Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din Saint-Tropez. Un nou decor ultra-luxos pentru cel mai acid serial HBO
Cancan.ro, 25 ianuarie 2026 22:20
Filmările pentru sezonul 4 al serialului The White Lotus încep să prindă contur. Potrivit Variety, noul capitol al producției HBO va fi turnat în principal în sudul Franței, într-un hotel spectaculos din Saint-Tropez, pe celebra […]
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
22:30
Șocul trăit de Marilu Dobrescu după ce a mers la o nuntă în Australia: ”Mirii nu au nași!” # Cancan.ro
Marilu Dobrescu pare că și-a revenit după intervenția estetică la care a apelat și a ajuns acum direct la nuntă. Alături de iubitul său, influencerița a îmbrăcat ținuta de petrecere și s-a distrat pe cinste. […]
Acum 15 minute
22:20
Acum 30 minute
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum o oră
21:50
Cine este dr. Marius Sava, de fapt. Tragedia care l-a făcut să aleagă medicina: „Dumnezeu a avut un plan cu mine” # Cancan.ro
Doctorul Marius Sava ascunde o poveste de viață impresionantă. Medicul este extrem de urmărit în online, dar și la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde oferă multe sfaturi pertinente despre afecțiunile cu […]
Acum 2 ore
21:30
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere # Cancan.ro
Noi informații șocante apar despre minorul de 13 ani din Cenei care l-a ucis pe Mario Berinde. Se pare că băiatul nu s-ar afla la prima abatere gravă. În urmă cu doar o lună ar […]
21:00
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat # Cancan.ro
După ani de tăcere, apar primele informații despre Michael Schumacher și veștile sunt îmbucurătoare. În urmă cu 12 ani, campionul a avut un grav accident pe pârtia Meribel din Alpii Francezi și viața i s-a […]
20:40
Un accident grav a avut loc astăzi, 25 ianuarie, pe DJ 106G, între Dobârca și Poiana Sibiului. 7 persoane au fost implicate, iar ISU Sibiu a activat Planul Roşu de Intervenţie. Din păcate, în urma […]
Acum 4 ore
20:20
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă! # Cancan.ro
Iarna, ochii au nevoie de o îngrijire specială. Temperaturile scăzute și vântul puternic irită suprafața ochiului. Aceștia devin uscați, pot ustura, lăcrima excesiv sau poate apărea senzația de arsură sau de corp străin. De asemenea, […]
20:00
Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu Român: ”Nu numai el a fost vinovat” # Cancan.ro
E revoltă generală după crima din localitatea Cenei! Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta s-a mutat acum […]
19:30
Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne cu fata respectivă” # Cancan.ro
Magdalena Chihaia l-a așteptat pe Dinu Maxer să închie relația pe care o începuse după divorț pentru a fi împreună. Bruneta recunoaște că avea sentimente pentru artist încă din adolescență, dar viața i-a ținut, într-un […]
19:20
Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid” # Cancan.ro
Ieri seară, 24 ianuarie, bucureștenii au fost alertați printr-un mesaj Ro-Alert de dispariția unui minor în vârstă de doar 11 ani. Din fericire, micuțul a fost găsit la câteva ore după ce alarma a fost […]
19:00
Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare # Cancan.ro
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus ieri, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. Ceremonia a fost una grea, plină de durere, […]
18:50
18:40
Dacă visezi la o nuntă de poveste în acest an, înainte de a stabili locul în care va avea loc, cum va arăta decorul și ce rochie vei îmbrăca, ai grija ce dată alegi. Cununiile […]
Acum 6 ore
18:30
Revoltă în Sânmihaiu Român după ce criminalul lui Mario Berinde s-a mutat în localitate. Oamenii au protestat: “Copiii noștri sunt terorizați!” # Cancan.ro
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus ieri, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. Iar călăul său, minorul de 13 ani, s-a […]
17:30
Ministrul Energiei anunță un pachet de măsuri care să ajute persoanele vulnerabile. Românii care se descurcă tot mai greu cu banii vor beneficia în continuare de ajutorul de 50 de lei lunar la energie, dar […]
17:20
Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor trage un semnal de alarmă # Cancan.ro
