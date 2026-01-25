Zodiile care își schimbă destinul în 2026. O să fie o schimbare majoră de energie
Cancan.ro, 25 ianuarie 2026 12:50
Astrologul profesionist Amy Demure atrage atenția asupra faptului că patru zodii, deși au trecut prin ani dificili, se află în pragul unei perioade de abundență, stabilitate și evoluție, care se va accentua până la finalul […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
13:10
Vești importante pentru români! Există șanse ca prețul la gaze să crească după eliminarea plafonării. Astfel, după data de 31 martie, oamenii ar putea scoate mai mult din buzunare. Toate detaliile în articol. Tarifele la […]
Acum o oră
12:50
Astrologul profesionist Amy Demure atrage atenția asupra faptului că patru zodii, deși au trecut prin ani dificili, se află în pragul unei perioade de abundență, stabilitate și evoluție, care se va accentua până la finalul […]
12:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
12:30
Femeile de serviciu joacă un rol esențial în funcționarea zilnică a unei școli. Acestea asigură curățenia spațiilor de învățământ, fapt care le aduce confort elevilor și profesorilor, dar contribuie și la sănătatea acestora. Cu cât […]
Acum 2 ore
12:10
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați! # Cancan.ro
Au ieșit la iveală detalii șocante despre ce s-ar fi petrecut imediat după tragedia care a îngrozit România. Copiii care i-au luat viața lui Mario și mai apoi l-au îngropat, ar fi consumat substanțe interzise imediat […]
12:00
Ce a făcut călăul lui Mario Berindei imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați! # Cancan.ro
Au ieșit la iveală detalii șocante despre ce s-ar fi petrecut imediat după tragedia care a îngrozit România. Copiii care i-au luat viața lui Mario și mai apoi l-au îngropat, ar fi consumat substanțe interzise imediat […]
11:50
Acuzații de ”regie” la Românii au talent de la Pro TV. Câștigătorul din 2015, dezvăluiri din interior: cum se oferă Golden Buzz-ul, de fapt # Cancan.ro
Cristi Leana, câștigătorul „Românii au talent” din 2015, a vorbit recent despre experiența sa din cadrul emisiunii și a făcut dezvăluiri interesante despre ce se întâmplă, de fapt, în culise atunci când juriul apasă butonul […]
Acum 4 ore
11:20
Emmanuel Macron a făcut senzație cu ochelarii de soare tip aviator pe care i-a purtat la Forumul Economic de la Davos, dar și la summitul european de joi seara. Piesa vestimentară s-a vândut spectaculos după […]
11:00
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei # Cancan.ro
Deși inițial mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Alin Mario Berinde și-a susținut public copilul, atitudinea acesteia pare să se fi schimbat radical chiar în ziua înmormântării adolescentului. Gesturile sale din […]
10:40
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026 # Cancan.ro
Luni, 26 ianuarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 90 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul YouTube ProMotor România. Este al doilea episod difuzat în 2026 și marchează revenirea formatului cu o […]
10:20
Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat # Cancan.ro
La scurt timp după înmormântarea adolescentului, autoritățile au intensificat investigațiile! Noile informații indică faptul că tragedia ar putea avea legătură cu consumul și distribuirea de substanțe interzise în rândul minorilor. Băiatul de 13 ani a […]
10:20
Mihai Neșu și-a încheiat cariera în anul 2011, după un accident pe terenul de fotbal în urma căruia a rămas imobilizat. Fostul fotbalist primește o pensie mică de la statul român, în timp ce Olanda […]
09:40
Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă # Cancan.ro
A fost semnalată alertă alimentară în România. Un sortiment de lapte praf pentru bebeluși a fost retras de urgență de pe rafturi. Producătorii suspectează faptul că acest produs este contamintam cu o bacterie extrem de periculoasă. Toate […]
Acum 6 ore
09:20
Mezelul adorat de români e cancerigen, de fapt. Descoperirea de ultimă oră a Organizației Mondiale a Sănătății # Cancan.ro
Există un tip de mezel extrem de popular în rândul românilor, prezent aproape zilnic în meniurile rapide, de la sandvișurile pentru serviciu până la gustările de seară. Deși este perceput ca o alegere practică și […]
09:20
Românii iubesc ciorba, fie că vorbim despre cea de burtă, de văcuță sau de perișoare. Însă într-un restaurant din București, preparatul tradițional a fost dus la un alt nivel — unul de fine-dining. Aici, o […]
09:00
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri # Cancan.ro
Regele Charles al III-lea revine în prim-plan cu un proiect surprinzător: transformarea unei reședințe istorice din Scoția într-o locație exclusivistă pentru nunți de lux, destinată cuplurilor care își doresc o ceremonie cu adevărat regală, relatează […]
