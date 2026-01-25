Nota primită de Ionuț Radu după 1-3 cu Real Sociedad! Portarul român comis-o
Sport.ro, 25 ianuarie 2026 23:40
Ionuț Radu a avut o evoluție modestă în poarta lui Celta Vigo în înfrângerea cu Real Sociedad.
Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!” # Sport.ro
FCSB a suferit o înfrângere umilitoare pe Arena Națională, scor 1-4, în fața celor de la CFR Cluj, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
Gigi Becali a spus totul! Ce se întâmplă cu Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj: „Mie aşa mi-a mers bine” # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după 1-4 cu CFR Cluj.
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul usturător cu CFR Cluj: „Nicio șansă” # Sport.ro
Concluzia lui Ilie Dumitrescu după FCSB - CFR Cluj 1-4.
23:40
Ionuț Radu a avut o evoluție modestă în poarta lui Celta Vigo în înfrângerea cu Real Sociedad.
23:30
FCSB a fost umilită pe Arena Națională de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga.
23:30
Daniel Pancu, criză de nervi după ce a umilit-o pe FCSB: „CFR nu e moartă! Suntem desconsiderați pe față” # Sport.ro
Daniel Pancu, răbufnire după FCSB - CFR Cluj 1-4. Antrenorul a avut o criză de nervi în direct, la finalul derby-ului.
23:30
Caramavrov ironizează clubul FCSB, condus de un personaj care își repară „mașina de lux” cu metode neconvenționale.
23:00
Andre Duarte, DEZASTRU absolut la debutul pentru FCSB! Ce note a primit fundașul central portughez # Sport.ro
Campioana a fost umilită de CFR Cluj pe Arena Națională, scor 1-4.
23:00
Antrenorul FCSB-ului a venit la interviul de după meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 4-1, și a anunțat că e la dispoziția clubului.
23:00
David Miculescu nu își explică criza de la FCSB! Ce a spus despre duelul cu Fenerbahce: „Putem câștiga orice meci” # Sport.ro
David Miculescu a părut dezamăgit după umilința de pe Arena Națională cu CFR Cluj.
22:50
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!” # Sport.ro
FCSB a fost umilită pe Arena Națională de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga.
22:50
Campioana e într-o pasă teribilă, având trei înfrângeri, în cele trei meciuri oficiale din 2026.
22:50
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Acum dau totul la CFR Cluj” # Sport.ro
Andrei Cordea a expus motivul din spatele bucuriei de la golul marcat în FCSB - CFR Cluj 1-4.
22:40
Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat # Sport.ro
Gigi Becali a fost dezamăgit de felul în care a arătat FCSB în meciul cu CFR Cluj.
22:30
CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.
22:30
Latifundiarul din Pipera a fost foc și pară, după FCSB – CFR Cluj, scor 1-4.
22:10
Campioana ultimelor două ediții își poate lua gândul de la titlul la care Gigi Becali visa, inclusiv pe finalul anului 2025.
22:10
Andrei Cordea, război total cu FCSB! Înjurat de fani, a imitat un star de la Real Madrid la golul pentru CFR Cluj # Sport.ro
Cum s-a bucurat Andrei Cordea după golul marcat în FCSB - CFR Cluj 1-3.
22:10
O nouă despărțire de clubul ardelean.
22:00
Formația bucureșteană e în genunchi, după pauza de iarnă.
21:50
FCSB s-ar mai putea despărți de un jucător în această iarnă.
21:30
Come-back de senzație pentru fostul internațional portughez.
21:30
Reacție neașteptată! Ce a făcut fanii lui FCSB după ce favoriții au fost întorși neașteptat # Sport.ro
FCSB a fost întoarsă în finalul primei părți de CFR Cluj.
21:30
Latifundiarul din Pipera a fost îngrozit, când a văzut cum echipa sa a încheiat prima repriză de pe Arena Națională.
21:20
Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul la pauză pentru revenirea CFR-ului din derby-ul cu FCSB: ”A ezitat!” # Sport.ro
Prima repriză din FCSB - CFR Cluj s-a încheiat cu 1-2.
