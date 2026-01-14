Ce putem citi printre rânduri din declarația unionistă a președintei Maia Sandu?
Contributors.ro, 14 ianuarie 2026 12:20
Interviul Maiei Sandu pentru podcastul „The Rest is Politics", printre cele mai reputate inițiative de profil în plan global, coordonat de către Rory Stewart și Alastair Campbell, foști demnitari britanici, a lansat o dezbatere politică importantă în spațiul românofon. O declarație a președintei Republicii Moldova a provocat, în mod deosebit, această dezbatere: aceea că, în […]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum 6 ore
07:30
Bineînțeles că îmi este cunoscut avertismentul Comparaison n'est pas raison! formulat cu mulți ani în urmă de René Etiemble. Și cu toate acestea, parcurgând cu mare atenție exemplara carte Un cameleon și "virtuțiile" oportunismului. Mihai Ralea. O biografie politică (editura Humanitas, București, 2025) datorată lui Cristian Vasile, descoperind felul în care protagonistul cărții a reușit […]
Ieri
09:10
Eu, unul, m-am săturat ca de mere pădurețe de toate Cassandrele care prevăd prăbușirea economiei și a întregii țări sub povara programului criminal al guvernului Bolojan. Pe unde mă duc, pe unde mă întorc, oriunde, pe multe posturi de tv și pe social media, nu aflu decât de tragedia care ne lovește, pas cu pas, […]
08:50
Cum ar fi arătat România Socialistă România dacă visul de represiune al lui Nicolae Ceauşescu ar fi fost îndeplinit? Imaginile de acum din Iran sunt întruchiparea, după jumătate de veac, a aceleaşi ambiţii demonice de a lichida , prin teroare, elanul de libertate şi de demnitate al unei naţiuni. Cadavrele de pe străzi şi din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Și de unde ar trebui să știe? O discuție despre formarea inițială a profesorilor STEM # Contributors.ro
În ultimii ani, discursul despre predarea științelor revine adesea la aceleași constatări: nu mai sunt profesori de fizică, de chimie, de matematică. Studenții care aleg aceste specializări sunt deseori descriși drept „slab pregătiți", „dezinteresați de cariera didactică" sau orientați spre alte domenii. Astfel de observații apar frecvent și, în anumite cazuri, nu sunt lipsite de […]
09:50
Imperialismul energetic american și gambitul venezuelean: De la retorică naționalistă la practică neocolonială # Contributors.ro
Adevărul este prima victimă a războiului. – Howard Zinn, Terrorism and War, 2002 Intervenția militară americană în Venezuela din ianuarie 2026 și capturarea președintelui Nicolás Maduro marchează o tranziție fundamentală în politica energetică americană: de la retorica naționalistă a „independenței energetice" la practica imperialismului energetic deschis. Acest moment reprezintă nu doar o aplicare brutală a […]
07:20
Teatrele de limbă maghiară din România au obiceiul de a-și invita spectatorii în ultima seară a anului ce se pregătește să se încheie la o premieră. Pe lângă asta, de vreo trei-patru ani încoace, Teatrul Szigligeti din Oradea a mai reînviat o tradiție. Aceea ca respectivul spectacol să fie unul de operetă. În seara zilei […]
11 ianuarie 2026
14:40
Venezuela, Groenlanda și lecțiile pentru România: Pledând pentru o busolă ideatică în politica externă a României # Contributors.ro
În ultimele trei decenii, mantra strategică a României și numitorul comun al politicilor externe pe care diversele forțe politice sau societale le-au propus l-a constituit transatlantismul. Sentimentul filoamerican, sedimentat în decursul multor decenii în societatea noastră, a devenit un pilon al imaginarului democratic de la noi. Românii au îmbrățișat atât de mult puterea soft americană […]
