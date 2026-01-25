Pleacă de la Napoli după doar 6 luni! Atacantul a aterizat aseară la Istanbul

Sport.ro, 25 ianuarie 2026 08:20

Noa Lang a aterizat noaptea trecută la Istanbul și urmează să semneze un contract cu Galatasaray.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
08:40
Arne Slot caută scuze după încă un eșec pentru Liverpool în Premier League: ”Singura echipă! Da, noi suntem!” Sport.ro
Bournemouth - Liverpool s-a încheiat 3-2.
08:40
Thomas Frank le răspunde contestatarilor după egalul cu Burnley: „Sunt sigur că fanii pot vedea îmbunătățirile” Sport.ro
Thomas Frank le-a răspuns suporterilor care i-au cerut demisia după remiza, 2-2, cu Burnley, tehnicianul insistând că echipa a arătat caracter și progrese vizibile în prima repriză.
08:40
A oferit una dintre cele mai brutale lupte din istoria UFC și i-a dedicat totul lui Diogo Jota: „Legendă!” Sport.ro
Justin Gaethje și Paddy Pimblett au ridicat ștacheta încă de la primul mare eveniment UFC din 2026. 
Acum 30 minute
08:20
Pleacă de la Napoli după doar 6 luni! Atacantul a aterizat aseară la Istanbul Sport.ro
Noa Lang a aterizat noaptea trecută la Istanbul și urmează să semneze un contract cu Galatasaray.
Acum o oră
08:10
Ce l-a sfătuit fostul fotbalist din Premier League pe Radu Drăgușin, după ce a jucat doar un minut pentru Tottenham Sport.ro
Costel Pantilimon i-a oferit un sfat important lui Radu Drăgușin, după ce a intrat în ultimul minut al meciului Burnley - Tottenham 2-2.
08:10
„Neglijență în serviciu.” Motivul ireal pentru care Tsitsipas a sfârșit accidentat și eliminat la Australian Open. Nici Paula Badosa nu o duce bine Sport.ro
Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, în derivă profesională.
Acum 12 ore
00:10
Real Madrid - Villarreal 2-0! Kylian Mbappe îi readuce pe „Los Blancos” cel puțin provizoriu în fruntea La Liga Sport.ro
Real Madrid a revenit provizoriu pe primul loc în La Liga după victoria cu Villarreal (2-0). 
24 ianuarie 2026
23:50
Scene tensionate în Bănie! Ce s-a întâmplat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani Sport.ro
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 2-0, a fost plină de momente tensionate.
23:30
Liverpool în ring! Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă (UFC 324, exclusiv pe VOYO) Sport.ro
UFC 324 deschide anul 2026 în forță, cu un main event de gală: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, luptă pentru centura interimară la categoria lightweight. 
23:20
Ștefan Baiaram a făcut anunțul despre transfer: ”Cu siguranță voi pleca!” Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
23:20
Alexandru Cicâldău, la națională? Răspunsul mijlocașului Universității Craiova după ce a fost omul meciului cu Botoșani Sport.ro
Reacția lui Alexandru Cicâldău după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. 
23:10
GOOOOL! Fratele „tancului” din Superliga a înscris din nou în Premier League Sport.ro
 Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO!
23:10
A intrat în direct și a anunțat transferul: „Sper să vină săptămâna asta” Sport.ro
După înfrângerea suferită la Cluj, scor 0-1 cu Universitatea, Unirea Slobozia pregătește un nou transfer în această perioadă de mercato.
22:50
Chivu, ai grijă! Rivala AC Milan a dat lovitura Sport.ro
Rivala din oraș l-a convins pe fotbalist să semneze.
22:50
Leo Grozavu, scos din minți de arbitrajul din meciul cu Universitatea Craiova: „A vrut să îmi arate cine e șeful” Sport.ro
Leo Grozavu a fost supărat la finalul meciului cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”.
