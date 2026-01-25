Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Sport.ro, 25 ianuarie 2026 12:50
Acum 10 minute
13:20
FCSB - CFR Cluj este duminică seară de la ora 20:00.
Acum 30 minute
13:10
Patronul FCSB-ului l-a dorit insistent pe fotbalistul rivalei.
13:00
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată # Sport.ro
Radu Drăgușin a fost oferit de oficialii lui Tottenham celor de la AC Milan, însă gruparea de pe San Siro a refuzat transferul, scrie Tothelaneandback. Fundașul român nu mai este dorit la Londra de antrenorul Thomas Frank.
Acum o oră
12:50
Pentru naționala României urmează un duel extrem de important.
12:50
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1 # Sport.ro
12:30
Sferurile de finală programează derby-urile Juventus - Napoli și AS Roma - Lazio.
12:30
Jucătorul își dorește transferul pe „Camp Nou”.
Acum 2 ore
12:10
Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani.
12:00
„CFR-istul” De Zerbi a „turbat” la conferința de presă: „Poate ar trebui să îmi iau pașaport francez” / „Eu nu am șef!” # Sport.ro
Roberto De Zerbi, fost mijlocaș al CFR-ului în perioada 2010–2012 și actual antrenor al lui Olympique Marseille, a avut un discurs extrem de dur la conferința de presă de după victoria cu RC Lens, scor 3-1, în Ligue 1.
12:00
Alex Băluță a fost aproape de o revenire spectaculoasă în Superliga, la CFR Cluj, imediat după despărțirea de americanii de la LAFC.
11:40
Sergio Rico, colegul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, a decis să rezilieze unilateral înțelegerea cu gruparea qatareză după ce nu a fost plătit și nici înregistrat în competițiile continentale.
11:30
Ardelenii o întâlnesc la București pe campioana României.
Acum 4 ore
11:20
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl duşmanii noştri...” # Sport.ro
Cristi Chivu a reacționat la declarațiile recente ale lui Jose Mourinho, după victoria clară obținută de Inter în campionat.
11:00
ANAD a descins în Bănie! Cine sunt cei patru fotbaliști testați imediat după victoria Craiovei cu Botoșani # Sport.ro
Agenția Națională Anti-Doping a efectuat un control sâmbătă seară, imediat după meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani, încheiat cu scorul de 2-0.
10:40
Aventura lui Nicolae Stanciu în Serie A s-a încheiat rapid.
10:30
Suedia și Croația intră în scenă la Euro după ce Franța a făcut instrucție. Ce meciuri avem azi, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Ziua de duminică propune dueluri de foc în Grupa Principală II la Campionatul European, după ce ieri Franța și Danemarca au făcut spectacol în grupa lor.
10:20
Arsenal - Manchester United, de la 18:30 (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:10
Fără ritm: folosit rar și niciodată mai mult de o repriză!
10:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FCSB și CFR Cluj.
10:00
Petrolul Ploiești – Farul Constanța, duminică, ora 14:30! Misiune infernală pentru Neagoe # Sport.ro
Petrolul și Farul se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30, într-o partidă vitală pentru ieșirea din criză. Prahovenii au un singur succes în ultimele nouă etape, iar dobrogenii nu se regăsesc „afară”.
09:40
Ilie Dumitrescu a analizat revenirea spectaculoasă a lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în Superliga și este convins că mijlocașul va schimba fața jocului prestat de echipa lui Costel Gâlcă.
09:40
Lovitura iernii în Superliga, în pericol! Fotbalistul de națională amână să dea răspunsul ofertei de la Csikszereda # Sport.ro
FK Csikszereda face orice pentru salvarea de la retrogradare, iar din acest motiv a și schimbat semnificativ lotul în această iarnă, dar mutările sunt în continuare urmărite de conducere, chiar și după reluarea campionatului.
09:30
Meciul se joacă duminică, de la ora 16:00, și poate fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, dar și LIVE VIDEO pe Sport.ro.
09:30
Etapa a 23-a din Premier League propune un duel de foc pe Emirates Stadium, unde Arsenal primește vizita lui Manchester United.
Acum 6 ore
09:10
Probleme la FCSB înainte de derby-ul cu CFR! Staff-ul tehnic al campioanei, chinuit de un virus # Sport.ro
FCSB traversează momente delicate înaintea confruntării cu CFR Cluj de diseară, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au îmbolnăvit, existând temeri privind răspândirea virusului în lot.
09:10
Interul antrenat de Cristi Chivu domină autoritar Serie A.
09:00
PSV Eindhoven a primit o ofertă importantă din Premier League.
