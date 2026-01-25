Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!

11:40

Alex Băluță a vorbit duminică dimineața în cadrul unei emisiuni despre cum a avut șansa să se întoarcă în Liga 1, după ce s-a despărțit în luna noiembrie de Los Angeles FC. Extrema dreaptă a dezvăluit că a fost extrem de aproape să ajungă la CFR Cluj și că au mai existat alte trei echipe