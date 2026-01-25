Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de Ziua Unirii
Bursa, 25 ianuarie 2026 18:20
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii, potrivit News.ro. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii, a relatat sursa amintită.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
18:20
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii, potrivit News.ro. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii, a relatat sursa amintită.
18:00
Ministrul francez al forţelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susţinut, în contextul protestelor antiguvernamentale din ţară şi a represiunii dezlănţuite de autorităţi, dar că and #8222;ţine de el să scape de acest regim and #8221;, potrivit AFP.
Acum 2 ore
17:40
O mică majoritate a alegătorilor încă susţine agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privinţa tacticii, arată un sondaj recent de opinie, potrivit Digi24.
17:20
Emisarii preşedintelui american, Jared Kushner şi Steve Witkoff, l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit AFP.
17:00
Şeful Armatei: and #8222;În ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi americani dotaţi cu tancuri Abrahms and #8221; # Bursa
Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat pentru TVR că SUA a convenit and #8222;să îmbunătăţim calitatea şi lelitatea forţelor dislocate în România and #8221;. Potrivit generalului, în ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi american cu tancurile Abrams.
Acum 4 ore
16:30
Radu Miruţă: and #8222;Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, la Digi24, că nu este and #8222;benefic and #8221; pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.
16:00
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit Reuters, fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.
15:50
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), potrivit dpa.
15:30
Papa Leon al XIV-lea: and #8222;Conflictul din Ucraina provoacă consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a declarat că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din ţară la frigul iernii şi a cerut încetarea conflictului, potrivit News.ro.
15:20
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, potrivit EFE.
Acum 6 ore
14:50
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un and #8222;FBI britanic and #8221;, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, potrivit AFP.
14:30
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara, potrivit News.ro.
14:00
Dmitri Peskov: and #8222;Politicienii europeni sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump and #8221; # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, potrivit EFE.
13:50
Larry Fink, şeful BlackRock, gigantul cu active de zeci de trilioane de dolari şi participaţii de sute de milioane de lei la mai multe companii de top din ţara noastră, a avertizat la Davos că AI riscă să devină eşecul capitalismului dacă nu îi transformă pe oameni în and #8222;proprietari ai creşterii, în loc de spectatori and #8221;, potrivit Hotnews.
13:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a solicitat, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, potrivit AFP.
13:10
Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, potrivit dpa.
Acum 8 ore
12:40
Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, potrivit EFE.
12:10
Trump, despre terenurile pe care vor fi amplasate bazele din Groenlanda: and #8222;Vom avea tot ce ne dorim and #8221; # Bursa
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post.
12:00
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, potrivit Reuters.
11:40
Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, potrivit Reuters.
11:10
Petrolierul Grinch, confiscat în apropiere de Marsilia şi pus and #8222;la dispoziţia and #8221; justiţiei francize # Bursa
Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti şi escortat de Marina Franceză spre coasta de sud a Franţei, va fi predat autorităţilor judiciare, potrivit AFP.
11:00
Statele Unite discută cu Chevron, alţi producători de ţiţei şi mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creştere rapidă a producţiei petroliere din Venezuela, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
10:50
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, potrivit dpa.
10:40
Autorităţile din Polonia au decis să interzică accesul maşinilor chinezeşti şi Tesla în bazele militare, invocând îngrijorări legate de securitatea naţională şi de riscul ca datele colectate de vehiculele moderne să fie accesate de servicii de informaţii străine, potrivit TVP World.
10:20
Cuba a avertizat SUA să and #8222;calculeze preţul and #8221; în cazul unei potenţiale agresiuni militare # Bursa
Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a promovat pregătirea militară a ţării ca mijloc de descurajare împotriva unei eventuale agresiuni din partea Statelor Unite, după ameninţările venite din partea Washingtonului, potrivit AFP.
10:10
Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, potrivit AP.
09:40
Numărul recruţilor ruşi care se înrolează voluntar în armată a început să scadă după aproape patru ani de război în Ucraina, iar Kremlinul îşi intensifică tot mai vizibil eforturile de recrutare a luptătorilor străini pentru războiul din Ucraina, potrivit unei analize publicate de Meduza.
09:30
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
21:30
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, potrivit Reuters.
21:00
Trump: and #8222;Grozavii şi foarte curajoşii soldaţi ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump provocase indignare prin declaraţiile făcute despre rolul jucat de aliaţi în campania din Afganistan, iar unul dintre cei care au criticat afirmaţiile a fost prim-ministrul britanic Keir Starmer, potrivit Hotnews.
20:40
Nicuşor Dan: and #8222;Referendumul în justiţie va fi organizat cu protejarea identităţii magistraţilor and #8221; # Bursa
Referendumul în justiţie va avea loc, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, precizând că procedurile de organizare au fost demarate, iar în prezent se caută o soluţie informatică pentru protecţia identităţii respondenţilor la sondaj, potrivit G4Media.
20:20
George Simion, despre huiduielile primite de Nicuşor Dan: and #8222;Autorităţile nu vor să audă vocea românilor and #8221; # Bursa
Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat sâmbătă că autorităţile and #8222;nu vor să audă vocea românilor and #8221;, comentând reacţia preşedintelui Nicuşor Dan după ce a fost huiduit la Focşani şi Iaşi de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit Hotnews.
19:10
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte and #8222;discombobulator and #8221;, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
Ieri
18:50
Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creştere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de The Moscow Times.
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan a respins afirmaţiile conform cărora acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur n-ar fi fost dezbătut şi a precizat că România and #8222;are o poziţie oficială formată de 10 ani and #8221; pe subiect, potrivit Hotnews.
18:00
Von der Leyen a sosit în India pentru a consolida una dintre cele mai mari zone de liber schimb # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept and #8222;mama tuturor acordurilor and #8221; comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, potrivit EFE.
17:40
Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate şi îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post.
17:30
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice.
17:30
Trump a ameninţat Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul încheierii unui acord comercial cu China # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada şi China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunţat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens, potrivit AFP.
17:00
California a anunţat vineri că va deveni primul stat american care se alătură reţelei globale de răspuns la focare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în urma deciziei administraţiei Trump de a retrage Washingtonul din OMS, potrivit Reuters.
16:40
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, potrivit News.ro.
16:30
Discuţiile dintre Ucraina şi Rusia s-au încheiat sâmbătă, potrivit unor surse citate de Reuters.
16:10
Italia şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia după eliberarea patronului barului din Crans-Montana # Bursa
Autorităţile italiene şi-au exprimat indignarea faţă de decizia autorităţilor elveţiene de a-l elibera pe cauţiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci de persoane, printre care şi cetăţeni italieni, potrivit Hotnews.
15:40
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relaţie and #8222;destul de bună and #8221; cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu îşi face timp să comunice cu miniştrii din Guvernul său, potrivit Hotnews.
15:30
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan, potrivit News.ro.
15:10
Papa Leon al XIV-lea: and #8222;Modelele lingvistice mari se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi and #8222;lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor and #8221; care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, potrivit AFP.
14:50
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice.
14:20
NATO vrea să întărească flancul estic prin mai multe arme, muniţii şi sisteme de apărare automatizate, pentru a descuraja Rusia, potrivit G4Media.
14:00
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi, potrivit Digi24.
13:40
Polonia va semna un contract pentru and #8222;cel mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; # Bursa
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea and #8222;celui mai mare sistem antidrone din Europa and #8221; în ţara membră NATO, potrivit AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.