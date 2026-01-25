Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”
Invitat în sudioul Antenei 3, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a abordat provocările financiare cu care se confruntă administrația locală, menționând că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Edilul a subliniat dificultățile structurale ale bugetului municipalității, în contextul în care primarul are „mâinile legate” de Legea bugetului atunci când vine vorba de construcția acestuia. Ciucu, despre bugetul […]
Acum 30 minute
20:40
Ciprian Ciucu a discutat despre proiectele promise pentru Primăria Municipiului București și, printre altele, a precizat că are în plan să atragă bani pentru instituția publică. A mai precizat că poate să pună pe masa Consilului General desființarea a 4 instituții. Declarațiile au fost susținute la Antena 3 CNN, în ediția de duminică seară, 25 […]
Acum o oră
20:30
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil” # Gândul
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a reacționat față de afirmațiile Ministrului Apărării, Radu Miruță, făcute în timpul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, referitoare la Nicolae Ceaușescu și „patriotismul” acestuia. Radu Miruță, declarații controversate la Digi24 Ministrul Apărării, Radu Miruță, a generat un val de critici după ce l-a […]
20:20
20:10
Emil Boc (59 de ani) a fost prezent pe 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române, la evenimentul organizat în Cluj-Napoca. Primarul a ținut un discurs la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul orașului. De altfel, a încărcat un videoclip în care apare în timpul unui dans înfocat. Emil Boc a încărcat un […]
20:10
Noi schimbări în ceea ce privește vremea, ne spun meteorologii, care au emis alerte de vreme rea, cu ploi ce vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 l/m², în timp ce, în anumite zone, va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă. Vântul va prinde putere în vestul țării […]
Acum 2 ore
20:00
Proiectul NEOM” va fi remodelat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Costurile planului original erau prea mari # Gândul
După ce a decis să reorienteze fondul suveran de investițiiu în valoare de 925 de miliarde de dolari de la proiectele imobiliare gigantice, prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman s-a decis totuși să nu abandoneze în totalitate proiectul NEOM, prezentat în cadrul planului „Vision 2030” pentru dezvoltarea Arabiei Saudite. Va fi însă un […]
19:40
Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara. A acuzat stări de rău în timp ce susținea un concert # Gândul
Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău, în timp ce susținea un concert alături de taraf. Soțul Vioricăi de la Clejani a fost luat cu ambulanța din localul din Timișoara. În spațiul public a apărut un videoclip în care soția sa este nedezlipită de artist și încearcă să îl „dezmeticească”. Ioniță de la […]
19:40
Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție # Gândul
Duminică, autoritățile din județul Sibiu au activat Planul Roșu de Intervenție după un accident rutier grav între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. Accidentul a implicat trei autoturisme și a dus la rănirea a șapte persoane, dintre care una se află în stare critică, fiind supusă manevrelor de resuscitare, relatează Mediafax. Accident rutier cu multiple victime […]
Acum 4 ore
19:00
Trump sugerează că Iranul ar putea fi pus sub embargou după ce a trimis o „armadă” în Golful Persic: „Sper să nu le folosim” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a anunțat trimiterea mai multor nave de luptă spre Iran. “Sper să nu trebuiască să le folosim”, a spus Trump. “O grămadă de oameni au fost uciși în Iran, dar este o diferență între o grămadă și 20.000 – ne vom da seama cumva. Trimitem armamentul spre ei”, a adăugat […]
19:00
Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere # Gândul
Nivelul de încredere al populației în principalele personalități politice rămâne scăzut, fără ca vreun lider să reușească să depășească pragul unei susțineri majoritare, arată un sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS în luna ianuarie 2026. Sondajul realizat de CURS la nivel național în ianuarie 2026 arată un climat […]
