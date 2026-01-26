Parcul IOR: 1.500 copaci tăiați, nicio instituție responsabilă. Urmează procesul care ar putea anula retrocedarea
Snoop.ro, 26 ianuarie 2026 06:50
Anularea actului prin care o bucată de parc a ajuns la privați se judecă pe 27 ianuarie. În dosar a apărut și moștenitorul fostei proprietare, Maria Cocoru: Petre Băjenaru, afaceristul central din schema retrocedării. Înainte de judecată, Snoop a vorbit cu autoritățile, de la Poliția Capitalei la Garda de Mediu și ministra Mediului. The post Parcul IOR: 1.500 copaci tăiați, nicio instituție responsabilă. Urmează procesul care ar putea anula retrocedarea appeared first on Snoop.
Note de 4 și 5 pentru șefia Integrității. Printre cei care au picat, fosta procuroare care a cercetat-o pe Kovesi și un fost angajat „Doi și-un sfert” # Snoop.ro
Patru candidați au concurat în ianuarie 2026 pentru funcția de președinte al ANI. Toți au picat. Instituția a rămas fără șef din iulie 2025 și nu are nici secretar general, dar propune extinderea declarației de avere, care să conțină și banii cash. The post Note de 4 și 5 pentru șefia Integrității. Printre cei care au picat, fosta procuroare care a cercetat-o pe Kovesi și un fost angajat „Doi și-un sfert” appeared first on Snoop.
Tăiate și cusute pe viu, ignorate de medici sau separate de nou-născuți - mame din România, Croația și Polonia povestesc cum nașterea a fost pentru ele o experiență traumatizantă. Violența obstetrică este un fenomen global, afirmă specialiștii, dar în Europa se manifestă mai acut în țările cu sisteme medicale marcate de moștenirea comunistă. The post Nașteri furate. „M-au tăiat, m-am rupt, m-au cusut fără anestezie” appeared first on Snoop.
De la străzi modernizate și spații verzi extinse la autorizații controversate și conflicte cu presa: bilanțul anilor de primar de sector ai edilului Capitalei. The post Bilanțul lui Ciprian Ciucu după 5 ani la Primăria Sectorului 6 appeared first on Snoop.
După investigația Snoop, se redeschide dosarul unui profesor acuzat de abuz sexual asupra unor eleve # Snoop.ro
Snoop a publicat, în decembrie 2024, o investigație despre Mihail Cornescu, profesor de matematică în Turceni, Gorj, acuzat de elevele sale minore că le-a abuzat sexual. Dosarul penal s-a închis din lipsă „de probe certe” cu câteva zile înainte de publicarea articolului. În ianuarie 2026, instanța a decis să se redeschidă dosarul penal. Hotărârea e definitivă. The post După investigația Snoop, se redeschide dosarul unui profesor acuzat de abuz sexual asupra unor eleve appeared first on Snoop.
Democrația pentru tineri nu se mai reduce la vot: în era digitală, ea înseamnă redescoperirea valorilor democratice. De la scepticismul față de politicieni la informarea din mediul online, tinerii caută să înțeleagă și să se protejeze de manipularea informațională amplificată de inteligența artificială. The post Ce înseamnă democrația pentru tineri appeared first on Snoop.
Tinerii, între singurătate și nevoia de-a aparține. Cum ajunge Andrew Tate „prietenul tău” # Snoop.ro
„Ce probleme poți avea la 15 ani?” întreabă adesea adulții. Dincolo de ecrane, însă, mulți tineri se confruntă cu singurătatea și dificultăți pe care adulții nu le observă. Cinci adolescenți, rapperul Cojo și psihologi vorbesc despre nevoia de apartenență, riscurile atunci când aceasta nu este împlinită și soluțiile posibile. The post Tinerii, între singurătate și nevoia de-a aparține. Cum ajunge Andrew Tate „prietenul tău” appeared first on Snoop.
Ce ne ține la distanță unii de alții și ce ne-ar ajuta să fim mai uniți? Întrebarea m-a urmărit de când am revenit, acum un an, în micul meu oraș turistic, Călimănești. Am vorbit cu mai mulți oameni care trăiesc aici, încercând să aflu răspunsul. The post Singurătate în comunitate: un oraș mic în care „nu avem cum să ne găsim” appeared first on Snoop.
