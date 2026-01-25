“Familia ne-a cerut să scoatem o domnişoară din casă” Dezvăluiri uluitoare despre jucătorul FCSB-ului!
Antena Sport, 25 ianuarie 2026 16:50
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că familia lui Tavi Popescu (23 de ani) i-a cerut agentului să intervină într-o problemă personală a fotbalistului. Giovanni Becali a refuzat. Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) visa în trecut să îl vândă pe Tavi Popescu cu 100 de milioane de euro. În ultima vreme […] The post “Familia ne-a cerut să scoatem o domnişoară din casă” Dezvăluiri uluitoare despre jucătorul FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
17:10
Eugen Neagoe nu şi-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Farul: “Continuăm cadourile”! Ce a spus despre demisie # Antena Sport
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), a fost din nou nemulţumit că echipa lui a luat gol după o eroare. La un corner, portarul Krell nu a respins convingător, mingea a ajuns apoi la Dican, care a marcat. Neagoe a vorbit şi acum despre “cadourile” pe care jucătorii lui le fac adversarilor. Totuşi, s-a […] The post Eugen Neagoe nu şi-a iertat jucătorii după înfrângerea cu Farul: “Continuăm cadourile”! Ce a spus despre demisie appeared first on Antena Sport.
17:00
„Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB # Antena Sport
Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor a subliniat că echipa sa a „tremurat” pentru cele trei puncte, pe „Ilie Oană”. Zicu a transmis că jucătorii săi au tratat „neprofesionist” unele faze, în repriza a doua, motiv pentru care Farul […] The post „Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB appeared first on Antena Sport.
17:00
Steven Nsimba, naturalizat şi chemat la naţionala României. Cine face anunţul: “Ne lipsesc jucători care să finalizeze” # Antena Sport
Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. El a marcat şi cu Petrolul o “dublă”, iar cu Botoşani a oferit o pasă decisivă. Evoluţia lui a fost lăudată de Pavel Badea, care vine cu o propunere interesantă pentru CFR Cluj. Şi anume naturaliuarea acestuia şi […] The post Steven Nsimba, naturalizat şi chemat la naţionala României. Cine face anunţul: “Ne lipsesc jucători care să finalizeze” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:50
16:40
Salariu de 3 milioane de euro pentru Gică Hagi. Negocieri în Grecia, Turcia şi Arabia Saudită # Antena Sport
Gică Hagi vrea să revină în antrenorat în acest an. A părăsit banca tehnică a Farului Constanţa şi caută un angajament în străinătate. Cel care se ocupă de găsirea unei echipe pentru “Rege” este Ioan Becali. Impresarul spune că l-a propus în Turcia, Grecia şi Arabia Saudită pe Hagi, dar încă nu există o ofertă […] The post Salariu de 3 milioane de euro pentru Gică Hagi. Negocieri în Grecia, Turcia şi Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
16:40
Rapid, exclusă din lupta la titlu. Ce echipe sunt considerate favorite: „Ele se vor bate” # Antena Sport
Rapid a fost exclusă din lupta la titlu de Adrian Porumboiu. Acesta consideră că giuleștenii nu vor putea menține ritmul până la finalul sezonului, pentru a putea deveni campioni. Fostul patron de la Vaslui consideră că Dinamo și Universitatea Craiova se vor lupta la titlu, în acest sezon. Cele două echipe ocupă primele două locuri în […] The post Rapid, exclusă din lupta la titlu. Ce echipe sunt considerate favorite: „Ele se vor bate” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:20
Răspunsul final dat de Dinamo, după interesul pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul # Antena Sport
Dinamo a dat răspunsul final, după interesul primit pentru Alexandru Musi (21 de ani). Cei de la Trabzonspor, una dintre cele mai importante echipe din Turcia, l-au pus pe lista de transferuri pe internaționalul român de tineret, după evoluțiile solide avute în acest sezon sub comanda lui Zeljko Kopic. Presa din Turcia a făcut anunțul despre interesul lui Trabzonspor pentru Alexandru Musi. Echipa […] The post Răspunsul final dat de Dinamo, după interesul pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul appeared first on Antena Sport.
16:00
Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma # Antena Sport
Meciul dintre Colorado Avalanche şi Toronto Maple Leafs va avea loc duminică seară, de la ora 20:30, LIVE în AntenaPLAY. Avs încep un road trip de patru meciuri în Conferinţa de Est, iar prima oprire este Toronto. Colorado este cea mai bună echipă din acest sezon din NHL, dar ultimele meciuri nu au fost grozave […] The post Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma appeared first on Antena Sport.
