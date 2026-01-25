Fază românescă în Turcia FOTO: Combinație între Sorescu și Drăguș la golul marcat de Gaziantep, care a ratat victoria în ultimele minute
Golazo.ro, 25 ianuarie 2026 16:50
Gaziantep - Konyaspor 1-1. Deian Sorescu și Denis Drăguș au colaborat la reușita echipei lor, în meciul din etapa #19 a campionatului din Turcia.
Acum 30 minute
17:00
Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, semnează cu clubul Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul trecut.
17:00
Alcaraz, asaltat de propuneri la Australian Open „Carlos, căsătorește-te cu mine!” » Cum a reacționat spaniolul # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a primit mai multe propuneri îndrăznețe în timpul meciului cu Tommy Paul (28 de ani, #20 ATP).
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:10
Dro, la PSG! Francezii, înțelegere cu Barcelona în privința transferului. Catalanii vor încasa o sumă mai mare decât clauza. Care este motivul # Golazo.ro
Dro Fernandez (18 ani) va deveni noul jucător al celor de la PSG.
16:00
Transfer interzis de UEFA De ce nu poate Vladislav Blănuță să joace pentru Dinamo București # Golazo.ro
Dinamo Kiev a primit un răspuns din partea UEFA în cazul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo București.
Acum 4 ore
15:10
„Rapid nu va ține ritmul” Adrian Porumboiu îi exclude pe giuleșteni din lupta pentru titlu și vede doar două favorite + Îl laudă pe Kopic: „De departe cel mai bun” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) a făcut o analiză a echipelor care luptă pentru play-off, respectiv pentru titlu, în Liga 1.
14:50
Ionuț Radu, trendsetter FOTO +VIDEO. Ce a făcut un fan spaniol atunci când l-a întâlnit pe portarul echipei naționale # Golazo.ro
Un suporter al celor de la Celta Vigo a sărbătorit într-un mod inedit întâlnirea cu Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei României.
14:20
Trabzonspor, una dintre echipele de tradiție din Turcia, ar fi interesată de Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo.
14:20
Nu s-a abătut de la procedură VIDEO+FOTO: Un arbitru a verificat dacă sare mingea, chiar dacă zăpada atingea 30 de centimetri # Golazo.ro
Un arbitru din al treilea eșalon al Turciei a devenit viral pe social media, pentru rigurozitatea cu care a aplicat regulamentul, înaintea partidei dintre Kahramanmaras Istiklal Spor și Trabzon FK.
14:00
Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis # Golazo.ro
Dennis Man, 27, a patra oară schimbat la pauză de Peter Bosz. Antrenorul lui Eindhoven le-a spus jurnaliștilor olandezi ce l-a nemulțumit după PSV - NAC Breda 2-2
13:30
Optimism la Craiova Pavel Badea a enumerat atuurile oltenilor în lupta la titlu + Pe cine mai vede în cursa pentru trofeu # Golazo.ro
Pavel Badea (58 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor de a cuceri titlul la finalul actualei stagiuni.
Acum 6 ore
13:20
Au reziliat contractele întregului lot! Explicațiile clubului » Recent, echipa aflată în lupta pentru promovare a fost acuzată de blat # Golazo.ro
CS Păulești, formație aflată pe loc de play-off în seria 2 din liga a treia, a anunțat despărțirea de toți jucătorii aflați în lot, urmând a se baza doar pe fotbaliști tineri, în cea de-a doua parte a sezonului.
13:20
Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan e așteptat de Rapid ca jucătorul care face diferența. Dar „tricolorul” în vârstă de 26 de ani nu e în cel mai bun moment al carierei, după ce a stat aproape zece luni din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile
13:10
FCSB - CFR Cluj LIVE, de la 20:00, în etapa #23 a Ligii 1 » Meci important în lupta pentru play-off # Golazo.ro
FCSB și CFR Cluj se întâlnesc în această seară, de la ora 20:00, în etapa #23 din Superliga.
12:40
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre cum Sorana Cîrstea a pus-o la punct pe Naomi Osaka.