Tot mai multe metode de slăbit apar de la o lună la alta, iar dorința pentru rezultate rapide îi determină pe mulți să caute soluții-minune. În ultima perioadă, injecțiile pentru slăbit au devenit extrem de […]
17:10
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi explicăm de ce căsătoria a fost prima […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | 7 + 4 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
Este duminică și a venit timpul să ne antrenăm puțin mintea. Așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva […]
16:50
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea # Cancan.ro
Dacă ți-ai dat demisia de la actualul loc de muncă, trebuie să știi că rămâi asigurat în sistemul public de sănătate pentru încă trei luni (90 de zile) de la încetarea contractului încheiat. Această perioadă […]
Acum 8 ore
16:30
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră” # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu o energie intensă și cu promisiuni mari pentru toate semnele zodiacale. Potrivit celebrului Mihai Voropchievici, 2026 se anunță un al transformărilor, al deciziilor curajoase și al oportunităților care pot schimba destine. […]
16:10
Iarna nu ne va părăsi prea curând. Vremea din România se anunță a fi din nou marcată de ninsori, cu toate că valorile din ultima perioadă au fost peste cele obișnuite.Toate detaliile în articol. ANM anunță că frigul […]
16:00
Un film românesc a ajuns să fie numărul 1 pe Netflix, la doar o zi de la încărcarea pe platformă. Lansată pe data de 21 ianuarie, comedia se bucură de un succes imens și a […]
16:00
O categorie importantă de pensionari ar putea primi, în curând, pensii mai mari, dacă un nou proiect legislativ va fi adoptat de Parlament. Inițiativa vizează recunoașterea unor perioade de muncă drept stagii contributive, ceea ce […]
15:30
Mulți români fac o greșeală majoră atunci când folosesc mașina de spălat, repetând același tip de program la fiecare spălare. Deși pare o soluție practică și economică, acest obicei aparent inofensiv poate avea consecințe serioase […]
15:10
Fosta ”noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului. Detalii neștiute din familia Beckham # Cancan.ro
Familia Beckham, considerată ani la rând simbolul perfecțiunii și al succesului global, traversează acum cea mai mare criză din istoria sa. Ruptura dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria, a explodat public în […]
14:50
Râsul este cea mai bună terapie, iar bancurile sunt doza zilnică de bună dispoziție de care avem cu toții nevoie. Indiferent dacă ai avut o zi liberă sau vrei să te destinzi după o activitate […]
Acum 12 ore
14:30
Este doliu în muzică! Dan Bălan s-a stins din viață ieri, 24 ianuarie 2026. Celebrul compozitor a fost coordonatorul Subsecției Didactice a UCMR încă din anul 1990 și până în ultima lui zi. Vestea tragică […]
14:20
Un bărbat din județul Botoșani a fost victima unei înșelăciuni, după ce a fost convins de persoane necunoscute să contracteze un împrumut bancar și să trimită suma obținută către mai multe conturi controlate de escroci. […]
14:10
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ce susținea un concert cu taraful # Cancan.ro
Momente grele pentru familia Clejanilor! Ioniță de la Clejani a fost luat de urgență din timpul unui eveniment. Filmarea cu soțul Vioricăi de la Clejani a ajuns virală pe rețelele de socializare. Toate detaliile în […]
13:30
Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică # Cancan.ro
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sănătatea inimii devine tot mai importantă. Există un obicei care se dovedește a fi unul dintre cei mai mari „dușmani” ai inimii, accelerând îmbătrânirea organismului și crescând riscul bolilor […]
13:10
Vești importante pentru români! Există șanse ca prețul la gaze să crească după eliminarea plafonării. Astfel, după data de 31 martie, oamenii ar putea scoate mai mult din buzunare. Toate detaliile în articol. Tarifele la […]
12:50
Astrologul profesionist Amy Demure atrage atenția asupra faptului că patru zodii, deși au trecut prin ani dificili, se află în pragul unei perioade de abundență, stabilitate și evoluție, care se va accentua până la finalul […]
12:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
12:30