15:50
Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. După ce Gigi Becali l-a criticat dur pe atacant după eșecul cu Dinamo Zagreb din Europa League, roș-albaștrii ar fi luat decizia radicală de a-l exclude de pe lista LPF, unde sunt trecuți fotbaliștii care pot evolua în campionat. Alibec nu a reușit să fie în acest sezon […] The post Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat “ușa din spate” atacantului său appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:20
Denis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu # Antena Sport
Denis Drăguș a reușit să iasă în evidență în partida din Superliga Turciei dintre Gaziantep și Konyaspor. Pe finalul primei reprize, atacantul român a combinat cu Deian Sorescu pentru deschiderea scorului, reușind prima sa contribuție de gol din acest sezon. Denis Drăguș a ajuns în această iarnă la Gaziantep sub formă de împrumut de la […] The post Denis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu appeared first on Antena Sport.
14:40
Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid # Antena Sport
Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid după finala Supercupei Spaniei pierdută în faţa Barcelonei. Chiar dacă vrea să ia o pauză după experienţa nefericită de pe Santiago Bernabeu, fostul mijlocaş nu duce lipsă de oferte. Liverpool, echipă la care a evoluat ca jucător, l-ar dori pe Alonso pe banca tehnică. Arne Slot, actualul […] The post Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
14:20
Un fost campion din Premier League, implicat în “cel mai bizar transfer al iernii”. Unde a ajuns să joace # Antena Sport
Perioada de mercato nu este niciodată lipsită de transferuri interesante, dar și de mutări care fac fanii fotbalului să își pună un semn de întrebare. În a doua categorie menționată anterior se încadrează venirea lui Victor Moses, fost campion în Premier League cu Chelsea, în Kazahstan, la formația Kaysar Kyzylorda. Victor Moses a pierdut contactul […] The post Un fost campion din Premier League, implicat în “cel mai bizar transfer al iernii”. Unde a ajuns să joace appeared first on Antena Sport.
14:10
Toată lumea pentru play-off! Fanii au venit să dezăpezească terenul de antrenament al echipei din Liga 1 # Antena Sport
Oţelul Galaţi va juca luni împortiva celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Vremea le-a dat bătăi de cap gălăţenilor înaintea acestei partide, terenul de antrenament fiind acoperit de zăpadă. În ciuda frigului, echipa lui Laszlo Balint a primit o mână de ajutor din partea fanilor. Cu o zi înaintea […] The post Toată lumea pentru play-off! Fanii au venit să dezăpezească terenul de antrenament al echipei din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
13:50
Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” # Antena Sport
Adrian Porumboiu, fostul arbitru și conducător din fotbalul românesc, a vorbit la jumătatea sezonului din Liga 1 despre lupta la titlu. Fostul finanțator de la FC Vaslui prevede o luptă în doi pentru trofeul mult râvnit între Universitatea Craiova și Dinamo, Rapid fiind exclusă din calcule de către el. Sezonul 2025/26 din Liga 1 e […] The post Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” appeared first on Antena Sport.
13:40
Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: “Este o decizie nefericită” # Antena Sport
Jakub Mensik s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, cu o zi înaintea meciului său din optimile de finală împotriva lui Novak Djokovic, care s-a calificat astfel fără să joace în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, au anunţat organizatorii, citaţi de AFP. “Este o decizie nefericită. După […] The post Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: “Este o decizie nefericită” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:20
FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul crucial pentru play-off va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Ambele echipe au mare nevoie de victorie pentru a mai spera la încheierea sezonului regulat în primele şase echipe. Cele două foste campioane din ultimii ani se […] The post FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
13:20
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro # Antena Sport
Fostul stadion al formației Carpați Mârșa, echipă aflată într-un oraș construit în anii ’70 la inițiativa regimului Nicolae Ceaușescu, a fost scos la licitație. Terenul pe care se află fosta arenă din județul Sibiu poate fi achiziționat în două moduri, sub forma a două pachete distincte. Regimul lui Nicolae Ceaușescu din perioada comunistă a României […] The post Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro appeared first on Antena Sport.
12:30
Petrolul Ploiești și Farul Constanța se întâlnesc duminică după-amiază în primul meci al zilei din Liga 1, în cadrul etapei cu numărul 23. Formația lui Eugen Neagoe speră să scape de locul de baraj pe care se află în prezent, în timp ce trupa de la Ovidiu ar putea să o egaleze provizoriu la puncte […] The post Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB appeared first on Antena Sport.
