Amintiri despre viitor: Davos, se pregătește Munchen
Contributors.ro, 25 ianuarie 2026 09:30
„It ain’t what you know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”[1] – Mark Twain Am văzut și revăzut filmul „The Big Short” (2015) – „Brokerii apocalipsei” (titlul cu care a rulat la noi). Un film excelent în opinia mea, ce are la bază un scenariu smart, […] Articolul Amintiri despre viitor: Davos, se pregătește Munchen apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 30 minute
09:30
„It ain’t what you know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”[1] – Mark Twain Am văzut și revăzut filmul „The Big Short” (2015) – „Brokerii apocalipsei” (titlul cu care a rulat la noi). Un film excelent în opinia mea, ce are la bază un scenariu smart, […] Articolul Amintiri despre viitor: Davos, se pregătește Munchen apare prima dată în Contributors.
Ieri
08:50
Nimic nu este mai devastator pentru o naţiune decât festivismul kitsch ce se revarsă asupra sa, sufocându-i demnitatea şi spiritul critic. În clipa în care demagogia domneşte nimic nu se mai poate ridica pe acest teren al rătăcirii colective. Patriotismul, ca sentiment al comunităţii şi al solidarităţii cu cei de dinaintea noastră, devine imposibil de […] Articolul 24 ianuarie: despre patrie şi destin apare prima dată în Contributors.
07:50
„Niciun inch prietenului sau dușmanului” spunea istoricul și scriitorul rus Nikolai Karamzin (1766-1826)[1] și „Unde a fost ridicat steagul rusesc, nu ar mai trebui coborât niciodată”, continua țarul Nicolae I (1796-1855).[2] Acestea sunt doar două dintre maximele geopolitice de anvergură ale perioadei țariste de după Petru I cel Mare. Acestuia i-a fost atribuit celebrul testament, […] Articolul Noi vrem pământ! Revanșe, ambiții și influențe globale apare prima dată în Contributors.
07:30
1.Cadru terminologic; 2.România comunistă – psihiatria ca represiune; 3. Post-2000 – psihiatria ca depozit instituțional al vulnerabilității. O speță CEDO; 4. Cooperarea judiciară în materie penală – psihiatria selectivă. O speță CJUE; 5. Spețe derivate în care s-a invocat argumentul psihiatric; 6.Concluzii Abstract: Psihiatria ocupă o poziție particulară la intersecția dintre politică, medicină și drept: […] Articolul Psihiatrie și drept. Avataruri ale biopoliticii apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Sentimental Value, film lansat pe piață în august 2025, ajunge în cinematografele din România după ce, în urmă cu foarte puține zile, a devenit marele câștigător al celei de-a 36 a ediții a Galei a Academiei Europene de Film. Producția regizată de norvegiano-suedezul Joachim Trier, care a scris scenariul filmului în colaborare cu Eskil Vogt, […] Articolul Repararea ireparabilului apare prima dată în Contributors.
06:40
În două articole recente (vezi aici, respectiv aici), analizând operațiunea militară specială a SUA în Venezuela, am introdus un termen – imperialism energetic american, menit, în accepția mea, să ofere o mai bună caracterizare a evenimentelor. Deși articolul de față nu analizează în detaliu intervenția americană în Venezuela din ianuarie 2026 – subiect tratat extensiv […] Articolul America: Un imperiu fără imperialism?… apare prima dată în Contributors.
22 ianuarie 2026
09:20
Acest text nu este despre Donald Trump ca personaj politic, ci despre o mutație mai profundă a ordinii politice contemporane: trecerea de la o lume organizată prin instituții impersonale la o lume structurată în jurul persoanelor și relațiilor private. Cazul Consiliului pentru Pace este folosit aici nu ca episod diplomatic, ci ca simptom al unei […] Articolul Lumea lui Trump și lumea ca lume apare prima dată în Contributors.
09:10
Premierul Canadei, domnul Mark Carney, spunea marți, 20.01.2026, la Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un remarcabil discurs, că acum ”puterile medii trebuie să acționeze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masă, suntem în meniu.” Am convingerea fermă că, în analizarea noii organizații înființată la inițiativa președintelui Donald Trump, trebuie să pornim cu […] Articolul Consiliul Păcii al Președintelui Donald Trump apare prima dată în Contributors.