Femeile de serviciu joacă un rol esențial în funcționarea zilnică a unei școli. Acestea asigură curățenia spațiilor de învățământ, fapt care le aduce confort elevilor și profesorilor, dar contribuie și la sănătatea acestora. Cu cât […]
12:10
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați! # Cancan.ro
Au ieșit la iveală detalii șocante despre ce s-ar fi petrecut imediat după tragedia care a îngrozit România. Copiii care i-au luat viața lui Mario și mai apoi l-au îngropat, ar fi consumat substanțe interzise imediat […]
12:00
11:50
Acuzații de ”regie” la Românii au talent de la Pro TV. Câștigătorul din 2015, dezvăluiri din interior: cum se oferă Golden Buzz-ul, de fapt # Cancan.ro
Cristi Leana, câștigătorul „Românii au talent” din 2015, a vorbit recent despre experiența sa din cadrul emisiunii și a făcut dezvăluiri interesante despre ce se întâmplă, de fapt, în culise atunci când juriul apasă butonul […]
11:20
Emmanuel Macron a făcut senzație cu ochelarii de soare tip aviator pe care i-a purtat la Forumul Economic de la Davos, dar și la summitul european de joi seara. Piesa vestimentară s-a vândut spectaculos după […]
11:00
Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei # Cancan.ro
Deși inițial mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Alin Mario Berinde și-a susținut public copilul, atitudinea acesteia pare să se fi schimbat radical chiar în ziua înmormântării adolescentului. Gesturile sale din […]
10:40
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026 # Cancan.ro
Luni, 26 ianuarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 90 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul YouTube ProMotor România. Este al doilea episod difuzat în 2026 și marchează revenirea formatului cu o […]
10:20
Percheziții DIICOT în Cenei, în timp ce Mario Berinde era înmormântat. Un adolescent de 17 ani a fost săltat # Cancan.ro
La scurt timp după înmormântarea adolescentului, autoritățile au intensificat investigațiile! Noile informații indică faptul că tragedia ar putea avea legătură cu consumul și distribuirea de substanțe interzise în rândul minorilor. Băiatul de 13 ani a […]
10:20
Mihai Neșu și-a încheiat cariera în anul 2011, după un accident pe terenul de fotbal în urma căruia a rămas imobilizat. Fostul fotbalist primește o pensie mică de la statul român, în timp ce Olanda […]
09:40
Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă # Cancan.ro
A fost semnalată alertă alimentară în România. Un sortiment de lapte praf pentru bebeluși a fost retras de urgență de pe rafturi. Producătorii suspectează faptul că acest produs este contamintam cu o bacterie extrem de periculoasă. Toate […]
Acum 24 ore
09:20
Mezelul adorat de români e cancerigen, de fapt. Descoperirea de ultimă oră a Organizației Mondiale a Sănătății # Cancan.ro
Există un tip de mezel extrem de popular în rândul românilor, prezent aproape zilnic în meniurile rapide, de la sandvișurile pentru serviciu până la gustările de seară. Deși este perceput ca o alegere practică și […]
09:20
Românii iubesc ciorba, fie că vorbim despre cea de burtă, de văcuță sau de perișoare. Însă într-un restaurant din București, preparatul tradițional a fost dus la un alt nivel — unul de fine-dining. Aici, o […]
09:00
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri # Cancan.ro
Regele Charles al III-lea revine în prim-plan cu un proiect surprinzător: transformarea unei reședințe istorice din Scoția într-o locație exclusivistă pentru nunți de lux, destinată cuplurilor care își doresc o ceremonie cu adevărat regală, relatează […]
09:00
Test de inteligență | Ești un mega-geniu dacă poți numi animalul ascuns în această iluzie optică, în maximum 25 de secunde # Cancan.ro
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci […]
08:50
Vești importante pentru o categorie de pensionari! Aceștia au șanse mari să primească o pensie mai mare, dacă se încadrează într-un criteriu. Toate detaliile în articol. Austria pregătește o nouă majorare a pensiilor în 2026. […]
08:50
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat # Cancan.ro
Ceanu Zheng poate fi văzut în această perioadă și la Survivor, acolo unde încearcă să se autodepășească și să facă față uneia dintre cele mai dure competiții. El este cunoscut pentru firea sa optimistă și […]