12:20
„Am avut ofertă de la CFR” De ce a picat transferul lui Alex Băluță la echipa lui Pancu: „Probabil ăsta a fost motivul” + Discuții cu Dinamo # Golazo.ro
Alexandru Băluță (32 de ani) a dezvăluit ofertele primite din România, odată cu despărțirea de FCSB, la începutul sezonului.
12:10
Panică în Minneapolis, meci reprogramat Un om a fost ucis de ICE, în apropierea arenei pe care trebuia să se joace o partidă din NBA # Golazo.ro
Meciul din NBA dintre Golden State Warriors și Minnesota Timberwolves a fost amânat, după un conflict între un bărbat și agenții Poliției de Frontieră.
12:00
Politic, ironizat FOTO. Mesajul fanilor de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan, cu indirectă la jucătorul aflat acum la FCSB # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo au afișat un banner prin care l-au ironizat pe Dennis Politic (25 de ani), fostul căpitan al echipei, care s-a transferat la rivala FCSB în vara anului trecut.
11:50
„24 de persoane urmăresc tot ce se întâmplă în lume” Cum se fac transferurile la Dinamo + detalii despre departamentul de scouting # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre cum funcționează departamentul de scouting al clubului și câți oameni fac parte din el.
11:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre declarațiile lui Olimpiu Moruțan la prezentarea la Rapid.
Acum 8 ore
11:20
Orașul inventat de Ceaușescu își vinde stadionul În anii ’80, echipa juca în „B” , iar fotbaliștii erau plăți regește # Golazo.ro
Fostul stadion Carpați Mârșa, devenit o ruină, este scos la licitație în cadrul falimentului Uzinei Mecanica.
10:40
Coubiș, la națională? Panduru n-a uitat că fundașul a întors spatele României: „Selecția nu e mare și zicem «lasă, mă»” # Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul transferat de U Cluj în această iarnă, a fost lăudat după primul meci jucat în tricoul „studenților”.
10:40
Explicațiile lui Miron Fundașul de la Botoșani, despre gafa de la golul doi marcat de U Craiova: „Îți pierzi la un moment dat încrederea” # Golazo.ro
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Andrei Miron (31 de ani) a gafat la golul doi, marcat de Monday Etim, și pune eroarea și pe lipsa încrederii.
10:20
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani) a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.
10:10
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Ștefan Baiaram (23 de ani) s-a accidentat.
09:30
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă # Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani) a reușit duminică dimineață să ajungă până în vârful Taipei 101, unde s-a cățărat 508 metri fără protecție.
09:30
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre Donald Trump.
Acum 12 ore
09:20
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City # Golazo.ro
Manchester City - Wolves 2-0. Pep Guardiola (55 de ani), tehnicianul „cetățenilor”, e din nou viral pe rețelele sociale după reacția de la conferința de presă.
08:50
Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră” # Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.tai
Acum 24 ore
00:10
Scandal la U Craiova - Botoșani FOTO. Mario Felgueiras, eliminat după izbucnirea de la finalul meciului » Contre pe teren cu Leo Grozavu # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al oltenilor, a făcut scandal la finalul meciului. Oficialul Craiovei a văzut cartonașul roșu pentru reacția sa, iar înainte să părăsească terenul a avut o discuție aprinsă și cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor.
24 ianuarie 2026
23:40
„Nu înțeleg decizia” Filipe Coelho, nemulțumit de arbitrajul cu Botoșani: „Poate am greșit eu, dar nu cred” # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și Alexandru Cicâldău (28 de ani), marcatorul echipei, au vorbit despre victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc.
23:30
„A vrut să-mi arate cine e șeful” Leo Grozavu, furios pe arbitrajul din Bănie: „Se repezea la noi de zici că voia să ne bată!” # Golazo.ro
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Leo Grozavu a tras primele concluzii după eșecul din Bănie.
22:50
„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul” # Golazo.ro
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Valeriu Iftime a venit cu o primă reacție după ce echipa sa a bifat un nou eșec în Liga 1.
22:40
Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Andrei Miron (31 de ani), căpitanul moldovenilor, a comis o gafă care a dus la golul decisiv al oltenilor.