22:40
Dennis Man, înlocuit la pauză! Nota primită pentru cele 45 de minute jucate în PSV – NAC Breda Sport.ro
Dennis Man a ratat două ocazii uriașe în prima parte a jocului cu NAC Breda. 
22:40
Reacția lui Filipe Coelho după ce Craiova a revenit pe primul loc în Superliga + ce a spus despre accidentarea lui Baiaram Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 23-a din SuperLigă, și a revenit pe primul loc în clasament.
22:30
Valeriu Iftime a anunțat favoritele la titlu după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0: „Sunt mai buni decât FCSB” Sport.ro
Concluziile lui Valeriu Iftime după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0. 
22:30
Ce prăbușire! Echipa care râdea de FCSB e acum ciuca bătăilor, într-o situație incredibilă! Sport.ro
După Universitatea Craiova – FC Botoșani (2-0), clasamentul Superligii ne arată o trupă de nerecunoscut, comparativ cu acum trei luni.
22:20
Dennis Man, ratări monumentale în prima repriză cu Breda! PSV a încasat două goluri în două minute: ”Cea mai slabă repunere de la centru a secolului!” Sport.ro
PSV se duelează pe teren propriu cu NAC Breda, în etapa cu numărul 20 din Eredivisie.
22:10
Sorana Cîrstea a explicat totul! Cum a scos-o din minți Naomi Osaka la AO: „Pentru prima dată când mi s-a întâmplat Sport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.
22:00
OUT! Echipa lui Adrian Petre și-a dat afară toți jucătorii după un scandal uriaș Sport.ro
Decizie extremă luată de o formație din România.
22:00
OUT! Primul antrenor din Superliga „pedepsit“ în acest sezon Sport.ro
Universitatea Craiova – FC Botoșani se dispută ACUM pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:30
Fază controversată în Universitatea Craiova – FC Botoșani! Oltenii au cerut cartonașul roșu Sport.ro
Universitatea Craiova se duelează cu FC Botoșani în runda cu numărul 23 din Superliga României.
21:30
Doliu la Inter Milano! Două legende ale clubului s-au stins în ultimele două zile Sport.ro
Inter Milano este marcată de două tragedii în ultimele două zile consecutive.
21:30
Egal dramatic obținut de Corona Brașov în EHF European League Sport.ro
Rezultat muncit pentru Corona Brașov în EHF European League.
21:10
CS Rapid Bucureşti, victorie cu VfL Oldenburg în grupele EHF European League! Prima victorie pentru formație alb-vișinie Sport.ro
CS Rapid Bucureşti a obţinut prima sa victorie în Grupa C a competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins echipa germană VfL Oldenburg, cu scorul de 34-30 (17-16), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală.
21:10
CSM București, încântătoare în Champions League: victorie uriașă pentru „tigroaice“ Sport.ro
Formația finanțată de Primăria Capitalei și-a continuat seria rezultatelor pozitive din acest sezon.
20:50
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf Sport.ro
Internaționalul român a dezamăgit crunt, la mijlocul săptămânii, în eșecul usturător din Champions League: 0-3 cu Newcastle, în deplasare.
20:30
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!” Sport.ro
Tottenham a obținut doar o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.
20:20
Răsturnare de situație: pică transferul lui Radu Drăgușin! Motivul invocat de italieni Sport.ro
Radu Drăgușin ar putea rămâne, cel puțin pentru moment, la Tottenham. 
20:20
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată” Sport.ro
Ce a spus Thomas Frank despre confruntarea Burnley - Tottenham 2-2, partidă în finalul căreia a jucat și Radu Drăgușin. 
20:00
Gest superb făcut de Universitatea Craiova! Cum a fost recompensat salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut un gest superb pentru salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat.
20:00
Coșmarul pariorilor: Bayern, rezultat șocant în Bundesliga! Scor neverosimil și în Italia Sport.ro
Weekend-ul fotbalistic a venit cu două partide încheiate cu scoruri total neașteptate.