18:40
Ți se supraîncălzește telefonul sau laptopul, iar dispozitivul devine zgomotos? Ce trebuie să faci # Gândul
Ți s-a întâmplat vreodată să ți se supraîncălzească telefonul sau laptopul, iar dispozitivul să devină zgomotos? În aceste cazuri, dispozitivul poate chiar să înceapă să funcționeze mai greu. Iată ce ar trebui să faci într-un astfel de caz. Există situații în care telefonul sau laptopul poate ajunge până în punctul de supraîncălzire, iar dispozitivul ar […]
18:30
Mircea Dinescu: Anul neunirii noastre. Normal ar fi ca pe 24 ianuarie să punem steagurile în bernă # Gândul
Scriitorul și poetul Mircea Dinescu comentează asupra „acestui obicei scîrbavnic al președinților României de a țopăi de mână cu un actor costumat în Cuza”, după prestația președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor Române de la Focșani și Iași. „Anul neunirii noastre Acest scîrbavnic obicei al președinților României de a țopăi de mînă […]
18:20
Andrei Caramitru: Situația din interiorul SUA devine extremă. Va genera violențe imense. E doar începutul # Gândul
Andrei Caramitru scrie, într-un comentariu pe Facebook, că situația din SUA devine extremă și va genera noi violențe „imense”, după ce agenții ICE l-au ucis, în Minneapolis, pe cetățeanul american Alex Pretti. „Din păcate situația din interiorul SUA devine extremă, și până la o rezolvare clară va genera niște violențe imense. Asta e doar începutul”, […]
18:20
CTP comentează cazul bărbatului ucis de agenții ICE în Minneapolis. „Un fleac. L-au ciuruit” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat uciderea bărbatului de 37 de ani de către agenți federali ICE și a tras un semnal de alarmă cu privire la brutalitatea intervențiilor și lipsa de responsabilitate a autorităților. El a criticat modul în care agenții au fost declarați nevinovați înainte de încheierea anchetei. Un […]
18:00
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist # Gândul
În 2021, când omenirea era încă paralizată de pandemia de COVID-19, democrația a eșuat în trei state: lovitura militară de stat din Myanmar, asasinarea președintelui Jovenel Moise care a destabilizat Haiti permanent și revenirea talibanilor la conducerea Afganistanului în urma retragerii trupelor SUA. Lovitura de stat din Myanmar se întâmplase pe 1 februarie 2021, chiar […]
17:50
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri generale în Myanmar. În ce candidat își pun speranțele alegătorii # Gândul
În 2021, când omenirea era încă paralizată de pandemia de COVID-19, democrația a eșuat în trei state: lovitura militară de stat din Myanmar, asasinarea președintelui Jovenel Moise care a destabilizat Haiti permanent și revenirea talibanilor la conducerea Afganistanului în urma retragerii trupelor SUA. Lovitura de stat din Myanmar se întâmplase pe 1 februarie 2021, chiar […]
17:50
Revoltă în Sânmihaiu Român după relocarea minorului implicat în crima de la Cenei. Localnicii au protestat în fața locuinței familiei # Gândul
Comuna Sânmihaiu Român se confruntă cu o stare accentuată de tensiune, după ce minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Alin Mario Berinde, din localitatea Cenei, s-a mutat în locuința bunicilor săi. Situația a generat îngrijorare în rândul comunității, iar duminică mai mulți localnici s-au adunat pentru a-și exprima temerile legate de siguranța copiilor […]
17:40
Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. Întrebat direct dacă îl vede patriot pe Ceaușescu, Miruță nu a dat un „da” sau „nu” clar. A mers mai mult pe ideea că sunt și lucruri de criticat, dar și unele pe care le-ar putea […]
17:40
Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), numărul pensionarilor din România a ajuns, în luna decembrie 2025, la 4.699.559 persoane, în creștere cu 4.279 față de luna noiembrie. Pensia medie plătită la nivel național s-a situat la 2.778 de lei, informează stirileprotv.ro. Statul a plătit, în total, drepturi de pensie în valoare […]
17:20
Poliția Română semnalează o fotografie realizată 100% cu inteligenţa artificială, în urma cazului din județul Timiș # Gândul
