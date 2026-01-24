Mii de susţinători ai lui Nicolas Maduro au manifestat la Caracas pentru eliberarea sa
Bursa, 24 ianuarie 2026 13:20
Mii de susţinători ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o spectaculoasă operaţiune militară americană pe 3 ianuarie, au demonstrat vineri pentru eliberarea sa, la aniversarea căderii dictaturii militare din 1958, potrivit AFP.
Polonia va semna un contract pentru and #8222;cel mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; # Bursa
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea and #8222;celui mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; în ţara membră NATO, potrivit AFP.
Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, potrivit AFP.
Discursul preşedintelui Nicuşor Dan la ceremoniile de la Focşani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenţi, potrivit Hotnews. Confruntat cu reacţie oamenilor, preşedintele a subliniat că au acest drept de a huidui autorităţile publice, dar să-şi amintească că acest drept vine cu o responsabilitate, a relatat sursa citată.
Diplomaţia turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului, potrivit Al-Jazeera. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai negru scenariu, a relatat sursa citată.
Ducele de Sussex: and #8222;Sacrificiile trupelor NATO din Afganistan merită respect and #8221; # Bursa
Ducele de Sussex a cerut ca sacrificiile trupelor NATO să fie and #8222;spuse cu sinceritate şi respect and #8221;, după ce preşedintele SUA a susţinut că aliaţii au stat and #8222;puţin în spate and #8221; faţă de linia frontului din Afganistan, potrivit BBC.
Meloni: and #8222;Eliberarea lui Jacques Moretti este o insultă la adresa victimelor din Crans-Montana and #8221; # Bursa
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, pe platforma X, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.
Ucraina a condamnat un nou val de atacuri ruseşti de peste noapte, care au ucis o persoană şi au rănit alte 23, în contextul în care discuţiile cu SUA menite să pună capăt războiului urmează să fie reluate, potrivit BBC.
Germania se confruntă cu solicitări de a-şi retrage aurul în valoare de miliarde de euro din seifurile americane, stimulată de schimbarea relaţiilor transatlantice şi de imprevizibilitatea lui Donald Trump , potrivit The Guardian.
Premierul Ilie Bolojan a participat astăzi la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.
În ciuda sancţiunilor occidentale şi a avertismentelor lansate de autorităţi, zeci de petroliere ruseşti continuă să tranziteze lunar Canalul Mânecii fără a fi oprite, potrivit BBC.
Nicuşor Dan: and #8222;Să fii neconformist înseamnă să ai curajul să afirmi nişte valori care par că sunt desuete' # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, unde a avut loc şi ceremonia de decorare a Colegiului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
După ani de dependenţă de programele militare americane, o ţară din Europa pariază acum pe dezvoltarea propriei capacităţi tehnologice, printr-un proiect evaluat la miliarde de euro, care ar putea redefini poziţia sa în arhitectura de securitate globală, potrivit Euronews. Trecerea de la F-35 la un nou and #8222;super-avion and #8221; de luptă marchează una dintre cele mai riscante mutări din aviaţia militară a ultimelor decenii, a relatat sursa citată.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, unde a avut loc şi ceremonia de decorare a Colegiului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
Noua Strategie de Apărare a SUA: and #8222;Gata cu idealismul utopic; să vină realismul dur and #8221; # Bursa
Pentagonul a publicat noua Strategie de Apărare Naţională, care marchează o schimbare de priorităţi fără precedent, potrivit BBC. În timp ce China este retrogradată din poziţia de ameninţare principală, aliaţii europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni and #8222;limitat and #8221;, a relatat sursa citată.
Teheranul va considera orice atac and #8222;ca un război total împotriva noastră and #8221;, a declarat un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea navelor armatei americane în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.
Armata SUA a atacat o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, potrivit G4Media.
Zelenski: and #8222;Nu e suficient ca doar Ucraina să îşi dorească încheierea războiului and #8221; # Bursa
Discuţiile trilaterale se aşteaptă să se concentreze pe două probleme esenţiale: viitorul regiunii Donbas parţial ocupate şi o posibilă oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene şi americane intenţionează să le prezinte negociatorilor ruşi, potrivit The Kyiv Independent.