Acum 24 ore
19:30
În mijlocul discuțiilor despre transfer, Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham Sport.ro
Tottenham a obținut o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.
19:10
Tănase nu e singurul! Charalambous anunță încă o absență importantă la meciul cu CFR: ”A simțit ceva!” Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă duminică seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
19:10
Franța - Portugalia 46-38 | Duelul de la EHF Euro 2026 a intrat în istorie! A plouat cu goluri Sport.ro
Franța s-a impus în fața Portugaliei, la EHF Euro 2026, scor 46-38.
18:50
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată” Sport.ro
Vestea internării lui Mircea Lucescu a ajuns rapid și în Grecia, unde presa a notat sâmbătă că selecționerul se află într-o situație „critică, dar controlată”, sub monitorizarea fiului său.
18:50
Reghecampf, pe bancă la o capodoperă fotbalistică: două goluri fabulose, marcate sub ochii săi Sport.ro
Tehnicianul român a trăit o partidă cu adevărat spectaculoasă în a 3-a etapă din grupele Champions League.
18:20
Daniel Pancu a lăudat-o pe FCSB și anunță înainte de derby: ”El e cel mai greu de anihilat!” Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă duminică seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
18:10
3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana Sport.ro
FCSB rămâne, de departe, cea mai bine cotată echipă din Superliga României, potrivit actualizării realizate de Transfermarkt. Lotul campioanei este evaluat în acest moment la 40,25 milioane de euro.
18:00
Coman descoperă înfrângerile profitabile la arabi: suma câștigată după un meci pierdut, incredibilă! Sport.ro
Florinel Coman a irosit șansa de a cuceri primul său trofeu cu Al-Gharafa (Qatar). Chiar și așa, clubul s-a ales cu o sumă importantă.
18:00
Sorana Cîrstea a vrut să facă istorie la Australian Open! Detalii din interior: „Ar fi fost incredibil! A fost o extra presiune” Sport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.
17:50
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț” Sport.ro
Daniel Bîrligea poate pleca încă din această iarnă de la FCSB.
17:50
Real Madrid nu mai sperie pe nimeni! Viitorul adversar al madrilenilor, mesaj provocator pentru „Los Blancos” Sport.ro
Atacantul Georges Mikautadze (25 de ani) a transmis un mesaj puternic înaintea partidei Villarreal - Real Madrid de astăzi, de la ora 22:00.
17:40
Povestea teribilă a lui Antonio Serradilla, uriașul din handbal care nu a lăsat soarta să-i decidă viața! În 2021 a rămas fără un ochi, acum e câștigător de Liga Campionilor și prezent la EURO Sport.ro
Meciurile de la Campionatul European de handbal masculin sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
17:30
Fără Rațiu pe teren, Rayo a pierdut categoric la Vallecas! Cât s-a terminat meciul cu Osasuna Sport.ro
Fără Andrei Rațiu, accidentat, formația madrilenă a coborât pe locul 13 în clasament.
17:10
Replica lui Victor Angelescu după ce Gigi Becali a insinuat că Olimpiu Moruțan are probleme medicale Sport.ro
Victor Angelescu a clarificat situația lui Olimpiu Moruțan după declarațiile făcute de Gigi Becali.
17:10
Lovitură dură încasată de FCSB! Florin Tănase pleacă în Serbia Sport.ro
FCSB a încasat o lovitură dură chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj, care se poate dovedi decisiv pentru accederea în play-off a roș-albaștrilor.
17:10
Fosta echipă a lui Mircea Rednic, raritate în fotbal: fanii lui Standard Liege au vrut să intre peste jucători Sport.ro
Suporterii ultras ai echipei belgiene de fotbal Standard Liege au intrat cu furie în vestiare după înfrângerea usturătoare suferită, vineri pe teren propriu, împotriva lui Gent (0-4) în cadrul etapei a 22-a a Jupiler Pro League, informează cotidianul L'Equipe.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.