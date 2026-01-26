Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie
Sport.ro, 26 ianuarie 2026 09:50
Barcelona a câștigat cu 3-0 meciul cu ultima clasată Real Oviedo și a revenit pe primul loc în La Liga.
• • •
De Rossi, în al nouălea cer după o revenire de senzație: „Am trăit o emoție unică, este ceva epic” # Sport.ro
Genoa a învins Bologna cu 3-2, duminică, 25 ianuarie 2026, după ce a fost condusă cu două goluri.
Incident tragic pe un teren de fotbal.
Campioana ultimelor două ediții traversează un coșmar fără sfârșit, în acest sezon.
Două echipe din Superliga își cunosc deja soarta pentru partea a doua a campionatului.
Fostul atacant al roș-albaștrilor pune degetul pe rană după eșecul dur de pe Arena Națională.
Andrei Vlad (26 de ani) nu mai este jucătorul celor de la Aktobe.
CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...” # Sport.ro
CFR Cluj a profitat din plin de succesul categoric obținut pe Arena Națională.
„Prima oară în viață când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit, la întoarcerea în țară, ce i-au făcut australienii în meciul cu Naomi Osaka # Sport.ro
Sorana Cîrstea dezvăluie că a primit un tratament neașteptat, la Melbourne.
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!” # Sport.ro
FCSB a fost spulberată de CFR Cluj, scor 1-4, iar Gigi Becali a anunțat că nu mai este interesat de soarta echipei după ce șansele la play-off au devenit minime în urma celui de-al treilea eșec din 2026.
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“ # Sport.ro
Internaționalul român, în vârsta de 23 de ani, rămâne în mijlocul unei telenovele fotbalistice, în această iarnă.
Marian Iancu a oferit un mesaj dur după eșecul campioanei.
Campioana de anul trecut, eliminată în optimile Australian Open 2026. Ce meciuri tari propun sferturile de finală # Sport.ro
Madison Keys a părăsit ediția 2026 a Openului Australian, după doar trei victorii.
Claudiu Bumba, erou pentru ETO Gyor în derby-ul cu Ferencvaros! Românul a marcat în victoria care i-a dus pe primul loc # Sport.ro
Mijlocașul Claudiu Bumba a înscris un gol decisiv în victoria echipei ETO FC, scor 3-1, pe terenul campioanei Ferencvaros.
Pe Arena Națională, un fost jucător al roș-albaștrilor a făcut spectacol, contribuind decisiv la un rezultat-bombă: 4-1 pentru CFR.
Formația milaneză a trăit weekend-ul perfect. Pentru că principalele urmăritoare s-au împiedicat, rând pe rând.
Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!” # Sport.ro
Gigi Becali a spus totul! Ce se întâmplă cu Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj: „Mie aşa mi-a mers bine” # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj.
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul usturător cu CFR Cluj: „Nicio șansă” # Sport.ro
Concluzia lui Ilie Dumitrescu după FCSB - CFR Cluj 1-4.
Ionuț Radu a avut o evoluție modestă în poarta lui Celta Vigo în înfrângerea cu Real Sociedad.
Daniel Pancu, criză de nervi după ce a umilit-o pe FCSB: „CFR nu e moartă! Suntem desconsiderați pe față” # Sport.ro
Daniel Pancu, răbufnire după FCSB - CFR Cluj 1-4. Antrenorul a avut o criză de nervi în direct, la finalul derby-ului.
Caramavrov ironizează clubul FCSB, condus de un personaj care își repară „mașina de lux” cu metode neconvenționale.
Andre Duarte, DEZASTRU absolut la debutul pentru FCSB! Ce note a primit fundașul central portughez # Sport.ro
Campioana a fost umilită de CFR Cluj pe Arena Națională, scor 1-4.
Antrenorul FCSB-ului a venit la interviul de după meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 4-1, și a anunțat că e la dispoziția clubului.
David Miculescu nu își explică criza de la FCSB! Ce a spus despre duelul cu Fenerbahce: „Putem câștiga orice meci” # Sport.ro
David Miculescu a părut dezamăgit după umilința de pe Arena Națională cu CFR Cluj.
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!” # Sport.ro
Campioana e într-o pasă teribilă, având trei înfrângeri, în cele trei meciuri oficiale din 2026.
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Acum dau totul la CFR Cluj” # Sport.ro
Andrei Cordea a expus motivul din spatele bucuriei de la golul marcat în FCSB - CFR Cluj 1-4.
Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat # Sport.ro
Gigi Becali a fost dezamăgit de felul în care a arătat FCSB în meciul cu CFR Cluj.
CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.
Latifundiarul din Pipera a fost foc și pară, după FCSB – CFR Cluj, scor 1-4.
Campioana ultimelor două ediții își poate lua gândul de la titlul la care Gigi Becali visa, inclusiv pe finalul anului 2025.
Andrei Cordea, război total cu FCSB! Înjurat de fani, a imitat un star de la Real Madrid la golul pentru CFR Cluj # Sport.ro
Cum s-a bucurat Andrei Cordea după golul marcat în FCSB - CFR Cluj 1-3.
O nouă despărțire de clubul ardelean.
Formația bucureșteană e în genunchi, după pauza de iarnă.
FCSB s-ar mai putea despărți de un jucător în această iarnă.
Come-back de senzație pentru fostul internațional portughez.
Reacție neașteptată! Ce a făcut fanii lui FCSB după ce favoriții au fost întorși neașteptat # Sport.ro
FCSB a fost întoarsă în finalul primei părți de CFR Cluj.
Latifundiarul din Pipera a fost îngrozit, când a văzut cum echipa sa a încheiat prima repriză de pe Arena Națională.
Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul la pauză pentru revenirea CFR-ului din derby-ul cu FCSB: ”A ezitat!” # Sport.ro
Prima repriză din FCSB - CFR Cluj s-a încheiat cu 1-2.
Cum a fost surprins Mihai Stoica când CFR Cluj a întors scorul cu FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a trecut la acțiune # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat rapid după ce FCSB a fost întoarsă de CFR Cluj
Pe Arena Națională, în fața CFR-ului, campioana a făcut o repriză în care a jucat bine, timp de 35 de minute, după care a avut o cădere șocantă, pe finalul primei părți.
Chivu râde cu gura până la urechi: rezultat uriaș în favoarea Interului, în lupta pentru titlu # Sport.ro
La două zile după ce a zdrobit Pisa (6-2), liderul din Serie A a savurat un meci care i-a mărit șansele la câștigarea campionatului.
Emoții pentru FCSB și CFR Cluj! Ce vor fi obligați să facă fotbaliștii echipelor la finalul derby-ului # Sport.ro
Anumiți fotbaliști de la FCSB și CFR Cluj vor fi verificați de către ANAD după încheierea derby-ului.
FCSB și CFR Cluj se duelează în etapa cu numărul 23 din Superliga României, un meci important pentru o eventuală calificare în play-off.
Dezvăluiri uluitoare despre viața extrasportivă a vedetei de la FCSB: ”Familia ne-a cerut să o scoatem din casă!” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de la FCSB a fost acuzat în mai multe rânduri că are o viață extrasportivă inadecvată, lucru ce îi afectează performanțele sportive.
FCSB, start de vis cu CFR Cluj! David Miculescu a deschis scorul în minutul 2. Olaru a lovit imediat după bara # Sport.ro
FCSB o domină autoritar pe CFR Cluj pe Arena Națională în debutul derby-ului suferinței.
