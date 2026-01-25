Au plecat la săniuș, dar au ajuns la spital. Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 și 3 mai mulți adolescenți, în Vaslui

14:20

Olimpiu Moruțan va fi în lot la meciul pe care Rapid îl va juca în această etapă cu UTA. Mijlocașul de 26 de ani a spus de ce a ales să joace la echipa din Giulești și a precizat că nu a avut o ofertă de la fosta sa formație, FCSB. Moruțan a mai jucat […]