21 ianuarie 2026
10:30
Introducere Ceea ce oameni dintr-un anumit spațiu consideră ca fiind important pentru propria lor viață și organizare poate constitui agenda lor publică. Spațiile regionale rezultate din gruparea unor țări vecine, similare, pot constitui medii pentru astfel de opțiuni colective în gruparea unor moduri de a gândi sau discuta astfel de probleme de agendă publică. Discuțiile […] Articolul De la agende publice la nemulțumiri sociale în Uniunea Europeană apare prima dată în Contributors.
10:20
„În ceea ce privește Groenlanda, europenii au găsit o linie roșie pe care vor să o respecte cu adevărat. Tot restul a fost supus negocierilor, dar situația Groenlandei este diferită, deoarece se pune problema suveranității și se pune problema dacă Europa este capabilă să se apere în ceea ce privește propriul teritoriu, propriile drepturi.”[1]Kristine Berzina, […] Articolul Insula Europa apare prima dată în Contributors.
08:10
Actrița, romanul Annei Enright, scriitoare irlandeză socotită de unele dintre cele mai autorizate voci ale criticiui și de mari publicații, de la Irish Time la atât de influentul Washington Post unul dintre cele mai bune romane scrise în anii din urmă, a ajuns în ultimele luni ale anului 2025 și pe rafturile librăriilor românești, grație […] Articolul Prăbușiri apare prima dată în Contributors.
20 ianuarie 2026
08:30
La o primă vedere, gestul prin care laureata venezueleană a Premiului Nobel pentru Pace își „cedează” simbolic distincția către Donald Trump pare să poată fi explicat printr-o sumă de factori concreți: presiuni politice, calcule de securitate personală, strategii de supraviețuire într-un context autoritar sau, dimpotrivă, dorința fostului președinte american de validare simbolică globală. Toate acestea […] Articolul Eroziunea simbolurilor: Nobelul, Trump și teatrul modernității apare prima dată în Contributors.
08:10
Interviu cu profesorul Marian Zulean Contributors.ro: Titlul cărții dvs apărute la editura Humanitas de curând este: Securitatea României. Între reformă, control civil și impostură. E vorba deci de trei aspecte: reformă, control civil și impostură. Aș spune să le luăm pe rând. Mai întâi reforma. Amintiți într-unul dintre articole despre problemele sistemului de securitate așa […] Articolul Despre „controlabili” și lipsa de reformă a serviciilor secrete. Interviu apare prima dată în Contributors.
19 ianuarie 2026
18:40
Groenlanda, Gaza și lumea “à la carte”: din nou despre imperativul asertivității selective a României # Contributors.ro
Am publicat luna trecută un text pe platforma Contributors în care pledam pentru adoptarea unei strategii de politică externă și de securitate bazate pe „asertivitate selectivă”, o formulă practică de operaționalizare a independenței solidare care stă la baza noii noastre Strategii naționale de apărare pentru anul 2025-2030. Am definit „asertivitatea selectivă” astfel: „o poziție strategică […] Articolul Groenlanda, Gaza și lumea “à la carte”: din nou despre imperativul asertivității selective a României apare prima dată în Contributors.
10:10
Politicile sociale din România în fața declinului demografic: între adaptabilitate și progres # Contributors.ro
Conform ultimului comunicat de presă al Institututului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost de 19043,2 mii persoane, în scădere cu 24,4 mii persoane față de 1 ianuarie 2024. Principala cauză a scăderii este reprezentată de sporul natural negativ, diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților fiind de -100,9 […] Articolul Politicile sociale din România în fața declinului demografic: între adaptabilitate și progres apare prima dată în Contributors.
09:40
România fără simțul tragediei. Politica externă a unei puteri mici într-o ordine internațională în schimbare # Contributors.ro
1. Introducere – România fără „simțul tragediei” În noul context internațional, marcat de incertitudine și cu o ordine internațională aflată în schimbare, România pare să intre în viitoarea configurație internațională fără a conștientiza amploarea momentului. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, lansată la finalul anului trecut, prin abordare și viziune cu privire la Europa, […] Articolul România fără simțul tragediei. Politica externă a unei puteri mici într-o ordine internațională în schimbare apare prima dată în Contributors.
09:20
विपन, जो आपने किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Traducerea titlului este în hindi literar, cel procesat de copilotul AI via google translate, imaginați-vă însă că există peste 1.000 de dialecte și variante. Este foarte probabil ca Vipan să nu înțeleagă textul sau să dea alt sens celor de acolo. De altfel, pentru […] Articolul Vipan, iți mulțumim pentru ceea ce ai făcut apare prima dată în Contributors.