08:50
Antonio Sefer (25 de ani) este legitimat la Maccabi Bnei Raina.
08:40
Arne Slot caută scuze după încă un eșec pentru Liverpool în Premier League: ”Singura echipă! Da, noi suntem!” # Sport.ro
Bournemouth - Liverpool s-a încheiat 3-2.
08:40
Thomas Frank le răspunde contestatarilor după egalul cu Burnley: „Sunt sigur că fanii pot vedea îmbunătățirile” # Sport.ro
Thomas Frank le-a răspuns suporterilor care i-au cerut demisia după remiza, 2-2, cu Burnley, tehnicianul insistând că echipa a arătat caracter și progrese vizibile în prima repriză.
08:40
A oferit una dintre cele mai brutale lupte din istoria UFC și i-a dedicat totul lui Diogo Jota: „Legendă!” # Sport.ro
Justin Gaethje și Paddy Pimblett au ridicat ștacheta încă de la primul mare eveniment UFC din 2026.
08:20
Noa Lang a aterizat noaptea trecută la Istanbul și urmează să semneze un contract cu Galatasaray.
08:10
Ce l-a sfătuit fostul fotbalist din Premier League pe Radu Drăgușin, după ce a jucat doar un minut pentru Tottenham # Sport.ro
Costel Pantilimon i-a oferit un sfat important lui Radu Drăgușin, după ce a intrat în ultimul minut al meciului Burnley - Tottenham 2-2.
08:10
„Neglijență în serviciu.” Motivul ireal pentru care Tsitsipas a sfârșit accidentat și eliminat la Australian Open. Nici Paula Badosa nu o duce bine # Sport.ro
Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, în derivă profesională.
Acum 24 ore
00:10
Real Madrid - Villarreal 2-0! Kylian Mbappe îi readuce pe „Los Blancos” cel puțin provizoriu în fruntea La Liga # Sport.ro
Real Madrid a revenit provizoriu pe primul loc în La Liga după victoria cu Villarreal (2-0).
24 ianuarie 2026
23:50
Scene tensionate în Bănie! Ce s-a întâmplat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani # Sport.ro
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 2-0, a fost plină de momente tensionate.
23:30
Liverpool în ring! Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă (UFC 324, exclusiv pe VOYO) # Sport.ro
UFC 324 deschide anul 2026 în forță, cu un main event de gală: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, luptă pentru centura interimară la categoria lightweight.
23:20
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
23:20
Alexandru Cicâldău, la națională? Răspunsul mijlocașului Universității Craiova după ce a fost omul meciului cu Botoșani # Sport.ro
Reacția lui Alexandru Cicâldău după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0.
23:10
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO!
23:10
După înfrângerea suferită la Cluj, scor 0-1 cu Universitatea, Unirea Slobozia pregătește un nou transfer în această perioadă de mercato.
22:50
Rivala din oraș l-a convins pe fotbalist să semneze.
22:50
Leo Grozavu, scos din minți de arbitrajul din meciul cu Universitatea Craiova: „A vrut să îmi arate cine e șeful” # Sport.ro
Leo Grozavu a fost supărat la finalul meciului cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”.
22:40
Dennis Man, înlocuit la pauză! Nota primită pentru cele 45 de minute jucate în PSV – NAC Breda # Sport.ro
Dennis Man a ratat două ocazii uriașe în prima parte a jocului cu NAC Breda.
22:40
Reacția lui Filipe Coelho după ce Craiova a revenit pe primul loc în Superliga + ce a spus despre accidentarea lui Baiaram # Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 23-a din SuperLigă, și a revenit pe primul loc în clasament.
22:30
Valeriu Iftime a anunțat favoritele la titlu după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0: „Sunt mai buni decât FCSB” # Sport.ro
Concluziile lui Valeriu Iftime după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0.
22:30
Ce prăbușire! Echipa care râdea de FCSB e acum ciuca bătăilor, într-o situație incredibilă! # Sport.ro
După Universitatea Craiova – FC Botoșani (2-0), clasamentul Superligii ne arată o trupă de nerecunoscut, comparativ cu acum trei luni.
22:20
Dennis Man, ratări monumentale în prima repriză cu Breda! PSV a încasat două goluri în două minute: ”Cea mai slabă repunere de la centru a secolului!” # Sport.ro
PSV se duelează pe teren propriu cu NAC Breda, în etapa cu numărul 20 din Eredivisie.
22:10
Sorana Cîrstea a explicat totul! Cum a scos-o din minți Naomi Osaka la AO: „Pentru prima dată când mi s-a întâmplat # Sport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.
22:00
Decizie extremă luată de o formație din România.