În cursul zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, Poliția Română a semnalat în spațiul public faptul că circulă o fotografie realizată 100% cu inteligenţa artificială, în urma cazului din județul Timiș. Reprezentanții Poliției Române au precizat că imaginea respectivă este creată cu scopul de a induce în eroare publicul. „⚠️ Atenție la dezinformare În mediul […]
Acum 6 ore
17:00
Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze” # Gândul
După declarațiile despre un posibil scenariu privind implicarea României în Groenlanda, care au stârnit reacții și controverse în spațiul public, Radu Miruță transmite acum că nu este oportun ca România să comenteze intențiile lui Donald Trump pe acest subiect. „Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda”, spune ministrul la Digi24. […]
16:40
Oana Lis, reacție la adresa celor care au criticat-o. „Nu accept sfaturi de la persoane care au spatele asigurat de părinți” # Gândul
Oana Lis (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) trăiesc o poveste de dragoste de aproape trei decenii. De-a lungul anilor, soția fostului edil a fost criticată de unele persoane, accentul fiind pus pe viața de cuplu. Ultimii ani au fost grei pentru Oana Lis, soțul ei confruntându-se cu mari probleme de sănătate, […]
16:40
Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă” # Gândul
Radu Miruță spune că România trebuie să producă mai mult în industria de apărare, nu doar să cumpere „de pe raft”. Realitatea, însă, e alta: fabricile arată ca și cum ar fi abandonate, oamenii lipsesc, tehnologia lipsește, iar tot drumul până la „made in Romania” costă enorm. „Vorbesc despre ceea ce am făcut cu fabrica […]
16:20
AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că va adresa solicitări oficiale Ministerului Afacerilor Externe al României și Ambasadei Ucrainei la București, în urma unui incident petrecut la punctul de frontieră româno-ucrainean. Potrivit formațiunii, deputatul Petru-Gabriel Negrea ar fi fost supus unui tratament ”abuziv, degradant și umilitor” din partea autorităților ucrainene. Conform informațiilor transmise de AUR, […]
16:20
Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă # Gândul
Protestatarii și agenții ICE s-au ciocnit, din nou, pe străzile din Minneapolis, după uciderea asistentului medical Alex Pretti. Potrivit Sky News, demonstranții au fost ținta gazelor lacrimogene și a spray-urilor cu piper folosite de agenți. În ciuda apelurilor la calm, scrie sursa citată, agenții federali au venit înarmați până în dinți pentru a face față […]
16:10
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală # Gândul
Te-ai gândit vreodată să faci o schimbare în viața ta și să te muți într-un alt oraș sau altă țară? Dacă ai avut vreodată în plan sau chiar ți-ai dori să te muți în SUA, trebuie să cunoști nu doar legile și cutumele locului, ci și costurile pe care le-ai putea avea, pentru a trăi […]
16:00
Compozitorul și profesorul Dan Bălan a încetat din viață, informația a fost făcută publică duminică de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), pe pagina de Facebook. Dan Bălan s-a format la Liceul de Muzică „George Enescu”, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, unde a studiat sub îndrumarea unor personalități marcante ale muzicii românești, […]
16:00
Epoca olimpicilor. După olimpicul Nicușor Dan, a apărut olimpicul Radu Miruță: „Eu mi-am propus să înțeleg niște limite ca olimpic la fizică” # Gândul
Am intrat într-o nouă etapă politică, în care CV-ul nu se mai măsoară doar în funcții…ci și în medalii. După „olimpicul Nicușor Dan”, acum a apărut „olimpicul Radu Miruță”, care a simțit nevoia să explice public că vrea să înțeleagă totul despre drone „ca olimpic la fizică”. „Eu mi-am propus, dacă vreți, prima oră, să […]
15:30
Radu Miruță îi ia apărarea lui Nicușor Dan pentru imaginea țării în plan internațional: „Este mai respectat decât au fost alți președinți” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, îi ia apărarea președintelui Nicușor Dan atunci când vine vorba de imaginea României în plan internațional și spune că acesta „este mai respectat decât au fost alți președinți ai României”, pe fondul discuțiilor tot mai intense despre imaginea și credibilitatea liderilor români în afara țării. „Eu văd că pe plan […]
15:30
