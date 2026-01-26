HARTĂ În ce județe sunt concentrate cele mai multe credite ipotecare? În 2025, numărul de ipoteci a crescut cu 6,40% – analiză SVN Credit
Economica.net, 26 ianuarie 2026 10:20
Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro și SVN Credite pe baza datelor oficiale. Cele mai mari creșteri ale numărului de ipoteci intabulate în 2025 au fost înregistrate în Ilfov, Timiș și Cluj. În Iași și Constanța au fost înregistrate cele mai mari scăderi.
• • •