Vicepreşedintele american JD Vance va vizita Armenia şi Azerbaidjan luna viitoare, a anunţat Donald Trump pe Truth Social, la câteva luni după ce cele două ţări au încheiat un acord de pace negociat sub egida Statelor Unite.
Laura Gherasim: and #39; and #39;Democraţia la judecată and #39; and #39; la Palatul Parlamentului # Bursa
Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă organizarea evenimentului and #8222;Democraţia la judecată and #8221; la Parlament, în perioada 26-30 ianuarie. Ea precizează că vor avea loc cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale, subliniind că demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale. Scopul este clarificarea cadrului factual şi instituţional al deciziei, creşterea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
Bogdan Ivan: and #39; and #39;Davos înseamnă relaţii şi oportunităţi pentru România and #39; and #39; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos are ca miză construirea de relaţii, deschiderea de punţi de dialog şi crearea de oportunităţi concrete pentru România.
and #8222;Zone tampon and #8221; şi and #8222;mecanisme de monitorizare and #8221; au apărut ca subiecte în discuţiile trilaterale # Bursa
Unele dintre subiectele abordate în timpul discuţiilor trilaterale în curs de desfăşurare la Abu Dhabi sunt and #8222;zonele tampon şi mecanismele de monitorizare and #8221;, potrivit TASS.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.
Preşedintele Zelenski a declarat că a obţinut un angajament din partea lui Trump de a furniza mai multe rachete Patriot pentru sistemul de apărare aeriană al Ucrainei, potrivit Ukrinform.
Bolojan: and #39; and #39;Administraţiile locale încasează mult mai puţin din venituri proprii decât în UE and #39; and #39; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România se confruntă cu anumite dezechilibre faţă de ţările Uniunii Europene, deoarece administraţia locală încasează din venituri proprii sume mult mai mici decât media UE şi este puternic dependentă de transferurile de la bugetul de stat.
Statele Unite şi Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice şi private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obţinut de Politico.
Laura Gherasim: and #39; and #39;Democraţia la judecată and #39; and #39; la Palatul Parlamentului # Bursa
Autorităţile kosovare au reţinut 109 persoane într-un dosar cu acuzaţii de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, potrivit AFP.
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, tehnologie NuScale, se apropie de decizia finală de investiţie. Proiectul va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în şase module, fiecare cu o putere de 77 MW.
Liderul PSD Bucureşti îl acuză pe Ciprian Ciucu de amatorism şi lipsă de viziune: and #8222;Să vină cu soluţii, nu cu plângeri and #8221; # Bursa
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă ferm amatorismul, incapacitatea administrativă şi lipsa de viziune şi de soluţii pe care, în opinia sa, Primarul General Ciprian Ciucu le demonstrează zi de zi. Acesta îi solicită edilului să înceteze cu plângerile repetate şi să se prezinte în faţa bucureştenilor cu soluţii concrete. Totodată, Băluţă consideră absolut inadmisibil cinismul afişat de Primarul General faţă de persoanele vulnerabile, în special faţă de oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora li se transmite, cu nonşalanţă, că nu vor primi aceste sume nici în perioada următoare.
Trupele daneze, ordin să fie pregătite de luptă în cazul unui atac al SUA asupra Groenlandei # Bursa
Trupele trimise în Groenlanda de către Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, potrivit DR.
Bogdan Ivan: and #39; and #39;Davos înseamnă relaţii şi oportunităţi pentru România and #39; and #39; # Bursa
Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed, a anunţat că discuţiile trilaterale între delegaţiile din Rusia, Ucraina şi Statele Unite au început la Abu Dhabi, potrivit BBC.
Veteranii NATO, despre declaraţiile lui Trump: and #8222;Am plătit cu sânge pentru această alianţă and #8221; # Bursa
Veterani NATO din mai multe ţări europene au reacţionat dur la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre războiul din Afganistan, acuzându-l că a minimalizat rolul şi sacrificiul trupelor aliate, potrivit Reuters.
