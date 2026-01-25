Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de Ziua Unirii

16:00

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit Reuters, fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.