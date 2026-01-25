Poliția Română trage un semnal de alarmă: imagine AI falsă, legată de crima din Timiș

Newsweek.ro, 25 ianuarie 2026 20:20

Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna arti...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
20:50
Loteria Română face un milionar azi! Numerele câștigătoare la toate jocurile LOTO Newsweek.ro
Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi...
Acum o oră
20:30
Jandarmii au luat măsuri dure: 38.000 de lei în amenzi și acte penale după mitingurile de Ziua Unirii Newsweek.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penal...
20:20
Poliția Română trage un semnal de alarmă: imagine AI falsă, legată de crima din Timiș Newsweek.ro
Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna arti...
20:10
Schimb de putere. Cum au trădat democrații și au votat alături de republicanii lui Trump? Newsweek.ro
Pe măsură ce guvernatorii devin principalii mesageri ai democraților, tendința ca senatorii să devin...
Acum 2 ore
19:50
Top accidente la schi: pe primele două le știe toată lumea, dar al treilea e neașteptat Newsweek.ro
Schiul este unul dintre cele mai populare sporturi de iarnă în rândul maghiarilor, deoarece aerul cr...
19:40
Un asteroid uriaș se apropie de Pământ: de două ori mai mare decât Turnul Eiffel Newsweek.ro
Deși anul 2025 s-a încheiat, acesta mai are un ultim cadou special rezervat astronomilor: un alt ast...
19:20
Studiile confirmă: înjuratul crește forța și toleranța la durere… însă nu e chiar o veste bună Newsweek.ro
Înjurăturile nu numai că oferă ușurare emoțională, dar au și beneficii fizice măsurabile. Cercetăril...
19:10
Critici dure la adresa guvernului. OMS consideră motivele retragerii SUA „neadevărate” Newsweek.ro
SUA și-a anunțat oficial retragerea din Organizația Mondială a Sănătății. Washingtonul acuză agenția...
Acum 4 ore
18:50
Rațele pot sta pe gheață fără să înghețe – dar dacă ar avea labele calde, ar fi o problemă Newsweek.ro
Donald și Daisy nu par să aibă vreo problemă reală cu vremea. Fie că e vară, toamnă sau iarnă – rățu...
18:40
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€” Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole și premierul Bolojan au viziuni diferite față de sistemul de pensii c...
18:30
Stare de urgență din cauza gerului. Front de furtună de 3.200 km lungime – milioane de oameni amenințați Newsweek.ro
O furtună masivă cu gheață, zăpadă și ger extrem de scăzut până la -46 grade Celsius se confruntă cu...
18:20
Tot mai multe pisici fără adăpost – de ce populația este în plină expansiune. Care este explicația? Newsweek.ro
Zeci de mii de pisici vagaboande cutreieră Austria. Ca o consecință a încălzirii globale, acestea se...
18:10
Mamifere marine inteligente. Cum se adaptează balenele la mările calde Newsweek.ro
Noi obiceiuri alimentare, trucuri cu baloane de săpun și învățare comună - balenele găsesc modalităț...
17:40
Germania și-a extins capacitatea de producție a rachetelor Iris-T pentru apărare aeriană la 2000 pe an Newsweek.ro
Alte 2.000 de rachete Iris-T vor fi produse anual în Germania datorită extinderii capacităților Dieh...
17:10
Negocieri de pace Rusia-Ucraina, în stadiu final. Ce țări participă cu trupe pentru securitatea armistițiului Newsweek.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia în Emiratele Arabe Unite vor continua ...
Acum 6 ore
16:50
Planta luxoasă pe care trebuie să o ai în casă pentru noroc și vitalitate. Trebuie pusă în “colțul bogăției”? Newsweek.ro
Bambusul norocos este planta de apartament care aduce stil, noroc și vitalitate în casă. În Feng Shu...
16:30
Bulgaria se alătură României. Cumpără rachete anti-navă ca să apere coastele Mării Negre. Lovesc la 185 km Newsweek.ro
Pe fondul activităților din ce în ce mai beligerante ale Rusiei în Marea Neagră, Bulgaria se alătură...
16:10
O tehnologie inovatoare ar putea ajuta persoanele paralizate să meargă din nou Newsweek.ro
Pentru majoritatea oamenilor, mersul este un act firesc, realizat instinctiv, fără a fi nevoie de co...
15:50
Barajele din Iași au „căzut” la testul contestațiilor. O mare acumulare a rămas fără finanțare Newsweek.ro
Una dintre acumulările de apă din județ a pierdut trenul PNRR. Cu acești bani, ar fi intrat într-un ...
15:50
Europa. Marile provocări din 2026. Care va fi viitorul NATO? Când se va termina războiul din Ucraina? Newsweek.ro
Anul acomodării cu Donald Trump s-a sfârșit. Europa se află acum în fața deciziilor majore. Iată pat...
15:40
Anamaria Prodan a rezistat doar 3 săptămâni în junglă.Antena 1 a scos Survivor din grilă din cauza audiențelor Newsweek.ro
Postul Antena 1 a decis să scoată din grila de programe emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, pr...
15:30
ApaVital a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”. Marele beneficiar: o întreprindere dintr-un sat Newsweek.ro
Principalul motiv invocat de societatea de apă pentru cheltuirea unor astfel de sume uriașe pe servi...
15:20
Lumea se schimbă brutal sub ochii noștri Newsweek.ro
Alegem deștept la vedere sau strâmb în negocieri în spatele ușilor închise?  2026 a venit ca o avala...
Acum 8 ore
15:00
Groenlanda - un test aparte pentru aliați Newsweek.ro
Nu. Nu asistăm la o premieră în  comunitatea transatlantică. Intențiile de preluare militară a Groen...
