Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
Ziarul Lumina, 25 ianuarie 2026 23:20
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, era de loc din Basarabia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. El s-a născut la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan, în familia preotului Anania
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
23:30
„Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige
23:30
Este cunoscut rolul părinților în educația și în formarea copiilor lor, în pregătirea lor pentru o viață creștină. În timp, copiii devin oglinda părinților şi duc mai departe ceea ce ei înşişi au
23:30
Duminica a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Vameşului şi a Fariseului) Luca 18, 10-14Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş. Fariseu
23:30
Trăim uneori cu senzația că, în epoca noastră, învățătura, cultura și credința au fost așezate în compartimente separate, asemenea unor colecții de exponate, de parcă apropierea lor ar provoca confuzie sau
23:30
Celebru sau modest, fiecare om are o identitate de sine și o demnitate trăită în cea mai adâncă interioritate, vizibilă prin manifestările exterioare din gândurile împlinite, prin cuvinte și
Acum 30 minute
23:20
Iubiților, Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să pășiți pe urmele Lui, Care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui, și Care, ocărât fiind, nu răspundea cu
23:20
Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, era de loc din Basarabia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca. El s-a născut la 15 iulie 1818, primind la botez numele Ioan, în familia preotului Anania
23:20
„În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii dintre farisei și din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Iar ei, venind, I-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul
23:20
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1990, pp. 27-28„Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadocian. El a ocupat scaunul
23:10
Lumea întreagă a fost, in illo tempore, o imensă biserică. Adică un loc al rugăciunii și al întâlnirii permanente cu Dumnezeu. Un topos al ascultării înfiorate a glasului Creatorului, o contemplare a ființe
23:10
În fiecare zi regăsim duhul îndreptățirii prezent în conversațiile pe care le purtăm, în știrile pe care le ascultăm, în textele pe care le citim. Vinovații sunt întotdeauna alții, niciodată noi
23:10
Şi mulţimile Îl urmau oriunde ar fi călătorit. De prin împrejurimi sau ostenind la drum îndepărtat, veneau pentru a nu se mai întoarce vreodată la ceea ce fuseseră înainte, uitând de timp, de casele lăsate
23:10
Grăsimile sunt printre cele mai importante substanțe din corpul nostru. Ele constituie aproape jumătate din compoziția chimică a tuturor membranelor celulare și intracelulare și aproximativ 60% din masa uscată a
23:10
În foaierul Muzeului de Istorie din Suceava este deschisă o expoziție foto-documentară dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din anul 1859, eveniment fundamental în procesul de
23:10
La Casa Avramide din Tulcea va putea fi vizitată, până la sfârșitul lunii februarie, expoziţia itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Naţional al Unirii din
23:10
Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza
23:10
Săptămâna trecută a fost una seismică pentru politica mondială. Mai multe declarații, postări și amenințări ale președintelui american Donald Trump că va prelua Groenlanda au forțat Uniunea Europeană să
23:10
Într-o lume incertă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru
23:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, a inaugurat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, în prezenţa șefilor a 19 țări care au aderat la organismul aflat sub controlul său. Liderul de la Casa Albă a adresat 60 de in
23:10
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat la grevă pentru a cere asigurarea siguranţei feroviare după accidentul din 18 ianuarie, soldat cu 45 de morți, urmat marţea trecută de o
23:10
Președintele Bulgariei, independentul Rumen Radev, și-a înaintat marți demisia la Curtea Constituțională, potrivit BTA. Gestul lui Radev alimentează speculațiile potrivit cărora își va înființa propriul
Acum 2 ore
21:40
La Biserica Parcul Domeniilor-Cașin din București, Paraclis patriarhal, în seara zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a luat sfârșit. La eveniment a
Acum 6 ore
18:00
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante, după cum urmează: postul de diacon la Parohia Leordeni din Popești-Leordeni, jud. Ilfov, Protopopiatul
Acum 8 ore
16:10
Biserica Ortodoxă Română l‑a sărbătorit duminică, 25 ianuarie 2026, pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului. Printre așezămintele ocrotite de ierarhul pomenit se numără și
Acum 12 ore
14:20
În Duminica a 32-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic duminical (Luca 19, 1-10), arătând că „bunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaș al lui Zaheu”.