08:20
Ambiguitate Până mai deunăzi, Neguțătorul din Veneția, piesa pe care Shakespeare a scris-o în jurul anului 1597, jucată de abia în 1600, figura relativ rar pe afișele românești de teatru. Un spectacol montat de Tompa Gábor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca și cel regizat de Alexander Morfov la TNB în care Ion Caramitru […] Articolul Clasicii pe scenă (I) apare prima dată în Contributors.
18 ianuarie 2026
08:40
Cel chemat prin funcția sa să țină ordine în ograda Justiției se plânge că nimeni nu i-a spus cât de murdară e ograda. „Solicită” (cui?) „să se ia măsuri ferme” (dar nu el trebuie să le ia?), să-i sancționăm cu toții pe magistrații corupți (dar cine suntem noi ăștia, care să-i sancționăm pe autorii „faptelor de corupție”?). Interjecția „haideți”, devenită verb în gura ministrului, m-a făcut să tresar Articolul Adevărul și numai adevărul apare prima dată în Contributors.
17 ianuarie 2026
09:50
De la Pampon la Trump: cum ajunge Groenlanda „Bulgaria” secolului XXI În celebra comedie D’ale carnavalului, personajul Pampon, într-un moment de confuzie și gelozie, rostește o replică devenită antologică pentru absurdul situațional: „Ce căuta neamțul în Bulgaria?”. Întrebarea viza o încurcătură amoroasă și un personaj, „neamțul”, care părea rătăcit într-o geografie străină. Astăzi, la începutul […] Articolul Ce caută „neamțul” în Groenlanda? apare prima dată în Contributors.
09:20
„Antipatiile cronice față de anumite națiuni și atașamentele înflăcărate față de altele sunt, în egală măsură, periculoase pentru libertatea reală.”George Washington, Farewell Address, 1796 Unul dintre cele mai persistente mituri ale perioadei post–Război Rece a fost acela că globalizarea, tehnologia și interdependența economică ar fi făcut geografia irelevantă. Frontierele ar fi devenit permeabile, distanțele neglijabile, […] Articolul Geografia ca destin structural . Statele Unite, Canada și „ușa” Groenlandei apare prima dată în Contributors.
16 ianuarie 2026
06:40
Song, Sung, Blue, plăcuta surpriză a începutului de an în cinematografe, nu este povestea nici romanțată, nici neromanțată a vieții azi octogenarului Neil Diamond. Ceea ce nu înseamnă că cei ce l-au adorat odată pe acest cântăreț emblematic nu doar pentru muzica, ci poate mai ales pentru starea de spirit a unei epoci, pentru ce […] Articolul Când viața merge mai departe… apare prima dată în Contributors.
15 ianuarie 2026
13:40
Ce relatează presa în ultima vreme sunt, desigur, incidente. Izolate? În câte-o școală, abia renovată (unele și prin PNRR), mai cade o bucată sau un tavan. Copiii sunt în clasă. Foarte rar, nu sunt. Dar sunt și alte…tavane care cad. Ele se numesc plagiate, mai ales în teze de doctorat. Când apar la lumină, prăbușirea […] Articolul Când cade un tavan în capul Școlii apare prima dată în Contributors.
08:00
Un om a murit liniștit, așezat pe un scaun de autobuz. Nu într-un război. Nu într-un spital supraaglomerat. Nu într-un colaps spectaculos al infrastructurii. Ci într-un spațiu banal, tranzitoriu, cotidian – un autobuz urban, cu zeci de oameni în jur. Aceasta este, poate, cea mai tulburătoare lecție a întâmplării: moartea nu a fost provocată de […] Articolul Moartea dintre stații: ce ne spune un autobuz despre societatea în care trăim apare prima dată în Contributors.
07:40
Ca răspuns la inflația ridicată, Banca Națională a României (BNR) a menținut, începând cu data de 8 august 2024, rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. De atunci, inflația a crescut considerabil, mai ales în a doua jumătate a anului 2025, ajungând la 9,76% în octombrie și noiembrie a anului precedent. […] Articolul Inflația, salariile, profiturile și productivitatea apare prima dată în Contributors.
14 ianuarie 2026
13:50
„Lichidarea Moldovei” sau un plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a început să vorbească despre unirea cu România # Contributors.ro
Luni, în Moldova a avut loc un mic cutremur politic. Acesta a fost provocat de interviul Maiei Sandu acordat popularului podcast britanic de pe YouTube „The Rest Is Politics”. În discuția cu jurnaliștii, președinta Republicii Moldova a vorbit pe neașteptate deschis în favoarea aderării statului său la România, a declarat că, în cazul unui referendum, […] Articolul „Lichidarea Moldovei” sau un plan de aderare la UE? De ce Maia Sandu a început să vorbească despre unirea cu România apare prima dată în Contributors.