09:00
Test de inteligență | Ești un mega-geniu dacă poți numi animalul ascuns în această iluzie optică, în maximum 25 de secunde # Cancan.ro
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci […]
08:50
Vești importante pentru o categorie de pensionari! Aceștia au șanse mari să primească o pensie mai mare, dacă se încadrează într-un criteriu. Toate detaliile în articol. Austria pregătește o nouă majorare a pensiilor în 2026. […]
08:50
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat # Cancan.ro
Ceanu Zheng poate fi văzut în această perioadă și la Survivor, acolo unde încearcă să se autodepășească și să facă față uneia dintre cele mai dure competiții. El este cunoscut pentru firea sa optimistă și […]
08:40
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete # Cancan.ro
Nu toate poveștile din spatele fotbalului sunt despre glorie, tribune și aplauze. Unele încep pe câmp, cu sapa în mână, cu vaca dusă la pășunat și cu frica de a rămâne blocat într-o viață grea. […]
08:20
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. […]
08:20
Triunghiul Bermudelor a devenit, de-a lungul secolului XX, simbolul absolut al necunoscutului. Avioane dispărute fără urmă, nave înghițite de ape și povești despre forțe inexplicabile au transformat această zonă într-o legendă globală. Cu toate acestea, […]
07:50
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară și cazino! # Cancan.ro
Silviu Prigoană a trăit într-un adevărat palat. Recent, celebra vilă a regretatului om de afaceri a fost scoasă la licitație. Locuința este una impresionantă, ce are 12 camere și se întinde pe o suprafață de […]
07:40
Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri # Cancan.ro
Hai să lămurim un mister culinar care a făcut înconjurul lumii. Spaghetti cu chifteluțe sunt delicioase, reconfortante și iubite peste tot, dar… nu sunt chiar italienești. Azi îți spunem povestea adevărată și îți dăm o […]
07:30
Dieta Ancăi Țurcașiu. Se menține cu 5 mese pe zi: ”Orice medic îți spune: mănânci și slăbești!” # Cancan.ro
Anca Țurcașiu reușește să se mențină în formă, la 55 de ani, cu o dietă din care lipsește carnea. Artista este de ani buni vegetariană. Cu toate astea, în meniul ei se regăsește din belșug […]
Acum 8 ore
07:20
Paris Hilton, dezvăluiri dureroase despre trauma care a marcat-o: „Nu existau legi care să mă protejeze” # Cancan.ro
Paris Hilton a participat joi la un protest pe Capitol Hill, alături de congresmena Alexandria Ocasio-Cortez, pentru a cere adoptarea DEFIANCE Act, legea care vizează combaterea deepfake-urilor pornografice generate cu inteligență artificială. Vedeta a vorbit […]
07:10
Horoscop rune azi, 25 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
06:40
Cartea de tarot a zilei de 25 ianuarie 2026. Temperanța aduce echilibru, răbdare și armonie interioară # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de azi, 25 ianuarie 2026. Cartea de tarot a zilei, Temperanța, aduce un mesaj clar despre nevoia de echilibru și măsură într-o perioadă în care extremele pot crea tensiuni inutile. […]
06:10
Horoscop chinezesc 25 ianuarie 2026. Câinele aduce decizii mature și clarificări importante # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 25 ianuarie 2026. Ziua de azi este marcată de energia responsabilă și lucidă a Câinelui, semn care pune accent pe loialitate, discernământ și nevoia de a face lucrurile corect. Sub această influență, […]
06:00
TOP 30 de vedete pe care nici frigul nu le oprește să fie sexy! Ramona Olaru, Bianca Drăgușanu și Ema Uta au făcut din iarnă vară # Cancan.ro
Frig, vânt, ninsori și temperaturi cu minus? Pentru unele vedete, asta nu înseamnă nimic. În timp ce majoritatea se ascund sub geci groase, vedetele noastre ies pe stradă ca și cum ar fi în plină […]
05:50
Cele 7 obiceiuri care îți antrenează creierul, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă. Așa rămâi agil, indiferent de vârstă! # Cancan.ro
Creierul nu este un organ static, iar sănătatea lui depinde de modul în care îl stimulăm zilnic. Pornind de la recomandările reputatului neurochirurg Leon Dănăilă și susținute de datele științifice despre neuroplasticitate, există o serie […]
05:40
Prognoza meteo azi, 25 ianuarie 2026. România traversează o zi de iarnă liniștită, fără fenomene meteo extreme. Vestul țării rămâne cel mai favorizat din punct de vedere termic, estul și nord-estul se mențin mai reci, […]
Acum 12 ore
01:00
Moment rar în Danemarca. Reginele Margrethe și Mary, un duet regal care sfidează regulile nescrise # Cancan.ro
Regina Mary și regina Margrethe a II-a au apărut din nou împreună, într-un moment neobișnuit pentru orice monarhie europeană. Un gest calculat, elegant și plin de semnificații, relatează Vanity Fair. Pentru o seară, la Copenhaga, […]
00:40
