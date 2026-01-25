„Bunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaș al lui Zaheu”
Ziarul Lumina, 25 ianuarie 2026 14:20
În Duminica a 32-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic duminical (Luca 19, 1-10), arătând că „bunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaș al lui Zaheu”.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
14:20
În Duminica a 32-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic duminical (Luca 19, 1-10), arătând că „bunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaș al lui Zaheu”.
Acum 24 ore
23:10
Sf. Ier. Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, și‑a închinat toată viața slujirii și mărturisirii Cuvântului lui Dumnezeu. El este numit „Teologul” pentru profunzimea operei sale
23:00
Fiule Timotei, vrednic de credință este acest cuvânt și vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, de vreme ce ne-am pus nădejdea în Dumnezeu Cel viu,
22:50
Sf. Ier. Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului # Ziarul Lumina
Marele Grigorie s-a născut în cetatea Nazianz, către anul 328. A trăit pe vremea împăraţilor Valens (364-378) şi Teodosie cel Mare (379-395). Părinţii săi se numeau Grigorie şi Nona. Pentru
22:00
În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au avut loc astăzi, 24 ianuarie, lucrările Adunării şi Consiliului eparhiale din Arhiepiscopia
21:20
În Capitala Moldovei, manifestările prilejuite de celebrarea Unirii Principatelor Române au început în această după-amiază, în Piața Unirii. La evenimentele din acest an au participat Nicușor Dan,
19:30
Cuvinte și imagini. Discurs critic și scrieri ale artiștilor în prima jumătate a secolului al XX‑lea # Ziarul Lumina
Când ne apropiem de o lucrare peste care s‑au așternut mii de zile de reflecție, trudă și recitire, suntem datori să o privim cu atenția cuvenită și cu o prețuire atent cumpănită. O teză de licență ori
Ieri
13:30
Aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită în chip solemn, astăzi, 24 ianuarie, la Catedrala Patriarhală din București. Cu acest prilej, o slujbă de Te Deum în care s‑a
23 ianuarie 2026
23:00
„Zis-a Domnul: Luați aminte la voi înșivă. Dacă-ți va greși fratele tău, dojenește-l, și dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi și de șapte ori se va
23:00
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXVII, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 347-348„Gândește-te, iubite, cât e de mare virtutea aceasta a iubirii de dușmani
23:00
Fraților, vă rugăm: dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească ci
23:00
Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma a trăit în secolul 5. Ea s‑a născut în familia unui senator roman, care era bun creştin. Ajunsă la vârsta tinereţii, a fugit de acasă cu două dintre slujnicile sale, dorind s
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Cele mai frumoase cuvinte despre unire sunt cele care izvorăsc din adâncul revelației dumnezeiești, așezate sub adierea Duhului Sfânt. „Cât de bine este și cât de frumos să locuiască frații în unire”
13:50
În Episcopia Tulcii s‑au desfășurat în zilele de marți, 20 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial, respectiv ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfinţitului Părinte Visarion,
13:50
Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, la Constanța s‑au desfășurat recent lucrările anuale ale Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului. În cadrul întâlnirii au fost prezentate în mo
13:00
În Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței chiriarhale din Târgoviște au avut loc joi, 22 ianuarie, lucrările Adunării Generale anuale a Asociației Centrul Diaconal „Casa Creștină”, desfășurate sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. În aceeași zi, sala a găzduit și reuniunea anuală a Adunării Generale a Asociației Casei de Ajutor Reciproc a clericilor și angajaților bisericești din Arhiepiscopia Târgoviștei. Totodată, în sala de ședințe a sediului administrativ al Centrului eparhial din Târgoviște s‑a desfășurat reuniunea de bilanț a Consiliului Director al Fundației de la Parohia Eroilor din municipiu.