Ieri
23:10
Sf. Ier. Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, și‑a închinat toată viața slujirii și mărturisirii Cuvântului lui Dumnezeu. El este numit „Teologul” pentru profunzimea operei sale
23:00
Fiule Timotei, vrednic de credință este acest cuvânt și vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, de vreme ce ne-am pus nădejdea în Dumnezeu Cel viu,
22:50
Sf. Ier. Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului # Ziarul Lumina
Marele Grigorie s-a născut în cetatea Nazianz, către anul 328. A trăit pe vremea împăraţilor Valens (364-378) şi Teodosie cel Mare (379-395). Părinţii săi se numeau Grigorie şi Nona. Pentru
22:00
În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au avut loc astăzi, 24 ianuarie, lucrările Adunării şi Consiliului eparhiale din Arhiepiscopia
21:20
În Capitala Moldovei, manifestările prilejuite de celebrarea Unirii Principatelor Române au început în această după-amiază, în Piața Unirii. La evenimentele din acest an au participat Nicușor Dan,
19:30
Cuvinte și imagini. Discurs critic și scrieri ale artiștilor în prima jumătate a secolului al XX‑lea # Ziarul Lumina
Când ne apropiem de o lucrare peste care s‑au așternut mii de zile de reflecție, trudă și recitire, suntem datori să o privim cu atenția cuvenită și cu o prețuire atent cumpănită. O teză de licență ori
13:30
Aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită în chip solemn, astăzi, 24 ianuarie, la Catedrala Patriarhală din București. Cu acest prilej, o slujbă de Te Deum în care s‑a
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
„Zis-a Domnul: Luați aminte la voi înșivă. Dacă-ți va greși fratele tău, dojenește-l, și dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi și de șapte ori se va
23:00
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXVII, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 347-348„Gândește-te, iubite, cât e de mare virtutea aceasta a iubirii de dușmani
23:00
Fraților, vă rugăm: dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească ci
23:00
Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma a trăit în secolul 5. Ea s‑a născut în familia unui senator roman, care era bun creştin. Ajunsă la vârsta tinereţii, a fugit de acasă cu două dintre slujnicile sale, dorind s
14:40
Cele mai frumoase cuvinte despre unire sunt cele care izvorăsc din adâncul revelației dumnezeiești, așezate sub adierea Duhului Sfânt. „Cât de bine este și cât de frumos să locuiască frații în unire”
13:50
În Episcopia Tulcii s‑au desfășurat în zilele de marți, 20 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial, respectiv ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfinţitului Părinte Visarion,
13:50
Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, la Constanța s‑au desfășurat recent lucrările anuale ale Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului. În cadrul întâlnirii au fost prezentate în mo
13:00
În Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței chiriarhale din Târgoviște au avut loc joi, 22 ianuarie, lucrările Adunării Generale anuale a Asociației Centrul Diaconal „Casa Creștină”, desfășurate sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. În aceeași zi, sala a găzduit și reuniunea anuală a Adunării Generale a Asociației Casei de Ajutor Reciproc a clericilor și angajaților bisericești din Arhiepiscopia Târgoviștei. Totodată, în sala de ședințe a sediului administrativ al Centrului eparhial din Târgoviște s‑a desfășurat reuniunea de bilanț a Consiliului Director al Fundației de la Parohia Eroilor din municipiu.
03:20
Un studiu realizat de cercetători ai Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, în colaborare cu parteneri internaționali, evidenţiază mai multe beneficii în cazul utilizării roboţilor în
22 ianuarie 2026
22:30
Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știință a lui
22:20
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vremea potrivită, a trimis la lucrători un
22:20
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XL, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 487„Desfrânatele și vameșii s-au izbăvit de păcatele lor și au dobândit ceea ce
22:10
Sf. Sfinţit Mc. Clement, Episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic # Ziarul Lumina
Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, s-a născut în anul 280, în Ancira, capitala provinciei Galatia din Asia Mică. A intrat în mănăstire la vârsta de 12 ani, iar la vârsta de 20 de ani a fost hi
22:00
Un spaţiu suficient luminat şi o temperatură de peste 20 de grade Celsius pot asigura, într-un apartament, condiţiile minime necesare unei culturi de legume sau de verdeţuri pentru consum pe timp de iarnă, arată
22:00
Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curţii de Justiţie a UE (CJUE) să evalueze dacă acordul cu Mercosur este conform cu tratatele UE. Aceasta înseamnă că tratatul poate rămâne blocat și doi
22:00
Consorţiul care derulează proiectul „Creştem prin Educaţie Agricolă” lansează un apel către fermieri de a-şi deschide porţile tinerilor din licee agricole, prin campania „Ia elevi în practică”,
22:00
Peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiţii în acvacultură şi procesarea produselor din peşte prin două acţiuni aferente Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027, a anunţat
21:50
În livezile din Maramureș, pomii fructiferi plantaţi în toamnă protejaţi neadecvat, pomii tineri, dar și cei curățați la începutul lunii decembrie au avut de suferit din cauza temperaturilor neașteptat de sc
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.