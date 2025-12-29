Singurătate în comunitate: un oraș mic în care „nu avem cum să ne găsim”
Snoop.ro, 29 decembrie 2025 06:50
Ce ne ține la distanță unii de alții și ce ne-ar ajuta să fim mai uniți? Întrebarea m-a urmărit de când am revenit, acum un an, în micul meu oraș turistic, Călimănești. Am vorbit cu mai mulți oameni care trăiesc aici, încercând să aflu răspunsul. The post Singurătate în comunitate: un oraș mic în care „nu avem cum să ne găsim” appeared first on Snoop.
„Au moștenit o lume în derivă”. Generația Z caută soluții pentru o planetă în criză climatică # Snoop.ro
Ai 20 de ani și ți-e frică de cum va arăta Pământul când vei avea 40 de ani? Trei sferturi dintre adolescenți și tineri sunt îngrijorați din cauza schimbărilor climatice, arată cercetările din mai multe state, inclusiv din România. Cu o planetă în continuă încălzire, generația Z învață să trăiască cu ea. Și cu anxietatea climatică. The post „Au moștenit o lume în derivă”. Generația Z caută soluții pentru o planetă în criză climatică appeared first on Snoop.
Dispariția unui dosar penal. O mamă protestează în Piața Victoriei fiindcă procurorii au pierdut dosarul despre moartea fiicei # Snoop.ro
Dosarul de ucidere din culpă a unei tinere de 36 ani, decedată la Spitalul Bagdasar-Arseni în 2021, e de negăsit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a constatat „dispariția” prin două ordonanțe și a cerut copii, „pentru reconstituire”, de la mamă. The post Dispariția unui dosar penal. O mamă protestează în Piața Victoriei fiindcă procurorii au pierdut dosarul despre moartea fiicei appeared first on Snoop.
De la Roblox la TikTok, platformele digitale îi antrenează pe copii să caute recompensa ca la păcănele # Snoop.ro
Economia bazată pe dependență se construiește din notificări pe Instagram, loot box-uri în jocuri video, roți ale „norocului” și păcănele pe telefon. Toate folosesc recompensa aleatorie care te face să vrei încă odată. Adolescenții sunt cei mai afectați, iar dependența digitală seamănă cu cea de substanțe. The post De la Roblox la TikTok, platformele digitale îi antrenează pe copii să caute recompensa ca la păcănele appeared first on Snoop.
Reportaj de la Curtea de Apel București. Niciodată n-a durat mai puțin ca 40 de oameni să iasă dintr-o sală de judecată # Snoop.ro
O judecătoare care a vorbit la microfonul șefei despre solidaritate. Șefă care a numit o investigație „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Un telefon de la Lia Savonea. Zeci de jurnaliști și zeci de judecători despărțiți de un fileu de camere. Cum a arătat conferința extraordinară în care Curtea de Apel București a vrut să se apere, dar a lăsat zeci de întrebări în aer după documentarul Recorder? The post Reportaj de la Curtea de Apel București. Niciodată n-a durat mai puțin ca 40 de oameni să iasă dintr-o sală de judecată appeared first on Snoop.
Unde a mințit candidatul PSD Daniel Băluță. El spune că ziariștii nu l-au contactat: publicăm toate apelurile și mesajele # Snoop.ro
Înainte de a publica investigația legată de averea imobiliară a candidatului Daniel Băluță, Snoop și Public Record au încercat prin mai multe căi să obțină reacția și lămuriri de la primar. The post Unde a mințit candidatul PSD Daniel Băluță. El spune că ziariștii nu l-au contactat: publicăm toate apelurile și mesajele appeared first on Snoop.
Secretele imobiliare ale candidatului PSD Daniel Băluță: complex de vile în Sectorul 4, părinții au luat 8 apartamente în blocul familiei Negoiță # Snoop.ro
În declarația de avere, Daniel Băluță are doar moștenirile soției, plus un teren și o casă donate fiicei. Averea substanțială se află pe numele rudelor edilului din Sectorul 4. Părinții pensionari, ambii trecuți prin Primăria S4, și fratele său au apartamente, terenuri și case cumpărate cu peste un milion de euro și proprietăți evaluate la peste 1,5 milioane euro The post Secretele imobiliare ale candidatului PSD Daniel Băluță: complex de vile în Sectorul 4, părinții au luat 8 apartamente în blocul familiei Negoiță appeared first on Snoop.