12:20
Interviul Maiei Sandu pentru podcastul „The Rest is Politics”, printre cele mai reputate inițiative de profil în plan global, coordonat de către Rory Stewart și Alastair Campbell, foști demnitari britanici, a lansat o dezbatere politică importantă în spațiul românofon. O declarație a președintei Republicii Moldova a provocat, în mod deosebit, această dezbatere: aceea că, în […] Articolul Ce putem citi printre rânduri din declarația unionistă a președintei Maia Sandu? apare prima dată în Contributors.
07:30
Bineînțeles că îmi este cunoscut avertismentul Comparaison n’est pas raison! formulat cu mulți ani în urmă de René Etiemble. Și cu toate acestea, parcurgând cu mare atenție exemplara carte Un cameleon și “virtuțiile” oportunismului. Mihai Ralea. O biografie politică (editura Humanitas, București, 2025) datorată lui Cristian Vasile, descoperind felul în care protagonistul cărții a reușit […] Articolul O excelentă biografie politică apare prima dată în Contributors.
13 ianuarie 2026
09:10
Eu, unul, m-am săturat ca de mere pădurețe de toate Cassandrele care prevăd prăbușirea economiei și a întregii țări sub povara programului criminal al guvernului Bolojan. Pe unde mă duc, pe unde mă întorc, oriunde, pe multe posturi de tv și pe social media, nu aflu decât de tragedia care ne lovește, pas cu pas, […] Articolul Apocalipsa? Era să fie… apare prima dată în Contributors.
08:50
Cum ar fi arătat România Socialistă România dacă visul de represiune al lui Nicolae Ceauşescu ar fi fost îndeplinit? Imaginile de acum din Iran sunt întruchiparea, după jumătate de veac, a aceleaşi ambiţii demonice de a lichida , prin teroare, elanul de libertate şi de demnitate al unei naţiuni. Cadavrele de pe străzi şi din […] Articolul Iran: statul criminal în război cu propriul său popor apare prima dată în Contributors.
12 ianuarie 2026
10:00
Și de unde ar trebui să știe? O discuție despre formarea inițială a profesorilor STEM # Contributors.ro
În ultimii ani, discursul despre predarea științelor revine adesea la aceleași constatări: nu mai sunt profesori de fizică, de chimie, de matematică. Studenții care aleg aceste specializări sunt deseori descriși drept „slab pregătiți”, „dezinteresați de cariera didactică” sau orientați spre alte domenii. Astfel de observații apar frecvent și, în anumite cazuri, nu sunt lipsite de […] Articolul Și de unde ar trebui să știe? O discuție despre formarea inițială a profesorilor STEM apare prima dată în Contributors.
09:50
Imperialismul energetic american și gambitul venezuelean: De la retorică naționalistă la practică neocolonială # Contributors.ro
Adevărul este prima victimă a războiului. – Howard Zinn, Terrorism and War, 2002 Intervenția militară americană în Venezuela din ianuarie 2026 și capturarea președintelui Nicolás Maduro marchează o tranziție fundamentală în politica energetică americană: de la retorica naționalistă a „independenței energetice” la practica imperialismului energetic deschis. Acest moment reprezintă nu doar o aplicare brutală a […] Articolul Imperialismul energetic american și gambitul venezuelean: De la retorică naționalistă la practică neocolonială apare prima dată în Contributors.
07:20
Teatrele de limbă maghiară din România au obiceiul de a-și invita spectatorii în ultima seară a anului ce se pregătește să se încheie la o premieră. Pe lângă asta, de vreo trei-patru ani încoace, Teatrul Szigligeti din Oradea a mai reînviat o tradiție. Aceea ca respectivul spectacol să fie unul de operetă. În seara zilei […] Articolul Cum se reinstaurează pacea în familie apare prima dată în Contributors.
11 ianuarie 2026
14:40
Venezuela, Groenlanda și lecțiile pentru România: Pledând pentru o busolă ideatică în politica externă a României # Contributors.ro
În ultimele trei decenii, mantra strategică a României și numitorul comun al politicilor externe pe care diversele forțe politice sau societale le-au propus l-a constituit transatlantismul. Sentimentul filoamerican, sedimentat în decursul multor decenii în societatea noastră, a devenit un pilon al imaginarului democratic de la noi. Românii au îmbrățișat atât de mult puterea soft americană […] Articolul Venezuela, Groenlanda și lecțiile pentru România: Pledând pentru o busolă ideatică în politica externă a României apare prima dată în Contributors.