10 ianuarie 2026
17:20
„Dacă aș fi plănuit eu lumea, nu aș fi creat deloc soarele. Vezi? Ce frumos! Soarele este prea strălucitor și prea fierbinte… Iar dacă ar fi existat doar luna, n-ar mai fi fost nici citit, nici scris."[1]Ludwig Wittgenstein La libertate ne gândim polemic și nu de ieri de azi. Din nebăgare de seamă nu mai […]
9 ianuarie 2026
12:00
Justiția este un subiect delicat de dezbătut în orice țară, nu doar în România.[i] Gradul de tensiune la care au ajuns la noi în ultimul an unele poziții face o discuție și mai dificilă. Cred, însă, că este important să fie înțelese mai bine un aspect de interdependențe și 3 probleme care sunt relevante pentru […]
08:00
Încă relativ tânăra familie Winchester este una dintre cele mai bine situate din orașul în care se petrece acțiunea filmului Menajera, regizat de Paul Feig, pornind de la scenariul scris de Rebecca Sonnenshine și Freida McFadden. Scenariu care, la rândul său, își află punctul de plecare într-un roman datorat Rebeccai Sonnenshine. Sus-menționata familie deține o […]
8 ianuarie 2026
08:40
Când președintele Volodimir Zelenski a aterizat la Paris pentru discuțiile din cadrul Coaliției de Voință, un subiect-cheie de pe agendă a fost „forța multinațională condusă de Europa pentru Ucraina". Un proiect de declarație al Coaliției — care a fost aprobat de lideri pe 6 ianuarie — include „angajamente obligatorii" din partea membrilor de a sprijini […]
08:10
Introducere În cele mai multe cazuri atașamentul sau apartenența sunt discutate mai ales în legătură cu imigranții în țara de destinație. Este, spre exemplu, cazul imigranților de etnie germană în alte țări (Décieux& Murdock 2021). Atașamentul la țara de rezidență pentru nativi sau imigranți este mai puțin discutat. Și mai puțin se discută la modul […]
07:10
De câțiva ani, la început de an, v-am obișnuit cu bilanțul anului trecut. Titlurile au fost tari: Cifrele dezastrului din industria energetică în 2024, Colapsul energetic al României, Apocalipsa energetică, Bilanț energetic 2021, Geopolitica unui iminent black-out, Radiografia dezastrului industriei energetice românești în 10 ani, A patra întrebare: Când intrăm în blackout?. Am pus cifrele […]
7 ianuarie 2026
18:50
An nou, probleme vechi. Primăria Municipiului București, din nou “în pragul falimentului” # Contributors.ro
Imediat după preluarea mandatului de Primar General, Ciprian Ciucu a vorbit despre provocările financiare de la nivelul Primăriei Municipiului București. "În pragul falimentului" a fost și laitmotivul mandatului lui Nicușor Dan, fostul primar general explicând în mod repetat ceea ce subliniază și actualul primar general. Această situație a fost cauzată de o împărțire a bugetului […]
08:30
Prizonierul visului stacojiu, cel mai recent roman al celebrului Andreï Makine, a apărut în Franța, în anul 2025, la editura Grasset &Fasquelle, sub titlul Prisonnier du rêve écarlate. Câteva luni mai târziu cartea a fost editată în românește, la editura ieșeană Polirom, în colecția Biblioteca Polirom, seria Actual. Romanul, tradus în românește de Alexandra Cozmolici, […]
6 ianuarie 2026
14:50
Putin și Ucraina. Zelenski se pregătește de pace dar și de continuarea războiului. Scenarii pentru 2026 # Contributors.ro
Anul 2025* s-a încheiat cu câteva mișcări în forță. La 28 decembrie, în Florida președintele Donald Trump l-a primit pe liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, într-un ultim episod al negocierilor de pace. Înainte și după întâlnirea cu președintele ucrainean, Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Dar și cu liderii Germaniei, Franței, Marii […]