Voi știați care este singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea pentru că ar putea avea un efect benefic asupra sănătății? Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc, un aliment care poate fi servit în mai multe combinații culinare. Vezi mai jos ce conține acest produs alimentar și de ce poate fi foarte […]
15:20
Unii livratori asiatici din România au văzut aici prima zăpadă din viața lor. Un lucrător din Bangladesh spune cum trece peste iarna din București # Gândul
Abdul, un livrator din Bangladesh, a văzut zăpada prima oară în viaţa sa, în Bucureşti. Livrează mâncare de câteva luni în țara noastră, dar iarna de la noi i-a transformat fiecare cursă într-o luptă cu poleiul. De altfel, frigul le face viaţa şi mai grea curierilor asiatici, mai ales că temperaturile sunt şi cu 30 […]
15:20
Psihiatrul Gabriel Diaconu: O crimă mioritică. De ce invidia ucide mai mult decât corupția. Ce împinge niște copii să omoare un copil # Gândul
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, psihiatrul Gabriel Diaconu a analizat în profunzime crima petrecută în localitatea Cenei, județul Timiș, și a explicat de ce omorul a fost comis de trei adolescenți care au acționat ca un singur organism. Specialistul a vorbit despre dinamica psihologică a grupului, despre rolurile simbolice asumate de fiecare dintre […]
15:10
O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent # Gândul
Aproximativ 190 de milioane de oameni — mai mult de jumătate din populația SUA — se află în alertă din cauza unei furtuni masive de zăpadă, care se întinde din New Mexico până în Maine. Metorologii anunță temperaturi de până la -20 și -30 de grade Celsius. Mii de zboruri au fost anulate și sute […]
Acum 8 ore
14:50
Un episod extrem de grav a avut loc joi în satul Costești, din județul Gorj. Un consilier local din comuna Aninoasa a fost agresat cu o secure, iar presupusul atacator a fost reținut de autorități pentru tentativă de omor, relatează Jurnalul Olteniei. Persoana rănită este Emil Cojocaru, consilier local din partea PNL. În momentul incidentului, […]
14:30
Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix # Gândul
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat, duminică, uriașa clădire Taipei 101 din capitala Taiwan-ului, fără corzi și fără echipament de siguranță. Evenimentul a fost transmis live de Netflix. Spectatorii au aplaudat frenetic momentul în care Alex Honnold a început să se cațere pe clădirea de 508 metri, duminică, fără vreun instrument de siguranță, scrie The […]
14:20
Inclusiv consilierul prezidențial, Radu Burnete, subliniază importanța Davos 2026, de la care șeful său, Nicușor Dan, a chiulit. Ce semnal de alarmă trage mâna dreapta a președintelui # Gândul
Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, spune că la Davos, delegația României a funcționat surprinzător de bine, deși a fost formată din oameni veniți din zone politice diferite, iar președintele a lipsit. Într-o perioadă în care la București partidele se ceartă, el descrie o atmosferă mult mai calmă în întâlnirile de la Forumul Economic Mondial. […]
14:20
Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate” # Gândul
Deși tot mai controversat pentru politica sa radicală, președintele Donald Trump a făcut celebru în lumea întreagă sloganul ”America First”. Putem vorbi de ”Romania first”și în cazul celui de-al cincilea președinte al românilor, Nicușor Dan? Constituția prevede explicit că principala atribuție a șefului statului este reprezentarea țării pe plan extern. Totuși, în 8 luni de […]
14:20
Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa” # Gândul
La aproape 12 ani de la teribilul accident petrecut în stațiunea Meribel, din Alpii francezi, în cazul lui Michael Schumacher (57 de ani) pare să se fi produs un adevărat miracol. Fostul mare campion din Formula 1 și simbol al echipei Ferrari nu mai este imobilizat la pat, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii britanici de […]
14:20
Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB # Gândul
Olimpiu Moruțan va fi în lot la meciul pe care Rapid îl va juca în această etapă cu UTA. Mijlocașul de 26 de ani a spus de ce a ales să joace la echipa din Giulești și a precizat că nu a avut o ofertă de la fosta sa formație, FCSB. Moruțan a mai jucat […]
14:10