Au existat ani în care trecerea graniței nu ținea de acte, ci de reflex. Un reflex învățat din mers, transmis din șoaptă în șoaptă, practicat fără revoltă. Cinci euro. O sumă mică, dar suficientă cât […]
Acum 24 ore
00:20
Horoscop 25 ianuarie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restâul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia fluctuează pe parcursul zilei, iar corpul îți cere pauze reale. Evită […]
00:00
Cea mai ieftină destinație din Europa. Orașul unde o bere costă 2 euro și cazarea 40 de euro pe noapte # Cancan.ro
Dacă vrei o călătorie cu buget redus, acum o poți avea. Dacă îți dorești să savurezi o halbă cu bere cu doi euro într-un oraș unde Orientul întâlnește Occidentul, înconjurat de munți luxurianți și o […]
24 ianuarie 2026
23:50
Cum a ajuns o avocată celebră, obsedată de asasinarea lui Ioan Crișan, să plănuiască 11 crime în lanț: „Plătesc 10.000 de euro pentru fiecare victimă” # Cancan.ro
CANCAN.RO a aflat detalii incredibile dintr-un caz tulburător, care pare desprins dintr-un film de groază, dar care s-a judecat, pas cu pas, într-o sală de tribunal din România. O avocată cu peste 20 de ani […]
23:40
Filmele James Bond au ajuns, în sfârșit, într-un singur loc. Dacă aveai chef de un maraton 007, acum e momentul perfect: Netflix găzduiește întreaga filmografie oficială James Bond, de la debutul lui James Bond interpretat […]
23:20
Povestea de dragoste dintre Raluca Arvat și Dragoș, trăită departe de lumina reflectoarelor # Cancan.ro
Nu toate poveștile mari vin cu scandal, divorțuri televizate sau declarații lacrimogene. Așa este și povestea Ralucăi Arvat cu Dragoș: o relație care a părut mereu „pe bune” și care, paradoxal, a devenit un mic […]
23:00
Matcha, suplimentele și băuturile vegetale sunt cu adevărat aliați ai sănătății? Ce spun specialiștii # Cancan.ro
Prezentate drept simboluri ale unui stil de viață „healthy”, matcha, suplimentele alimentare, băuturile vegetale și sucurile detox au devenit omniprezente. Însă dincolo de imaginea lor perfectă de pe rețelele sociale, realitatea este mai nuanțată. Așa […]
23:00
Lupu Rednic, botez în Apa Iordanului. Dezvăluiri despre experiența unică: ”Așa am simțit!” # Cancan.ro
Cornelia și Lupu Rednic au bifat o călătorie de suflet în Israel. Cei doi au mers acolo alături de mai mulți prieteni și de Preotul Gherasim. Lupu Rednic a avut parte de o experiență inedită. […]
22:50
Ce vedetă a apărut pe prima copertă Playboy din România. A colaborat cu celebrul fotograf Richard Fegley # Cancan.ro
În redacție, printre reviste vechi, cu colțuri îndoite și miros de tipar din alt secol, a apărut o comoară: primul număr Playboy România. Îl deschizi și dai peste o fotografie caldă, cu fundal roșu, din […]
22:50
Cât a plătit Mira pentru 3 perechi de șosete într-un magazin din Dubai: ”Mi-am luat o țeapă originală!” # Cancan.ro
Mira a plecat în vacanță, însă pare că a începutul totul cu stângul. Artista a încasat țeapă, după țeapă și le-a povestit și fanilor din mediul online prin ce a trecut. Mai întâi, vremea i-a […]
22:20
Machiajul și skincare-ul par să fi fost lăsate în plan secund. În locul lor, vedetele lansează batoane, shake-uri și pudre proteice, transformând nutriția într-un nou teritoriu de lifestyle și business. Un fenomen analizat tot mai […]
22:10
Fotbalistul după care a plâns Gigi Becali a strâns-o cu ușa pe fosta pentru 5000 €. Scandal uriaș după despărțire! # Cancan.ro
Toto Tamuz, fotbalistul pe care Gigi Becali îl voia vârf de lance la FCSB, nu a avut niciodată o viață personală liniștită, dimpotrivă. Sportivul de origine nigeriană a trecut prin relații tumultoase. După ce anumite […]
22:00
Fondul de rulment trebuie plătit obligatoriu de proprietar. Orice abatere poate fi sancționată conform legii. Fondul de rulment reprezintă acea sumă de bani care este colectată de la proprietarii apartamentelor și este destinată acoperirii cheltuielilor […]
21:30
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui copil în vârstă de 11 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția […]
21:20
Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea” # Cancan.ro
Un nou episod scandalos o are în prim-plan pe Calina Roman, fiica Catincăi Roman, protagonista mai multor situații controversate din ultima perioadă. De această dată, scena s-ar fi petrecut într-un loc în care liniștea și […]
21:10
Ionuț Varodi a părăsit Gașca Zurli, cu scandal în urmă cu aproape trei ani. El a fost urmat și de Vero Căliman și Răzvan Marina, oameni de bază în trupă. „Bucătărașul Lulu” a îndreptat mai […]
21:10
Probleme medicale pentru Cristi Chivu. Cu ce se confruntă antrenorul de la Inter: ”M-am umplut de analgezice” # Cancan.ro
Cristi Chivu face o figură frumoasă în Italia. Inter arată bine sub comanda românului. Formația de pe San Siro se află pe primul loc în Serie A, iar fanii visează la titlu. Însă, antrenorul nu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.