08:00
La sfârșitul lunii decembrie am efectuat o vizită la spitalul Lukas din Laslea, județul Sibiu, la invitația doctorului Petru Oprean. Am avut astfel ocazia să stau de vorbă cu un etnic român din Ucraina, mai exact din Bucovina de Nord. Nu am să îi dau numele, întrucît nu doresc să îi pun viața în pericol. […]
07:40
Între depolitizare şi „politizare strategică”. Tripla criză de legitimitate a Curţii Constituţionale # Contributors.ro
Recentele evoluții privind amânarea de către CCR a deciziei privind pensiile magistraților, precum și actualul boicot din partea unei părți dintre membrii Curții (susţinuţi de PSD) cu privire la aceeași speță au readus în prim plan discuțiile despre politizarea Curții Constituționale. Aceste discuții sunt vechi iar criticile sunt adesea folosite de către actorii politici din opoziție […]
5 ianuarie 2026
21:50
Un scenariu pentru care ar trebui să ne pregătim este o prăbușire subită a Rusiei, cu tot haosul ce va urma și, din păcate, nimeni nu discută această posibilitate. Rusia pîrîie pe la toate încheieturile, chiar dacă încearcă să ascundă situația reală printr-o propagandă agresivă. Au două probleme, una economică și alta militară. Războiul a […]
21:30
Criminalitatea fiscală rămâne și în 2026 cea mai mare insultă la adresa românilor care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile # Contributors.ro
Lucrez de 20 de ani într-o fabrică și îmi plătesc, alături de 1.000 de colegi, toate taxele, impozitele și contribuțiile. Mari sau mici, nu comentez, le plătesc. Integral. La timp. Nu mă pricep la macroeconomie, nu mă interesează cursul de schimb, inflația, politicile monetare, deficitele, noua ordine mondială și alte teme care țin agenda zilei. […]
08:40
La mai bine de șase ani după ce a montat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț celebra Steaua fără nume, un spectacol plasat eminamente în zona non-verbalului, regizorul Alexandru Mâzgăreanu revine la Mihail Sebastian. O face la același Teatru, în cadrul programului Ecranul Timpului: Voci Interbelice, anunțat de noua conducere a instituției. De directorul […]
4 ianuarie 2026
15:10
Cum vede Rusia intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela. Interviu cu analistul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: Ceea ce se pregătea de câteva săptămâni s-a întâmplat. Unitatea specială Delta a lansat o operațiune militară spectaculoasă împotriva președintelui Nicolas Maduro, l-a capturat pe el și pe soția sa și i-au transferat împreună în SUA, unde este pus sub acuzare pentru narco-terorism, conspirație pentru importul de cocaină în SUA, alături de alte carteluri. […]
12:30
1. Dezbatere Vă aduceți aminte de scandalul iscat când revista "Nature" a publicat o dezvăluire despre plagiatul din teza de doctorat a pe atunci premierului Victor Viorel Ponta? În urma notiței cu pricina s-au alertat trei comisii: una la Universitatea din București, unde se ținuse doctoratul, cealaltă la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor […]
3 ianuarie 2026
22:20
De la MAGA la MOGA (Make Oil Great Again): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic # Contributors.ro
Articolul De la MAGA la MOGA (Make Oil Great Again): O tranziție de la retorica naționalistă la imperialismul energetic
11:50
Unu, doi, trei… la perete stai! Vă mai amintiți acest joc al copilăriei? Cu siguranță nu l-ați uitat și mai mult ca sigur mai toți l-ați jucat cel puțin o dată. Eu l-am jucat de mai multe ori cu fiica mea când era mai mică. Să vă explic ce legătură are acesta cu întâlnirea de […]
2 ianuarie 2026
07:00
