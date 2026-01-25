Deputat AUR, declarat "duşman al poporului ucrainean". Partidul condus de George Simion cere explicaţii

14:30

Weekendul şi accidentul la săniuş. De data aceasta, doi adolescenți din județul Vaslui s-au ales cu arsuri. Au trecut cu sania prin foc, după ce au aprins mai multe cauciucuri. Unul dintre băieți, în vârstă de 17 ani, va fi transferat astăzi la București, în timp ce al doilea, de 14 ani, va ajunge la spitalul de copii din Iași.