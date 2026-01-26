„Cel mai mare sistem anti-drone din Europa”: țara care e aproape de semnarea unui contract istoric
Euractiv.ro, 26 ianuarie 2026 09:00
Ministrul polonez al apărării a anunțat semnarea iminentă a unui contract pentru înființarea „celui mai mare sistem anti-drone din Europa” în această țară membră NATO, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Ce mai fac mercenarii Wagner în Africa? Fabricile morții care finanțează războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Din Sudan până în Republica Centrafricană, trecând prin Mali, Malawi, Burkina Faso și Niger, mercenarii Wagner transformă câmpurile aurifere din Africa de Vest în fabrici ale morții.
După declarațiile optimiste ale lui Putin din noiembrie și decembrie, realitatea de pe teren arată că progresele rusești rămân foarte limitate în tot Donbasul, rezumă „Corriere della Sera” (Italia) situația frontului din Ucraina.
Fac ce fac și se întorc mereu la Anchorage, la locul „răscumpărării” lui Putin pe scena mondială și la promisiunea lui Trump de capitulare a Ucrainei, singura formulă care e sinonimă cu pacea pentru Kremlin, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
Bilanțul ultimului naufragiu din Marea Mediterană e de 50 de morți și un supraviețuitor # Euractiv.ro
Un migrant a fost salvat în apele internaționale de nava Star, care l-a debarcat și l-a dus în Malta. Acesta a raportat că cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața vineri într-un naufragiu în centrul Mediteranei, anunță „La Stampa” (Italia).
Deși Parlamentul European a întârziat aplicarea acordul Mercosur-UE, un astfel de gest venit din partea brazilienilor ar avea o considerabilă semnificație politică, consideră un editorialist al „O Globo” (Brazilia).
Starmer negociază o „resetare” a relațiilor cu blocul comunitar, iar UE activează un cadru juridic pentru ca o viitoare ruptură să fie atât de costisitoare încât să fie impracticabilă din punct de vedere politic, scrie „La Razon” (Spania).
Sánchez respinge oferta lui Trump ca Spania să participe la Consiliul pentru Pace pentru Gaza # Euractiv.ro
Printre argumentele invocate de premierul spaniol se numără și acela că noul organism se află în afara cadrului Națiunilor Unite și că Autoritatea Națională Palestiniană nu este reprezentată, scrie „El Periodico” (Spania).
Securitate internă și sprijin „mai limitat” pentru aliați: Pentagonul își dezvăluie noua strategie # Euractiv.ro
Armata americană îi va acorda prioritate securității internă și izolării Chinei, oferindu-le în același timp un sprijin „mai limitat” aliaților din Europa și din alte părți, a indicat Pentagonul vineri în noua lui strategie de apărare.
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puțin pentru moment, delirul său de grandoare și se mulțumește cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război sângeros, comentează EFE.
Un sondaj Eurobazooka arată că 74% dintre români văd risc ridicat de război în Uniunea Europeană, 46% vor armată europeană, iar opinia despre Donald Trump rămâne profund divizată. Datele indică sprijin pentru reînarmare, dar și un reflex atlantist.
Zelenski: Discuțiile Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # Euractiv.ro
Potrivit unor surse, în timpul discuțiilor au fost examinate documente privind „teritoriul, garanțiile (de securitate) și alte aspecte” ale unei soluționări negociate a conflictului, informează Agerpres.
Un bărbat a murit împușcat de agenți federali în Minneapolis, pe fondul operațiunilor anti-imigrație # Euractiv.ro
Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a fost împușcat de agenți federali, sâmbătă dimineață, 24 ianuarie, în Minneapolis, în contextul operațiunilor federale de imigrație desfășurate în Minnesota, potrivit relatărilor presei americane.
Politico: „Nimeni nu-l mai poate crede”. UE își recalibrează relația cu SUA după criza Groenlandei # Euractiv.ro
Liderii UE spun că relația transatlantică a intrat într-o nouă fază de neîncredere, după ce Donald Trump a amenințat aliați europeni cu tarife în disputa privind Groenlanda și a publicat mesaje private primite de la omologi, relatează „Politico”.
Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, într-o vizită la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, că "trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori" și trebuie să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul sau știința.