Tată, mamă,soră, frate mi se pare a fi o reușită mostră de film de artă, în care banalul cel mai banal din lume dobândește funcție estetică și semnificație umană. În gramatica aparent deloc complicată a producției (prima secvență are chiar o alură de producție studențească), scrisă și regizată de Jim Jarmusch, își află loc trei […]
1 ianuarie 2026
19:30
Anul e o convenție astronomică care ne măsoară vremea, dar a privi viitorul reprezintă un gest de speranță care nu poate fi determinat de planificarea efectivelor materiale. Mărinimia de a ne bucura de viață mărturisește deja un sentiment minunat al împlinirii, fiindcă speranța începe odată cu acel curaj nesocotit de a vedea posibilități acolo […]
31 decembrie 2025
11:30
Berlin, pentru mine, este Peter Jonas L-am cunoscut pe Peter Jonas (1941-2007) la începutul anilor 1980, la una din conferințele de teoria operatorilor de la Timișoara, inițiate de Ciprian Foiaș la sfârșitul anilor 1970 și continuate până în zilele noastre. Apoi, l-am vizitat de câteva ori la Berlin, unde era cercetător la „Karl-Weierstraß-Institut für Mathematik", […]
10:00
Introducere Percepția, pozitivă sau negativă, pe care mai mulți intervievați o au în legătură cu propria țară contează foarte mult, ca intrare în cunoașterea socială a acesteia, în fundamentarea unor politici publice. Dacă, spre exemplu, tinerii absolvenți de liceu au, predominant, o percep
09:20
În noaptea dintre ani, când timpul își schimbă măsura, privirea noastră urcă instinctiv spre cer. De la armonia sferelor lui Boethius și Kepler până la imaginile telescopului James Webb și misiunile Minerva, muzica și astronomia rămân două limbaje ale infinitului — unul sonor, celălalt stelar — unite prin aceeași căutare a proporției și sensului. În […] Articolul Revelion sub stele: Cum muzica și astronomia scriu împreună viitorul apare prima dată în Contributors.
08:30
Constantei, consistenței creații în spațiul a ceea ce se numește îndeobște literatură de gradul întâi (adică roman și, uneori, și piese de teatru), scriitorul de origine peruviană Mario Vargas Llosa le-a asociat o susținută activitate jurnalistică. Între anii 1963 și 2020, el a fost un tenace, un pasionat scriitor la ziar, așa că o serie […] Articolul Vargas Llosa- Arta lecturii apare prima dată în Contributors.
30 decembrie 2025
09:00
30 decembrie 1947 închide capitolul deschis la 6 martie 1945. Proclamarea, prin actul de rapt constituţional, a RPR nu făcea decât să elimine un anacronism: supravieţuirea monarhiei constituţionale în contextul unei democraţii populare, iată paradoxul pe care lovitura de stat comunistă îl înlătura, spre a putea desăvârşi sovietizarea. Ca şi în cazul Cehoslovaciei, atunci când formele […] Articolul 30 decembrie 1947: Republica Populară Română apare prima dată în Contributors.
29 decembrie 2025
07:50
Pesemne, uneori e mai lung drumul de la Oradea până la Satu Mare decât cel pe distanța inversă. Fiindcă numai așa se explică de ce văd nu la Satu Mare, ci la Oradea, și numai la aproape trei ani de la momentul premierei un minunat, un superb spectacol, montat la Trupa Mihai Raicu a Teatrului […] Articolul Iubirea ”en rose” apare prima dată în Contributors.
28 decembrie 2025
08:30
După ce Nicușor Dan a catalogat scandalul cu pensionările magistraților drept ”debandadă”, pe 7 august am îndrăznit să afirm într-un comentariu că DEBANDADĂ este cuvântul anului 2025. Deși trecuse doar jumătatea anului, cuvântul devenea tot mai folosit. Undeva la începutul lui decembrie aveam pe radar și LENTOARE, cuvânt care devenise conflictual de des folosit în […] Articolul Da, cred ca am avut dreptate. Debandadă pare a fi cuvântul anului 2025 în România apare prima dată în Contributors.