14:40
Cristian Chivu va purta torța olimpică la JO de iarnă 2026. Ce alt fotbalist român a mai avut această onoare Newsweek.ro
Cristian Chivu, antrenorul român al echipei Inter Milano, va purta torța olimpică înaintea ceremonie...
14:40
Măsuri anti-digitalizare. Pentru reducerea de 50%, profesorii vor trebui să aducă lunar adeverințe Newsweek.ro
Măsura se aplică întregului personal didactic ieșean, compania motivând cererea lună de lună a adeve...
14:20
Proteste violente la Minneapolis după uciderea unui asistent medical de către agenți ICE Newsweek.ro
Moartea lui Alex Pretti, un asistent medical american în vârstă de 37 de ani, împușcat mortal de age...
14:10
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi? Newsweek.ro
O propunere legislativă vizează includerea unor perioade de muncă în rândul perioadelor contributive...
14:00
Volodimir Zelenski cere mai multe capacități de apărare antiaeriană. Rusia atacă neîncetat Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apă...
13:40
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit Newsweek.ro
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce i-a smuls geanta unei femei şi...
13:20
Protest antiguvernamental la Tirana. Mii de oameni au ieșit în stradă. 25 de arestări, 11 polițiști răniți Newsweek.ro
Cel puțin 25 de protestatari au fost arestați și 11 ofițeri de poliție au fost răniți sâmbătă, după ...
Acum 12 ore
13:00
Ministrul Sănătăţii: Dezvoltarea cercetării genomice în România ajunge într-o etapă decisivă Newsweek.ro
Proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România, finanţat prin Programul Sănătate 2021-...
12:40
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită în apartament, împreună cu copilul în vârstă de un an, reţinut Newsweek.ro
Tânărul de 21 de ani care, sâmbătă, şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul de un an într-un apartam...
12:30
VIDEO Revelionul roboților și al inteligenței artificiale, la CES 2026. Umanoidul Atlas, vedeta show-ului Newsweek.ro
Ediţia 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, unul dintre cele mai mari evenimente de...
12:20
Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro. Cum argumentează ministrul Finanţelor de la Varşovia Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, ...
12:10
Peste 120 de oameni salvați de pe munte în 24 de ore. Câțiva au fost recuperați prin tiroliene de SMURD Newsweek.ro
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență...
11:50
SONDAJ 69% dintre români cred că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos. Câți vor în Consiliul pentru Pace? Newsweek.ro
Nicușor Dan a ales să nu meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Un sondaj realizat recent a...
11:20
Vitaminele care te întineresc după 40 de ani. Trebuie combinate mereu. Îți dau energie pe termen lung Newsweek.ro
Vitaminele care te întineresc după 40 de ani. Trebuie combinate mereu. Îți dau energie pe termen lun...
11:10
Marele Horoscop februarie. Cele șapte zodii care vor străluci cu Luna Plină în Leu. Bani și un început nou Newsweek.ro
Luna februarie vine cu energie, curaj și noroc pentru șapte zodii, odată cu Luna Plină în Leu. Se an...
11:00
Meteo. Alerte de vânt puternic, ploi și ninsori. Care sunt zonele afectate? Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic, ploi și ninsori în mai multe zone din țară. Rafalele p...
10:50
Doi tineri, reținuți de DIICOT, în cazul crimei de la Cenei. Ar fi vândut droguri celor care au ucis un copil Newsweek.ro
DIICOT a reținuți doi suspecți de trafic de droguri în Cenei, localitatea unde un adolescent a fost ...
10:30
Obiceiul care îți îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Creează risc crescut de obezitate Newsweek.ro
Obiceiul care îți îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Creează risc crescut de obezitate. Ri...
10:20
Cine a salvat România de întreruperea livrării gazelor în zilele geroase? Explicația expertului în energie Newsweek.ro
Gerul care s-a abătut peste România, săptămânile trecute a dus la un consum de gaze foarte mare. E u...
09:50
VIDEO Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101 fără corzi. S-a cățărat 508 metri în 90 minute Newsweek.ro
Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101, de 508 metri înălțime, fără corzi. Cățăra...
09:30
VIDEO Blackout total în Nuuk, capitala Groenlandei. Ce s-a întâmplat? Vreo legătură cu ambițiile lui Trump? Newsweek.ro
Nuuk, capitala Groenlandei, a rămas în beznă totală. Alimentarea cu energie electrică a picat, în pr...
09:10
SUA au folosit o armă secretă în Venezuela. Trump o numește „discombobulator”. A paralizat rachetele rusești Newsweek.ro
Trump a dezvăluit că SUA au folosit o armă secretă în Venezuela, în operațiunea de capturare a preșe...
08:50
VIDEO Un șofer, amendat cu 5.265 de lei pentru „teribilism”. Ce a făcut pe ulița satului? Newsweek.ro
Un șofer a fost amendat cu 5.265 de lei pentru „teribilism” pe ulița unui sat din județul Galați, du...
08:30
VIDEO SUA, paralizate de o furtună de zăpadă istorică. Peste 160.000 case fără curent, mii de zboruri anulate Newsweek.ro
SUA sunt paralizate de o furtună de zăpadă istorică. În mai multe state a fost declarată stare de ur...
08:10
Care este cea mai fericită țară din lume? România înaintea Spaniei, Portugaliei și Japoniei Newsweek.ro
Care este cea mai fericită țară din lume? Un clasament anual al fericirii, realizat pe baza unui eșa...
Acum 24 ore
08:00
Absența simbolului „cheie” în bara de stare a telefonului este un semnal de avertizare. Ce se poate întâmpla? Newsweek.ro
Micile pictograme din partea de sus a afișajului telefonului informează utilizatorul despre servicii...
