Covasna Media, 26 ianuarie 2026 07:00

Prefectul Ráduly István: „Județul Covasna este un exemplu viu al faptului că diversitatea este o forță”

Acum 30 minute
07:00
Știrile din județ, acum direct pe telefonul tău! CovasnaMedia.ro lansează canalul oficial de WhatsApp
Știrile din județ, acum direct pe telefonul tău! CovasnaMedia.ro lansează canalul oficial de WhatsApp
07:00
07:00
Campionii zăpezii: schiorii covăsneni au dominat podiumul la Cupa GERAR 2026
Campionii zăpezii: schiorii covăsneni au dominat podiumul la Cupa GERAR 2026
Acum o oră
06:40
Horoscop luni, 26 ianuarie 2026
Horoscop luni, 26 ianuarie 2026
Acum 24 ore
13:50
Cod galben de precipitații în 18 județe, de luni până marți dimineața
Cod galben de precipitații în 18 județe, de luni până marți dimineața
Ieri
16:50
Ce se întâmplă, de fapt, cu taxele și impozitele în Sfântu Gheorghe
Ce se întâmplă, de fapt, cu taxele și impozitele în Sfântu Gheorghe
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Horoscop de weekend: 24-25 ianuarie 2026
Horoscop de weekend: 24-25 ianuarie 2026
23 ianuarie 2026
22:00
O nouă pierdere dureroasă pentru învățământul din Zona Buzaielor. Învățătoarea Maria Moț...
O nouă pierdere dureroasă pentru învățământul din Zona Buzaielor. Învățătoarea Maria Moț...
18:00
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, în curs de autorizare; ar putea fi deschis peste o...
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, în curs de autorizare; ar putea fi deschis peste o...
14:40
Unirea se sărbătorește prin sport și istorie la Întorsura Buzăului
Unirea se sărbătorește prin sport și istorie la Întorsura Buzăului
14:10
Recital de pian și vioară, la Centrul de Cultură Arcuș, pentru a marca Ziua Unirii
Recital de pian și vioară, la Centrul de Cultură Arcuș, pentru a marca Ziua Unirii
13:50
ISU Covasna: Gheața poate fi înșelătoare. Evitați suprafețele înghețate!
ISU Covasna: Gheața poate fi înșelătoare. Evitați suprafețele înghețate!
13:40
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe pe 24 ianuarie pentru Ziua Unirii
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe pe 24 ianuarie pentru Ziua Unirii
13:30
ANUNȚ DE IMPLEMENTARE PROIECT Regiunea Centru
ANUNȚ DE IMPLEMENTARE PROIECT Regiunea Centru
13:20
Întorsura Buzăului: bărbat arestat preventiv pentru „răzbunare pentru ajutorul dat...
Întorsura Buzăului: bărbat arestat preventiv pentru „răzbunare pentru ajutorul dat...
11:10
Prezență constantă a polițiștilor în școli, pentru siguranța elevilor și a cadrelor...
Prezență constantă a polițiștilor în școli, pentru siguranța elevilor și a cadrelor...
10:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:20
S-au deschis înscrierile pentru participarea publicului la gala Best of Sepsi
S-au deschis înscrierile pentru participarea publicului la gala Best of Sepsi
07:00
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile
07:00
O săptămână mai calmă, cu filme și teatru
O săptămână mai calmă, cu filme și teatru
06:50
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...
06:40
Horoscop vineri, 23 ianuarie 2026
Horoscop vineri, 23 ianuarie 2026
22 ianuarie 2026
17:10
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de...
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de...
16:30
HydroKov: An record al canalizărilor înfundate: 1.111 intervenții în județul Covasna
HydroKov: An record al canalizărilor înfundate: 1.111 intervenții în județul Covasna
15:10
25 de zile de îngrijiri medicale după o criză de gelozie, în Zagon
25 de zile de îngrijiri medicale după o criză de gelozie, în Zagon
13:40
Artiştii Vinczeffy László şi Ütő Gusztáv, premiaţi de Ziua Culturii Maghiare la Sfântu...
Artiştii Vinczeffy László şi Ütő Gusztáv, premiaţi de Ziua Culturii Maghiare la Sfântu...