03:20
Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, în colaborare cu parteneri internaționali, evidenţiază mai multe beneficii în cazul utilizării roboţilor în
22 ianuarie 2026
22:30
Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știință a lui
22:20
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vremea potrivită, a trimis la lucrători un
22:20
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XL, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 487„Desfrânatele și vameșii s-au izbăvit de păcatele lor și au dobândit ceea ce
22:10
Sf. Sfinţit Mc. Clement, Episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic # Ziarul Lumina
Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, s-a născut în anul 280, în Ancira, capitala provinciei Galatia din Asia Mică. A intrat în mănăstire la vârsta de 12 ani, iar la vârsta de 20 de ani a fost hi
22:00
Un spaţiu suficient luminat şi o temperatură de peste 20 de grade Celsius pot asigura, într-un apartament, condiţiile minime necesare unei culturi de legume sau de verdeţuri pentru consum pe timp de iarnă, arată
22:00
Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curţii de Justiţie a UE (CJUE) să evalueze dacă acordul cu Mercosur este conform cu tratatele UE. Aceasta înseamnă că tratatul poate rămâne blocat și doi
22:00
Consorţiul care derulează proiectul „Creştem prin Educaţie Agricolă” lansează un apel către fermieri de a-şi deschide porţile tinerilor din licee agricole, prin campania „Ia elevi în practică”,
22:00
Peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiţii în acvacultură şi procesarea produselor din peşte prin două acţiuni aferente Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027, a anunţat
21:50
În livezile din Maramureș, pomii fructiferi plantaţi în toamnă protejaţi neadecvat, pomii tineri, dar și cei curățați la începutul lunii decembrie au avut de suferit din cauza temperaturilor neașteptat de sc
21:40
Pe parcursul lunii ianuarie, în unitățile de învățământ din municipiul Bucureşti sunt prezentate elevilor „personalităţi româneşti care au marcat universul spiritual și civilizația universală, creații
21:40
Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi va derula şi în acest an proiectul educaţional „Muzeele prin ochii copiilor”, adresat elevilor din mediul rural, dar şi celor din oraşele Tecuci, Bereşti şi Târgu Bujor,
21:20
Institutul Cultural Român (ICR) organizează, în perioada 2 februarie - 2 aprilie 2026, cursuri de limba română destinate cetățenilor străini. Acestea vor avea caracter extensiv și se vor desfășura atât cu
21:20
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a supus dezbaterii publice un proiect de ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina „Ora cu şi despre animale”, care va putea fi introdusă, la nivel
21:20
Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, în colaborare cu parteneri internaționali, evidenţiază mai multe beneficii în cazul utilizării roboţilor în
21:10
Mă, aveți grijă să nu vă calce vreo sanie!, ne spuneau mamele când ne vedeau c-o zbughim afară. Adică pe linie, cum i se zicea drumului pe la noi. Ea, linia, era afara noastră. Îndeosebi atunci când ningea. Ș
20:30
Minunea vindecării celor 10 leproși, recapitulată duminica trecută și consemnată în Evanghelia după Sfântul Luca la capitolul 17, are o valoare pregătitoare pentru corpul Bisericii în vederea apropierii
20:00
Ca formă de manifestare publică, sărbătoarea națională capătă contur și dimensiune simbolică odată cu Unirea Principatelor. Iar 24 ianuarie se instituie în mentalul colectiv ca prim moment care trebuie
17:40
Într-o lume aglomerată, aflată într-o continuă schimbare, în care valorile morale sunt adesea relativizate, familia creştină rămâne una dintre cele mai puternice şi mai fragile instituţii deopotrivă. Puternică prin vocaţia ei divină, prin rolul fundamental în formarea persoanei umane şi în transmiterea credinţei, dar fragilă în faţa presiunilor sociale, economice şi culturale ale prezentului. Acesta este şi motivul pentru care reflecţia asupra importanţei familiei creştine nu este un exerciţiu nostalgic, ci o necesitate actuală.
16:40
Ziua Unirii Principatelor Române constituie un prilej binecuvântat în care aducem mulţumire lui Dumnezeu şi comemorăm cu recunoştinţă pe toţi cei care au contribuit la Unirea Principatelor Române, arătând as
16:00
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 22 ianuarie 2026, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel,
15:50
Secția de științe istorice și arheologie a Academiei Române a găzduit joi, 22 ianuarie, conferința „Mănăstirea «Sfântul Pavel» de la Muntele Athos și Țările Române. Privire sintetică, la sfârșit de
15:50
În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, paraclisul ridicat în proximitatea Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești și‑a sărbătorit unul dintre
15:30
‑ Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 -Anul 2025 a reprezentat un prag istoric și spiritual de o semnificație majoră pentru Biserica Ortodoxă Română, fiind
15:00
La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc joi, 22 ianuarie, festivitatea de premiere a elevilor care au participat la proiectul „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”,
13:00
Miercuri, 21 ianuarie, a avut loc prima ședință administrativă din acest an a preoților din Protoieria Onești. Aceasta s‑a desfășurat la sediul protopopiatului, cu binecuvântarea Înaltpresfințitului
12:30
Vicepreședintele Camerei Deputaților în vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei # Ziarul Lumina
Miercuri, 21 ianuarie 2026, Reședința Mitropoliei Basarabiei din Chișinău a fost gazda unei vizite oficiale din partea unei delegații de la București. Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul
12:10
Centenarul Patriarhiei Române și proclamarea de noi sfinți români‑ Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 - Anul 2025 a reprezentat un prag istoric și
11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie, marţi, 20 ianuarie, în Biserica „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din
11:40
Activitățile organizate la nivel local în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române reunesc aproximativ 300 de persoane şi au ca scop
11:30
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie,
21 ianuarie 2026
21:10
Fraților, supuneți-vă lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, și Se va apropia și El de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor, și sfințiți-vă
21:10
Sfântul Ioan Casian, Aşezămintele mânăstireşti, Cartea a VIII-a, Cap. 2-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 212-213„(...) Susțin (unii) că nu este greșit a ne mânia pe
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.