10 ianuarie 2026
17:20
„Dacă aș fi plănuit eu lumea, nu aș fi creat deloc soarele. Vezi? Ce frumos! Soarele este prea strălucitor și prea fierbinte… Iar dacă ar fi existat doar luna, n-ar mai fi fost nici citit, nici scris.”[1]Ludwig Wittgenstein La libertate ne gândim polemic și nu de ieri de azi. Din nebăgare de seamă nu mai […] Articolul Libertatea, această tulburătoare durere de cap! apare prima dată în Contributors.
9 ianuarie 2026
12:00
Justiția este un subiect delicat de dezbătut în orice țară, nu doar în România.[i] Gradul de tensiune la care au ajuns la noi în ultimul an unele poziții face o discuție și mai dificilă. Cred, însă, că este important să fie înțelese mai bine un aspect de interdependențe și 3 probleme care sunt relevante pentru […] Articolul Justiția – între „Vechiul Testament” și „Noul Testament” apare prima dată în Contributors.
08:00
Încă relativ tânăra familie Winchester este una dintre cele mai bine situate din orașul în care se petrece acțiunea filmului Menajera, regizat de Paul Feig, pornind de la scenariul scris de Rebecca Sonnenshine și Freida McFadden. Scenariu care, la rândul său, își află punctul de plecare într-un roman datorat Rebeccai Sonnenshine. Sus-menționata familie deține o […] Articolul Acceptabil apare prima dată în Contributors.
8 ianuarie 2026
08:40
Când președintele Volodimir Zelenski a aterizat la Paris pentru discuțiile din cadrul Coaliției de Voință, un subiect-cheie de pe agendă a fost „forța multinațională condusă de Europa pentru Ucraina”. Un proiect de declarație al Coaliției — care a fost aprobat de lideri pe 6 ianuarie — include „angajamente obligatorii” din partea membrilor de a sprijini […] Articolul Mirajul unei «forțe europene de reasigurare» în Ucraina apare prima dată în Contributors.
08:10
Introducere În cele mai multe cazuri atașamentul sau apartenența sunt discutate mai ales în legătură cu imigranții în țara de destinație. Este, spre exemplu, cazul imigranților de etnie germană în alte țări (Décieux& Murdock 2021). Atașamentul la țara de rezidență pentru nativi sau imigranți este mai puțin discutat. Și mai puțin se discută la modul […] Articolul Cultura atașamentului de țară în Europa: abordare comparativă apare prima dată în Contributors.
07:10
De câțiva ani, la început de an, v-am obișnuit cu bilanțul anului trecut. Titlurile au fost tari: Cifrele dezastrului din industria energetică în 2024, Colapsul energetic al României, Apocalipsa energetică, Bilanț energetic 2021, Geopolitica unui iminent black-out, Radiografia dezastrului industriei energetice românești în 10 ani, A patra întrebare: Când intrăm în blackout?. Am pus cifrele […] Articolul Cifrele crizei industriei energetice românești în 2025 apare prima dată în Contributors.
7 ianuarie 2026
18:50
An nou, probleme vechi. Primăria Municipiului București, din nou “în pragul falimentului” # Contributors.ro
Imediat după preluarea mandatului de Primar General, Ciprian Ciucu a vorbit despre provocările financiare de la nivelul Primăriei Municipiului București. “În pragul falimentului” a fost și laitmotivul mandatului lui Nicușor Dan, fostul primar general explicând în mod repetat ceea ce subliniază și actualul primar general. Această situație a fost cauzată de o împărțire a bugetului […] Articolul An nou, probleme vechi. Primăria Municipiului București, din nou “în pragul falimentului” apare prima dată în Contributors.
08:30
Prizonierul visului stacojiu, cel mai recent roman al celebrului Andreï Makine, a apărut în Franța, în anul 2025, la editura Grasset &Fasquelle, sub titlul Prisonnier du rêve écarlate. Câteva luni mai târziu cartea a fost editată în românește, la editura ieșeană Polirom, în colecția Biblioteca Polirom, seria Actual. Romanul, tradus în românește de Alexandra Cozmolici, […] Articolul Între apare prima dată în Contributors.
