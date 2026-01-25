Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul

08:00

S-au făcut noi audieri în cazul crimei din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns în faţa anchetatorilor, după ce adolescentul de 13 ani a fost depistat că a consumat droguri, iar DIICOT a intrat pe fir. În mai multe locuinţe s-au făcut percheziţii de amploare şi au fost găsite zeci de grame de substanţe interzise. Între timp, Mario, băiatul de 15 ani, ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni.