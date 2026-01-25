Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege
Sport.ro, 25 ianuarie 2026 15:40
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
15:50
Ziua de duminică propune un adevărat tur de forță în fotbalul francez, cu cinci partide programate. Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
Acum 15 minute
15:40
Președintele clubului Rayo Vallecano, Martin Presa, a tras un semnal de alarmă dur în privința viitorului formației din Madrid și a stadionului din Vallecas.
15:40
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege # Sport.ro
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.
Acum 30 minute
15:30
Cifre alarmante pentru Chivu înainte de Dortmund! Paradoxul care macină Interul în meciurile decisive # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu are un atac devastator, dar se blochează în duelurile tari.
Acum o oră
15:00
Premier League se vede pe VOYO!
Acum 2 ore
14:40
Porumboiu ignoră Rapidul în lupta pentru titlu și pariază totul pe alte două forțe din Superliga # Sport.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) anticipează un duel în doi pentru trofeu, între Universitatea Craiova și Dinamo, fiind convins că Rapid nu va rezista fizic până la finalul acestui sezon.
14:40
Veste mare chiar înainte de FCSB - CFR Cluj.
14:20
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
14:20
Real Madrid și-a făcut lista de priorități! Cei patru mijlocași doriți pe Santiago Bernabeu, puși în ordine # Sport.ro
Cei patru mijlocași aflați pe lista celor de la Real Madrid din vară.
14:20
Fostul mare atacant al Craiovei vede o echipă drept principala candidată la titlu.
Acum 4 ore
13:50
Antrenorul român a decis să ofere două zile de pauză echipei după efortul intens din ultima săptămână, urmând ca pregătirea pentru Liga Campionilor să înceapă luni.
13:40
Catalanii își întăresc academia în plin sezon.
13:20
FCSB - CFR Cluj este duminică seară de la ora 20:00.
13:10
Patronul FCSB-ului l-a dorit insistent pe fotbalistul rivalei.
13:00
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată # Sport.ro
Radu Drăgușin a fost oferit de oficialii lui Tottenham celor de la AC Milan, însă gruparea de pe San Siro a refuzat transferul, scrie Tothelaneandback. Fundașul român nu mai este dorit la Londra de antrenorul Thomas Frank.
12:50
Pentru naționala României urmează un duel extrem de important.
12:50
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1 # Sport.ro
Play On Sport e în fiecare week-end pe VOYO.
12:30
Sferurile de finală programează derby-urile Juventus - Napoli și AS Roma - Lazio.
12:30
Jucătorul își dorește transferul pe „Camp Nou”.
12:10
Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani.
12:00
„CFR-istul” De Zerbi a „turbat” la conferința de presă: „Poate ar trebui să îmi iau pașaport francez” / „Eu nu am șef!” # Sport.ro
Roberto De Zerbi, fost mijlocaș al CFR-ului în perioada 2010–2012 și actual antrenor al lui Olympique Marseille, a avut un discurs extrem de dur la conferința de presă de după victoria cu RC Lens, scor 3-1, în Ligue 1.
12:00
Alex Băluță a fost aproape de o revenire spectaculoasă în Superliga, la CFR Cluj, imediat după despărțirea de americanii de la LAFC.
Acum 6 ore
11:40
Sergio Rico, colegul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, a decis să rezilieze unilateral înțelegerea cu gruparea qatareză după ce nu a fost plătit și nici înregistrat în competițiile continentale.
11:30
Ardelenii o întâlnesc la București pe campioana României.
11:20
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl duşmanii noştri...” # Sport.ro
Cristi Chivu a reacționat la declarațiile recente ale lui Jose Mourinho, după victoria clară obținută de Inter în campionat.
11:00
ANAD a descins în Bănie! Cine sunt cei patru fotbaliști testați imediat după victoria Craiovei cu Botoșani # Sport.ro
Agenția Națională Anti-Doping a efectuat un control sâmbătă seară, imediat după meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani, încheiat cu scorul de 2-0.
10:40
Aventura lui Nicolae Stanciu în Serie A s-a încheiat rapid.
10:30
Suedia și Croația intră în scenă la Euro după ce Franța a făcut instrucție. Ce meciuri avem azi, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Ziua de duminică propune dueluri de foc în Grupa Principală II la Campionatul European, după ce ieri Franța și Danemarca au făcut spectacol în grupa lor.