Situaţia energetică din Ucraina s-a înrăutăţit semnificativ, anunţă operatorul reţelei electrice # Bursa
Situaţia energetică a Ucrainei s-a înrăutăţit semnificativ vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a anunţat operatorul reţelei electrice Ukrenergo, evaluarea venind la o zi după ce ministrul energiei, Denîs Şmîhal, declara că sistemul energetic ucrainean a traversat cea mai dificilă zi de la întreruperile generalizate din noiembrie 2022, moment în care Rusia a început bombardarea pe scară largă a infrastructurii electrice.
Marea Britanie, reacţie dură la adresa lui Trump: and #8222;Ar trebui să-şi ceară iertare în genunchi and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice, după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, potrivit DPA.
Constantin Rădulescu: and #39; and #39;PNL şi USR ar trebui să plece de la guvernare and #39; and #39; # Bursa
Liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că social-democraţii ar trebui să rămână la guvernare, iar dacă este necesară o schimbare în actuala coaliţie, PNL şi USR ar trebui să părăsească Executivul.
Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliaţii Americii din NATO, susţinând că trupele din naţiunile aliate and #8222;au stat puţin mai în spate, puţin în afara frontului and #8221; în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, potrivit The Guardian.
Creşterea accelerată a bugetelor de apărare din Europa determină marile companii din industria de armament să îşi diversifice activitatea şi să intre pe segmente noi, iar industria navală militară devine una dintre principalele direcţii de expansiune, potrivit Techrider.
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite şi a pledat în favoarea preşedintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalţi lideri din UE, în spatele uşilor închise, în această săptămână, potrivit Hotnews.
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizând calea pentru ca acesta să părăsească funcţia. Radev a demisionat săptămâna aceasta, alimentând speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare. El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, până în ianuarie 2027.
Dorin Cioabă vrea ca Organizaţia Internaţională Romani Union (IRU), pe care o conduce, să facă parte din Consiliul pentru Pace pe care Donald Trump l-a creat, potrivit Hotnews. Cioabă spune că vrea să discute cu preşedintele american situaţia romilor care se află în SUA, pentru a nu fi expulzaţi: and #8222;Să găsim o soluţie pentru ei să rămână legal acolo and #8221;, a spus autointitluatul rege al romilor, conform sursei citate.
Viceprim-ministrul irlandez: and #8222;Ar fi nebunesc să presupunem că Trump nu va mai ameninţa cu tarife vamale and #8221; # Bursa
Europa a fost and #8222;extraordinar de aproape and #8221; de o catastrofă economică, după ce Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale şase naţiuni ale UE, Regatului Unit şi Norvegiei începând de luna viitoare, din cauza opoziţiei faţă de preluarea Groenlandei de către SUA, a transmis Simon Harris, viceprim-ministrul Irlandei, potrivit The Guardian.
Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, decorat de preşedintele Nicuşor Dan # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani este decorat, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, şi a aniversării a 160 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ.
ANPC a aplicat amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificări la peste 1.700 de operatori economici # Bursa
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au descoperit, în urma controalelor efectuate în această săptămână la peste 1.700 de operatori economici, numeroase nereguli, precum echipamente uzate, produse fără elemente de identificare sau cu termenul de valabilitate expirat. Totodată, au fost retrase definitiv de la vânzare produse în valoare de peste un milion de lei, iar echipele de control au aplicat amenzi în valoare totală de aproape şase milioane de lei.
UE: and #8222;Rusia vrea să îngheţe Ucraina înaintea unor rare discuţii trilaterale cu SUA and #8221; # Bursa
Comisarul UE pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a declarat că and #8222; atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de încălzire , lumină şi servicii de bază în mijlocul unei ierni grele and #8221;, potrivit The Guardian.
Bolojan: and #39; and #39;Plafonarea la gaz nu este încă eliminată, decizia se va lua în curând and #39; and #39; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că eliminarea plafonării la gazele naturale, programată pentru luna aprilie, nu este încă sigură. O decizie va fi luată în următoarele două săptămâni, în urma analizei care se desfăşoară în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare.
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii în Emiratele Arabe Unite , fiind prima întâlnire cunoscută la care participă toate cele trei ţări de la începutul războiului, acum aproape patru ani, potrivit CNN.
