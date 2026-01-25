Ioan Varga nu are emoţii înaintea derby-ului cu FCSB: „Am mare încredere în echipă şi în antrenor”
Primasport.ro, 25 ianuarie 2026 13:50
Ioan Varga nu are emoţii înaintea derby-ului cu FCSB: „Am mare încredere în echipă şi în antrenor”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
14:00
VIDEO | Petrolul – Farul, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Farul, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:00
Lovitură de teatru! Gigantul din Premier League l-a contactat pe Xabi Alonso, iar fostul antrenor de la Real Madrid a spus „DA” şi e gata să revină pe banca tehnică # Primasport.ro
Lovitură de teatru! Gigantul din Premier League l-a contactat pe Xabi Alonso, iar fostul antrenor de la Real Madrid a spus „DA” şi e gata să revină pe banca tehnică
Acum o oră
13:50
Ioan Varga nu are emoţii înaintea derby-ului cu FCSB: „Am mare încredere în echipă şi în antrenor” # Primasport.ro
Ioan Varga nu are emoţii înaintea derby-ului cu FCSB: „Am mare încredere în echipă şi în antrenor”
13:50
Rusul Daniil Medvedev, eliminat de americanul Learner Tien în optimi la Australian Open # Primasport.ro
Rusul Daniil Medvedev, eliminat de americanul Learner Tien în optimi la Australian Open
13:40
Florin Prunea surprinde înainte de marele derby dintre FCSB şi CFR: ”Ştie fotbal!”
Acum 2 ore
13:20
Camora nu s-a abţinut, înainte de marele derby cu FCSB: ”Este aproape imposibil să ajungi în play-off dacă pierzi meciul acesta!” # Primasport.ro
Camora nu s-a abţinut, înainte de marele derby cu FCSB: ”Este aproape imposibil să ajungi în play-off dacă pierzi meciul acesta!”
13:00
Novak Djokovic, în sferturi la Australian Open, după retragerea lui Jakub Mensik. Pentru sârb este al 16-lea sfert de finală la Melbourne # Primasport.ro
Novak Djokovic, în sferturi la Australian Open, după retragerea lui Jakub Mensik. Pentru sârb este al 16-lea sfert de finală la Melbourne
Acum 4 ore
11:40
Alex Băluţă a făcut anunţul despre revenirea în SuperLiga: „Aştept să încep”
11:30
Ce a făcut Arina Sabalenka la Australian Open
11:30
S-a convins, după ce l-a văzut cum gestionează Craiova: ”Vorbeam de schimbările greşite!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
S-a convins, după ce l-a văzut cum gestionează Craiova: ”Vorbeam de schimbările greşite!” | EXCLUSIV
11:20
E gata! Dorit de Rapid, Stanciu a luat decizia: ”Astăzi ajunge în ţară ca să semneze!” # Primasport.ro
E gata! Dorit de Rapid, Stanciu a luat decizia: ”Astăzi ajunge în ţară ca să semneze!”
11:10
Dorit de Chelsea! Starul francez a pus cerneala pe contract şi a semnat
11:00
Surpriză! Jucătorul din SuperLiga, propus direct la echipa naţională: „Din vară probabil se bate şi el cu cei din lot” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Surpriză! Jucătorul din SuperLiga, propus direct la echipa naţională: „Din vară probabil se bate şi el cu cei din lot” | EXCLUSIV
10:30
E gata! A fost făcut anunţul despre transferul lui Daniel Bîrligea! Suma pentru care Gigi Becali îşi va vinde atacantul: „Are o ofertă” # Primasport.ro
E gata! A fost făcut anunţul despre transferul lui Daniel Bîrligea! Suma pentru care Gigi Becali îşi va vinde atacantul: „Are o ofertă”
Acum 6 ore
10:20
Carlos Alcaraz, în sferturi la Australian Open fără set pierdut
09:30
Tehnicianul lui PSV l-a înlocuit pe Man la pauza meciului cu NAC Breda şi explodat la conferinţa de presă: „Groaznic! Efectiv prost" # Primasport.ro
Tehnicianul lui PSV l-a înlocuit pe Man la pauza meciului cu NAC Breda şi explodat la conferinţa de presă: „Groaznic! Efectiv prost"
09:10
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru play-off pe Arena Naţională! # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru play-off pe Arena Naţională!
09:10
VIDEO | Petrolul – Farul, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:10
Andrei Miron rupe tăcerea după faza controversată care a dus la golul doi al Universităţii Craiova în duelul cu FC Botoşani: ”Am vrut să dau în ea. Se mai întâmplă” # Primasport.ro
Andrei Miron rupe tăcerea după faza controversată care a dus la golul doi al Universităţii Craiova în duelul cu FC Botoşani: ”Am vrut să dau în ea. Se mai întâmplă”
Acum 24 ore
00:10
Panduru nu înţelege ce se întâmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă, doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Panduru nu înţelege ce se întâmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă, doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
VIDEO | Villarreal - Real Madrid 0-2. ”Galacticii” trec provizoriu pe primul loc în La Liga # Primasport.ro
VIDEO | Villarreal - Real Madrid 0-2. ”Galacticii” trec provizoriu pe primul loc în La Liga
24 ianuarie 2026
23:40
Filipe Coelho, de neoprit la cârma Craiovei. Marele anunţ al antrenorului, după ce Universitatea a revenit pe primul loc: ”Trebuie să iau deciziile!” # Primasport.ro
Filipe Coelho, de neoprit la cârma Craiovei. Marele anunţ al antrenorului, după ce Universitatea a revenit pe primul loc: ”Trebuie să iau deciziile!”