22:30
Surpriză în Bundesliga FOTO. Bayern, primul eșec al sezonului! Victorie vitală pentru Augsburg pe terenul liderului # Golazo.ro
Bayern - Augsburg 1-2. Victorie extrem de importantă obținută de formația din orașul vecin, în fața rivalei din Munchen.
22:00
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta” # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, i-a dat un răspuns calm lui Jose Mourinho (62 de ani), fostul său antrenor, acum aflat pe banca lui Benfica. Portughezul criticase numirea tehnicienilor fără experiență la echipe importante din Europa.
21:50
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă” # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani) pare să fie tot mai aproape de o despărțire de FCSB în această iarnă.
21:30
„Nu vreau să pronunț acel cuvânt” Pancu, precaut înainte de derby-ul cu FCSB: „În mod normal, ei n-ar putea fi decât pe locul 1” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu FCSB, din etapa #23 a Ligii 1.
20:40
„Fiecare e liber să facă ce vrea” Stelea a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a ales să lucreze cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre decizia fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu (57 de ani), de a colabora cu Federația Română de Fotbal. Stelea a vorbit și despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (60 de ani), liderul Generației de Aur, să preia naționala României după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).
20:40
Podravka - CSM București 28-33 A cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor » Bojana Popovic a trezit „tigroaicele” # Golazo.ro
CSM București a învins echipa HC Podravka, scor 33-28, în deplasare, într-un meci disputat în etapa a 11-a din Liga Campionilor, Grupa B.
20:40
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, a prins doar un minut în remiza cu Burnley, 2-2. În timpul scurt petrecut pe teren, fundașul a reușit să iasă în evidență.
20:20
„N-am urmărit Liga 1” Andrei Coubiș, încântat de debutul la U Cluj + Ce spune despre un transfer definitiv # Golazo.ro
U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Andrei Coubiș (22 de ani) a oferit o primă reacție după debutul în Liga 1, în tricoul „șepcilor roșii”.
20:10
„Sper să-mi treacă” Prima reacție a lui Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre rolul special pe care îl va avea la Jocurile Olimpice de iarnă.
19:20
Schimbare de plan la FCSB Patronul campioanei a setat noul obiectiv după eșecul de la Zagreb » Ce echipa va alinia cu CFR Cluj # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) și-a pierdut complet speranțele pentru primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4.
18:50
„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor # Golazo.ro
Patronii lui Manchester United, frații Avram și Joel Glazer, dar mai ales Jim Ratcliffe, acuzați de suporterii „Red Devils”, care anunță un protest de proporții în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie
18:50
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei” # Golazo.ro
Giuseppe Piraino, impresarul lui Daniel Bîrligea (25 de ani), a anunțat în Italia prețul pentru care atacantul FCSB poate fi cumpărat.
18:10
Echipa Atlassian Williams F1 a anunțat oficial că nu va lua parte la testele private de la Barcelona, programate între 26 și 30 ianuarie 2026. Echipa, care a încheiat sezonul 2025 pe locul 5 la constructori, spune că vrea să obțină „performanță maximă” din mașina pregătită pentru sezonul 2026.
18:10
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară” # Golazo.ro
Jan Tomaszewski (78 de ani), fostul mare jucător polonez, l-a criticat pe antrenorul german Hansi Flick.
17:50
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică” # Golazo.ro
Paul Gascoigne, 58 de ani, a trecut iar prin clipe dificile. „Am căzut pe spate. Am avut șase coaste fracturate și plămânii perforați”, a povestit fostul mare jucător britanic
Ieri
17:10
Un nou apel la boicot! Un înalt oficial german cere ca naționalele calificate la CM 2026 să nu meargă în SUA: „Oamenii sunt atacați și amenințați de gazdă” # Golazo.ro
Oke Gottlich (50 de ani), președintele clubului german St.Pauli și membru al Comitetului Executiv al Federației Germane de Fotbal, a vorbit despre posibila boicotare a Campionatului Mondial din vara acestui an.
