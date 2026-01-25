UPDATE - Timiş: Intervenţie a forţelor de ordine în localitatea Sânmihaiu Român, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul locuieşte în comuna lor şi s-au revoltat / Copilul, scos din imobil de jandarmi
News.ro, 25 ianuarie 2026 20:20
Forţe de ordine, poliţişti de la trupele speciale de intervenţie şi jandarmi, intervin, duminică, în Sânmihaiu Român, localitate aflată lângă Timişoara, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani care şi-a ucis prietenul, în Cenei, locuieşte în comuna lor. Primarul comunei, Viorel Mărcuţi, a făcut apel la calm. Jandarmii au scos copilul din imobil.
Acum 5 minute
21:00
Asociaţia Naţională a Armelor de Foc şi grupurile pro-arme solicită o „anchetă completă” în cazul uciderii lui Alex Pretti, bărbatul care a fost împuşcat în Minnesota de agenţii ICE pe motiv că era înarmat # News.ro
Asociaţia Naţională a Armelor de Foc (NRA) s-a alăturat altor grupuri de lobby şi de susţinere a armelor de foc, care sunt de obicei aliniate cu politica lui Donald Trump, în solicitarea adresată administraţiei preşedintelui republican de a efectua o „anchetă completă” în cazul uciderii lui Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani care a fost împuşcat mortal, sâmbătă, în Minneapolis, de către agenţii federali ai poliţiei de imigrare sub pretextul că era înarmat şi a constituit o ameninţare pentru forţele de ordine, relatează The Guardian.
Acum 15 minute
20:50
Ciprian Ciucu anunţă primele patru instituţii care se vor închide / STB are datorii de 1,5 – 1,6 miliarde de lei la ANAF – Putem fi executaţi # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, duminică seară, că situaţia bugetului este ”dezastruoasă”, fiind o problemă structurală. Ciucu a reiterat ideea că vot fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor şi a anunţat care sunt primele patru instituţii care se vor închide.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
20:00
Echipa turcă Rizespor a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Alanyaspor. Valentin Mihăilă a marcat pentru gazde, iar Ianis Hagi a dat pasa decisivă la golul oaspeţilor.
20:00
Oraşul care găzduieşte principala bază navală a Rusiei a rămas fără curent electric după prăbuşirea stâlpilor de înaltă tensiune # News.ro
Oraşul Severomorsk, în care se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă la generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi au cedat din cauza vremii nefavorabile, ducând la întreruperea alimentării cu energie electrică şi parţial la furnizarea căldurii, relatează Reuters.
19:50
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Real Oviedo, în etapa a 21-a din La Liga.
19:40
Suedezul Oliver Solberg a câştigat duminică Raliul Monte Carlo, iar campioana Toyota a început sezonul de WRC cu un podium complet în principat, relatează Reuters.
19:40
Atac din PSD la premierul Bolojan - Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de ”încă o asumare”. Te pregăteşti de plecare / "Reformă" cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, şi afirmă că atunci când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de ”încă o asumare”. ”Te pregăteşti de plecare”, transmite social-democratul, afirmând că ”reforma" premierului – făcută cu barda, prin asumări repetate – nu a adus nimic bun pentru români.
19:30
Accident în Cernavodă, între o maşină şi o autospecială de poliţie / Doi poliţişti au fost răniţi # News.ro
Doi poliţişti au fost răniţi, duminică, după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier, în Cernavodă.
19:20
UPDATE - Plan Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs în judeţul Sibiu / 7 persoane, implicate / O femeie a murit, cinci victime au fost transportate la spital, iar o alta a refuzat transportul / Precizările poliţiştilor - FOTO # News.ro
ISU Sibiu a activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului. O femeie de 55 de ani a murit, iar şase persoane au fpst rănite, da una a refuzat transportul la spitral. În accident au fost implicate trei maşini, dintre care una s-a răsturnat în curtea unui imobil.
19:10
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10% / Călin Georgescu, cotat cu 36% încredere, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan / Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu, la egalitate / 76% dintre cei chestionaţi cred că România merge în direcţia greşită # News.ro
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat de PSD cu 23%, PNL cu 18% şi USR cu 10%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu, cu 36%, urmat de George Simion şi Nicuşor Dan. Ciprian Ciucu şi Sorin Grindeanu sunt la egalitate şi-l devansează cu trei procente pe Ilie Bolojan. Armata conduce detaşat în topul încrederii în instituţii, urmată de biserică, pompieri şi Poliţie.
Acum 4 ore
19:00
Zelenski spune că documentul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută # News.ro
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
18:50
18:50
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 3-2, de formaţia Bologna, în etapa a 22-a din Serie A.
18:40
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, eşec pe teren propriu cu Gyor, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de liderul grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, scor 27-22 (11-12), în etapa a XI-a.
18:40
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia Crystal Palace, în etapa a 23-a din Premier League.
18:20
18:20
Turcia: Deian Sorescu a marcat şi Gaziantep a obţinut egalul, acasă, cu Konyaspor, scor 1-1 # News.ro
Jucătorul român Deian Sorescu a marcat duminică golul prin care echipa sa, Gaziantep, a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Konyaspor.
