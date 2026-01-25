Meciul FCSB – CFR Cluj: Charalambous – Sunt principalul responsabil pentru ce s-a întâmplat. Mă pun la dispoziţia clubului

22:30

Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL. ”Credeam că sunt oameni serioşi”, a afirmat Ciucu, referindu-se la protocolul pe care PSD l-a semnat şi care stipulează că în această perioadă premierul este de la PNL, iar liberalii l-au desemnat pe Ilie Bolojan. ”PNL nu mai este atât de prost”, a adăugat prim-vicepreşedintele liberal, refuzând, însă, să dea numele liberalilor care au făcut de-a lungul timpului jocul PSD.