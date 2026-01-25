VIDEO Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101 fără corzi. S-a cățărat 508 metri în 90 minute
Newsweek.ro, 25 ianuarie 2026 09:50
Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101, de 508 metri înălțime, fără corzi. Cățăra...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
10:20
Cine a salvat România de întreruperea livrării gazelor în zilele geroase? Explicația expertului în energie # Newsweek.ro
Gerul care s-a abătut peste România, săptămânile trecute a dus la un consum de gaze foarte mare. E u...
Acum o oră
09:50
VIDEO Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101 fără corzi. S-a cățărat 508 metri în 90 minute # Newsweek.ro
Alpinistul Alex Honnold a cucerit zgârie-norul Taipei 101, de 508 metri înălțime, fără corzi. Cățăra...
09:30
VIDEO Blackout total în Nuuk, capitala Groenlandei. Ce s-a întâmplat? Vreo legătură cu ambițiile lui Trump? # Newsweek.ro
Nuuk, capitala Groenlandei, a rămas în beznă totală. Alimentarea cu energie electrică a picat, în pr...
Acum 2 ore
09:10
SUA au folosit o armă secretă în Venezuela. Trump o numește „discombobulator”. A paralizat rachetele rusești # Newsweek.ro
Trump a dezvăluit că SUA au folosit o armă secretă în Venezuela, în operațiunea de capturare a preșe...
08:50
VIDEO Un șofer, amendat cu 5.265 de lei pentru „teribilism”. Ce a făcut pe ulița satului? # Newsweek.ro
Un șofer a fost amendat cu 5.265 de lei pentru „teribilism” pe ulița unui sat din județul Galați, du...
08:30
VIDEO SUA, paralizate de o furtună de zăpadă istorică. Peste 160.000 case fără curent, mii de zboruri anulate # Newsweek.ro
SUA sunt paralizate de o furtună de zăpadă istorică. În mai multe state a fost declarată stare de ur...
Acum 4 ore
08:10
Care este cea mai fericită țară din lume? România înaintea Spaniei, Portugaliei și Japoniei # Newsweek.ro
Care este cea mai fericită țară din lume? Un clasament anual al fericirii, realizat pe baza unui eșa...
08:00
Absența simbolului „cheie” în bara de stare a telefonului este un semnal de avertizare. Ce se poate întâmpla? # Newsweek.ro
Micile pictograme din partea de sus a afișajului telefonului informează utilizatorul despre servicii...
07:50
VIDEO Efectul modificării impozitelor locale în 2026: firmele nu mai au clădiri rezidențiale, cresc chiriile # Newsweek.ro
Eliminarea categoriei de clădiri rezidențiale pentru persoanele juridice schimbă radical impozitarea...
07:40
Centrala termică nu mai încălzește apa și nu știi ce ai de făcut? Aceasta este una dintre cele mai f...
07:30
De ce nu trebuie să plătești niciodată datoriile luni? Ziua de miercuri este mai bună. Superstițiile...
07:20
De ce este bine să scoți covoarele la aerisit când este ger afară? Secretul care le face să fie ca noi # Newsweek.ro
De ce este bine să scoți covoarele la aerisit când este ger afară? Gerul și zăpada nu sunt doar semn...
07:10
Horoscop 26 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi relaxantă Gemenilor și Berbecilor. Balanțele, compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 26 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi relaxantă Gemenilor și Berbecilor. Balanțele trebuie s...
06:40
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența # Newsweek.ro
Există mari diferențe la pensie între un județ și altul. Casa de Pensii a afișat valoarea pensiilor ...
Acum 24 ore
20:50
Răspunsul Iranului împotriva SUA ar putea fi mai periculos decât cel anterior la loviturile președin...
20:40
Agenții ICE au ucis o altă persoană în Minneapolis, spun oficialii, provocând ciocniri cu protestatarii # Newsweek.ro
O persoană a murit în urma unui schimb de focuri care a avut loc sâmbătă dimineață în Minneapolis, î...
20:20
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 euro # Newsweek.ro
Știm cu toții că există multe moduri de a economisi bani la city break-urile în Europa: rezervă caza...
20:10
SUA ar fi solicitat Italiei să adere la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza # Newsweek.ro
Statele Unite au solicitat Italiei să participe la Forța Internațională de Stabilizare (ISF) pentru ...
19:50
Ce avocado va aduce cele mai multe beneficii pentru sănătate: nutriționiștii împărtășesc detaliile # Newsweek.ro
Ce avocado va aduce cele mai multe beneficii pentru sănătate: nutriționiștii împărtășesc detaliile. ...
19:40
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor # Newsweek.ro
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiuni. Ru...
19:20
Nicușor Dan, despre Mercosur: poate să aducă o creștere de 10, poate 15% a industriei auto # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan este convins că România va avea foarte mult de câștigat din acordul Mercosu...
19:10
CALENDAR IANUARIE-FEBRUARIE 2026 Primul zbor comercial al avionului supersonic Concorde # Newsweek.ro
21 ianuarie 1976. Concorde a fost rezultatul unui acord încheiat între Franţa şi Marea Britanie pri...