Merz și Meloni bat palma: producție comună de armament și exerciții militare germano-italiene # Euractiv.ro
Germania și Italia își extind cooperarea în apărare și economie: producție comună de drone, nave și sisteme antirachetă, plus mai multe exerciții militare. Acordul a fost semnat la Roma de Merz și Meloni, informează dpa (Germania).
Judecătoare de la București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” devenite regulă # Euractiv.ro
Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere.
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării prețului la gaz, dar nici nu o putem lungi foarte mult # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Radioul public, faptul că nu este certă eliminarea plafonării prețului la gaz din primăvară, dar "nici nu o putem lungi foarte mult".
Dan, despre plagiatul ministrului Justiției: Sunt bătălii mai importante în care doresc să mă implic # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că sunt bătălii mai importante în care ar dori să se implice, întrebat dacă ministrul Justiției, acuzat de plagiat, ar trebui să demisioneze.
Război hibrid, dizidenți ruși, extrema dreaptă austriacă: dezvăluirile din procesului lui Egisto Ott # Euractiv.ro
Procesul unui fost agent al serviciilor secrete austriece, suspectat că ar fi trădat în favoarea Moscovei, a început joi, 22 ianuarie, în capitala Austriei. Un prilej de a înțelege cum a arată o operațiune de mare amploare într-o țară a UE.
O țară din cadrul NATO nu are armată și, prin urmare, nu investește în apărare precum celelalte națiuni, notează „La Razon” (Spania), încercând să răspundă la întrebarea ce ar face această țară în caz de intervenție militară străină.
Pentagonul și-a informat aliații europeni cu privire la retragerea iminentă a aproximativ 200 de membri ai personalului american din anumite structuri dependente de organizația de apărare colectivă, scrie „Le Monde” (Franța).
Raportul dintre datoria publică și Produsul Intern Brut (PIB) în Zona Euro a crescut la 88,5% în al treilea trimestru al anului trecut, scrie „Sabah” (Turcia).
Ambiția Bruxelles-ului de a conecta continentul prin coridoare de transport moderne până în 2030 a fost deja declarată oficial drept nefezabilă, scrie Gloria Hristova în „Economic.bg” (Bulgaria) interpretând un raport al Curții de Conturi Europene.
Datorită creșterii și influenței sale diplomatice, Polonia a devenit un jucător cheie în Europa. O dinamică complexă care a început în urmă cu mai bine de treizeci de ani, explică „L'Express” (Franța) sub semnătura Charlottei Baris.
Dacă motivația este securitatea, SUA au deja aprobarea Danemarcei pentru a-și spori prezența militară pe insulă. Amenințările nu fac decât să slăbească NATO; ipoteza potrivit căreia nu există rațiuni de stat, ci vanitate, nu mai poate fi exclusă.
Ambițiile lui Trump privind Groenlanda îi pun în dificultate pe extremiștii de dreapta din Europa # Euractiv.ro
Liderii populiști sunt prinși între apropierea lor afișată față de președintele american și apărarea suveranității statelor. Dacă Orban sau Meloni adoptă un profil discret, alții își asumă o poziție de susținere sau respingere a proiectului.
Faptul că Europa a înlocuit gazul rusesc cu importuri de GNL, care sunt din ce în ce mai dominate de SUA, ar putea oferi administrației Trump o altă pârghie asupra regiunii, avertizează UniCredit, citată de „Money Review” (Grecia).
Groenlanda: rolul crucial al secretarului general al NATO în „răzgândirea” lui Donald Trump la Davos # Euractiv.ro
Olandezul, care a menținut întotdeauna relații bune cu președintele american, a propus un transfer de suveranitate asupra uneia sau mai multor baze militare de pe insulă. Rămâne ca aceste concesii să fie aprobate de danezi și groenlandezi.
Președintele Nicușor Dan nu crede că suntem încă în punctul de a face unirea cu Republica Moldova
Dan, despre poziția României privind Groenlanda: Suveranitatea ține de dreptul internațional # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, înainte de reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, că poziția României privind Groenlanda este că "suveranitatea e ceva important" și orice ține de apărare trebuie discutat.
Instanța supremă a decis, definitiv, că dosarul deschis pe numele foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu rămâne clasat, așa cum a stabilit procuroarea Ilona Panica de la Parchetul General (PG).
