HARTĂ În ce județe sunt concentrate cele mai multe credite ipotecare? În 2025, numărul de ipoteci a crescut cu 6,40% – analiză SVN Credit

20:00

“Industrial Accelerator Act”, despre care nu se prea vorbește la noi, este un set de măsuri fără prevedent care urmează să fie prezentat oficial peste o lună de Comisia Europeană – un plan menit să revigoreze industria europeană, care tot pierde teren în fața Chinei și a Americii. Schimbările vor fi profunde în Europa, dar și cu posibile efecte negative asupra țărilor mai sărace ale blocului comunitar, și există riscul apariției unei Europe cu două viteze, asumat de dragul noii politici industriale “made in Europe”. Mai departe, un comentariu despre viitoarea “biblie economică” a Europei, scris de Michael Kern pentru OilPrice.