18:00
18:00
Capitala Groenlandei a restabilit alimentarea cu energie electrică, duminică, după ce o furtună a avariat un cablu de transmisie şi a lăsat mii de oameni fără electricitate şi încălzire în timpul nopţii reci de iarnă, relatează Reuters.
17:50
Amenzi totale în valoare de 38.000, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii / Persoane amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii / Sesizare penală pentru o persoană care avea obiecte interzise # News.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni dacă se impune.
17:40
După o primă jumătate de sezon dezamăgitoare, poziţia lui Arne Slot ca manager al lui Liverpool este din ce în ce mai instabilă. Potrivit cotidianului sportiv spaniol „As”, conducerea echipei engleze l-a contactat deja pe Xabi Alonso în legătură cu sezonul următor.
17:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Mallorca, în etapa a 21-a din La Liga.
17:10
Celulele sistemului imunitar, considerate mult timp a fi implicate exclusiv în reacţii rapide şi de scurtă durată în apărarea organismului, ar putea îndeplini funcţii mult mai diverse şi mai riguros coordonate. O analiză amplă a cercetărilor recente sugerează că aceste celule acţionează ca un sistem adaptabil, capabil să răspundă diferit în funcţie de context şi de experienţele anterioare, cu implicaţii importante pentru înţelegerea cancerului şi a inflamaţiei.
Acum 6 ore
17:00
Bogdan Ivan, după ce proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie: Este un pas instituţional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuţie / Care vor fi rezultatele concrete? # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, duminică, după ce Nuclearelectrica a anunţat că proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie, că este un pas instituţional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuţie. ”Securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută”, afirmă Ivan, explicând că toate etapele proiectului sunt implementate sub supravegherea organismelor internaţionale.
16:50
Comitetul Politic al USR va propune Congresului cooptarea unor personalităţi în forurile de conducere şi un sistem de vot intern care susţine pluralismul de opinii / Congresul, între 27 februarie şi 1 martie la Sibiu # News.ro
Comitetul Politic al USR a validat, duminică, într-o şedinţă care a durat mai bine de patru ore, propunerile de modificare a Statutului care vor fi dezbătute la Congres. Între acestea se numără cooptarea unor personalităţi în forurile de conducere şi un sistem de vot intern care susţine pluralismul de opinii. Congresul formaţiunii va avea loc între 27 februarie şi 1 martie la Sibiu.
16:40
Groapă uriaşă în asfalt, pe o stradă din Brăila – Roţile din spate ale unui autobuz plin cu călători au căzut în groapă - VIDEO # News.ro
O groapă uriaşă a apărut în asfalt, pe o stradă din municipiul Brăila, iar roţile din spate ale unui autobuz au căzut. Potrivit relatărilor de pe reţelele de socializare, autobuzul era plin cu călători.
16:30
Echipa Farul Constanţa a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 23-a din Superligă.
16:20
AUR anunţă că va solicita explicaţiin oficialii de la Ministerul de Externe şi Ambasada Ucrainei din României, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat Declarat ”duşman al poporului ucrainean” # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat Declarat ”duşman al poporului ucrainean”. Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.
16:20
Celebrităţi de la Hollywood, după moartea lui Alex Pretti: Este o „tragedie de neconceput” # News.ro
Moartea lui Alex Pretti este o „tragedie de neconceput”, a declarat actriţa şi regizoarea Olivia Wilde, aflată la Festivalul de Film Sundance din Utah.
16:00
Avertisment al Poliţiei Române: Atenţie la dezinformare! O fotografie realizată 100% cu inteligenţa artificială, apărută în urma cazului din judeţul Timiş # News.ro
Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna artificială, dar care este distribuită ca şi când ar avea legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş. ”Uneori, important este să ne oprim din a da share”, transmis poliţiştii.
16:00
Austriacul Manuel Feller a câştigat, duminică, slalomul de la Kitzbühel, în Austria, înregistrând la 33 de ani şi la două săptămâni de Jocurile Olimpice prima sa victorie în Cupa Mondială de aproape doi ani.
15:40
India va reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene în cadrul unui acord comercial # News.ro
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.
15:40
Radu Miruţă afirmă că, aproape în fiecare noapte, primeşte alerte aeriene pe telefonul operativ de la Ministerul Apărării / Ţinta nu este România: Noi nu putem sta cu mâinile în sân; sunt nişte analize şi se estimează dacă trebuie ridicate avioanele # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), a afirmat, duminică după-amiază, că aproape în fiecare noapte primeşte alerte aeriene pe telefonul operativ de la Ministerul Apărării, dar ţinta nu este România, ci porturile ucrainene de la Dunăre. Distanţa este mică şi se parcurge în câteva secunde, aşa că, în funcţie de anumite analize militare, se decide dacă se ridică sau nu avioanele de vânătoare de la sol. ”Noi nu putem sta cu mâinile în sân”, a afirmat ministrul.