Buda despre Mercosur: Nu putem construi o agricultură puternică pe ruinele unei economii slăbite # Euractiv.ro
Eurodeputatul Daniel Buda (PNL), un apărător al fermierilor, explică de ce a votat pentru Acordul UE-Mercosur, contestat de asociațiile din agricultură, dar și de PSD.
Proiect: Bugetarii cu pensii speciale pot rămâne la muncă dacă renunță la 85% din pensie # Euractiv.ro
Guvernul a avut joi pe masă, în primă lectură, un proiect de lege privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice
De la Davos, Friedrich Merz anunță o nouă Europă, mai dinamică și mai puțin birocratică # Euractiv.ro
"Trebuie să investim masiv în abilitatea de a ne apăra. Și facem asta", a declarat joi, în discursul susținut la Davos, cancelarul german Friedrich Merz. "Trebuie să facem rapid economiile noastre competitive. Și facem acest lucru", a spus cancelarul german. "Trebuie să fim mult mai uniți. Între noi, europenii, și alții cu aceleași valori. Și facem asta", a mai spus Merz, adăugând că o lume în care doar puterea contează, e una "periculoasă", mai întâi pentru statele mici, apoi pentru cele mijloc...
Președintele american Donald Trump și-a lansat oficial, la Davos, Consiliul pentru Pace # Euractiv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, oficial, Consiliul pentru Pace prin semnarea documentului său constitutiv, o inițiativă pe care criticii o văd ca subminând Organizația Națiunilor Unite.
Deputat AUR, interdicție a intrara în Ucraina. A fost reținut și împins fizic peste graniță,spune el # Euractiv.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, descris de partid ca "antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni", a primit interdicție de a intra în Ucraina.
Maia Sandu: Moldova poate rămâne parte a lumii libere prin aderarea la UE sau sub protecția României # Euractiv.ro
R. Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, să aibă parte de pace și de siguranță, iar acest lucru poate fi asigurat fie prin aderarea la UE, fie sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu.
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene.
Plafonarea prețului la gaz, care expiră pe 31 martie, ar urma să nu mai fie prelungită după această dată, potrivit planurilor Guvernului Bolojan.
MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia asupra faptului că sunt anunțate acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest.
Vasile Dîncu la RFI: PSD a dat o lecție partenerilor din coaliție în privința Mercosur # Euractiv.ro
PSD a dat o lecție partenerilor de guvernare pe tema acordului UE-Mercosur, a spus la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu.
Gavin Newsom nu-și alege cuvintele când vine vorba de atacurile lui Donald Trump: „E pură nebunie” # Euractiv.ro
Marți seară, în cadrul programului de televiziune „Quotidien” de pe TMC, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a răspuns la întrebările jurnalistului francez în cadrul emisiunii prezentate de Yann Barthès, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Ursula von der Leyen propune independența europeană împotriva unilateralismului lui Trump # Euractiv.ro
Cu alianța transatlantică în pragul colapsului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pentru a apăra „independența europeană”, notează „Euronews” (Italia).
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit brusc un dineu în timpul unui discurs al lui Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, gestul putând semnala o creștere a tensiunilor în relațiile transatlantice.
Prevenirea corupției în rândul parlamentarilor: Ce recomandări GRECO nu a îndeplinit România-embargo # Euractiv.ro
România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător opt din cele treisprezece recomandări conținute în Raportul de evaluare, publicat joi de GRECO.
Canada a conceput un scenariu al unei invazii americane și posibilele răspunsuri ale Ottawa # Euractiv.ro
Conform modelizărilor luate în considerare de armata canadiană și dezvăluite de ziarul „The Globe and Mail”, Statele Unite ar putea neutraliza principalele poziții strategice canadiene în mai puțin de o săptămână, scrie „Le Monde” (Franța).
Proiectul tiranic al SUA a fost ținut sub control doar atunci când a fost contestat sau din cauza pericolului intern, constată „Fohla Online” (Brazilia), într-o analiză a elementelor de context care „i-au impus limite lui Trump”.
Discuția Grupului de la Washington și posibilitatea ca din Coaliția Voluntarilor să se nască o „Euro-NATO”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Gianluca Mercuri.
Franța a respins ca fiind fake news afirmația președintelui SUA privind medicamentele din Franța # Euractiv.ro
Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, informează „Reuters”.
