Hotnews.
15:40
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relaţie and #8222;destul de bună and #8221; cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu îşi face timp să comunice cu miniştrii din Guvernul său, potrivit Hotnews.
15:30
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan, potrivit News.ro.
15:10
Papa Leon al XIV-lea: and #8222;Modelele lingvistice mari se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi and #8222;lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor and #8221; care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, potrivit AFP.
14:50
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice.
14:20
NATO vrea să întărească flancul estic prin mai multe arme, muniţii şi sisteme de apărare automatizate, pentru a descuraja Rusia, potrivit G4Media.
14:00
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi, potrivit Digi24.
13:40
Polonia va semna un contract pentru and #8222;cel mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; # Bursa
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea and #8222;celui mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; în ţara membră NATO, potrivit AFP.
13:20
Mii de susţinători ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o spectaculoasă operaţiune militară americană pe 3 ianuarie, au demonstrat vineri pentru eliberarea sa, la aniversarea căderii dictaturii militare din 1958, potrivit AFP.
13:00
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, potrivit AFP.
12:20
Discursul preşedintelui Nicuşor Dan la ceremoniile de la Focşani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenţi, potrivit Hotnews. Confruntat cu reacţie oamenilor, preşedintele a subliniat că au acest drept de a huidui autorităţile publice, dar să-şi amintească că acest drept vine cu o responsabilitate, a relatat sursa citată.
12:00
Diplomaţia turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului, potrivit Al-Jazeera. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai negru scenariu, a relatat sursa citată.
11:30
Ducele de Sussex: and #8222;Sacrificiile trupelor NATO din Afganistan merită respect and #8221; # Bursa
Ducele de Sussex a cerut ca sacrificiile trupelor NATO să fie and #8222;spuse cu sinceritate şi respect and #8221;, după ce preşedintele SUA a susţinut că aliaţii au stat and #8222;puţin în spate and #8221; faţă de linia frontului din Afganistan, potrivit BBC.
11:30
Meloni: and #8222;Eliberarea lui Jacques Moretti este o insultă la adresa victimelor din Crans-Montana and #8221; # Bursa
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, pe platforma X, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
11:20
Ucraina a condamnat un nou val de atacuri ruseşti de peste noapte, care au ucis o persoană şi au rănit alte 23, în contextul în care discuţiile cu SUA menite să pună capăt războiului urmează să fie reluate, potrivit BBC.
11:10
Germania se confruntă cu solicitări de a-şi retrage aurul în valoare de miliarde de euro din seifurile americane, stimulată de schimbarea relaţiilor transatlantice şi de imprevizibilitatea lui Donald Trump , potrivit The Guardian.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a participat astăzi la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.
10:50
În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite, potrivit BBC.
10:40
Nicuşor Dan: and #8222;Să fii neconformist înseamnă să ai curajul să afirmi nişte valori care par că sunt desuete' # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, unde a avut loc şi ceremonia de decorare a Colegiului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
10:40
După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală, potrivit Euronews. Trecerea de la F-35 la un nou and #8222;super-avion and #8221; de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii, a relatat sursa citată.
10:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, unde a avut loc şi ceremonia de decorare a Colegiului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
09:50
Noua Strategie de Apărare a SUA: and #8222;Gata cu idealismul utopic; să vină realismul dur and #8221; # Bursa
Pentagonul a publicat noua Strategie de Apărare Naţională, care marchează o schimbare de priorităţi fără precedent, potrivit BBC. În timp ce China este retrogradată din poziţia de ameninţare principală, aliaţii europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni and #8222;limitat and #8221;, a relatat sursa citată.
Ieri
09:40
Teheranul va considera orice atac and #8222;ca un război total împotriva noastră and #8221;, a declarat un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea navelor armatei americane în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.
09:40
Armata SUA a atacat o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, potrivit G4Media.
09:30
Zelenski: and #8222;Nu e suficient ca doar Ucraina să îşi dorească încheierea războiului and #8221; # Bursa
Discuţiile trilaterale se aşteaptă să se concentreze pe două probleme esenţiale: viitorul regiunii Donbas parţial ocupate şi o posibilă oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene şi americane intenţionează să le prezinte negociatorilor ruşi, potrivit The Kyiv Independent.
09:30
Vicepreşedintele american JD Vance va vizita Armenia şi Azerbaidjan luna viitoare, a anunţat Donald Trump pe Truth Social, la câteva luni după ce cele două ţări au încheiat un acord de pace negociat sub egida Statelor Unite.
02:50
Laura Gherasim: and #39; and #39;Democraţia la judecată and #39; and #39; la Palatul Parlamentului # Bursa
Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă organizarea evenimentului and #8222;Democraţia la judecată and #8221; la Parlament, în perioada 26-30 ianuarie. Ea precizează că vor avea loc cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale, subliniind că demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale. Scopul este clarificarea cadrului factual şi instituţional al deciziei, creşterea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
01:20
Bogdan Ivan: and #39; and #39;Davos înseamnă relaţii şi oportunităţi pentru România and #39; and #39; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos are ca miză construirea de relaţii, deschiderea de punţi de dialog şi crearea de oportunităţi concrete pentru România.
23 ianuarie 2026
21:50
and #8222;Zone tampon and #8221; şi and #8222;mecanisme de monitorizare and #8221; au apărut ca subiecte în discuţiile trilaterale # Bursa
Unele dintre subiectele abordate în timpul discuţiilor trilaterale în curs de desfăşurare la Abu Dhabi sunt and #8222;zonele tampon şi mecanismele de monitorizare and #8221;, potrivit TASS.
21:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.
21:30
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.
21:20
Preşedintele Zelenski a declarat că a obţinut un angajament din partea lui Trump de a furniza mai multe rachete Patriot pentru sistemul de apărare aeriană al Ucrainei, potrivit Ukrinform.
21:10
Bolojan: and #39; and #39;Administraţiile locale încasează mult mai puţin din venituri proprii decât în UE and #39; and #39; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România se confruntă cu anumite dezechilibre faţă de ţările Uniunii Europene, deoarece administraţia locală încasează din venituri proprii sume mult mai mici decât media UE şi este puternic dependentă de transferurile de la bugetul de stat.
21:00
Statele Unite şi Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice şi private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obţinut de Politico.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.