08:20
Provocarea mobilizării ucrainene: armata și societatea în timpul războiului la scară largă # Contributors.ro
Autori: Jakob Hedenskog și Andreas Umland Introducere La 24 februarie 2022, ziua invaziei ample a Rusiei în Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a semnat un decret general prin care a introdus legea marțială. În primele luni ale războiului pe scară largă, armata ucraineană și forțele de apărare teritorială (trupele terestre locale) au crescut rapid în […] Articolul Provocarea mobilizării ucrainene: armata și societatea în timpul războiului la scară largă apare prima dată în Contributors.
27 decembrie 2025
09:00
Este posibilă pacea ȋn Ucraina? Iată ȋntrebarea acestui final de an 2025. Intensificarea eforturilor diplomatice pare să sugereze că un anume optimism temperat defineşte climatul internaţional. Perspectiva unei ȋncetări a ostilităţilor este evocată, din ce ȋn ce mai mult, ca un scenariu plauzibil. Trecerea de la varianta iniţială a planului de pace la redactarea […] Articolul Este posibilă pacea ȋn Ucraina? apare prima dată în Contributors.
26 decembrie 2025
20:20
Ne-am cunoscut grație Contributors.ro și această întâlnire a gândurilor e încă unul din darurile pe care mi le-a adus prietenia cu Lucian Popescu. Era în 2014 și Radu a publicat (sub titlul „Leiba Zibal nu-i jidan…”) o lectură la filmul ”Ida” a lui Pawel Pawlikowski. I-am răspuns – la comentarii – cu gândul meu despre […] Articolul RADU apare prima dată în Contributors.
06:40
Îndeobște, filme precum Tati part-time, care în anul 2024 a însemnat debutul regizoral al Letiției Roșculet, nu prea sunt făcute pentru a fi ținuțe minte. E vorba despre producții cu caracter descrețitiv (adjectivul a fost lansat pe piață cu mulți, mulți ani în urmă de regretatul critic de teatru Valentin Silvestru), la care râzi, te […] Articolul Un”nuntez” apare prima dată în Contributors.
25 decembrie 2025
09:00
Armand Goșu: „I-aș acorda lui Zelenski titlul de personalitatea politică a anului 2025”. Interviu despre șansele planului de pace în Ucraina # Contributors.ro
Contributors: Runda de trei zile de negocieri de la Miami, Florida, din 19-21 decembrie, nu pare să fi adus mai aproape pacea în Ucraina. În același timp, totul este învăluit în secret. Știm măcar cine a participat și dacă s-au înțeles și pe ce teme și ce a mai rămas de negociat? Armand Goșu: Sunt […] Articolul Armand Goșu: „I-aș acorda lui Zelenski titlul de personalitatea politică a anului 2025”. Interviu despre șansele planului de pace în Ucraina apare prima dată în Contributors.
24 decembrie 2025
21:10
În plină frenezie a comunicării virtuale suntem mai singuri ca niciodată… Asurzitorul zgomot al lumii ne împovărează în încercarea de a ne imagina decorul dinlăuntrul peșterii în care nou-născutul, care urmează să schimbe soarta lumii, murmură în singurătate. Gândul îmi zboară la trei lucruri mărunte care, în anul ce stă să treacă, îmi oferă […] Articolul „Pentru că sunt în stare să înțeleg,/De tot ce înțeleg sunt vinovată” apare prima dată în Contributors.
09:10
„Este remarcabil cât de puține am înțeles acei puțini dintre noi care eram staționați în Germania în perioada nazismului, jurnaliști și diplomați, despre cele ce se întâmplau în spatele cortinei în Al Treilea Reich. (…) Deciziile cruciale luate în secret, intrigile, trădările, motivațiile aberante care le-au provocat, rolurile jucate de principalii actori în culisele scenei […] Articolul Hermann Göring și suprimarea statului democratic apare prima dată în Contributors.