12:20
Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale # Antena Sport
După ce în 1930 a lipsit de la prima ediție a Cupei Mondiale, desfășurată în Uruguay, Italia a dominat lumea fotbalului în următorii opt ani. „ Squadra azzurra” a devenit campioană mondială în două ediții la rând, mai întâi pe propriul teren, în 1934, și apoi în Franța, patru ani mai târziu. Vittorio Pozzo, legendă […] The post Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale appeared first on Antena Sport.
12:00
Chicago Bulls a retras numărul 1 al lui Derrick Rose, originar din Chicago, după victoria francizei din Illinois în fața celor de la Boston Celtics, scor 114-111. Fostul conducător de joc, care şi-a lăsat amprenta cu dunk-urile sale explozive și viteza sa, a jucat pentru Bulls din 2008 până în 2016 şi a fost cel […] The post Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose appeared first on Antena Sport.
11:40
Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el # Antena Sport
Alex Băluță a vorbit duminică dimineața în cadrul unei emisiuni despre cum a avut șansa să se întoarcă în Liga 1, după ce s-a despărțit în luna noiembrie de Los Angeles FC. Extrema dreaptă a dezvăluit că a fost extrem de aproape să ajungă la CFR Cluj și că au mai existat alte trei echipe […] The post Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el appeared first on Antena Sport.
11:40
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri” # Antena Sport
Peluza Nord a transmis un mesaj categoric înaintea meciului dintre FCSB şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1. Ocupantele locurilor 9, respectiv 10, se întâlnesc duminică seară, pe Arena Naţională. Ambele formaţii se află într-o situaţie complicată, având mare nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în play-off. După […] The post Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:20
Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a acordat o nouă declarație înainte de derby-ul de duminică seara dintre FCSB și CFR Cluj. Campioana și vicecampioana României au au nevoie disperată de victorie, ținând cont că ambele se află în afara locurilor de play-off. FCSB o întâlnește duminică seara pe Arena Națională pe CFR Cluj într-un […] The post Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul appeared first on Antena Sport.
10:50
Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open. Aryna Sabalenka s-a impus și ea în optimi # Antena Sport
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce s-a impus în faţa americanului Tommy Paul (20 ATP) cu 7-6, 6-4, 7-5. În aceeași dimineață, Aryna Sabalenka, lideră în ierarhia WTA, a avansat și ea în sferturi după ce a învins-o pe […] The post Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open. Aryna Sabalenka s-a impus și ea în optimi appeared first on Antena Sport.
10:50
Montreal Canadiens – Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde # Antena Sport
Montreal Canadiens şi Boston Bruins s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon. După ce şi-au împărţit victoriile în primele două meciuri, acolo unde echipa din deplasare s-a impus, de data aceasta, Boston Bruins a reuşit să se impună în meciul de pe teren propriu, scor 4-3, LIVE în AntenaPLAY. Din cele şapte goluri […] The post Montreal Canadiens – Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde appeared first on Antena Sport.
10:30
AC Milan și-a făcut planul pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin. Când ar putea reveni românul în Serie A # Antena Sport
Presa din Italia a venit recent cu o informație extrem de interesantă, și anume că AC Milan este și ea pe urmele lui Radu Drăgușin. Recent, jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și a dezvăluit care este planul echipei antrenate de Massimiliano Allegri. Radu Drăgușin a fost asociat […] The post AC Milan și-a făcut planul pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin. Când ar putea reveni românul în Serie A appeared first on Antena Sport.
10:10
“Transfer extraordinar!” Ilie Dumitrescu e convins de lovitura iernii în Liga 1: “Va arăta foarte bine” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu este convins că transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid este extraordinar pentru formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Rapid un contract valabil până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Fostul component al Generaţiei de Aur are încredere în Moruţan şi se aşteaptă ca […] The post “Transfer extraordinar!” Ilie Dumitrescu e convins de lovitura iernii în Liga 1: “Va arăta foarte bine” appeared first on Antena Sport.
09:50
Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb # Antena Sport
Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 WTA, scor 6-1, 7-6(1), după o oră şi 28 de minute de joc. Acum, liderul WTA va lupta pentru un loc în semifinale împotriva americancei Iva Jovic. În meciul cu cu Mboko, Sabalenka a […] The post Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb appeared first on Antena Sport.
09:50
Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby # Antena Sport
New York Knicks a obținut o victorie în fața lui Phliadelphia 76ers la capătul unui meci “electrizant”, încheiat cu scorul de 112-109 pentru formația lui Mike Brown. Duelul din Xfinity Mobile Arena a putut fi urmărit pe AntenaPLAY. Knicks, victorie dramatică în fața celor de la 76ers Final sălbatic și condimentat cu erori de arbitraj […] The post Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby appeared first on Antena Sport.