23:30
Dennis Man a bifat o repriză, iar PSV s-a încurcat surprinzător în campionat
23:10
Patronul a intervenit în direct, după ce echipa lui a decăzut: ”Mă înspăimântă!”
23:00
Ştefan Baiaram, prima reacţie după ce a ieşit accidentat la meciul cu Botoşani. ”O să vorbesc cu domnul doctor” # Primasport.ro
Ştefan Baiaram, prima reacţie după ce a ieşit accidentat la meciul cu Botoşani. ”O să vorbesc cu domnul doctor”
23:00
Nu a fost impresionat de Universitatea Craiova, însă i-a oferit un elogiu după victoria cu FC Botoşani: „Una dintre echipele bune ale României în ultimii zece ani” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a fost impresionat de Universitatea Craiova, însă i-a oferit un elogiu după victoria cu FC Botoşani: „Una dintre echipele bune ale României în ultimii zece ani” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Thuringer - Minaur Baia Mare 33-32. Germancele se impun la ultima aruncare
22:40
VIDEO | Leo Grozavu, supărat pe centralul Marcel Bîrsan. ”Sunteţi directorul lumii”
22:00
Motivul incredibil invocat de Donald Trump pentru a nu participa la Super Bowl
22:00
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0. Oltenii ajung la 4 victorii consecutive # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0. Oltenii ajung la 4 victorii consecutive
21:50
Probleme pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani | VIDEO # Primasport.ro
Probleme pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani | VIDEO
21:40
Marian Barbu va arbitra derby-ul FCSB - CFR Cluj
21:30
”Abia aştept să vă cunosc”. Nicolae Stanciu s-a despărţit de Genoa şi şi-a anunţat viitoarea destinaţie # Primasport.ro
”Abia aştept să vă cunosc”. Nicolae Stanciu s-a despărţit de Genoa şi şi-a anunţat viitoarea destinaţie
21:30
Marian Barbu va arbitra derny-ul FCSB - CFR Cluj
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău deschide scorul
21:20
Verdictul lui Cristiano Bergodi în bătălia pentru play-off: ”Nu am făcut nimic” | VIDEO # Primasport.ro
Verdictul lui Cristiano Bergodi în bătălia pentru play-off: ”Nu am făcut nimic” | VIDEO
21:20
Panduru nu înţelege ce se întîmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Panduru nu înţelege ce se întîmplă la clubul legendar din Superligă: ”Nu o mai interesează cum joacă doar să facă puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
Bayern Munchen a înregistrat primul eşec în Bundesliga abia în etapa cu numărul 19
21:00
Gigi Becali a stabilit obiectivul principal al sezonului după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „O şansă de 7%” # Primasport.ro
Gigi Becali a stabilit obiectivul principal al sezonului după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „O şansă de 7%”
21:00
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru Mailat! Şutul său a lovit bara # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru Mailat! Şutul său a lovit bara
20:30
VIDEO | Podravka - CSM Bucureşti 28-33. ”Tigroaicele” bat fără prea mari emoţii
20:20
Verdictul lui Cristiano Bergodi în bătălia pentru play-off: ”Nu am făcut nimic”
20:20
Radu Drăguşin a jucat pentru Tottenham în meciul cu Burnley
20:10
Arabia Saudită a amânat Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029
19:50
Andrei Coubiş, lăudat după debutul în tricoul lui U Cluj: „Asta e marele lui avantaj” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Coubiş, lăudat după debutul în tricoul lui U Cluj: „Asta e marele lui avantaj” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Andrei Gheorghiţă a trecut peste perioada de ”secetă”. ”Toţi din club îmi oferă încredere” # Primasport.ro
Andrei Gheorghiţă a trecut peste perioada de ”secetă”. ”Toţi din club îmi oferă încredere”
19:40
VIDEO | ”Cred că acest club va deveni mai respectat”. Unirea Slobozia mai face un transfer # Primasport.ro
VIDEO | ”Cred că acest club va deveni mai respectat”. Unirea Slobozia mai face un transfer
19:30
EXCLUSIV | Decizie finală! Impresarul lui Alexandru Pop a anunţat unde va juca atacantul # Primasport.ro
EXCLUSIV | Decizie finală! Impresarul lui Alexandru Pop a anunţat unde va juca atacantul
19:10
A fost făcut anunţul despre Siyabonga Ngezana! 3 milioane de euro
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.