07:40
Citesc, din păcate pentru mine, doar cu ocazia celei de-a doua ediții- revăzută și adăugită-, apărută în 2025 la editura bucureșteană Corint-Istorie-seria Autori români– cartea Laviniei Betea Povești din cartierul Primăverii. O interesantă culegrere de 17 consistente și incitante interviuri cu persoane care, chiar dacă nu au locuit toate în Cartierul interzis, peste care s-au […] Articolul Ei, comuniștii! apare prima dată în Contributors.
23 decembrie 2025
08:30
Firul care leagă întreaga biografie cioraniană postbelică este al vinovăției, al culpei morale de care s-a făcut vinovat, al luptei purtate pentru a-și explica cum a fost posibilă propria cădere în hăul extremismului politic, o încercare fără sfârșit de a oferi explicații treptelor pe care le-a coborât pentru a ajunge la ceea ce denumește a fi „apogeul negativ” al vieții sale. Articolul Emil Cioran – biografia ca pedagogie negativă apare prima dată în Contributors.
22 decembrie 2025
21:10
Când graba devine neconstituțională. Golirea de conținut a medierii prezidențiale, independența justiției și criza cooperării loiale # Contributors.ro
Textul examinează dinamica recentă a relațiilor dintre Președinte, Guvern și sistemul judiciar în România, pornind de la ideea potrivit căreia crizele constituționale nu se produc doar prin încălcări directe ale competențelor, ci și prin neutralizări funcționale generate de acțiuni formal legale. Articolul argumentează că accelerarea deciziei publice și suprapunerea inițiativelor instituționale pot transforma medierea prezidențială […] Articolul Când graba devine neconstituțională. Golirea de conținut a medierii prezidențiale, independența justiției și criza cooperării loiale apare prima dată în Contributors.
08:50
Preşedintele României se află ȋn faţa celei mai importante provocări a inceputului său de mandat. De această dată alegerile sale vor avea consecinţe semnificative,iar perspectiva unei crize constituţionale nu poate fi exclusă. Asemeni şefilor de stat de dinaintea sa, actualul şef de stat nu poate evita confruntările. Este vital ȋnsă ca strategia pe care o […] Articolul Preşedintele, medierea şi referendumul apare prima dată în Contributors.
08:40
La finele lunii trecute, Ministerul Educației a scos în dezbatere publică (între timp încheiată, apoi prelungită) programele de clasa a IX, menite a actualiza – după multă vreme – conținuturile pe care le învață elevii de liceu. Imediat au apărut o serie de reacții la forma și la conținutul lor, cele mai multe focalizându-se pe […] Articolul Ce mai predăm? apare prima dată în Contributors.
08:20
Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China # Contributors.ro
Sa începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială noua generație de autovehiculele termice și electrice Made in China sunt bijuterii tehnologice, de siguranță, de confort și de design care concurează la foarte multe capitole – mai puțin la preț – rivalele lor, mărci sau mașini fabricate pe bătrânul continent. […] Articolul Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China apare prima dată în Contributors.
06:30
Acting Out este un spectacol de teatru independent a cărui realizare a fost posibilă datorită colaborării cu Centrul Dialectic și Casa Tranzit, care funcționează la București, respectiv Cluj , și cu Centrul Național al Dansului din București care le-a pus la dispoziție creatorilor lui arhiva. Cu atât mai lăudabil mi se pare faptul că, înainte […] Articolul Corpul si mintea apare prima dată în Contributors.
21 decembrie 2025
11:10
Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism # Contributors.ro
*Partidele radical-populiste În România sfârşitului de an 2025, peisajul românesc de partide este traversat de transformări şi de crize. Alegerile parlamentare din noiembrie 2024 au permis intrarea în parlament a nu mai puţin de trei formațiuni de factură populistă: AUR – 18%, SOS – 7%, POT – 6%, toate însumând circa 30% din parlamentul României. […] Articolul Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism apare prima dată în Contributors.