09:50
Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale # Antena Sport
Selecţionatele Danemarcei şi Germaniei au obţinut victorii importante, sâmbătă, în Grupa I principală a Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia. Campioana olimpică şi mondială Danemarca a învins Spania la Herning, cu 36-31, rămânând în cursa pentru semifinale. Danemarca şi Germania, victorii în grupa principale de la Campionatul […] The post Danemarca şi Germania, victorii în grupa principală de la Campionatul European! Luptă strânsă pentru semifinale appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:20
Momente de panică la Australian Open. Meciul lui Carlos Alcaraz, întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău # Antena Sport
Meciul din optimile Australian Open dintre Carlos Alcaraz și Tommy Paul a fost marcat de un moment mai puțin plăcut în primul set, atunci când duelul a fost întrerupt preț de aproximativ 14 minute. O femeie aflată pe arena Rod Laver nu s-a simțit bine și a fost dusă afară din complex pentru a primi […] The post Momente de panică la Australian Open. Meciul lui Carlos Alcaraz, întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău appeared first on Antena Sport.
09:10
Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga # Antena Sport
Kylian Mbappe a închis partida dintre Villarreal şi Real Madrid, câştigată de echipa lui Alvaro Arbeloa cu 2-0, în etapa cu numărul 21 din La Liga. Atacantul francez a fost autorul celor două goluri care au adus trei puncte extrem de importante pentru Real Madrid, care a urcat pe primul loc din La Liga, cel […] The post Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga appeared first on Antena Sport.
08:50
“Cea mai bună echipă din campionat”. Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova # Antena Sport
Sebastian Mailat, aripa stânga a celor de la FC Botoșani, a fost unul dintre jucătorii moldovenilor care au oferit reacții după eșecul contra Universității Craiova, scor 0-2. Jucătorul de 28 de ani a recunoscut superioritatea oltenilor și a numit formația lui Coelho drept cea mai bună din Liga 1. Universitatea Craiova a obținut o nouă […] The post “Cea mai bună echipă din campionat”. Vedeta lui FC Botoșani nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
08:40
Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: “Totuşi este fotbal” # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani, scor 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar echipa pregătită de Filipe Coelho a revenit pe primul loc al clasamentului. Partida de pe Ion Oblemenco a fost una tensionată şi s-a lăsat şi cu un cartonaş roşu după fluierul final, primit de Mario Felgueiras, directorul […] The post Universitatea Craiova a câştigat, dar oltenii nu îl menajează pe Marcel Bîrsan: “Totuşi este fotbal” appeared first on Antena Sport.
08:30
Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare” # Antena Sport
Radu Drăgușin a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce a evoluat puțin peste un minut în meciul încheiat la egalitate între Burnley și Tottenham, scor 2-2. Pe final, Cristian Romero a resimțit dureri, iar stoperul român a intrat în locul său și a adunat în total 70 de secunde […] The post Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat 70 de secunde în Burnley – Tottenham: “Aceeași dedicare” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:40
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca” # Antena Sport
Ştefan Baiaram a anunţat după meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, câştigat de olteni cu 2-0, că a primit o ofertă imediat după ce a revenit din cantonamentul din Antalya. Vedeta Craiovei vrea să plece de la echipă, dar nu în această iarnă. În acest moment, Baiaram are un singur obiectiv şi acela este […] The post “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca” appeared first on Antena Sport.
23:30
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! # Antena Sport
Se vorbeşte tot mai intens despre transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. Un impresar italian, Giuseppe Piraino, care susţine că îl reprezintă pe român, a anunţat că jucătorul este de vânzare pentru 7,5 milioane de euro! Şi Giovanni Becali crede că e momentul ca Gigi Becali să-l transfere pe Daniel Bîrligea cu o sumă […] The post “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
23:30
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani a fost marcată după fluierul final de un control antidoping. Câte doi fotbaliști de la fiecare formație au fost chemați la testele respective, și anume Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la olteni, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la moldoveni, potrivit informațiilor Antena Sport. Patru jucători, […] The post Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați appeared first on Antena Sport.
23:00
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a oferit o primă reacție după ce a ieșit accidentat în partida câștigată de Universitatea Craiova contra celor de la FC Botoșani, scor 2-0. Atacantul a dezvăluit care este primul verdict primit de la medici: entorsă. Baiaram le-a dat cu siguranță emoții suporterilor olteni în meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani, în urma […] The post Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie” appeared first on Antena Sport.