Horoscopul pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026. Astrologul Alina Bădic a oferit previziunile astrale pentru următoarele zile # Gândul
Astrologul Alina Bădic a prezentat sâmbătă, la B1 TV, predicțiile astrale pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026. Nativii au aflat, astfel, ce le rezervă horoscopul pentru următoarele zile. „Răscolirea tuturor evenimentelor trecute la nivel de matrice. Înțelegem sau nu mesajul care ni se adresează? Ce trebuie să facem în această buclă 26 ianuarie – […]
13:50
Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev # Gândul
În mijlocul celei mai grele ierni din timpul războiului, milioane de ucraineni nu își pot pregăti mese calde și nu își pot încălzi locuințele din cauza atacurilor rusești care au devastat rețeaua energentică a țării. Temperaturile au scăzut și până la -20°C în ultimele săptămâni, iar meteorologii avertizează că urmează o vreme și mai aspră, […]
13:50
Universitatea Craiova e iar lider în Superliga. Filipe Coelho, avertizat de arbitrul Marcel Bîrsan # Gândul
Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga, după ce a învins pe FC Botoșani, 2-0, în etapa 23. Au marcat Alexandru Cicâldău (65) și Monday Etim (83). Craiova e neînvinsă de șapte etape, iar moldovenii au doar două puncte și patronul echipei Valeriu Iftime e temător că echipa sa ar putea rata play-off-ul. […]
13:50
Cine este, de fapt, Amelia, „eleva” de extremă-dreapta, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare # Gândul
În colțurile „întunecate” ale internetului, pe fluxurile de știri și algoritmi, o școlăriță generată de inteligența artificială (AI) a devenit un adevărat fenomen. Numele ei este Amelia și se remarcă drept „o elevă goth” cu părul mov, care poartă cu mândrie un steguleț și pare că promovează rasismul, scrie The Guardian. Dacă nu sunteți familiarizați […]
13:40
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Duminică, 25 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 29 ianuarie […]
13:20
USR pregătește modificarea statutului. Comitetul Politic votează amendamentele pentru Congresul convocat în februarie # Gândul
UPDATE 13.10: Potrivit surselor Gândul, deja au trecut 3 din 4 calupuri de amendamente. Comitetul Politic al USR a fost convocat astăzi pentru adoptarea unor amendamente la statutul partidului. Se trece prin amendamente și se votează trimiterea lor spre aprobare la Congresul care va avea loc în februarie, potrivit unor surse politice pentru Gândul. Fritz: […]
13:10
Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori. Care sunt zonele vizate și cât timp sunt valabile avertizările meteo / Cum va fi vremea în București # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări de vremea rea: cod galben de vânt puternic în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali, cod galben de ploi, respectiv ninsori la munte, în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură. Așadar, meteorologii au […]
13:10
În ultimii ani, Mercedes-Benz a fost brandul cu cele mai multe rechemări de siguranță în Europa, dar anul 2025 a adus o schimbare de „podium”. Astfel, un alt brand auto a ajuns pe locul 1, care și-a dublat, practic, numărul de campanii în ultimul an. Conform datelor analizate de Profit.ro, defecțiunile cu caracter de siguranță […]
Acum 12 ore
13:00
Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“ # Gândul
Electricitatea a revenit în capitala Groenlandei, duminică, după o pană de curent masivă de peste noapte cauzată de o defecțiune a transmisiei, provocată, la rândul ei, de vânturile puternice, a anunțat compania de utilități de stat Nukissiorfiit, potrivit CNA. „Întregul oraș are acum din nou electricitate, apă și încălzire”, a declarat Nukissiorfiit pe Facebook duminică […]
12:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
12:40
Un creator de conținut meteo vorbește despre „explodarea” copacilor la temperaturi foarte scăzute. Cum dăunează arborilor frigul extrem # Gândul
În contextul apropierii unui nou val arctic, în acest weekend, care va provoca o scădere bruscă a temperaturilor și va declanșa o furtună de iarnă masivă și de durată, un creator de conținut meteo vorbește de un fenomen precum „explodarea” copacilor, la frig extrem. Este o întrebare care circulă intens pe rețelele sociale, mai ales […]