10:20
Arsenal - Manchester United, de la 18:30 (VOYO). Echipe probabile + cotele caselor de pariuri din Anglia. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:10
Fără ritm: folosit rar și niciodată mai mult de o repriză!
10:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FCSB și CFR Cluj.
10:00
Petrolul Ploiești – Farul Constanța, duminică, ora 14:30! Misiune infernală pentru Neagoe # Sport.ro
Petrolul și Farul se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30, într-o partidă vitală pentru ieșirea din criză. Prahovenii au un singur succes în ultimele nouă etape, iar dobrogenii nu se regăsesc „afară”.
Acum 8 ore
09:40
Ilie Dumitrescu a analizat revenirea spectaculoasă a lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în Superliga și este convins că mijlocașul va schimba fața jocului prestat de echipa lui Costel Gâlcă.
09:40
Lovitura iernii în Superliga, în pericol! Fotbalistul de națională amână să dea răspunsul ofertei de la Csikszereda # Sport.ro
FK Csikszereda face orice pentru salvarea de la retrogradare, iar din acest motiv a și schimbat semnificativ lotul în această iarnă, dar mutările sunt în continuare urmărite de conducere, chiar și după reluarea campionatului.
09:30
Meciul se joacă duminică, de la ora 16:00, și poate fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, dar și LIVE VIDEO pe Sport.ro.
09:30
Etapa a 23-a din Premier League propune un duel de foc pe Emirates Stadium, unde Arsenal primește vizita lui Manchester United.
09:10
Probleme la FCSB înainte de derby-ul cu CFR! Staff-ul tehnic al campioanei, chinuit de un virus # Sport.ro
FCSB traversează momente delicate înaintea confruntării cu CFR Cluj de diseară, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au îmbolnăvit, existând temeri privind răspândirea virusului în lot.
09:10
Interul antrenat de Cristi Chivu domină autoritar Serie A.
09:00
PSV Eindhoven a primit o ofertă importantă din Premier League.
08:50
Antonio Sefer (25 de ani) este legitimat la Maccabi Bnei Raina.
08:40
Arne Slot caută scuze după încă un eșec pentru Liverpool în Premier League: ”Singura echipă! Da, noi suntem!” # Sport.ro
Bournemouth - Liverpool s-a încheiat 3-2.
08:40
Thomas Frank le răspunde contestatarilor după egalul cu Burnley: „Sunt sigur că fanii pot vedea îmbunătățirile” # Sport.ro
Thomas Frank le-a răspuns suporterilor care i-au cerut demisia după remiza, 2-2, cu Burnley, tehnicianul insistând că echipa a arătat caracter și progrese vizibile în prima repriză.
08:40
A oferit una dintre cele mai brutale lupte din istoria UFC și i-a dedicat totul lui Diogo Jota: „Legendă!” # Sport.ro
Justin Gaethje și Paddy Pimblett au ridicat ștacheta încă de la primul mare eveniment UFC din 2026.
08:20
Noa Lang a aterizat noaptea trecută la Istanbul și urmează să semneze un contract cu Galatasaray.
08:10
Ce l-a sfătuit fostul fotbalist din Premier League pe Radu Drăgușin, după ce a jucat doar un minut pentru Tottenham # Sport.ro
Costel Pantilimon i-a oferit un sfat important lui Radu Drăgușin, după ce a intrat în ultimul minut al meciului Burnley - Tottenham 2-2.
08:10
„Neglijență în serviciu.” Motivul ireal pentru care Tsitsipas a sfârșit accidentat și eliminat la Australian Open. Nici Paula Badosa nu o duce bine # Sport.ro
Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, în derivă profesională.
Acum 24 ore
00:10
Real Madrid - Villarreal 2-0! Kylian Mbappe îi readuce pe „Los Blancos” cel puțin provizoriu în fruntea La Liga # Sport.ro
Real Madrid a revenit provizoriu pe primul loc în La Liga după victoria cu Villarreal (2-0).
24 ianuarie 2026
23:50
Scene tensionate în Bănie! Ce s-a întâmplat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani # Sport.ro
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 2-0, a fost plină de momente tensionate.
23:30
Liverpool în ring! Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă (UFC 324, exclusiv pe VOYO) # Sport.ro
UFC 324 deschide anul 2026 în forță, cu un main event de gală: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, luptă pentru centura interimară la categoria lightweight.
23:20
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.