21:20
Cum a fost surprins Mihai Stoica când CFR Cluj a întors scorul cu FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a trecut la acțiune # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat rapid după ce FCSB a fost întoarsă de CFR Cluj
21:20
Pe Arena Națională, în fața CFR-ului, campioana a făcut o repriză în care a jucat bine, timp de 35 de minute, după care a avut o cădere șocantă, pe finalul primei părți.
21:00
Chivu râde cu gura până la urechi: rezultat uriaș în favoarea Interului, în lupta pentru titlu # Sport.ro
La două zile după ce a zdrobit Pisa (6-2), liderul din Serie A a savurat un meci care i-a mărit șansele la câștigarea campionatului.
21:00
Emoții pentru FCSB și CFR Cluj! Ce vor fi obligați să facă fotbaliștii echipelor la finalul derby-ului # Sport.ro
Anumiți fotbaliști de la FCSB și CFR Cluj vor fi verificați de către ANAD după încheierea derby-ului.
20:50
FCSB și CFR Cluj se duelează în etapa cu numărul 23 din Superliga României, un meci important pentru o eventuală calificare în play-off.
20:30
Dezvăluiri uluitoare despre viața extrasportivă a vedetei de la FCSB: ”Familia ne-a cerut să o scoatem din casă!” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de la FCSB a fost acuzat în mai multe rânduri că are o viață extrasportivă inadecvată, lucru ce îi afectează performanțele sportive.
20:30
FCSB, start de vis cu CFR Cluj! David Miculescu a deschis scorul în minutul 2. Olaru a lovit imediat după bara # Sport.ro
FCSB o domină autoritar pe CFR Cluj pe Arena Națională în debutul derby-ului suferinței.
20:30
Lupta pentru titlu rămâne pe muchie de cuțit, în La Liga, după rezultatele din weekend.
20:20
Ce a făcut Gloria Bistrița în meciul cu liderul Gyor din Champions League: repriză de vis pentru ardelence! # Sport.ro
Per total, echipa din Liga Florilor are o evoluție foarte bună în acest sezon din EHF Champions League.
20:10
Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus” # Sport.ro
Florin Gardoș a analizat cele două mutări făcute de FCSB în această iarnă.
20:00
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, tehnicianul român a demarat o amplă operațiune de curățenie a lotului, în condițiile în care echipa e într-o situație catastrofală.
19:50
Gestul superb făcut pentru Nicolae Stanciu în China de către conducerea clubului. Nici fanii nu s-au lăsat mai prejos # Sport.ro
Sute de fani l-au așteptat pe Nicolae Stanciu la aeroport în China.
19:40
Partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
19:30
Liverpool, asta da lovitura anului! Presa spaniolă anunță numele antrenorului care l-ar înlocui pe Arne Slot # Sport.ro
Campioana en-titre în Premier League, în mijlocul unui sezon sub așteptări, pune la cale o schimbare majoră.
19:20
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții # Sport.ro
Radu Drăgușin s-a căsătorit zilele trecute cu Ioana Stan, într-o perioadă în care discuțiile despre plecarea sa de la Tottenham sunt din ce în ce mai aprinse.
19:20
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo # Sport.ro
Lamine Yamal a marcat cu o execuție superbă.
19:00
FCSB – CFR Cluj se joacă în această seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
19:00
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club" # Sport.ro
Dinamo, în goana după titlu.
19:00
O formație amenințată cu retrogradarea, la un moment dat, a început să „decoleze“ în clasament. Partida de astăzi a reconfirmat acest lucru.
18:40
Peter Bosz a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în vestiarul lui PSV și de ce l-a schimbat pe Dennis Man # Sport.ro
PSV Eindhoven a remizat cu NAC Breda, scor 2-2, în runda 20 din Eredivisie.
18:40
Internaționalul român a fost pe teren, în Rizespor – Alanyaspor (1-1), partidă în care a contribuit la scorul final de pe tabelă.
18:30
Scor monstru în ultima etapă din Serie A.
18:30
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Lakers în sala fostei sale echipe, Dallas Mavericks, cu 116-110, sâmbătă, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
18:30
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv # Sport.ro
Doi jucători, în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe în vederea barajului Turcia - România (26 martie), s-au întâlnit, duminică, într-o partidă spectaculoasă.