11:00
Luptă cu flăcările și gerul la Micloșoara: o casă și un autoturism, afectate de un incendiu
Luptă cu flăcările și gerul la Micloșoara: o casă și un autoturism, afectate de un incendiu
09:50
Furt într-o gospodărie din Vârghiș. Doi tineri au fost reținuți
Furt într-o gospodărie din Vârghiș. Doi tineri au fost reținuți
09:20
Din nou la școală, dar pentru a fi părinți
Din nou la școală, dar pentru a fi părinți
09:20
Accident rutier cu șofer băut, la Târgu Secuiesc
Accident rutier cu șofer băut, la Târgu Secuiesc
07:00
Adolescența, jucată în seturi: povestea lui Tòth Attila
Adolescența, jucată în seturi: povestea lui Tòth Attila
07:00
Programul „Ceasul de asistenţă de urgenţă" va fi lansat şi la Târgu Secuiesc
Programul „Ceasul de asistenţă de urgenţă” va fi lansat şi la Târgu Secuiesc
07:00
Primăria Sfântu Gheorghe oferă posibilitatea de prelungire a contractelor de concesiune pentru...
Primăria Sfântu Gheorghe oferă posibilitatea de prelungire a contractelor de concesiune pentru...
06:50
Vernisajul expoziției video TIMP VARIABIL
Vernisajul expoziției video TIMP VARIABIL
06:40
Horoscop joi, 22 ianuarie 2026
Horoscop joi, 22 ianuarie 2026
21 ianuarie 2026
15:10
Recomandări de la polițiști pentru protejarea animalelor în timpul gerului
Recomandări de la polițiști pentru protejarea animalelor în timpul gerului
15:00
Expoziție de grafică anatomică Jenő Barcsay la Sfântu Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii...
Expoziție de grafică anatomică Jenő Barcsay la Sfântu Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii...
13:30
Au început înscrierile pentru Concursul de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma Sándor
Au început înscrierile pentru Concursul de Artă Plastică Contemporană Kőrösi Csoma Sándor
12:00
Cod galben de ger în 13 județe, până joi dimineața; informare de vreme rece și polei, până...
Cod galben de ger în 13 județe, până joi dimineața; informare de vreme rece și polei, până...
11:50
Referendum local pe 1 martie după revolta taxelor de la Sfântu Gheorghe
Referendum local pe 1 martie după revolta taxelor de la Sfântu Gheorghe
11:10
„Minimul legal", contestat de cetățeni în fața Primăriei din Sfântu Gheorghe
„Minimul legal”, contestat de cetățeni în fața Primăriei din Sfântu Gheorghe
11:10
Bărbatul care a vrut să dea foc unei case din Comandău a fost arestat preventiv
Bărbatul care a vrut să dea foc unei case din Comandău a fost arestat preventiv
07:00
Pilotul din Întorsura Buzăului, Flavius Croitoriu vrea să transforme raliul în motor de binefacere
Pilotul din Întorsura Buzăului, Flavius Croitoriu vrea să transforme raliul în motor de binefacere
06:40
Horoscop miercuri, 21 ianuarie 2026
Horoscop miercuri, 21 ianuarie 2026
20 ianuarie 2026
18:50
Alianţa Maghiară strânge semnături pentru revizuirea taxelor şi impozitelor locale din Sfântu...
Alianţa Maghiară strânge semnături pentru revizuirea taxelor şi impozitelor locale din Sfântu...
13:50
Alcoolemie de 1,54 mg/l pe bicicletă: bărbat rănit și amendat cu 1.620 de lei
Alcoolemie de 1,54 mg/l pe bicicletă: bărbat rănit și amendat cu 1.620 de lei
13:00
Poliția Locală Sfântu Gheorghe laudă implicarea cetățenilor la deszăpezire
Poliția Locală Sfântu Gheorghe laudă implicarea cetățenilor la deszăpezire
06:50
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și...
Se extinde programul De Minimis pentru firmele din Sfântu Gheorghe: se pot solicita reduceri și...
06:40
Horoscop marţi, 20 ianuarie 2026
Horoscop marţi, 20 ianuarie 2026
06:40
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână
Sfânu Gheorghe: Noi intersecții semaforizate vor fi puse în funcţiune în această săptămână