15:20
Australianul Alex De Minaur, în sferturi la Australian Open, unde va evolua cu spaniolul Carlos Alcaraz # News.ro
Australianul Alex De Minaur (locul 6 mondial) l-a învins, duminică, pe kazahul Alexander Bublik (locul 10 ATP) şi s-a calificat în sferturi la Australian Open, unde îl va întâlni pe spaniolul Carlos Alcaraz.
15:10
Papa Leon al XIV-lea face apel la pace în Ucraina: Îi îndemn pe toţi să îşi intensifice eforturile pentru a pune capăt războiului # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat, duminică dimineaţă, că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din ţară la frigul iernii şi a cerut încetarea conflictului.
Acum 8 ore
14:50
Radu Miruţă: Un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat că nu este ”benefic” pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.
14:50
Radu Miruţă: Eu văd că, pe plan internaţional, preşedintele României este foarte respectat/ În poze, preşedintele României are loc un pic mai în faţă decât avea fostul preşedinte # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat că actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, este foarte respectat pe plan extern şi chiar în pozele oficiale de grup este pus mai în faţă, comparativ cu fostul şef al statului Klaus Iohannis.
14:40
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a dominat cu uşurinţă slalomul de duminică de la Spindleruv Mlyn, Republica Cehă, obţinând a 108-a victorie în Cupa Mondială şi asigurându-i al nouălea mic glob la această disciplină.
14:40
Conducerea Spitalului Colţea solicită premierului Bolojan reanalizarea şi completarea Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică # News.ro
Conducerea Spitalului Clinic Colţea îi solicită, ”într-un mod constructiv”, premierului Ilie Bolojan reanalizarea şi completarea, de către Ministerul Sănătăţii, a Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică, din care a fost ”complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică şi hemato-oncologie”. ”Solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista şi criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic”, arată aceasta.
14:20
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, cere demisia lui Kristi Noem, după ce agenţii ICE l-au ucis pe Alex Pretti la Minneapolis # News.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara.
14:20
Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva şi s-a calificat în sferturi la Australian Open # News.ro
Sportiva ucraineană Elina Svitolina (cap de serie 12) a învins-o pe rusoaica Mirra Andreeva (cap de serie 7), scor 6-2, 6-4, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open.
13:40
Peste 4.500 de arme de foc au fost confiscate, anul trecut, de poliţişti, în cadrul unor acţiuni pentru depistarea persoanelor care deţin ilegal arme şi pentru combaterea braconajului. De exemplu, poliţiştii au găsit mai multe arme la un bărbat din localitatea Lumina, judeţul Constanţa, care le folosea la el în curte, provocând distrugeri casei învecinate.
13:30
Suporterii echipei Benfica, supăraţi din cauza rezultatelor slabe, s-au strâns în faţa centrului de antrenament pentru a discuta cu Jose Mourino # News.ro
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
13:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii.
Acum 12 ore
13:00
Bucureşti: Tânăr, reţinut după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit/ Prejudiciul, estimat la 3.000 de lei # News.ro
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit. El a fost prins când avea la el o parte dintre bunurile victimei. Prejudiciul a fost estimat la 3.000 de lei.
12:30
Novak Djokovici, în sferturi la Australian Open, după retragerea lui Jakub Mensik. Pentru sârb este al 16-lea sfert de finală la Melbourne # News.ro
Novak Djokovici şi-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Australian Open, după ce adversarul său din optimile de finală, Jakub Mensik, s-a retras duminică din cauza unor probleme abdominale, cu o zi înainte de meciul programat luni la Melbourne Park în sesiunea de seară.
12:30
Rogobete: Proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România ajunge într-o etapă decisivă/ Datele vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că proiectul ROGEN, care are în vedere dezvoltarea cercetării genomice, intră într-o etapă esenţială, care prevede secvenţierea genomicǎ a 5.000 de probe de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga ţară şi monitorizarea pe termen lung a 600 dintre acestea pentru a înţelege cum predispoziţia genetică interacţionează cu factorii de risc şi cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare. ”Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient”, explică el.
12:20
Tokyo: Admiratorii îşi iau rămas bun de la Lei Lei şi Xiao Xiao, doi urşi panda care se întorc în China # News.ro
Numeroşi admiratori şi-au luat rămas bun, duminică, de la cei doi panda extrem de populari de la Grădina Zoologică din Tokyo, care se pregătesc să se întoarcă în China, lipsind arhipelagul de aceste animale emblematice pentru prima dată în jumătate de secol, informează AFP.
12:10
INTERVIU - Adrian Mitroi, economist: Guvernul nu are niciun motiv să mai funcţioneze în echipa şi în paradigma asta. Realitatea e clară: măsurile nu sunt potrivite, nu au avut efect. Ai luat toate măsurile fiscale posibile ca să rămâi în acelaşi deficit # News.ro
România e într-o situaţie financiară critică, iar măsurile luate până acum au eşuat, nereuşind să reducă, de fapt, deficitul, afirmă economistul Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE), într-un interviu acordat News.ro. În acest moment, Guvernul operează cu patru parametri toxici de 8%, explică el: deficit structural – deficit de cont curent – deficit bugetar – inflaţie.
