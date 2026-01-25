UPDATE - Timiş: Intervenţie a forţelor de ordine în localitatea Sânmihaiu Român, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul locuieşte în comuna lor şi s-au revoltat / Copilul, scos din imobil de jandarmi

12:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că proiectul ROGEN, care are în vedere dezvoltarea cercetării genomice, intră într-o etapă esenţială, care prevede secvenţierea genomicǎ a 5.000 de probe de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga ţară şi monitorizarea pe termen lung a 600 dintre acestea pentru a înţelege cum predispoziţia genetică interacţionează cu factorii de risc şi cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare. ”Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient”, explică el.