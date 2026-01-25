Peste un milion de ucraineni, fără energie electrică în urma unui atac rusesc

10:40

După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală, potrivit Euronews. Trecerea de la F-35 la un nou and #8222;super-avion and #8221; de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii, a relatat sursa citată.