19:00
Romgaz intră pe piața de trading a gazelor din Republica Moldova. Vizează până la 30% din piață # Newsweek.ro
SNGN Romgaz intră pe piața de trading a gazelor din Republica Moldova. Romgaz vizează până la 30% di...
18:40
OMV Petrom şi Bulgaria au intrat în consorţiul pentru exploatarea perimetrului gazeifer Han Asparuh # Newsweek.ro
OMV Petrom şi Bulgaria, prin Bulgarian Energy Holding (BEH), au intrat în consorţiul care se va ocup...
18:20
Ministrul Minelor din Groenlanda, către Donald Trump: "Nu vă atingeţi de mineralele noastre!" # Newsweek.ro
Ministrul Minelor din Groenlanda, replică dură către Donald Trump: "Nu vă atingeţi de mineralele noa...
18:10
Donald Trump spune Canadei că îi va administra taxe vamale de 100%, legate de acordul comercial cu China # Newsweek.ro
Donald Trump ameninţă Canada că îi va impune taxe vamale de 100%, legate de continuarea acordului co...
17:50
Politehnica București devine hub de excelență pentru semiconductori. Sunt proiecte strategice pentru ţară # Newsweek.ro
Universitatea Politehnică București devine hub de excelență pentru semiconductori. Sunt patru proiec...
17:00
Cum să decongelezi corect carnea și legumele? Greșeli de evitat. Care este cea mai sigură metodă? # Newsweek.ro
Decongelarea corectă a cărnii și legumelor este esențială pentru siguranța alimentară și păstrarea g...
17:00
Mihai Daraban demontează „frica” de Acordul Mercosur: „Agricultura e doar 30%. România câștigă prin industrie” # Newsweek.ro
Mihai Daraban, președintele Camera de Comerț și Industrie a României, explică, într-un interviu acor...
16:40
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negativă # Newsweek.ro
Plantele pe care nu ai voie să le crești în interiorul casei, conform Feng Shui. Aduc energie negati...
16:20
Cum să-ți protejezi casa pe tot parcursul iernii? Activitățile care mențin siguranța și reduc facturile # Newsweek.ro
Iarna aduce frumusețe și momente plăcute, dar și provocări pentru casa ta. Pe lângă frig și zăpadă, ...
15:50
Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou sâmbătă în legătură cu pericolele inteligenţei artificiale ...
15:40
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează, în prezent, din cauza unor probleme tehnice # Newsweek.ro
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează momentan din cauza unor probleme tehnice, a i...
15:20
ONRC: 7.553 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în 2025, în creştere cu 3,84% faţă de 2024 # Newsweek.ro
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă anul...
15:10
Întrebată despre criticile virulente ale premierului britanic Keir Starmer la adresa remarcilor preş...
15:10
Care pensionari iau între 438 și 628 lei în plus la pensie, lunar? În ce localități se dau mai mulți bani? # Newsweek.ro
Statul este nevoit să ofere miliarde de lei anual pentru un număr foarte mare de pensionari. Pentru ...
14:50
Pompierii încearcă să stingă un incendiu care a apărut în Sectorul 5. În intervenție sunt implicate ...
14:40
Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, nr.4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală al...
14:20
SUA îşi îndeamnă toţi aliaţii să crească cheltuielile pentru apărare la peste 5% din PIB # Newsweek.ro
Noua strategie de apărare a SUA, publicată vineri de Pentagon pe site-ul său, îndeamnă toţi aliaţii ...
14:10
Escală inedită a unei nave de război americane la o bază cambodgiană renovată de China # Newsweek.ro
O navă de război americană a acostat sâmbătă la baza navală Ream din Cambodgia, fiind prima vizită d...
13:50
Consiliul Județean Bihor a lansat procedura de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea. Care este suma? # Newsweek.ro
Consiliul Județean Bihor a lansat licitația publică de achiziție a 14 tram-trenuri pentru Oradea, în...
13:30
NATO își va spori stocurile de arme și muniții pe flancul estic și va desfășura sisteme robotizate # Newsweek.ro
NATO intenționează să extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului său es...
13:20
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # Newsweek.ro
Președintele Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care h...
13:00
Un cutremur a avut loc sâmbătă la prânz în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cerce...
12:50
Bolojan: Unirea Principatelor Române, posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că Unirea Țării Românești cu Moldova de la 24 ianuarie 1...
12:40
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: Analiza este la Ministerul Afacerilor Externe # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a Româ...
12:20
Propuneri de noi tarife pentru biletele STB. Cu cât va crește prețul unei călătorii în capitală # Newsweek.ro
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 l...
12:10
Ministrul ucrainean de externe acuză că Putin a atacat „cinic” în timpul negocierilor de pace # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ucrainei l-a acuzat sâmbătă pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat ...
12:00
Marele Horoscop februarie. Balanța - dragoste, Fecioară - bani, Leu, Rac - scandal, Gemeni - carieră # Newsweek.ro
Planetele care se învârt în zodia Peștilor, o eclipsă solară și Mercur retrograd ne pregătesc pentru...
11:30
Nicușor Dan susține că nu se impune un referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema un...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.