23:00
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara # Antena Sport
Dennis Man a evoluat 45 de minute în timpul meciului dintre PSV şi NAC Breda. Internaţionalul român a avut şi două ocazii mari pentru echipa sa, dar nu a reuşit să înscrie. Mai întâi, Dennis Man a reluat cu capul din cornerul executat de Veerman, dar mingea a lovit bara transversală. Dennis Man, două ocazii […] The post Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara appeared first on Antena Sport.
22:40
“Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani # Antena Sport
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a avut un discurs extrem de dur la adresa centralului Marcel Bîrsan după meciul pierdut de echipa sa contra Universității Craiova, scor 0-2. Tehnicianul moldovenilor nu l-a iertat pe arbitrul din București pentru cartonașul galben pe care i l-a arătat pentru proteste la scurt timp după ce meciul a […] The post “Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani appeared first on Antena Sport.
22:40
Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben” # Antena Sport
Filipe Coelho a revenit cu Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după ce a trecut cu 2-0 de FC Botoşani. Tehnicianul spune că victoria a venit după o schimbare tactică. “Sunt importante punctele. Astăzi sunt trei puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost aşa de bună. Jucătorii au înţeles ce aveam de […] The post Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben” appeared first on Antena Sport.
22:40
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară” # Antena Sport
Meciul dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves, care ar fi trebuit să se joace în această noapte, LIVE în AntenaPLAY, a fost reprogramat de NBA. Partida de la Target Center va avea loc în noaptea de duminică spre luni. Decizia a fost luată de NBA cu doar câteva ore înaintea startului partidei din cauza […] The post Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară” appeared first on Antena Sport.
22:20
Cartonaş roşu după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoşani cu 2-0, în etapa cu numărul 23 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în clasament. Finalul meciului a fost tensionat, aşa cum a fost o bună parte a partidei de pe Ion Oblemenco. La câteva secunde după fluierul final, un meleu s-a creat la mijlocul […] The post Cartonaş roşu după Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-0! Final de meci tenisonat pe Ion Oblemenco appeared first on Antena Sport.
22:20
FC Botoşani era revelaţia campionatului şi se gândea la câştigarea campionatului, acum nu mai cunoaşte gustul victoriei, iar patronul Valeriu Iftime se teme ca echipa să nu rateze şi play-off-ul. “Craiova e o echipă bună, dacă Dumnezeu ne lumina şi marca Mailat era altceva. Îmi pare rău de puncte, dar suntem într-o zonă periculoasă. Frică […] The post Valeriu Iftime a schimbat discursul: “Frică mare să nu prindem play-off-ul” appeared first on Antena Sport.
22:10
Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Enes Sali a fost din nou împrumutat de americanii de la FC Dallas, care l-au trimis pe fotbalistul român de 19 ani la Al-Riyadh, în Arabia Saudită. Jucătorul de bandă stângă nu va fi la prima sa aventura la formația din Saudi Pro League, unde a mai fost cedat sub aceeași formă și în 2025, […] The post Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
22:00
Universitatea Craiova și FC Botoșani s-au întâlnit pe ”Ion Oblemenco” într-unul din cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul 23 din Liga 1. Partida dintre cele două formații a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Oltenii au învins, cu scorul de 2-0, pe FC Botoşani, în fața […] The post Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
21:50
Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani # Antena Sport
Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap. Baiaram a rămas pe jos şi a făcut semne către banca echipei sale. Echipa […] The post Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani appeared first on Antena Sport.
21:40
Nicolae Stanciu a confirmat noua sa echipă! Mesaj pentru suporteri: “Ajung foarte curând” # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această perioadă de mercato, iar mijlocașul de 32 de ani urmează să revină în China, unde a mai evoluat în trecut la Wuhan Three Towns. După ce s-a scris că va semna cu cei de la Dalian Yingbo FC, internaționalul român a confirmat și el vestea respectivă și […] The post Nicolae Stanciu a confirmat noua sa echipă! Mesaj pentru suporteri: “Ajung foarte curând” appeared first on Antena Sport.
21:20
Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” # Antena Sport
La finalul lui 2023, clubul rus FC Sochi l-a numit antrenor principal pe Robert Moreno, spaniol cu un CV extrem de atractiv. Fost tehnician la Monaco și Granada, Moreno a condus inclusiv echipa națională a Spaniei, timp de nouă meciuri, în 2019. Moreno a retrogradat cu Sochi în mai 2024, dar a fost apoi confirmat […] The post Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” appeared first on Antena Sport.
