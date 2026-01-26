„Cel mai mare sistem anti-drone din Europa”: țara care e aproape de semnarea unui contract istoric

16:50

"Trebuie să investim masiv în abilitatea de a ne apăra. Și facem asta", a declarat joi, în discursul susținut la Davos, cancelarul german Friedrich Merz. "Trebuie să facem rapid economiile noastre competitive. Și facem acest lucru", a spus cancelarul german. "Trebuie să fim mult mai uniți. Între noi, europenii, și alții cu aceleași valori. Și facem asta", a mai spus Merz, adăugând că o lume în care doar puterea contează, e una "periculoasă", mai întâi pentru statele mici, apoi pentru cele mijloc...