6 ianuarie 2026
14:50
Putin și Ucraina. Zelenski se pregătește de pace dar și de continuarea războiului. Scenarii pentru 2026 # Contributors.ro
Anul 2025* s-a încheiat cu câteva mișcări în forță. La 28 decembrie, în Florida președintele Donald Trump l-a primit pe liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, într-un ultim episod al negocierilor de pace. Înainte și după întâlnirea cu președintele ucrainean, Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Dar și cu liderii Germaniei, Franței, Marii […] Articolul Putin și Ucraina. Zelenski se pregătește de pace dar și de continuarea războiului. Scenarii pentru 2026 apare prima dată în Contributors.
08:00
La sfârșitul lunii decembrie am efectuat o vizită la spitalul Lukas din Laslea, județul Sibiu, la invitația doctorului Petru Oprean. Am avut astfel ocazia să stau de vorbă cu un etnic român din Ucraina, mai exact din Bucovina de Nord. Nu am să îi dau numele, întrucît nu doresc să îi pun viața în pericol. […] Articolul Nacht und Nebel. SIZO. Izolyatsia. Genocid apare prima dată în Contributors.
07:40
Între depolitizare şi „politizare strategică”. Tripla criză de legitimitate a Curţii Constituţionale # Contributors.ro
Recentele evoluții privind amânarea de către CCR a deciziei privind pensiile magistraților, precum și actualul boicot din partea unei părți dintre membrii Curții (susţinuţi de PSD) cu privire la aceeași speță au readus în prim plan discuțiile despre politizarea Curții Constituționale. Aceste discuții sunt vechi iar criticile sunt adesea folosite de către actorii politici din opoziție […] Articolul Între depolitizare şi „politizare strategică”. Tripla criză de legitimitate a Curţii Constituţionale apare prima dată în Contributors.
5 ianuarie 2026
21:50
Un scenariu pentru care ar trebui să ne pregătim este o prăbușire subită a Rusiei, cu tot haosul ce va urma și, din păcate, nimeni nu discută această posibilitate. Rusia pîrîie pe la toate încheieturile, chiar dacă încearcă să ascundă situația reală printr-o propagandă agresivă. Au două probleme, una economică și alta militară. Războiul a […] Articolul Prăbușirea subită a Rusiei – un scenariu pentru care ar trebui să ne pregătim apare prima dată în Contributors.
21:30
Criminalitatea fiscală rămâne și în 2026 cea mai mare insultă la adresa românilor care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile # Contributors.ro
Lucrez de 20 de ani într-o fabrică și îmi plătesc, alături de 1.000 de colegi, toate taxele, impozitele și contribuțiile. Mari sau mici, nu comentez, le plătesc. Integral. La timp. Nu mă pricep la macroeconomie, nu mă interesează cursul de schimb, inflația, politicile monetare, deficitele, noua ordine mondială și alte teme care țin agenda zilei. […] Articolul Criminalitatea fiscală rămâne și în 2026 cea mai mare insultă la adresa românilor care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile apare prima dată în Contributors.
08:40
La mai bine de șase ani după ce a montat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț celebra Steaua fără nume, un spectacol plasat eminamente în zona non-verbalului, regizorul Alexandru Mâzgăreanu revine la Mihail Sebastian. O face la același Teatru, în cadrul programului Ecranul Timpului: Voci Interbelice, anunțat de noua conducere a instituției. De directorul […] Articolul Mihail. Neîmplinit mă cheamă apare prima dată în Contributors.
4 ianuarie 2026
15:10
Cum vede Rusia intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela. Interviu cu analistul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: Ceea ce se pregătea de câteva săptămâni s-a întâmplat. Unitatea specială Delta a lansat o operațiune militară spectaculoasă împotriva președintelui Nicolas Maduro, l-a capturat pe el și pe soția sa și i-au transferat împreună în SUA, unde este pus sub acuzare pentru narco-terorism, conspirație pentru importul de cocaină în SUA, alături de alte carteluri. […] Articolul Cum vede Rusia intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela. Interviu cu analistul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
12:30
1. Dezbatere Vă aduceți aminte de scandalul iscat când revista ”Nature” a publicat o dezvăluire despre plagiatul din teza de doctorat a pe atunci premierului Victor Viorel Ponta? În urma notiței cu pricina s-au alertat trei comisii: una la Universitatea din București, unde se ținuse doctoratul, cealaltă la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor […] Articolul Sfânta mare inadecvare! apare prima dată în Contributors.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.